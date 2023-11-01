Aggiornato al 5 gennaio 2026 Stampa

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«Informazioni non personali» si intendono le informazioni che non identificano e non possono ragionevolmente essere ricondotte a un individuo.

Se le Informazioni personali vengono combinate con Informazioni non personali, i dati risultanti saranno trattati come Informazioni personali. Le informazioni rese irreversibilmente anonime sono considerate Informazioni non personali.

Come raccogliamo le informazioni#

Possiamo raccogliere informazioni che La riguardano nei seguenti modi:

quando ricaviamo informazioni sulla base dei dati da Lei forniti, ad esempio utilizzando dati tecnici per migliorare le funzionalità del servizio o personalizzare l’esperienza utente in base alla localizzazione.

quando ci fornisce informazioni direttamente (ad esempio, durante la creazione di un account o contattando l’assistenza);

quando le informazioni vengono raccolte automaticamente attraverso l’utilizzo dei nostri Servizi;

Come utilizziamo le informazioni#

Utilizziamo le informazioni raccolte per finalità coerenti con la presente Informativa sulla Privacy, tra cui:

fornire, gestire e mantenere i nostri Servizi;

elaborare le transazioni e gestire gli account degli utenti;

migliorare, monitorare e proteggere i nostri Servizi;

comunicare con gli utenti in merito a questioni relative al servizio;

adempiere agli obblighi legali e normativi.

Divulgazione delle informazioni#

Potremmo divulgare i Dati Personali nelle seguenti circostanze:

Obblighi di legge.

Qualora la divulgazione sia richiesta dalla legge applicabile, da normative, procedimenti giudiziari o richieste da parte di autorità governative.

Qualora la divulgazione sia richiesta dalla legge applicabile, da normative, procedimenti giudiziari o richieste da parte di autorità governative. Tutela dei diritti e della sicurezza.

Qualora ritenga in buona fede che la divulgazione sia ragionevolmente necessaria per tutelare i diritti, la proprietà o la sicurezza di FineProxy, dei nostri utenti o del pubblico.

Non vendiamo i Dati Personali a terze parti.

Archiviazione e sicurezza dei dati#

Adottiamo misure amministrative, tecniche e organizzative ragionevoli, concepite per proteggere i Dati Personali da accessi non autorizzati, perdita, uso improprio o alterazione. Sebbene nessun metodo di trasmissione o archiviazione dei dati sia completamente sicuro, adottiamo tutte le misure appropriate per salvaguardare le informazioni che ci vengono affidate.

I Dati Personali vengono conservati solo per il tempo necessario a soddisfare le finalità per cui sono stati raccolti, salvo che la legge applicabile richieda un periodo di conservazione più lungo.

In caso di incidente di sicurezza che coinvolga i Dati Personali, adotteremo le misure appropriate in conformità con i requisiti di legge applicabili.

Modifiche alla presente Informativa sulla Privacy#

Potremmo aggiornare periodicamente la presente Informativa sulla Privacy. Eventuali modifiche saranno pubblicate sul nostro sito web con una data di decorrenza aggiornata. L’uso continuato dei Servizi dopo l’entrata in vigore di tali modifiche costituisce accettazione dell’Informativa sulla Privacy aggiornata.

Elaborazione dei pagamenti e sicurezza#

FineProxy non archivia né elabora direttamente i dati delle carte di pagamento. Tutte le transazioni di pagamento sono gestite da fornitori di servizi di pagamento terzi, responsabili dell’archiviazione e dell’elaborazione sicura delle informazioni di pagamento in conformità con gli standard di sicurezza applicabili, come il PCI-DSS. Riceviamo esclusivamente informazioni limitate relative alle transazioni, necessarie per confermare i pagamenti e fornire i Servizi.