Casi d'uso dei proxy
Dai dati web pubblici e dall’automazione AI alle piattaforme social, ai marketplace e allo streaming: trovate la configurazione proxy adatta al vostro lavoro.
Directory dei casi d’uso dei proxy
Dati & Scraping
Raccolta dati su larga scala con migliaia di IP per parsing, monitoraggio e automazione.
AI Proxy
Utilizza più API key tramite IP dedicati per distribuire il carico ed evitare i limiti di frequenza.
Gaming & Trading
Migliaia di proxy per operazioni ad alto volume: boost delle visualizzazioni, parsing di store e trading.
Bot & Automazione
Proxy ad alta velocità ottimizzati per software di automazione.
Media & Streaming
Accedi a contenuti con restrizioni geografiche e automatizza le interazioni sulle piattaforme media.
Shopping & Finanza
Monitoraggio prezzi, arbitraggio e automazione dei marketplace.
Altri casi d'uso
Soluzioni proxy specializzate per piattaforme e servizi di nicchia.
Configura il tuo piano proxy.
Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.
Caricamento dei piani attuali…
Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.
Social & Messaggistica
Gestisci più account e automatizza le interazioni sulle piattaforme social.