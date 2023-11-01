NOVITÀ! |Una sola chiamata API, dati puliti in risposta. Nessuno scraper necessario.Ottieni 10.000 token gratuiti →

Proxy con API

REST API su api.fineproxy.org: ordinate proxy, scaricate liste IP in CSV/JSON, monitorate lo stato di salute e ruotate le password — senza bisogno della dashboard.

Configura il piano →Proxy per 48 ore
Senza limitiNessun costo per GB
AMD EPYCHardware server di ultima generazione
Fino a 80 GbpsUplink per server
REST + MCPProvisioning e gestione tramite API

Piani che supportano l’integrazione API.

Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.

PaeseNumero di IP
Supporto UDP
Disattivato

Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.

Più paesi in un unico pacchetto, IP aggiuntivi in whitelist o più connessioni?Configura nella dashboard

Collegatevi una volta.
Poi basta chiedere.

FineProxy offre un MCP server nativo: incollate un URL nell’agente per ottenere 49 strumenti dell’area cliente dedicati ad acquisti, rinnovi, rotazione IP, allowlist, analisi dell’utilizzo, fatture e assistenza. Le stesse operazioni sono disponibili tramite una REST API se preferite scrivere personalmente le chiamate.

Poi chiedete

  • Acquistate 3,000 API-managed proxy datacenter in Europe
  • Esportate i miei HTTP lista di proxy in formato JSON tramite API
  • Aggiornate the allowed IP per i miei servizio proxy
  • Controllate i miei servizio proxy per inactive or erroring IPs
  • Mostrate i miei proxy invoices e disponibili account credit
Scopri di più Crea una chiave API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Riavviate Claude dopo aver salvato la configurazione. I 49 strumenti FineProxy appariranno nell’elenco degli strumenti disponibili.

Cosa non farà l’agente, qualunque sia la richiesta

Spendere il vostro denaro

Sei strumenti possono usare il saldo e richiedono tutti wallet:spend. Escludete questo ambito dalla chiave e l’agente potrà eseguire tutto il resto.

Pagare più del preventivo

Ogni acquisto include expected_total_cents dal preventivo. Anche un solo centesimo di differenza fa rifiutare la chiamata senza alcun addebito.

Annullare senza conferma

I due strumenti irreversibili non vengono eseguiti senza confirm=true. La cessazione non può avvenire come effetto collaterale.

Addebitarvi due volte

Le chiamate di pagamento usano idempotency_key. Un nuovo tentativo dopo un timeout completa lo stesso addebito, non un secondo.

MCP: 49 strumenti · 9 ambiti di autorizzazioneJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · senza statoREST API: 49 operazioni · OpenAPI 3.1

Quattro modi per acquistare proxy.
Uno adatto a questo workload.

Tutti gli indirizzi FineProxy usano IPv4. I proxy datacenter, dedicati e ISP restano statici per l’intera durata del piano; i proxy a rotazione cambiano a ogni richiesta. I piani statici includono traffico illimitato. L’opzione evidenziata corrisponde al caso d’uso principale di questa pagina: Pacchetto datacenter.

Consigliato quiPacchetto datacenterVenduto in blocchi, condivisoDedicatiPersonali, a partire da un singolo IPISPIndirizzi statici registrati da ISPRotantiFatturati in crediti API
Ideale perBot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
Persone per indirizzoFino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.Fino a 5Pool condiviso
Affidabilità sulla piattaformaStandardASN datacenterAlta — esclusivoAlta — registrato da ISPVaria in base al pool
Prezzo da$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Ordine minimo100 IP1 IP100 IP2,5 mln di crediti
Durata dell’indirizzoStatico per il periodoStatico per il periodoStatico per il periodoCambia a ogni richiesta
BandaSenza limitiSenza limitiSenza limitiCreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
UDP / chiamate vocaliComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleNon disponibile
ProtocolliHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticazioneAllowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Chiave API
Vedi i pianiVedi i piani dedicatiVedi i piani ISPVedi i piani
Consigliato qui

Pacchetto datacenter

Venduto in blocchi, condiviso

Ideale per

Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.

Persone per indirizzo

Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.

Affidabilità sulla piattaforma

StandardASN datacenter

Prezzo da

$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani

Dedicati

Personali, a partire da un singolo IP

Ideale per

Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.

Persone per indirizzo

1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — esclusivo

Prezzo da

$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.

Ordine minimo

1 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani dedicati

ISP

Indirizzi statici registrati da ISP

Ideale per

Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.

Persone per indirizzo

Fino a 5

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — registrato da ISP

Prezzo da

$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani ISP

Rotanti

Fatturati in crediti API

Ideale per

Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.

Persone per indirizzo

Pool condiviso

Affidabilità sulla piattaforma

Varia in base al pool

Prezzo da

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Ordine minimo

2,5 mln di crediti

Durata dell’indirizzo

Cambia a ogni richiesta

Banda

CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.

UDP / chiamate vocali

Non disponibile

Protocolli

HTTP, SOCKS5

Autenticazione

Chiave API

Vedi i piani

Proxy per 48 ore

Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.

Proxy per 48 ore

Località proxy principali

Le otto località proxy scelte più spesso dai clienti FineProxy.

Vedi tutte le località

Configurazione manuale

Scegliete il sistema operativo, il browser o l’applicazione proxy per una guida alla configurazione dettagliata.

TUTTE LE INTEGRAZIONI

Sistemi

Browser

App

Creato per la velocità.
Traffico mai misurato.

FineProxy ha mantenuto fino a 500 Mbps nei nostri test standard su server remoti. Nei workload di scraping, il limite era solitamente il rate limit del sito di destinazione, non il proxy.

Metodo di test: 1.973.500 tentativi di connessione e test simultanei fino a 96 thread tramite un singolo IP proxy.

500 Mbps

per proxy nei test standard su server remoti

99.97%

di connessioni stabilite su 1.973.500 richieste

96

thread simultanei su un IP senza peggioramenti

0

limiti di banda: traffico illimitato su ogni piano

AMD EPYC dedicati

Server proprietari, senza altri utenti VPS condivisi in competizione per la porta.

Subnet proprietarie

Gli IP provengono da intervalli di nostra proprietà, non rivenduti da un altro provider.

80 Gbps uplink

Margine di capacità per server, non una promessa per una singola sessione proxy.

Tier III / IV

Data center con alimentazione e raffreddamento ridondanti nelle nostre posizioni.

Note sui test

Il throughput effettivo dipende da percorso, destinazione, condizioni di rete, configurazione e prestazioni delle apparecchiature dell’utente. Un laptop su una connessione domestica da 500 Mbps ha raggiunto circa 468 Mbps, mentre i server remoti hanno raggiunto fino a 500 Mbps nei test standard. In test eccezionali da server ad alte prestazioni configurati correttamente in Europa e negli Stati Uniti, il throughput ha raggiunto 700 Mbps; non è un risultato tipico per sessione.

Ogni affermazione in questa pagina, nelle parole dei clienti.

Feedback pertinenti dei clienti, selezionati da un pool di recensioni verificate e collegati alla fonte originale.

2011fornitura di proxy dal

Accesso API e agente

Nello sviluppo di applicazioni che richiedono IP diversi, FineProxy.org è stato un alleato. L'integrazione delle sue API nei nostri sistemi è avvenuta senza problemi. Velocità e affidabilità sono state generalmente buone, con occasionali cali risolti rapidamente dal team.

Akihiko TanakaPiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

Servizio proxy veloce e affidabile, con uptime eccellente, ottima assistenza e prezzi accessibili. Perfetto per la navigazione sicura e le attività automatizzate!

MargaretSaasHub, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Traffico mai misurato

Proxy europei molto accessibili. Credo sia l'unico fornitore di proxy rimasto fedele a un Internet libero e sicuro. Mentre altri addebitano il costo per GB o persino per richiesta, loro continuano a offrire piani con larghezza di banda illimitata.

NemanjaDieg, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

Mentre altri fornitori addebitano il costo per GB o persino per richiesta, loro restano fedeli alla propria missione e offrono proxy da data center a prezzi ragionevoli con larghezza di banda illimitata. Ho cercato un servizio simile in tutto Internet e sono davvero contento di averli trovati.

bhwowsersNorton Safe Web, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

Località e disponibilità

I proxy che vendono sono molto economici rispetto alla loro qualità. Sono i proxy di qualità più alta che abbia mai visto e supportano molti Paesi. Il sito web è ordinato e facile da capire, e il servizio di assistenza è il migliore.

Raidr PROTrustpilot, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

FineProxy si è dimostrato uno strumento affidabile per le mie esigenze aziendali. I proxy sono veloci, stabili e accessibili da molte località. È conveniente e il team di assistenza clienti è reattivo e competente. Fortemente consigliato a chiunque ne abbia bisogno. Leggete questo e scrivetene un altro.

W3sazzadProxyRate, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Le recensioni sono riportate per intero. Quando un cliente ha sollevato un punto a cui potevamo rispondere, mostriamo anche la nostra risposta dalla piattaforma originale.

Tutte le recensioni dei clienti
Posso ordinare nuovi proxy interamente tramite API senza utilizzare il sito web?

Sì. POST /api/product/{pid} crea un nuovo servizio. Passate l'ID prodotto, l'ID cliente e l'eventuale binding IP. L'API restituisce in un'unica risposta l'ID servizio, l'ID ordine, l'ID fattura e l'importo addebitato. Il servizio si attiva immediatamente se il vostro account dispone di credito sufficiente. Verificate il credito disponibile con GET /api/billing/credit prima di effettuare l'ordine.

Quali formati di lista IP supporta l'API?CSV TXT JSON

Tre formati: CSV, TXT e JSON. Cinque tipi di lista: http-ip (proxy HTTP con IP:port), socks-ip (SOCKS5 con IP:port), http-auth (HTTP con credenziali di autenticazione), ppr-http (HTTP rotating), ppr-socks (SOCKS5 rotating). Richiedeteli con GET /api/iplist/{type}/{format}/{id}.

Quanto velocemente hanno effetto le modifiche dopo l'aggiornamento di un servizio tramite API?Gli aggiornamenti

Gli aggiornamenti di binding IP e le modifiche password si propagano in pochi minuti. Gli aggiornamenti della lista (update_list) rinnovano il pool di proxy, anche se è presente un rate-limiting per evitare refresh eccessivi — l\'API restituisce un 429 con il timestamp in cui il prossimo aggiornamento sarà possibile.

Esiste un rate-limiting sulle richieste API?L'operazione update_list

L'operazione update_list prevede un periodo di cooldown. Gli altri endpoint (elenco prodotti, verifica fatturazione, recupero liste IP) non hanno rate-limiting aggressivi in condizioni di utilizzo normale.

È possibile monitorare automaticamente lo stato dei proxy tramite l'API?

Sì. GET /api/networkstatus/errors/{id} restituisce gli IP con errori attivi, mentre GET /api/networkstatus/inactive/{id} restituisce gli IP offline. Create un cron job o uno script di monitoraggio che controlli periodicamente questi endpoint, rimuova gli IP problematici dal pool operativo e avvisi il vostro team se il numero di errori supera una soglia definita.