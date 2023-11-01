Proxy con API
REST API su api.fineproxy.org: ordinate proxy, scaricate liste IP in CSV/JSON, monitorate lo stato di salute e ruotate le password — senza bisogno della dashboard.
Piani che supportano l’integrazione API.
Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.
Caricamento dei piani attuali…
Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.
Collegatevi una volta.
Poi basta chiedere.
FineProxy offre un MCP server nativo: incollate un URL nell’agente per ottenere 49 strumenti dell’area cliente dedicati ad acquisti, rinnovi, rotazione IP, allowlist, analisi dell’utilizzo, fatture e assistenza. Le stesse operazioni sono disponibili tramite una REST API se preferite scrivere personalmente le chiamate.
Poi chiedete
- Acquistate 3,000 API-managed proxy datacenter in Europe
- Esportate i miei HTTP lista di proxy in formato JSON tramite API
- Aggiornate the allowed IP per i miei servizio proxy
- Controllate i miei servizio proxy per inactive or erroring IPs
- Mostrate i miei proxy invoices e disponibili account credit
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Riavviate Claude dopo aver salvato la configurazione. I 49 strumenti FineProxy appariranno nell’elenco degli strumenti disponibili.
Cosa non farà l’agente, qualunque sia la richiesta
Spendere il vostro denaro
Sei strumenti possono usare il saldo e richiedono tutti
wallet:spend. Escludete questo ambito dalla chiave e l’agente potrà eseguire tutto il resto.
Pagare più del preventivo
Ogni acquisto include
expected_total_cents dal preventivo. Anche un solo centesimo di differenza fa rifiutare la chiamata senza alcun addebito.
Annullare senza conferma
I due strumenti irreversibili non vengono eseguiti senza
confirm=true. La cessazione non può avvenire come effetto collaterale.
Addebitarvi due volte
Le chiamate di pagamento usano
idempotency_key. Un nuovo tentativo dopo un timeout completa lo stesso addebito, non un secondo.
Quattro modi per acquistare proxy.
Uno adatto a questo workload.
Tutti gli indirizzi FineProxy usano IPv4. I proxy datacenter, dedicati e ISP restano statici per l’intera durata del piano; i proxy a rotazione cambiano a ogni richiesta. I piani statici includono traffico illimitato. L’opzione evidenziata corrisponde al caso d’uso principale di questa pagina: Pacchetto datacenter.
|Consigliato quiPacchetto datacenterVenduto in blocchi, condiviso
|DedicatiPersonali, a partire da un singolo IP
|ISPIndirizzi statici registrati da ISP
|RotantiFatturati in crediti API
|Ideale per
|Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.
|Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.
|Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.
|Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
|Persone per indirizzo
|Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.
|1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.
|Fino a 5
|Pool condiviso
|Affidabilità sulla piattaforma
|StandardASN datacenter
|Alta — esclusivo
|Alta — registrato da ISP
|Varia in base al pool
|Prezzo da
|$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese
|$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.
|$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Ordine minimo
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 mln di crediti
|Durata dell’indirizzo
|Statico per il periodo
|Statico per il periodo
|Statico per il periodo
|Cambia a ogni richiesta
|Banda
|Senza limiti
|Senza limiti
|Senza limiti
|CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
|UDP / chiamate vocali
|Componente aggiuntivo opzionale
|Componente aggiuntivo opzionale
|Componente aggiuntivo opzionale
|Non disponibile
|Protocolli
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autenticazione
|Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
|Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
|Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
|Chiave API
|Vedi i piani
|Vedi i piani dedicati
|Vedi i piani ISP
|Vedi i piani
Pacchetto datacenter
Venduto in blocchi, condiviso
Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.
Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.
StandardASN datacenter
$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese
100 IP
Statico per il periodo
Senza limiti
Componente aggiuntivo opzionale
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
Dedicati
Personali, a partire da un singolo IP
Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.
1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.
Alta — esclusivo
$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.
1 IP
Statico per il periodo
Senza limiti
Componente aggiuntivo opzionale
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
ISP
Indirizzi statici registrati da ISP
Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.
Fino a 5
Alta — registrato da ISP
$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese
100 IP
Statico per il periodo
Senza limiti
Componente aggiuntivo opzionale
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
Rotanti
Fatturati in crediti API
Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
Pool condiviso
Varia in base al pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 mln di crediti
Cambia a ogni richiesta
CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
Non disponibile
HTTP, SOCKS5
Chiave API
Proxy per 48 ore
Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.
Località proxy principali
Le otto località proxy scelte più spesso dai clienti FineProxy.
Configurazione manuale
Scegliete il sistema operativo, il browser o l’applicazione proxy per una guida alla configurazione dettagliata.
Sistemi
Browser
App
Creato per la velocità.
Traffico mai misurato.
FineProxy ha mantenuto fino a 500 Mbps nei nostri test standard su server remoti. Nei workload di scraping, il limite era solitamente il rate limit del sito di destinazione, non il proxy.
Metodo di test: 1.973.500 tentativi di connessione e test simultanei fino a 96 thread tramite un singolo IP proxy.
500 Mbps
per proxy nei test standard su server remoti
99.97%
di connessioni stabilite su 1.973.500 richieste
96
thread simultanei su un IP senza peggioramenti
0
limiti di banda: traffico illimitato su ogni piano
AMD EPYC dedicati
Server proprietari, senza altri utenti VPS condivisi in competizione per la porta.
Subnet proprietarie
Gli IP provengono da intervalli di nostra proprietà, non rivenduti da un altro provider.
80 Gbps uplink
Margine di capacità per server, non una promessa per una singola sessione proxy.
Tier III / IV
Data center con alimentazione e raffreddamento ridondanti nelle nostre posizioni.
Il throughput effettivo dipende da percorso, destinazione, condizioni di rete, configurazione e prestazioni delle apparecchiature dell’utente. Un laptop su una connessione domestica da 500 Mbps ha raggiunto circa 468 Mbps, mentre i server remoti hanno raggiunto fino a 500 Mbps nei test standard. In test eccezionali da server ad alte prestazioni configurati correttamente in Europa e negli Stati Uniti, il throughput ha raggiunto 700 Mbps; non è un risultato tipico per sessione.
Ogni affermazione in questa pagina, nelle parole dei clienti.
Feedback pertinenti dei clienti, selezionati da un pool di recensioni verificate e collegati alla fonte originale.
Accesso API e agente
Nello sviluppo di applicazioni che richiedono IP diversi, FineProxy.org è stato un alleato. L'integrazione delle sue API nei nostri sistemi è avvenuta senza problemi. Velocità e affidabilità sono state generalmente buone, con occasionali cali risolti rapidamente dal team.
Servizio proxy veloce e affidabile, con uptime eccellente, ottima assistenza e prezzi accessibili. Perfetto per la navigazione sicura e le attività automatizzate!
Traffico mai misurato
Proxy europei molto accessibili. Credo sia l'unico fornitore di proxy rimasto fedele a un Internet libero e sicuro. Mentre altri addebitano il costo per GB o persino per richiesta, loro continuano a offrire piani con larghezza di banda illimitata.
Mentre altri fornitori addebitano il costo per GB o persino per richiesta, loro restano fedeli alla propria missione e offrono proxy da data center a prezzi ragionevoli con larghezza di banda illimitata. Ho cercato un servizio simile in tutto Internet e sono davvero contento di averli trovati.
Località e disponibilità
I proxy che vendono sono molto economici rispetto alla loro qualità. Sono i proxy di qualità più alta che abbia mai visto e supportano molti Paesi. Il sito web è ordinato e facile da capire, e il servizio di assistenza è il migliore.
FineProxy si è dimostrato uno strumento affidabile per le mie esigenze aziendali. I proxy sono veloci, stabili e accessibili da molte località. È conveniente e il team di assistenza clienti è reattivo e competente. Fortemente consigliato a chiunque ne abbia bisogno. Leggete questo e scrivetene un altro.
Posso ordinare nuovi proxy interamente tramite API senza utilizzare il sito web?Sì
Sì. POST /api/product/{pid} crea un nuovo servizio. Passate l'ID prodotto, l'ID cliente e l'eventuale binding IP. L'API restituisce in un'unica risposta l'ID servizio, l'ID ordine, l'ID fattura e l'importo addebitato. Il servizio si attiva immediatamente se il vostro account dispone di credito sufficiente. Verificate il credito disponibile con GET /api/billing/credit prima di effettuare l'ordine.
Quali formati di lista IP supporta l'API?CSV TXT JSON
Tre formati: CSV, TXT e JSON. Cinque tipi di lista: http-ip (proxy HTTP con IP:port), socks-ip (SOCKS5 con IP:port), http-auth (HTTP con credenziali di autenticazione), ppr-http (HTTP rotating), ppr-socks (SOCKS5 rotating). Richiedeteli con GET /api/iplist/{type}/{format}/{id}.
Quanto velocemente hanno effetto le modifiche dopo l'aggiornamento di un servizio tramite API?Gli aggiornamenti
Gli aggiornamenti di binding IP e le modifiche password si propagano in pochi minuti. Gli aggiornamenti della lista (update_list) rinnovano il pool di proxy, anche se è presente un rate-limiting per evitare refresh eccessivi — l\'API restituisce un 429 con il timestamp in cui il prossimo aggiornamento sarà possibile.
Esiste un rate-limiting sulle richieste API?L'operazione update_list
L'operazione update_list prevede un periodo di cooldown. Gli altri endpoint (elenco prodotti, verifica fatturazione, recupero liste IP) non hanno rate-limiting aggressivi in condizioni di utilizzo normale.
È possibile monitorare automaticamente lo stato dei proxy tramite l'API?Sì
Sì. GET /api/networkstatus/errors/{id} restituisce gli IP con errori attivi, mentre GET /api/networkstatus/inactive/{id} restituisce gli IP offline. Create un cron job o uno script di monitoraggio che controlli periodicamente questi endpoint, rimuova gli IP problematici dal pool operativo e avvisi il vostro team se il numero di errori supera una soglia definita.