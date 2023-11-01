Proxy per scraping su Amazon
Proxy IPv4 per scraping e gestione degli account su Amazon: supporto HTTP/HTTPS/SOCKS5, rotazione dell'IP ad ogni richiesta per la raccolta dati su larga scala e IP dedicati per la separazione multi-account — consegna automatica e accesso API.
Create il vostro piano proxy.
Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.
Caricamento dei piani attuali…
Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.
Quattro modi per acquistare proxy.
Uno adatto a questo workload.
Tutti gli indirizzi FineProxy usano IPv4. I proxy datacenter, dedicati e ISP restano statici per l’intera durata del piano; i proxy a rotazione cambiano a ogni richiesta. I piani statici includono traffico illimitato. L’opzione evidenziata corrisponde al caso d’uso principale di questa pagina: Rotanti.
|Pacchetto datacenterVenduto in blocchi, condiviso
|DedicatiPersonali, a partire da un singolo IP
|ISPIndirizzi statici registrati da ISP
|Consigliato quiRotantiFatturati in crediti API
|Ideale per
|Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.
|Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.
|Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.
|Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
|Persone per indirizzo
|Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.
|1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.
|Fino a 5
|Pool condiviso
|Affidabilità sulla piattaforma
|StandardASN datacenter
|Alta — esclusivo
|Alta — registrato da ISP
|Varia in base al pool
|Prezzo da
|$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese
|$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.
|$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Ordine minimo
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 mln di crediti
|Durata dell’indirizzo
|Statico per il periodo
|Statico per il periodo
|Statico per il periodo
|Cambia a ogni richiesta
|Banda
|Senza limiti
|Senza limiti
|Senza limiti
|CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
|UDP / chiamate vocali
|Componente aggiuntivo opzionale
|Componente aggiuntivo opzionale
|Componente aggiuntivo opzionale
|Non disponibile
|Protocolli
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autenticazione
|Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
|Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
|Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
|Chiave API
|Vedi i piani
|Vedi i piani dedicati
|Vedi i piani ISP
|Vedi i piani
Rotanti
Fatturati in crediti API
Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
Pool condiviso
Varia in base al pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 mln di crediti
Cambia a ogni richiesta
CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
Non disponibile
HTTP, SOCKS5
Chiave API
Pacchetto datacenter
Venduto in blocchi, condiviso
Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.
Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.
StandardASN datacenter
$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese
100 IP
Statico per il periodo
Senza limiti
Componente aggiuntivo opzionale
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
Dedicati
Personali, a partire da un singolo IP
Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.
1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.
Alta — esclusivo
$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.
1 IP
Statico per il periodo
Senza limiti
Componente aggiuntivo opzionale
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
ISP
Indirizzi statici registrati da ISP
Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.
Fino a 5
Alta — registrato da ISP
$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese
100 IP
Statico per il periodo
Senza limiti
Componente aggiuntivo opzionale
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
Località proxy principali
Le otto località proxy scelte più spesso dai clienti FineProxy.
Collegatevi una volta.
Poi basta chiedere.
FineProxy offre un MCP server nativo: incollate un URL nell’agente per ottenere 49 strumenti dell’area cliente dedicati ad acquisti, rinnovi, rotazione IP, allowlist, analisi dell’utilizzo, fatture e assistenza. Le stesse operazioni sono disponibili tramite una REST API se preferite scrivere personalmente le chiamate.
Poi chiedete
- Acquistate a 5 million credit rotating plan per Amazon data collection
- Aggiungete all’allowlist 203.0.113.7 per i miei Amazon servizio proxy
- Esportate i miei liste di proxy in formato JSON
- Mostrate which servizi proxy had the tasso di errore più elevato today
- Mostrate the stato e dettagli di fatturazione per i miei servizi proxy
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Riavviate Claude dopo aver salvato la configurazione. I 49 strumenti FineProxy appariranno nell’elenco degli strumenti disponibili.
Cosa non farà l’agente, qualunque sia la richiesta
Spendere il vostro denaro
Sei strumenti possono usare il saldo e richiedono tutti
wallet:spend. Escludete questo ambito dalla chiave e l’agente potrà eseguire tutto il resto.
Pagare più del preventivo
Ogni acquisto include
expected_total_cents dal preventivo. Anche un solo centesimo di differenza fa rifiutare la chiamata senza alcun addebito.
Annullare senza conferma
I due strumenti irreversibili non vengono eseguiti senza
confirm=true. La cessazione non può avvenire come effetto collaterale.
Addebitarvi due volte
Le chiamate di pagamento usano
idempotency_key. Un nuovo tentativo dopo un timeout completa lo stesso addebito, non un secondo.
Configurazione manuale
Scegliete il sistema operativo, il browser o l’applicazione proxy per una guida alla configurazione dettagliata.
Sistemi
Browser
App
Creato per la velocità.
Traffico mai misurato.
FineProxy ha mantenuto fino a 500 Mbps nei nostri test standard su server remoti. Nei workload di scraping, il limite era solitamente il rate limit del sito di destinazione, non il proxy.
Metodo di test: 1.973.500 tentativi di connessione e test simultanei fino a 96 thread tramite un singolo IP proxy.
500 Mbps
per proxy nei test standard su server remoti
99.97%
di connessioni stabilite su 1.973.500 richieste
96
thread simultanei su un IP senza peggioramenti
0
limiti di banda: traffico illimitato su ogni piano
AMD EPYC dedicati
Server proprietari, senza altri utenti VPS condivisi in competizione per la porta.
Subnet proprietarie
Gli IP provengono da intervalli di nostra proprietà, non rivenduti da un altro provider.
80 Gbps uplink
Margine di capacità per server, non una promessa per una singola sessione proxy.
Tier III / IV
Data center con alimentazione e raffreddamento ridondanti nelle nostre posizioni.
Il throughput effettivo dipende da percorso, destinazione, condizioni di rete, configurazione e prestazioni delle apparecchiature dell’utente. Un laptop su una connessione domestica da 500 Mbps ha raggiunto circa 468 Mbps, mentre i server remoti hanno raggiunto fino a 500 Mbps nei test standard. In test eccezionali da server ad alte prestazioni configurati correttamente in Europa e negli Stati Uniti, il throughput ha raggiunto 700 Mbps; non è un risultato tipico per sessione.
Ogni affermazione in questa pagina, nelle parole dei clienti.
Feedback pertinenti dei clienti, selezionati da un pool di recensioni verificate e collegati alla fonte originale.
Velocità sotto carico
Da appassionato giocatore di MMORPG che deve spesso collegarsi a server esteri, ho provato quasi tutte le soluzioni VPN e proxy disponibili. FineProxy.org è l'unico servizio che mi ha dato un ping stabile, senza picchi di lag durante raid di ore. Per me era essenziale poter scegliere un indirizzo IP pulito di una città specifica per aggirare i blocchi regionali delle chiavi Steam. Gli indirizzi non vengono identificati come appartenenti a servizi di hosting, caratteristica che spesso li farebbe scartare dai sistemi anti-cheat e dai negozi. La transazione è stata velocissima e i proxy erano attivi subito dopo la conferma del pagamento. Finalmente le mie sessioni di gioco virtuali sono fluide.
Collaboro con FineProxy.org da oltre due anni e posso sinceramente definirlo il fornitore più stabile con cui abbia mai lavorato. Gestisco più di una dozzina di account social e ciascuno necessita di un IP dedicato. Non ho mai incontrato un blocco dovuto a un indirizzo "in blacklist". L'uptime dei server si aggira sul 99,9%, un dato fondamentale durante le campagne di marketing automatizzate. La velocità è più che soddisfacente e i dati scorrono senza fastidiosi rallentamenti nelle ore di punta. Il pannello di gestione è intuitivo e l'elenco dei proxy si aggiorna in tempo reale. FineProxy è sinonimo di tranquillità.
Gestione degli account
Proxy di qualità, veloci e stabili: sono molto soddisfatta, sono esattamente ciò che mi serviva. Nel mio Paese, l'Ucraina, molti siti e social network sono bloccati; ora il problema è risolto. I prezzi sono piacevolmente bassi: per un numero enorme di proxy, più di 1.000, pago soltanto 20 dollari. Non troverete altrove proxy più economici e veloci, quindi vi consiglio questo servizio.
Questa pagina di proxy è la migliore che abbia mai provato: non vengono bloccati da nessuna parte e sono completamente privati. Li adoro.
Località e disponibilità
Il servizio FineProxy è sinceramente molto valido: assistenza rapida e numerose località diverse. L'unico svantaggio è il limite di 600 richieste proxy. Per alcune persone non sono sufficienti e ne vorrebbero di più, ma l'azienda risponde: "Questa è la nostra politica".
FineProxy.org offre un servizio proxy discreto, con un'ampia scelta di IP e località. Tuttavia, a volte le velocità di connessione possono essere incostanti e l'assistenza può rispondere più lentamente del previsto. Sebbene il servizio sia adatto alle attività di base, potrebbe non soddisfare appieno gli utenti con esigenze elevate o requisiti specifici. I prezzi sono competitivi, ma le prestazioni potrebbero essere più stabili per chi ne fa un uso professionale o intensivo.
Quali proxy sono i migliori per Amazon?I proxy residential
I proxy residential e ISP sono ideali per acquisti, gestione degli account e marketing grazie al loro elevato livello di affidabilità. I proxy mobile offrono il massimo anonimato quando la reputazione dell'IP è fondamentale. I proxy datacenter vengono spesso utilizzati come proxy per lo scraping su Amazon, poiché garantiscono alta velocità, connessioni stabili e ampi pool di IP adatti alla raccolta dati automatizzata. Per lo scraping su larga scala, è consigliabile utilizzare un ampio pool di proxy con rotazione dell’IP ad ogni richiesta.
Qual è il miglior proxy per Amazon Prime?Il miglior proxy
Il miglior proxy per Amazon Prime è generalmente un proxy residential o ISP con un indirizzo IP della regione desiderata. Questi proxy garantiscono un accesso corretto ai contenuti Prime, agli abbonamenti e alle funzionalità regionali, riducendo al minimo errori e restrizioni di accesso.
Posso utilizzare proxy gratuiti per Amazon?Tecnicamente è
Tecnicamente è possibile utilizzare proxy gratuiti per Amazon, ma è fortemente sconsigliato. La maggior parte degli IP gratuiti è già ampiamente utilizzata e viene rapidamente bloccata dalla piattaforma, causando CAPTCHA, restrizioni e prestazioni instabili. I proxy a pagamento con una reputazione IP pulita sono una scelta molto più sicura e affidabile.
Posso utilizzare più IP proxy per un singolo account Amazon?No
No. Ogni account Amazon dovrebbe utilizzare unico IP proxy dedicato e un fingerprint del browser coerente. L'uso di più proxy o il cambio frequente dell'IP per uno stesso account aumenta la probabilità di essere segnalati per attività sospetta e può portare a restrizioni o alla sospensione dell'account. La pratica consigliata è: un account, un proxy.
Con quale frequenza vengono aggiornati i vostri proxy e sono disponibili sostituzioni?Aggiorniamo
Aggiorniamo e ampliamo continuamente il nostro pool di proxy aggiungendo nuovi IP ed estendendo la copertura geografica per mantenere un'elevata affidabilità e diversità. Se alcuni IP risultano compromessi o con prestazioni insufficienti, è possibile richiedere sostituzioni gratuite tramite il nostro team di supporto — così il vostro pool resta pulito ed efficace senza costi aggiuntivi. Il nostro obiettivo è fornire indirizzi costantemente aggiornati e con alta reputazione, adatti a use case impegnativi come lo scraping su Amazon e la gestione degli account.