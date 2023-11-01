NOVITÀ! |Una sola chiamata API, dati puliti in risposta. Nessuno scraper necessario.Ottieni 10.000 token gratuiti →

Proxy SOCKS

SOCKS5 completo conforme a RFC 1928 con UDP ASSOCIATE, risoluzione DNS remota e HTTP/HTTPS sullo stesso IP — banda illimitata, fino a 500 Mbps.

Configura il piano →Proxy per 48 ore
Senza limitiNessun costo per GB
AMD EPYCHardware server di ultima generazione
Fino a 80 GbpsUplink per server
REST + MCPProvisioning e gestione tramite API

Create il vostro piano di proxy SOCKS5.

Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.

PaeseNumero di IP
Supporto UDP
Disattivato

Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.

Più paesi in un unico pacchetto, IP aggiuntivi in whitelist o più connessioni?Configura nella dashboard

Quattro modi per acquistare proxy.
Uno adatto a questo workload.

Tutti gli indirizzi FineProxy usano IPv4. I proxy datacenter, dedicati e ISP restano statici per l’intera durata del piano; i proxy a rotazione cambiano a ogni richiesta. I piani statici includono traffico illimitato. L’opzione evidenziata corrisponde al caso d’uso principale di questa pagina: Pacchetto datacenter.

Consigliato quiPacchetto datacenterVenduto in blocchi, condivisoDedicatiPersonali, a partire da un singolo IPISPIndirizzi statici registrati da ISPRotantiFatturati in crediti API
Ideale perBot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
Persone per indirizzoFino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.Fino a 5Pool condiviso
Affidabilità sulla piattaformaStandardASN datacenterAlta — esclusivoAlta — registrato da ISPVaria in base al pool
Prezzo da$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Ordine minimo100 IP1 IP100 IP2,5 mln di crediti
Durata dell’indirizzoStatico per il periodoStatico per il periodoStatico per il periodoCambia a ogni richiesta
BandaSenza limitiSenza limitiSenza limitiCreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
UDP / chiamate vocaliComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleNon disponibile
ProtocolliHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticazioneAllowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Chiave API
Vedi i pianiVedi i piani dedicatiVedi i piani ISPVedi i piani
Consigliato qui

Pacchetto datacenter

Venduto in blocchi, condiviso

Ideale per

Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.

Persone per indirizzo

Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.

Affidabilità sulla piattaforma

StandardASN datacenter

Prezzo da

$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani

Dedicati

Personali, a partire da un singolo IP

Ideale per

Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.

Persone per indirizzo

1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — esclusivo

Prezzo da

$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.

Ordine minimo

1 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani dedicati

ISP

Indirizzi statici registrati da ISP

Ideale per

Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.

Persone per indirizzo

Fino a 5

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — registrato da ISP

Prezzo da

$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani ISP

Rotanti

Fatturati in crediti API

Ideale per

Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.

Persone per indirizzo

Pool condiviso

Affidabilità sulla piattaforma

Varia in base al pool

Prezzo da

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Ordine minimo

2,5 mln di crediti

Durata dell’indirizzo

Cambia a ogni richiesta

Banda

CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.

UDP / chiamate vocali

Non disponibile

Protocolli

HTTP, SOCKS5

Autenticazione

Chiave API

Vedi i piani

Proxy per 48 ore

Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.

Proxy per 48 ore

Località proxy principali

Le otto località proxy scelte più spesso dai clienti FineProxy.

Vedi tutte le località

Collegatevi una volta.
Poi basta chiedere.

FineProxy offre un MCP server nativo: incollate un URL nell’agente per ottenere 49 strumenti dell’area cliente dedicati ad acquisti, rinnovi, rotazione IP, allowlist, analisi dell’utilizzo, fatture e assistenza. Le stesse operazioni sono disponibili tramite una REST API se preferite scrivere personalmente le chiamate.

Poi chiedete

  • Acquistate 1,000 proxy datacenter con supporto SOCKS5 in Europe
  • Esportate i miei SOCKS5 proxy servers in formato JSON
  • Aggiornate the allowed IP per this servizio proxy
  • Controllate i miei service per inactive or erroring IPs
  • Mostrate the stato e dettagli di fatturazione per i miei piani proxy
Scopri di più Crea una chiave API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Riavviate Claude dopo aver salvato la configurazione. I 49 strumenti FineProxy appariranno nell’elenco degli strumenti disponibili.

Cosa non farà l’agente, qualunque sia la richiesta

Spendere il vostro denaro

Sei strumenti possono usare il saldo e richiedono tutti wallet:spend. Escludete questo ambito dalla chiave e l’agente potrà eseguire tutto il resto.

Pagare più del preventivo

Ogni acquisto include expected_total_cents dal preventivo. Anche un solo centesimo di differenza fa rifiutare la chiamata senza alcun addebito.

Annullare senza conferma

I due strumenti irreversibili non vengono eseguiti senza confirm=true. La cessazione non può avvenire come effetto collaterale.

Addebitarvi due volte

Le chiamate di pagamento usano idempotency_key. Un nuovo tentativo dopo un timeout completa lo stesso addebito, non un secondo.

MCP: 49 strumenti · 9 ambiti di autorizzazioneJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · senza statoREST API: 49 operazioni · OpenAPI 3.1

Configurazione manuale

Scegliete il sistema operativo, il browser o l’applicazione proxy per una guida alla configurazione dettagliata.

TUTTE LE INTEGRAZIONI

Sistemi

Browser

App

Creato per la velocità.
Traffico mai misurato.

FineProxy ha mantenuto fino a 500 Mbps nei nostri test standard su server remoti. Nei workload di scraping, il limite era solitamente il rate limit del sito di destinazione, non il proxy.

Metodo di test: 1.973.500 tentativi di connessione e test simultanei fino a 96 thread tramite un singolo IP proxy.

500 Mbps

per proxy nei test standard su server remoti

99.97%

di connessioni stabilite su 1.973.500 richieste

96

thread simultanei su un IP senza peggioramenti

0

limiti di banda: traffico illimitato su ogni piano

AMD EPYC dedicati

Server proprietari, senza altri utenti VPS condivisi in competizione per la porta.

Subnet proprietarie

Gli IP provengono da intervalli di nostra proprietà, non rivenduti da un altro provider.

80 Gbps uplink

Margine di capacità per server, non una promessa per una singola sessione proxy.

Tier III / IV

Data center con alimentazione e raffreddamento ridondanti nelle nostre posizioni.

Note sui test

Il throughput effettivo dipende da percorso, destinazione, condizioni di rete, configurazione e prestazioni delle apparecchiature dell’utente. Un laptop su una connessione domestica da 500 Mbps ha raggiunto circa 468 Mbps, mentre i server remoti hanno raggiunto fino a 500 Mbps nei test standard. In test eccezionali da server ad alte prestazioni configurati correttamente in Europa e negli Stati Uniti, il throughput ha raggiunto 700 Mbps; non è un risultato tipico per sessione.

Ogni affermazione in questa pagina, nelle parole dei clienti.

Feedback pertinenti dei clienti, selezionati da un pool di recensioni verificate e collegati alla fonte originale.

2011fornitura di proxy dal

Velocità sotto carico

Voglio condividere le mie impressioni. Uso questo server proxy per lavoro già da qualche tempo. Durante l'utilizzo non ho mai avuto nulla di cui lamentarmi, pur usando il pacchetto completo di servizi. Vorrei sottolineare in particolare l'elevata affidabilità del server proxy. Posso consigliarlo con tranquillità a tutti i miei amici. Anche se il prezzo è sopra la media, questo server proxy lo giustifica pienamente.

Lara SmithPiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

Ottima assistenza clienti e prestazioni solide. Gli IP residenziali a rotazione di FineProxy mi hanno aiutato ad aggirare le restrizioni regionali senza alcun intoppo. Vale senz'altro il prezzo.

NisargDieg, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Traffico mai misurato

Usiamo FineProxy da due anni. La larghezza di banda illimitata e la connessione sono semplicemente straordinarie e stabili. Fortemente consigliato.

David RhodesTrustpilot, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Mentre altri fornitori addebitano il costo per GB o persino per richiesta, loro restano fedeli alla propria missione e offrono proxy da data center a prezzi ragionevoli con larghezza di banda illimitata. Ho cercato un servizio simile in tutto Internet e sono davvero contento di averli trovati.

bhwowsersNorton Safe Web, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

Esperienza cliente

Qui ho acquistato proxy per siti di annunci; in generale funzionano bene e i prezzi non sono male. Ne prenderò altri)

LizaProxyRate, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Le recensioni sono riportate per intero. Quando un cliente ha sollevato un punto a cui potevamo rispondere, mostriamo anche la nostra risposta dalla piattaforma originale.

Tutte le recensioni dei clienti
Qual è la differenza tra un proxy SOCKS5 e un proxy HTTP?I proxy

I proxy HTTP operano a livello applicazione e comprendono il traffico web — possono leggere gli header, memorizzare le risposte in cache e filtrare gli URL. SOCKS5 opera a livello sessione e inoltra i dati grezzi senza ispezionarli. La differenza pratica: HTTP è pensato per attività web (navigazione, scraping, chiamate API). SOCKS5 gestisce qualsiasi protocollo — gaming, VoIP, FTP, torrent, connessioni TCP/UDP personalizzate. Se la vostra applicazione non è un browser web o un client HTTP, molto probabilmente avete bisogno di SOCKS5.

SOCKS5 crittografa il mio traffico?Il

Il protocollo SOCKS5 di per sé non aggiunge crittografia — trasmette i dati così come sono. Tuttavia, con FineProxy potete combinare SOCKS5 con il nostro proxy HTTPS sullo stesso IP. Per il traffico web, utilizzate HTTPS con il nostro certificato SSL per IP per una crittografia completa. Per il traffico non web tramite SOCKS5, i dati tra la vostra applicazione e il proxy viaggiano senza crittografia da parte del protocollo proxy, anche se l'applicazione stessa può utilizzare una propria crittografia (SSH, TLS, ecc.).

E i DNS leak?SOCKS5 supporta

SOCKS5 supporta la risoluzione DNS remota — i nomi di dominio vengono risolti sul server proxy, non sulla vostra macchina locale. Questo significa che il vostro ISP non vede quali domini state visitando. La maggior parte delle applicazioni compatibili con SOCKS5 permette di abilitare questa funzione, anche se alcune richiedono un'impostazione manuale. Vale la pena verificare — la risoluzione DNS remota è uno dei principali vantaggi di SOCKS5 in termini di privacy rispetto ai proxy HTTP.

Il mio software dice che supporta "SOCKS" ma non specifica una versione. È un problema?È possibile

È possibile. Alcune applicazioni dichiarano il supporto SOCKS ma in realtà implementano solo SOCKS4, un protocollo molto più datato risalente ai primi anni '90. SOCKS4 è privo di funzionalità fondamentali: nessun supporto UDP, nessuna autenticazione, nessuna risoluzione DNS remota e solo IPv4. Se il vostro strumento si connette ma le funzionalità basate su UDP non funzionano, oppure non riuscite ad autenticarvi con username/password, molto probabilmente il software utilizza SOCKS4 in background. Verificate la documentazione o le impostazioni dell'applicazione per un selettore di versione. FineProxy supporta SOCKS4 per retrocompatibilità, ma consigliamo SOCKS5 ogni volta che il vostro software lo consente.

Vale ancora la pena usare SOCKS4?Solo quando non

Solo quando non avete alternative. SOCKS4 è un protocollo legacy: solo TCP, nessuna autenticazione, nessuna risoluzione DNS remota, nessun supporto IPv6. Se la vostra applicazione richiede SOCKS4, FineProxy lo gestirà, ma perderete tutto ciò che rende SOCKS5 utile: supporto UDP, prevenzione dei DNS leak e un controllo degli accessi adeguato. Se state scegliendo un software per un nuovo progetto, assicuratevi che supporti specificamente SOCKS5. La differenza in termini di funzionalità è sostanziale.

Posso usare SOCKS5 e HTTP sullo stesso proxy?

Sì. Ogni proxy FineProxy — dedicato, datacenter o ISP — supporta HTTP, HTTPS e SOCKS5 sullo stesso indirizzo IP. Passate da un protocollo all’altro in base alle esigenze della vostra applicazione. Nessun costo aggiuntivo, nessun prodotto separato.

Dove posso acquistare proxy SOCKS5 con buona velocità?L'infrastruttura di FineProxy

L'infrastruttura di FineProxy offre fino a 500 Mbps per connessione su tutti i protocolli, incluso SOCKS5. Ogni proxy include bandwidth illimitata — nessun costo per GB, nessun throttling. Disponibili come proxy individuali o in pacchetti con sconti per volumi elevati. Le opzioni di pagamento includono metodi standard e criptovalute.

Guida

Proxy SOCKS5: quando HTTP non basta

4 min di letturaTeam di rete FineProxy

I proxy HTTP comprendono il traffico web. Leggono gli header, interpretano le richieste e funzionano perfettamente per qualsiasi attività che gira in un browser. Ma nel momento in cui il vostro compito esce dall'ambito web — un client di gioco, una chiamata VoIP, un'applicazione torrent, una connessione TCP personalizzata — i proxy HTTP non possono aiutarvi. Non sono stati progettati per questo.

Il proxy SOCKS5 opera al livello sessione dello stack di rete (Livello 5), al di sotto del livello in cui risiede HTTP (Livello 7). Anziché interpretare ciò che fa la vostra applicazione, SOCKS5 apre semplicemente una connessione verso la destinazione e inoltra byte grezzi in entrambe le direzioni. Non importa se state inviando richieste web, trasferendo file via FTP o trasmettendo pacchetti vocali su UDP. Se la vostra applicazione è in grado di aprire un socket, SOCKS5 può gestirne il proxy.

Perché il supporto UDP è importante

La differenza tecnica più significativa tra un server proxy SOCKS5 e un proxy HTTP è il supporto UDP. I proxy HTTP gestiscono esclusivamente connessioni TCP. SOCKS5 gestisce sia TCP che UDP grazie alla funzione UDP ASSOCIATE (definita nella RFC 1928).

Perché è rilevante nella pratica? Le query DNS viaggiano tipicamente su UDP. I giochi online inviano i dati di gioco su UDP perché è più veloce del TCP per la comunicazione in tempo reale. Le chiamate VoIP e SIP si affidano a UDP per i pacchetti vocali. I protocolli di streaming utilizzano spesso UDP per la distribuzione dei contenuti multimediali.

Con un proxy HTTP, tutto questo o non funziona oppure richiede workaround. Con SOCKS5 funziona e basta — il proxy inoltra i pacchetti UDP insieme al traffico TCP attraverso la stessa connessione.

L’implementazione SOCKS5 di FineProxy include il supporto completo per UDP ASSOCIATE. Non si tratta di un’implementazione parziale che gestisce solo TCP nonostante l’etichetta SOCKS5: è il protocollo completo così come definito dalla RFC 1928.

Prevenzione dei DNS leak

Ecco un dettaglio di sicurezza a cui la maggior parte degli acquirenti di proxy non pensa mai, finché non è troppo tardi. Quando vi connettete tramite un proxy HTTP, il vostro computer spesso risolve i nomi di dominio localmente — inviando query DNS ai server del vostro ISP prima ancora che il proxy entri in gioco. Il vostro ISP vede ogni dominio che visitate, anche se la connessione effettiva passa attraverso il proxy.

SOCKS5 gestisce la questione in modo diverso. Supporta la risoluzione DNS remota: la vostra applicazione invia il nome di dominio direttamente al server proxy, che lo risolve autonomamente. La vostra rete locale non vede mai la query DNS. Questo elimina una falla nella privacy che coglie molti utenti di sorpresa.

La maggior parte dei browser e delle applicazioni che supportano SOCKS5 offre un'opzione per il DNS remoto, anche se a volte è necessario abilitarla manualmente (Firefox, ad esempio, ha un'impostazione specifica per questo). La funzionalità è prevista dal protocollo — è sufficiente assicurarsi che il vostro client la utilizzi.

SOCKS5 vs HTTP: quando conviene ciascuno

Un proxy HTTP è la scelta giusta quando il vostro compito è esclusivamente web-based. Scraping di siti web, gestione di sessioni browser, accesso a web API — i proxy HTTP gestiscono tutto questo in modo efficiente e sono supportati nativamente da qualsiasi browser e dalla maggior parte delle librerie HTTP.

Un proxy SOCKS diventa necessario quando il vostro traffico non è traffico web, o quando avete bisogno di UDP. Gaming tramite proxy. Automazione con protocolli TCP personalizzati. Strumenti che non supportano nativamente HTTP. Routing del traffico VoIP. Qualsiasi scenario in cui l'applicazione comunica direttamente tramite socket anziché attraverso richieste HTTP.

I benchmark mostrano che le connessioni SOCKS5 offrono una latenza inferiore di 35-50 ms e un throughput superiore del 20-30% rispetto ai proxy HTTP che gestiscono lo stesso traffico (Dicloak, 2025). La differenza deriva dalla semplicità del protocollo — nessun parsing degli header, nessuna ispezione dei contenuti, solo relay grezzo.

Su FineProxy ogni proxy supporta entrambi i protocolli. HTTP, HTTPS (con certificato SSL individuale per IP) e SOCKS5 — tutti disponibili sullo stesso indirizzo. Scegliete il protocollo più adatto alla vostra applicazione. Nessun acquisto separato, nessun piano diverso.

Cosa includono i proxy SOCKS5 di FineProxy

SOCKS5 pienamente conforme a RFC 1928 con UDP ASSOCIATE. Disponibile su proxy dedicati, proxy datacenter e proxy ISP — ogni tipo di proxy nel nostro catalogo. Bandwidth illimitata, velocità fino a 500 Mbps, autenticazione tramite IP whitelisting con login/password opzionale subnet mask /21.

Siamo proprietari dell'infrastruttura. Non si tratta di endpoint SOCKS5 in leasing da una rete di terze parti — sono i nostri server, i nostri indirizzi IP, il nostro ASN pulito.