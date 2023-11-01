Steam non offre un’API ufficiale per il Market. Se avete bisogno di dati sui prezzi, informazioni sugli inventari o volete automatizzare il trading, le opzioni sono due: utilizzare costosi servizi di terze parti oppure effettuare il parsing di Steam in autonomia. La maggior parte dei trader e reseller professionisti sceglie la seconda strada — ed è proprio qui che un proxy per Steam diventa indispensabile.

Perché un proxy per Steam è fondamentale per il parsing del Market

Lo Steam Market contiene milioni di oggetti tra CS2, Dota 2, Rust e altri giochi. Monitorare i prezzi manualmente su larga scala è impossibile. Il parsing automatizzato consente di:

Monitorare le fluttuazioni di prezzo in tempo reale

Trovare oggetti sottovalutati prima dei concorrenti

Creare database di prezzi per operazioni di rivendita

Tracciare l'inventario su più account

Il problema? Steam applica rate limit aggressivi. Inviate troppe richieste da un singolo IP e vi troverete davanti a errori “429 Too Many Requests”. Il vostro IP viene temporaneamente bloccato e tutto il parsing si interrompe. Con una corretta rotazione dei proxy, distribuite le richieste su più IP e restate sotto il radar di Steam.

Trading bot e operazioni multi-account

Se gestite trading bot — che si tratti di ArchiSteamFarm, soluzioni personalizzate o piattaforme commerciali — probabilmente avete già incontrato i rate limit. Steam consente circa 10-15 account bot per IP prima che scatti il throttling. Oltre questa soglia, servono proxy dedicati per ogni account o gruppo di account.Gestire più account dallo stesso IP comporta un ulteriore rischio: se Steam segnala un account per attività sospetta, l'associazione con l'IP può coinvolgere anche gli altri account. Proxy separati isolano ciascun account, proteggendo l'intera operazione da ban a catena.

Datacenter vs residenziali: cosa funziona per Steam

Ecco la realtà sull’uso di un proxy server per sbloccare Steam a livello professionale.I proxy datacenter funzionano bene per gli utenti esperti. Sono più veloci e sensibilmente più economici per il parsing ad alto volume. La chiave sta nell’utilizzare IP dedicati che non siano stati bruciati da altri utenti. Gli IP datacenter condivisi vengono spesso bloccati immediatamente perché qualcun altro li ha già abusati su Steam.I proxy residential e mobile sono più sicuri per chi è alle prime armi. Steam li riconosce come normali connessioni domestiche, quindi subiscono meno controlli. Tuttavia costano di più e presentano limiti di bandwidth — un problema se dovete effettuare il parsing di milioni di item.FineProxy offre IP datacenter dedicati a Steam. Questi indirizzi sono esclusivamente vostri all\'interno del nostro servizio — finché li noleggiate, nessun altro cliente FineProxy può utilizzarli per Steam. Questo previene il problema comune di ereditare la cattiva reputazione di qualcun altro. Siamo il provider diretto, non un reseller, il che significa controllo diretto sulla qualità degli IP e sostituzione più rapida in caso di problemi.

Consigli pratici per il parsing di Steam

Rispettate i rate limit: anche con i proxy, non bombardate i server di Steam. Pause di 10-15 secondi tra le richieste su ciascun IP vi mantengono sotto la soglia critica.Ruotate in modo intelligente: non cambiate IP a ogni richiesta — è un comportamento sospetto. Utilizzate sticky session in cui lo stesso IP gestisce una sequenza logica di richieste, poi ruotate.Gestite i 429 con cautela: quando raggiungete i rate limit, rallentate. I retry aggressivi non fanno altro che prolungare il tempo di blocco.Utilizzate gli endpoint giusti: /market/priceoverview/ di Steam restituisce i prezzi correnti senza autenticazione. /market/pricehistory/ richiede cookie e fornisce i dati storici. Definite con chiarezza quale vi serve.Monitorate lo stato degli IP: tracciate quali proxy vengono bloccati e quando. Emergono degli schemi — determinati orari del giorno o volumi di richieste attivano i blocchi più frequentemente.

Come accedere a Steam sbloccato?