NOVITÀ! |Una sola chiamata API, dati puliti in risposta. Nessuno scraper necessario.Ottieni 10.000 token gratuiti →

Proxy IPv4

Oltre 100.000 indirizzi IPv4 di proprietà — HTTP/HTTPS/SOCKS5, traffico illimitato, accesso API, consegna automatica. Progettati per scraping, verifica annunci e gestione account.

Configura il piano →Proxy per 48 ore
Senza limitiNessun costo per GB
AMD EPYCHardware server di ultima generazione
Fino a 80 GbpsUplink per server
REST + MCPProvisioning e gestione tramite API

Create il vostro piano proxy.

Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.

PaeseNumero di IP
Supporto UDP
Disattivato

Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.

Più paesi in un unico pacchetto, IP aggiuntivi in whitelist o più connessioni?Configura nella dashboard

Quattro modi per acquistare proxy.
Uno adatto a questo workload.

Tutti gli indirizzi FineProxy usano IPv4. I proxy datacenter, dedicati e ISP restano statici per l’intera durata del piano; i proxy a rotazione cambiano a ogni richiesta. I piani statici includono traffico illimitato. L’opzione evidenziata corrisponde al caso d’uso principale di questa pagina: Pacchetto datacenter.

Consigliato quiPacchetto datacenterVenduto in blocchi, condivisoDedicatiPersonali, a partire da un singolo IPISPIndirizzi statici registrati da ISPRotantiFatturati in crediti API
Ideale perBot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
Persone per indirizzoFino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.Fino a 5Pool condiviso
Affidabilità sulla piattaformaStandardASN datacenterAlta — esclusivoAlta — registrato da ISPVaria in base al pool
Prezzo da$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Ordine minimo100 IP1 IP100 IP2,5 mln di crediti
Durata dell’indirizzoStatico per il periodoStatico per il periodoStatico per il periodoCambia a ogni richiesta
BandaSenza limitiSenza limitiSenza limitiCreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
UDP / chiamate vocaliComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleNon disponibile
ProtocolliHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticazioneAllowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Chiave API
Vedi i pianiVedi i piani dedicatiVedi i piani ISPVedi i piani
Consigliato qui

Pacchetto datacenter

Venduto in blocchi, condiviso

Ideale per

Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.

Persone per indirizzo

Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.

Affidabilità sulla piattaforma

StandardASN datacenter

Prezzo da

$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani

Dedicati

Personali, a partire da un singolo IP

Ideale per

Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.

Persone per indirizzo

1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — esclusivo

Prezzo da

$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.

Ordine minimo

1 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani dedicati

ISP

Indirizzi statici registrati da ISP

Ideale per

Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.

Persone per indirizzo

Fino a 5

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — registrato da ISP

Prezzo da

$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani ISP

Rotanti

Fatturati in crediti API

Ideale per

Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.

Persone per indirizzo

Pool condiviso

Affidabilità sulla piattaforma

Varia in base al pool

Prezzo da

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Ordine minimo

2,5 mln di crediti

Durata dell’indirizzo

Cambia a ogni richiesta

Banda

CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.

UDP / chiamate vocali

Non disponibile

Protocolli

HTTP, SOCKS5

Autenticazione

Chiave API

Vedi i piani

Proxy per 48 ore

Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.

Proxy per 48 ore

Località proxy principali

Le otto località proxy scelte più spesso dai clienti FineProxy.

Vedi tutte le località

Collegatevi una volta.
Poi basta chiedere.

FineProxy offre un MCP server nativo: incollate un URL nell’agente per ottenere 49 strumenti dell’area cliente dedicati ad acquisti, rinnovi, rotazione IP, allowlist, analisi dell’utilizzo, fatture e assistenza. Le stesse operazioni sono disponibili tramite una REST API se preferite scrivere personalmente le chiamate.

Poi chiedete

  • Acquistate 1,000 IPv4 proxy datacenter in Europe
  • Esportate i miei IPv4 lista di proxy in formato JSON
  • Filtrate i miei IPv4 lista di proxy by country or subnet
  • Aggiungete all’allowlist 203.0.113.7 per i miei IPv4 servizio proxy
  • Mostrate the stato e dettagli di fatturazione per i miei IPv4 piani proxy
Scopri di più Crea una chiave API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Riavviate Claude dopo aver salvato la configurazione. I 49 strumenti FineProxy appariranno nell’elenco degli strumenti disponibili.

Cosa non farà l’agente, qualunque sia la richiesta

Spendere il vostro denaro

Sei strumenti possono usare il saldo e richiedono tutti wallet:spend. Escludete questo ambito dalla chiave e l’agente potrà eseguire tutto il resto.

Pagare più del preventivo

Ogni acquisto include expected_total_cents dal preventivo. Anche un solo centesimo di differenza fa rifiutare la chiamata senza alcun addebito.

Annullare senza conferma

I due strumenti irreversibili non vengono eseguiti senza confirm=true. La cessazione non può avvenire come effetto collaterale.

Addebitarvi due volte

Le chiamate di pagamento usano idempotency_key. Un nuovo tentativo dopo un timeout completa lo stesso addebito, non un secondo.

MCP: 49 strumenti · 9 ambiti di autorizzazioneJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · senza statoREST API: 49 operazioni · OpenAPI 3.1

Configurazione manuale

Scegliete il sistema operativo, il browser o l’applicazione proxy per una guida alla configurazione dettagliata.

TUTTE LE INTEGRAZIONI

Sistemi

Browser

App

Creato per la velocità.
Traffico mai misurato.

FineProxy ha mantenuto fino a 500 Mbps nei nostri test standard su server remoti. Nei workload di scraping, il limite era solitamente il rate limit del sito di destinazione, non il proxy.

Metodo di test: 1.973.500 tentativi di connessione e test simultanei fino a 96 thread tramite un singolo IP proxy.

500 Mbps

per proxy nei test standard su server remoti

99.97%

di connessioni stabilite su 1.973.500 richieste

96

thread simultanei su un IP senza peggioramenti

0

limiti di banda: traffico illimitato su ogni piano

AMD EPYC dedicati

Server proprietari, senza altri utenti VPS condivisi in competizione per la porta.

Subnet proprietarie

Gli IP provengono da intervalli di nostra proprietà, non rivenduti da un altro provider.

80 Gbps uplink

Margine di capacità per server, non una promessa per una singola sessione proxy.

Tier III / IV

Data center con alimentazione e raffreddamento ridondanti nelle nostre posizioni.

Note sui test

Il throughput effettivo dipende da percorso, destinazione, condizioni di rete, configurazione e prestazioni delle apparecchiature dell’utente. Un laptop su una connessione domestica da 500 Mbps ha raggiunto circa 468 Mbps, mentre i server remoti hanno raggiunto fino a 500 Mbps nei test standard. In test eccezionali da server ad alte prestazioni configurati correttamente in Europa e negli Stati Uniti, il throughput ha raggiunto 700 Mbps; non è un risultato tipico per sessione.

Ogni affermazione in questa pagina, nelle parole dei clienti.

Feedback pertinenti dei clienti, selezionati da un pool di recensioni verificate e collegati alla fonte originale.

2011fornitura di proxy dal

Velocità sotto carico

Iniziare a usare FineProxy è stato sorprendentemente facile, anche per chi non è esperto di tecnologia. L'interfaccia è intuitiva e i proxy sono incredibilmente semplici da integrare. Le prestazioni sono state impeccabili e hanno reso le mie attività online molto più fluide. Decisamente un'ottima scelta!

PathanPiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

FineProxy è uno dei migliori fornitori di servizi proxy che abbia usato. Offre un servizio economico e affidabile, con copertura globale. La migliore esperienza in assoluto.

Ahmed ArshadDieg, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Traffico mai misurato

Mentre altri fornitori addebitano il costo per GB o persino per richiesta, loro restano fedeli alla propria missione e offrono proxy da data center a prezzi ragionevoli con larghezza di banda illimitata. Ho cercato un servizio simile in tutto Internet e sono davvero contento di averli trovati.

bhwowsersNorton Safe Web, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

Usiamo FineProxy da due anni. La larghezza di banda illimitata e la connessione sono semplicemente straordinarie e stabili. Fortemente consigliato.

David RhodesTrustpilot, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Località e disponibilità

Uso il servizio proxy FineProxy da diversi mesi e ne sono molto soddisfatto. L'elevata velocità di connessione, la protezione affidabile dei dati e l'ampia scelta di località ne fanno uno strumento eccellente per lavorare su Internet. Lo consiglio!

RobertSaasHub, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

FineProxy.org offre un servizio proxy discreto, con un'ampia scelta di IP e località. Tuttavia, a volte le velocità di connessione possono essere incostanti e l'assistenza può rispondere più lentamente del previsto. Sebbene il servizio sia adatto alle attività di base, potrebbe non soddisfare appieno gli utenti con esigenze elevate o requisiti specifici. I prezzi sono competitivi, ma le prestazioni potrebbero essere più stabili per chi ne fa un uso professionale o intensivo.

Charles BrownProxyRate, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Le recensioni sono riportate per intero. Quando un cliente ha sollevato un punto a cui potevamo rispondere, mostriamo anche la nostra risposta dalla piattaforma originale.

Tutte le recensioni dei clienti
Ci sono motivi per utilizzare proxy IPv6 invece di IPv4?Solo se

Solo se il vostro target supporta esplicitamente IPv6 E avete bisogno di volumi elevati al minor costo possibile per IP. Per lo scraping di siti che accettano IPv6 (alcuni motori di ricerca, CDN), IPv6 è più economico perché gli indirizzi sono abbondanti. Per tutto il resto — social media, e-commerce, sistemi di pagamento, piattaforme pubblicitarie — IPv4 è l'unica opzione che funziona in modo affidabile.

Quanti indirizzi IPv4 possiede FineProxy?Oltre 100.000

Oltre 100.000 indirizzi IPv4 distribuiti su più subnet e ASN. Tutti di proprietà diretta — non in leasing, non intermediati. Questo conta per la diversità degli IP: se il vostro target blocca una subnet, le altre, appartenenti a range differenti, continuano a funzionare.

I proxy IPv4 diventeranno obsoleti?Non

Non vi è alcuna indicazione in tal senso in un orizzonte temporale prevedibile. L'adozione di IPv6 è stata «imminente» per oltre un decennio ed è ancora al ~40% tra i principali siti. L»infrastruttura più rilevante per gli utenti proxy — sistemi anti-bot, processori di pagamento, backend dei social media — è profondamente costruita su IPv4. I proxy IPv4 resteranno lo standard per l'uso commerciale per tutto il 2026 e oltre.

Guida

Proxy IPv4: perché il tipo di indirizzo è ancora importante

3 min di letturaTeam di rete FineProxy

Ogni proxy venduto da FineProxy è IPv4 — oltre 100.000 indirizzi di proprietà diretta, non in leasing da un broker né condivisi tramite reseller. Quando acquistate l'accesso a un proxy server IPv4 da FineProxy, ottenete un indirizzo IPv4 dedicato con supporto SOCKS5 e HTTP/HTTPS, traffico illimitato e nessun costo per GB. Questa è la versione breve. La versione più lunga riguarda il motivo per cui specificamente IPv4, e perché la provenienza dell'indirizzo conta quanto il protocollo.

IPv4 vs IPv6 — il divario di compatibilità

I proxy IPv6 esistono e sono economici. Lo spazio di indirizzamento è sostanzialmente infinito, quindi i provider vendono milioni di indirizzi IPv6 per pochi centesimi. Il problema: la maggior parte dei target non supporta pienamente IPv6. Nel 2026, circa il 40% dei primi 1.000 siti web gestisce correttamente il traffico IPv6.

Sistemi di pagamento, piattaforme social media, reti pubblicitarie, siti e-commerce — la stragrande maggioranza utilizza ancora il rilevamento anti-bot, la geolocalizzazione e la gestione delle sessioni su IPv4.

Se il vostro target non supporta IPv6, la connessione fallisce silenziosamente, ricade su IPv4 attraverso il vostro ISP (esponendo il vostro IP reale) oppure viene bloccata. Non esiste un graceful degradation — funziona o non funziona. Per scraping, gestione account, ad verification e qualsiasi attività che coinvolga la bot detection, IPv4 è l'unica scelta affidabile.

IPv4 economico non significa IPv4 scadente

Gli indirizzi IPv4 sono scarsi: ne esistono circa 4,3 miliardi in totale e il pool disponibile si è esaurito anni fa. Questa scarsità fa salire i prezzi. Alcuni provider acquistano indirizzi in blocco da reti dismesse, altri li subaffittano da holder più grandi. La catena di proprietà incide sulla qualità: più mani ha attraversato un IP, più è probabile che porti con sé uno storico — blacklist, database di spam, flag reputazionali.

FineProxy possiede direttamente il proprio pool IPv4. Nessun broker, nessun subleasing. Quando un indirizzo mostra segnali di degradazione reputazionale, viene ruotato e sostituito. Un proxy datacenter IPv4 economico da un provider diretto costa meno nella pratica rispetto a un indirizzo apparentemente più conveniente sulla carta ma già segnalato su metà internet.

SOCKS5 su ogni indirizzo IPv4

Ogni proxy FineProxy supporta sia HTTP/HTTPS che SOCKS5 senza costi aggiuntivi. L’accesso proxy IPv4 SOCKS5 è fondamentale per attività che vanno oltre la navigazione web — gaming, protocolli personalizzati, traffico UDP o strumenti che non supportano nativamente HTTP. SOCKS5 opera a un livello inferiore rispetto ai proxy HTTP, inoltrando qualsiasi tipo di traffico senza interpretarlo. Sull’infrastruttura di FineProxy — server AMD EPYC con canali da 80 Gbps — la scelta del protocollo non influisce sulla velocità: sia HTTP che SOCKS5 offrono la stessa larghezza di banda e latenza.