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Proxy di Steam

Proxy IPv4 dedicati per il parsing dello Steam Market e trading bot — HTTP/HTTPS/SOCKS5, sticky session, mix di subnet diversificate per 10–15 account per IP.

Configura il piano →Proxy per 48 ore
Senza limitiNessun costo per GB
AMD EPYCHardware server di ultima generazione
Fino a 80 GbpsUplink per server
REST + MCPProvisioning e gestione tramite API

Create il vostro piano proxy per Steam.

Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.

PaeseNumero di IP
Supporto UDP
Disattivato

Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.

Più paesi in un unico pacchetto, IP aggiuntivi in whitelist o più connessioni?Configura nella dashboard

Quattro modi per acquistare proxy.
Uno adatto a questo workload.

Tutti gli indirizzi FineProxy usano IPv4. I proxy datacenter, dedicati e ISP restano statici per l’intera durata del piano; i proxy a rotazione cambiano a ogni richiesta. I piani statici includono traffico illimitato. L’opzione evidenziata corrisponde al caso d’uso principale di questa pagina: Pacchetto datacenter.

Consigliato quiPacchetto datacenterVenduto in blocchi, condivisoDedicatiPersonali, a partire da un singolo IPISPIndirizzi statici registrati da ISPRotantiFatturati in crediti API
Ideale perBot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
Persone per indirizzoFino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.Fino a 5Pool condiviso
Affidabilità sulla piattaformaStandardASN datacenterAlta — esclusivoAlta — registrato da ISPVaria in base al pool
Prezzo da$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Ordine minimo100 IP1 IP100 IP2,5 mln di crediti
Durata dell’indirizzoStatico per il periodoStatico per il periodoStatico per il periodoCambia a ogni richiesta
BandaSenza limitiSenza limitiSenza limitiCreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
UDP / chiamate vocaliComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleNon disponibile
ProtocolliHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticazioneAllowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Chiave API
Vedi i pianiVedi i piani dedicatiVedi i piani ISPVedi i piani
Consigliato qui

Pacchetto datacenter

Venduto in blocchi, condiviso

Ideale per

Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.

Persone per indirizzo

Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.

Affidabilità sulla piattaforma

StandardASN datacenter

Prezzo da

$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani

Dedicati

Personali, a partire da un singolo IP

Ideale per

Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.

Persone per indirizzo

1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — esclusivo

Prezzo da

$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.

Ordine minimo

1 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani dedicati

ISP

Indirizzi statici registrati da ISP

Ideale per

Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.

Persone per indirizzo

Fino a 5

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — registrato da ISP

Prezzo da

$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani ISP

Rotanti

Fatturati in crediti API

Ideale per

Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.

Persone per indirizzo

Pool condiviso

Affidabilità sulla piattaforma

Varia in base al pool

Prezzo da

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Ordine minimo

2,5 mln di crediti

Durata dell’indirizzo

Cambia a ogni richiesta

Banda

CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.

UDP / chiamate vocali

Non disponibile

Protocolli

HTTP, SOCKS5

Autenticazione

Chiave API

Vedi i piani

Proxy per 48 ore

Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.

Proxy per 48 ore

Località proxy principali

Le otto località proxy scelte più spesso dai clienti FineProxy.

Vedi tutte le località

Collegatevi una volta.
Poi basta chiedere.

FineProxy offre un MCP server nativo: incollate un URL nell’agente per ottenere 49 strumenti dell’area cliente dedicati ad acquisti, rinnovi, rotazione IP, allowlist, analisi dell’utilizzo, fatture e assistenza. Le stesse operazioni sono disponibili tramite una REST API se preferite scrivere personalmente le chiamate.

Poi chiedete

  • Acquistate 10,000 Country Mix IP datacenter per Steam Market parsing
  • Aggiungete all’allowlist 203.0.113.7 per i miei servizio proxy
  • Esportate i miei lista di proxy in formato JSON
  • Mostrate which services had the tasso di errore più elevato today
  • Mostrate the stato e dettagli di fatturazione per i miei servizi proxy
Scopri di più Crea una chiave API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Riavviate Claude dopo aver salvato la configurazione. I 49 strumenti FineProxy appariranno nell’elenco degli strumenti disponibili.

Cosa non farà l’agente, qualunque sia la richiesta

Spendere il vostro denaro

Sei strumenti possono usare il saldo e richiedono tutti wallet:spend. Escludete questo ambito dalla chiave e l’agente potrà eseguire tutto il resto.

Pagare più del preventivo

Ogni acquisto include expected_total_cents dal preventivo. Anche un solo centesimo di differenza fa rifiutare la chiamata senza alcun addebito.

Annullare senza conferma

I due strumenti irreversibili non vengono eseguiti senza confirm=true. La cessazione non può avvenire come effetto collaterale.

Addebitarvi due volte

Le chiamate di pagamento usano idempotency_key. Un nuovo tentativo dopo un timeout completa lo stesso addebito, non un secondo.

MCP: 49 strumenti · 9 ambiti di autorizzazioneJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · senza statoREST API: 49 operazioni · OpenAPI 3.1

Configurazione manuale

Scegliete il sistema operativo, il browser o l’applicazione proxy per una guida alla configurazione dettagliata.

TUTTE LE INTEGRAZIONI

Sistemi

Browser

App

Creato per la velocità.
Traffico mai misurato.

FineProxy ha mantenuto fino a 500 Mbps nei nostri test standard su server remoti. Nei workload di scraping, il limite era solitamente il rate limit del sito di destinazione, non il proxy.

Metodo di test: 1.973.500 tentativi di connessione e test simultanei fino a 96 thread tramite un singolo IP proxy.

500 Mbps

per proxy nei test standard su server remoti

99.97%

di connessioni stabilite su 1.973.500 richieste

96

thread simultanei su un IP senza peggioramenti

0

limiti di banda: traffico illimitato su ogni piano

AMD EPYC dedicati

Server proprietari, senza altri utenti VPS condivisi in competizione per la porta.

Subnet proprietarie

Gli IP provengono da intervalli di nostra proprietà, non rivenduti da un altro provider.

80 Gbps uplink

Margine di capacità per server, non una promessa per una singola sessione proxy.

Tier III / IV

Data center con alimentazione e raffreddamento ridondanti nelle nostre posizioni.

Note sui test

Il throughput effettivo dipende da percorso, destinazione, condizioni di rete, configurazione e prestazioni delle apparecchiature dell’utente. Un laptop su una connessione domestica da 500 Mbps ha raggiunto circa 468 Mbps, mentre i server remoti hanno raggiunto fino a 500 Mbps nei test standard. In test eccezionali da server ad alte prestazioni configurati correttamente in Europa e negli Stati Uniti, il throughput ha raggiunto 700 Mbps; non è un risultato tipico per sessione.

Ogni affermazione in questa pagina, nelle parole dei clienti.

Feedback pertinenti dei clienti, selezionati da un pool di recensioni verificate e collegati alla fonte originale.

2011fornitura di proxy dal

Gestione degli account

L’ho usato con un bot per Twitch e ha funzionato perfettamente. Ringrazio FineProxy per aver dedicato un ottimo sistema proprio a ciò di cui ho bisogno.

blastzadaaaaSaasHub, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Ottimi proxy per il data scraping: li uso da più di 5 anni. Hanno IP a rotazione, sono veloci e quasi tutti i proxy non vengono bloccati sui social network.

AliceDieg, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Velocità sotto carico

Salve, stimati lettori di questa modesta recensione. Permettetemi di parlare un po' dei server proxy. A mio parere possono essere molto utili in casi e per scopi diversi. Credo che FineProxy sia una buona scelta, soprattutto per la velocità di funzionamento. È inoltre comodo da usare. Lo utilizzo già da due mesi e ne sono sinceramente soddisfatto.

Mike MillerPiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

Ho provato diversi fornitori di proxy, ma FineProxy.org si distingue per l'uptime costante e la solida qualità della connessione. Le velocità sono sufficienti per lo streaming e il data scraping e finora non ho avuto problemi rilevanti. È inoltre positivo che sul sito sia spiegato tutto chiaramente, così è facile scegliere l'opzione giusta.

HotBad2393Norton Safe Web, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

Località e disponibilità

Prezzo contenuto. Percentuale di proxy non funzionanti inferiore al 10%. Molte aree geografiche e sottoreti. Connessione stabile, IP statici e cambio gratuito del pool ogni settimana.

Denis ZadneprovskiyTrustpilot, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

FineProxy.org offre un servizio proxy discreto, con un'ampia scelta di IP e località. Tuttavia, a volte le velocità di connessione possono essere incostanti e l'assistenza può rispondere più lentamente del previsto. Sebbene il servizio sia adatto alle attività di base, potrebbe non soddisfare appieno gli utenti con esigenze elevate o requisiti specifici. I prezzi sono competitivi, ma le prestazioni potrebbero essere più stabili per chi ne fa un uso professionale o intensivo.

Charles BrownProxyRate, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Le recensioni sono riportate per intero. Quando un cliente ha sollevato un punto a cui potevamo rispondere, mostriamo anche la nostra risposta dalla piattaforma originale.

Tutte le recensioni dei clienti
Perché serve un proxy per il parsing dello Steam Market?Steam applica rate

Steam applica rate limit alle richieste per impedire lo scraping automatizzato. Senza proxy, potete inviare solo un numero limitato di richieste prima di ricevere errori “429 Too Many Requests” che bloccano il vostro IP. I proxy vi permettono distribuire le richieste su più IP, mantenendo l’accesso continuo ai dati sui prezzi e alle informazioni sugli inventari. Per operazioni di trading serie, non si tratta di un’opzione — è l’unico modo per fare parsing su larga scala.

Posso usare proxy gratuiti per Steam?Tecnicamente sì

Tecnicamente sì, ma preparatevi a diversi problemi. I proxy gratuiti sono lenti, inaffidabili e condivisi tra migliaia di utenti. Steam ha molto probabilmente già bloccato la maggior parte degli IP dei proxy gratuiti. Per le operazioni di trading bot o il parsing del Market, i proxy gratuiti causeranno più grattacapi di quanti ne risolvano. Finirete per dedicare più tempo a gestire i blocchi che a raccogliere effettivamente dati.

Quanti account Steam posso gestire su un singolo IP?Indicativamente 10-15

Indicativamente 10-15 account prima che il rate limiting di Steam diventi problematico. Questo vale per i trading bot e le operazioni automatizzate. Se utilizzate ArchiSteamFarm o strumenti simili con più account, avete bisogno di più proxy. Un proxy ogni 10-15 account è un punto di partenza ragionevole, anche se le operazioni più intensive possono richiedere meno account per IP.

I proxy datacenter vengono bloccati su Steam?Dipende dalla

Dipende dalla qualità del proxy. Gli IP datacenter condivisi vengono spesso bloccati perché utenti precedenti ne hanno abusato. Gli IP dedicati, di cui avete l’uso esclusivo, presentano tassi di successo nettamente superiori. I proxy datacenter di FineProxy dedicati a Steam funzionano perché sono assegnati esclusivamente a voi — nessun altro può bruciarli su Steam mentre li state utilizzando.

Usare proxy su Steam viola i termini di servizio?Utilizzare proxy

Utilizzare proxy per aggirare le restrizioni regionali sui prezzi viola i termini di servizio di Steam e comporta il rischio di penalità sull’account. Tuttavia, l’uso di proxy per il parsing del Market, i trading bot o l’accesso a Steam da reti con restrizioni si colloca in una zona grigia. Steam non fornisce un’API ufficiale per i dati del Market, quindi l’accesso automatizzato è l’unica opzione per i trader professionisti. La chiave è un utilizzo responsabile: non abusate del sistema, rispettate i rate limit e non usate proxy per attività proibite come la manipolazione dei prezzi.

La geolocalizzazione del proxy è importante per il parsing e i bot di Steam?Per la maggior

Per la maggior parte delle operazioni di parsing di Steam Market e trading bot, la geolocalizzazione non è particolarmente rilevante — Steam fornisce gli stessi dati del Market indipendentemente dalla regione. Ciò che conta molto di più è la diversità delle subnet. I pacchetti mix con IP distribuiti su molte subnet diverse offrono le migliori prestazioni, perché i sistemi anti-bot di Steam rilevano i cluster di richieste provenienti dallo stesso range di subnet. I pacchetti mix di FineProxy garantiscono la massima varietà di subnet, risultando più efficaci rispetto alla concentrazione su una singola posizione EU o US.

Come collego un proxy ad ArchiSteamFarm o a un browser per Steam?Per ArchiSteamFarm

Per ArchiSteamFarm (ASF), aprite il file di configurazione ASF.json e aggiungete le impostazioni del proxy utilizzando il campo “WebProxy” — ad esempio: “WebProxy”: “http://ip:port”. Se il vostro proxy richiede autenticazione, aggiungete i campi “WebProxyUsername” e “WebProxyPassword”. Riavviate ASF dopo aver salvato. Per l’accesso tramite browser, potete configurare il proxy nelle impostazioni di rete del sistema oppure usare un’estensione come FoxyProxy o SwitchyOmega — inserite IP, porta e credenziali del proxy, quindi selezionate HTTP/HTTPS o SOCKS5 in base al tipo di proxy. Per gli script di parsing autenticato di Steam Market, assicuratevi che il proxy supporti le sticky session, in modo che cookie e dati di sessione restino coerenti tra le richieste sequenziali sullo stesso IP.

Guida

Proxy per Steam: parsing, trading bot e gestione multi-account

4 min di letturaTeam di rete FineProxy

Steam non offre un’API ufficiale per il Market. Se avete bisogno di dati sui prezzi, informazioni sugli inventari o volete automatizzare il trading, le opzioni sono due: utilizzare costosi servizi di terze parti oppure effettuare il parsing di Steam in autonomia. La maggior parte dei trader e reseller professionisti sceglie la seconda strada — ed è proprio qui che un proxy per Steam diventa indispensabile.

Perché un proxy per Steam è fondamentale per il parsing del Market

Lo Steam Market contiene milioni di oggetti tra CS2, Dota 2, Rust e altri giochi. Monitorare i prezzi manualmente su larga scala è impossibile. Il parsing automatizzato consente di:

  • Monitorare le fluttuazioni di prezzo in tempo reale
  • Trovare oggetti sottovalutati prima dei concorrenti
  • Creare database di prezzi per operazioni di rivendita
  • Tracciare l'inventario su più account

Il problema? Steam applica rate limit aggressivi. Inviate troppe richieste da un singolo IP e vi troverete davanti a errori “429 Too Many Requests”. Il vostro IP viene temporaneamente bloccato e tutto il parsing si interrompe. Con una corretta rotazione dei proxy, distribuite le richieste su più IP e restate sotto il radar di Steam.

Trading bot e operazioni multi-account

Se gestite trading bot — che si tratti di ArchiSteamFarm, soluzioni personalizzate o piattaforme commerciali — probabilmente avete già incontrato i rate limit. Steam consente circa 10-15 account bot per IP prima che scatti il throttling. Oltre questa soglia, servono proxy dedicati per ogni account o gruppo di account.Gestire più account dallo stesso IP comporta un ulteriore rischio: se Steam segnala un account per attività sospetta, l'associazione con l'IP può coinvolgere anche gli altri account. Proxy separati isolano ciascun account, proteggendo l'intera operazione da ban a catena.

Datacenter vs residenziali: cosa funziona per Steam

Ecco la realtà sull’uso di un proxy server per sbloccare Steam a livello professionale.I proxy datacenter funzionano bene per gli utenti esperti. Sono più veloci e sensibilmente più economici per il parsing ad alto volume. La chiave sta nell’utilizzare IP dedicati che non siano stati bruciati da altri utenti. Gli IP datacenter condivisi vengono spesso bloccati immediatamente perché qualcun altro li ha già abusati su Steam.I proxy residential e mobile sono più sicuri per chi è alle prime armi. Steam li riconosce come normali connessioni domestiche, quindi subiscono meno controlli. Tuttavia costano di più e presentano limiti di bandwidth — un problema se dovete effettuare il parsing di milioni di item.FineProxy offre IP datacenter dedicati a Steam. Questi indirizzi sono esclusivamente vostri all\'interno del nostro servizio — finché li noleggiate, nessun altro cliente FineProxy può utilizzarli per Steam. Questo previene il problema comune di ereditare la cattiva reputazione di qualcun altro. Siamo il provider diretto, non un reseller, il che significa controllo diretto sulla qualità degli IP e sostituzione più rapida in caso di problemi.

Consigli pratici per il parsing di Steam

Rispettate i rate limit: anche con i proxy, non bombardate i server di Steam. Pause di 10-15 secondi tra le richieste su ciascun IP vi mantengono sotto la soglia critica.Ruotate in modo intelligente: non cambiate IP a ogni richiesta — è un comportamento sospetto. Utilizzate sticky session in cui lo stesso IP gestisce una sequenza logica di richieste, poi ruotate.Gestite i 429 con cautela: quando raggiungete i rate limit, rallentate. I retry aggressivi non fanno altro che prolungare il tempo di blocco.Utilizzate gli endpoint giusti: /market/priceoverview/ di Steam restituisce i prezzi correnti senza autenticazione. /market/pricehistory/ richiede cookie e fornisce i dati storici. Definite con chiarezza quale vi serve.Monitorate lo stato degli IP: tracciate quali proxy vengono bloccati e quando. Emergono degli schemi — determinati orari del giorno o volumi di richieste attivano i blocchi più frequentemente.

Come accedere a Steam sbloccato?

Chiariamo subito: utilizzare proxy per aggirare i prezzi regionali di Steam viola i termini di servizio. Acquistare giochi a un prezzo inferiore attraverso lo store di un’altra regione comporta il rischio di restrizioni sull’account. Non lo consigliamo.Tuttavia, accedere a Steam sbloccato ha usi del tutto legittimi: se Steam è bloccato sulla vostra rete (scuola, lavoro, alcuni Paesi), un proxy vi consente di raggiungere la piattaforma normalmente. Per l’accesso personale al gaming, qualsiasi proxy affidabile è sufficiente — non state effettuando migliaia di richieste, quindi i rate limit non si applicano.