I proxy HTTP comprendono il traffico web. Leggono gli header, interpretano le richieste e funzionano perfettamente per qualsiasi attività che gira in un browser. Ma nel momento in cui il vostro compito esce dall'ambito web — un client di gioco, una chiamata VoIP, un'applicazione torrent, una connessione TCP personalizzata — i proxy HTTP non possono aiutarvi. Non sono stati progettati per questo.

Il proxy SOCKS5 opera al livello sessione dello stack di rete (Livello 5), al di sotto del livello in cui risiede HTTP (Livello 7). Anziché interpretare ciò che fa la vostra applicazione, SOCKS5 apre semplicemente una connessione verso la destinazione e inoltra byte grezzi in entrambe le direzioni. Non importa se state inviando richieste web, trasferendo file via FTP o trasmettendo pacchetti vocali su UDP. Se la vostra applicazione è in grado di aprire un socket, SOCKS5 può gestirne il proxy.

Perché il supporto UDP è importante

La differenza tecnica più significativa tra un server proxy SOCKS5 e un proxy HTTP è il supporto UDP. I proxy HTTP gestiscono esclusivamente connessioni TCP. SOCKS5 gestisce sia TCP che UDP grazie alla funzione UDP ASSOCIATE (definita nella RFC 1928).

Perché è rilevante nella pratica? Le query DNS viaggiano tipicamente su UDP. I giochi online inviano i dati di gioco su UDP perché è più veloce del TCP per la comunicazione in tempo reale. Le chiamate VoIP e SIP si affidano a UDP per i pacchetti vocali. I protocolli di streaming utilizzano spesso UDP per la distribuzione dei contenuti multimediali.

Con un proxy HTTP, tutto questo o non funziona oppure richiede workaround. Con SOCKS5 funziona e basta — il proxy inoltra i pacchetti UDP insieme al traffico TCP attraverso la stessa connessione.

L’implementazione SOCKS5 di FineProxy include il supporto completo per UDP ASSOCIATE. Non si tratta di un’implementazione parziale che gestisce solo TCP nonostante l’etichetta SOCKS5: è il protocollo completo così come definito dalla RFC 1928.

Prevenzione dei DNS leak

Ecco un dettaglio di sicurezza a cui la maggior parte degli acquirenti di proxy non pensa mai, finché non è troppo tardi. Quando vi connettete tramite un proxy HTTP, il vostro computer spesso risolve i nomi di dominio localmente — inviando query DNS ai server del vostro ISP prima ancora che il proxy entri in gioco. Il vostro ISP vede ogni dominio che visitate, anche se la connessione effettiva passa attraverso il proxy.

SOCKS5 gestisce la questione in modo diverso. Supporta la risoluzione DNS remota: la vostra applicazione invia il nome di dominio direttamente al server proxy, che lo risolve autonomamente. La vostra rete locale non vede mai la query DNS. Questo elimina una falla nella privacy che coglie molti utenti di sorpresa.

La maggior parte dei browser e delle applicazioni che supportano SOCKS5 offre un'opzione per il DNS remoto, anche se a volte è necessario abilitarla manualmente (Firefox, ad esempio, ha un'impostazione specifica per questo). La funzionalità è prevista dal protocollo — è sufficiente assicurarsi che il vostro client la utilizzi.

SOCKS5 vs HTTP: quando conviene ciascuno

Un proxy HTTP è la scelta giusta quando il vostro compito è esclusivamente web-based. Scraping di siti web, gestione di sessioni browser, accesso a web API — i proxy HTTP gestiscono tutto questo in modo efficiente e sono supportati nativamente da qualsiasi browser e dalla maggior parte delle librerie HTTP.

Un proxy SOCKS diventa necessario quando il vostro traffico non è traffico web, o quando avete bisogno di UDP. Gaming tramite proxy. Automazione con protocolli TCP personalizzati. Strumenti che non supportano nativamente HTTP. Routing del traffico VoIP. Qualsiasi scenario in cui l'applicazione comunica direttamente tramite socket anziché attraverso richieste HTTP.

I benchmark mostrano che le connessioni SOCKS5 offrono una latenza inferiore di 35-50 ms e un throughput superiore del 20-30% rispetto ai proxy HTTP che gestiscono lo stesso traffico (Dicloak, 2025). La differenza deriva dalla semplicità del protocollo — nessun parsing degli header, nessuna ispezione dei contenuti, solo relay grezzo.

Su FineProxy ogni proxy supporta entrambi i protocolli. HTTP, HTTPS (con certificato SSL individuale per IP) e SOCKS5 — tutti disponibili sullo stesso indirizzo. Scegliete il protocollo più adatto alla vostra applicazione. Nessun acquisto separato, nessun piano diverso.

Cosa includono i proxy SOCKS5 di FineProxy

SOCKS5 pienamente conforme a RFC 1928 con UDP ASSOCIATE. Disponibile su proxy dedicati, proxy datacenter e proxy ISP — ogni tipo di proxy nel nostro catalogo. Bandwidth illimitata, velocità fino a 500 Mbps, autenticazione tramite IP whitelisting con login/password opzionale subnet mask /21.