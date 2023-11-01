Proxy IPv4

Ogni proxy venduto da FineProxy è IPv4 — oltre 100.000 indirizzi di proprietà diretta, non in leasing da un broker né condivisi tramite reseller. Quando acquistate l'accesso a un proxy server IPv4 da FineProxy, ottenete un indirizzo IPv4 dedicato con supporto SOCKS5 e HTTP/HTTPS, traffico illimitato e nessun costo per GB. Questa è la versione breve. La versione più lunga riguarda il motivo per cui specificamente IPv4, e perché la provenienza dell'indirizzo conta quanto il protocollo.

IPv4 vs IPv6 — il divario di compatibilità

I proxy IPv6 esistono e sono economici. Lo spazio di indirizzamento è sostanzialmente infinito, quindi i provider vendono milioni di indirizzi IPv6 per pochi centesimi. Il problema: la maggior parte dei target non supporta pienamente IPv6. Nel 2026, circa il 40% dei primi 1.000 siti web gestisce correttamente il traffico IPv6.

Sistemi di pagamento, piattaforme social media, reti pubblicitarie, siti e-commerce — la stragrande maggioranza utilizza ancora il rilevamento anti-bot, la geolocalizzazione e la gestione delle sessioni su IPv4.

Se il vostro target non supporta IPv6, la connessione fallisce silenziosamente, ricade su IPv4 attraverso il vostro ISP (esponendo il vostro IP reale) oppure viene bloccata. Non esiste un graceful degradation — funziona o non funziona. Per scraping, gestione account, ad verification e qualsiasi attività che coinvolga la bot detection, IPv4 è l'unica scelta affidabile.

IPv4 economico non significa IPv4 scadente

Gli indirizzi IPv4 sono scarsi: ne esistono circa 4,3 miliardi in totale e il pool disponibile si è esaurito anni fa. Questa scarsità fa salire i prezzi. Alcuni provider acquistano indirizzi in blocco da reti dismesse, altri li subaffittano da holder più grandi. La catena di proprietà incide sulla qualità: più mani ha attraversato un IP, più è probabile che porti con sé uno storico — blacklist, database di spam, flag reputazionali.

FineProxy possiede direttamente il proprio pool IPv4. Nessun broker, nessun subleasing. Quando un indirizzo mostra segnali di degradazione reputazionale, viene ruotato e sostituito. Un proxy datacenter IPv4 economico da un provider diretto costa meno nella pratica rispetto a un indirizzo apparentemente più conveniente sulla carta ma già segnalato su metà internet.

SOCKS5 su ogni indirizzo IPv4