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Casi d'uso dei proxy

Dai dati web pubblici e dall’automazione AI alle piattaforme social, ai marketplace e allo streaming: trovate la configurazione proxy adatta al vostro lavoro.

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Fino a 80 GbpsUplink per server
REST + MCPProvisioning e gestione tramite API

Directory dei casi d’uso dei proxy

01

Dati & Scraping

Raccolta dati su larga scala con migliaia di IP per parsing, monitoraggio e automazione.

3 guide
01Web ScrapingtopEstrai dati pubblici su larga scala senza ban02SEOMonitoraggio SERP, tracking del posizionamento, ricerca keyword03Verifica degli annunciVerifica il posizionamento degli annunci in diverse aree geografiche
02

AI Proxy

Utilizza più API key tramite IP dedicati per distribuire il carico ed evitare i limiti di frequenza.

6 guide
01AI Proxy HubhubPanoramica di tutte le soluzioni proxy per l'AI02ChatGPTtopDistribuisci le richieste su più chiavi API03DeepSeekIP dedicati per il load balancing dell'API DeepSeek04GeminiRotazione proxy per l'API Google Gemini05ClaudeIP stabili per l'API Anthropic Claude06Janitor AIAggira i limiti di richieste sulla piattaforma Janitor AI
03

Gaming & Trading

Migliaia di proxy per operazioni ad alto volume: boost delle visualizzazioni, parsing di store e trading.

4 guide
01TwitchtopBoost massivo delle visualizzazioni con migliaia di IP02SteamtopParsing di store e gestione multi-account03CryptotopBot di trading e automazione degli exchange04PlayStationAccesso al PSN Store e proxy per il gaming
04

Bot & Automazione

Proxy ad alta velocità ottimizzati per software di automazione.

5 guide
01Bots HubhubPanoramica di tutte le soluzioni proxy per l'automazione02Sneaker BotProxy ISP veloci per i drop di sneaker03BASIntegrazione proxy per Browser Automation Studio04ZennoPosterAutomazione di attività in massa con rotating proxy05CAPTCHAProxy per servizi di risoluzione CAPTCHA
05

Social & Messaggistica

Gestisci più account e automatizza le interazioni sulle piattaforme social.

9 guide
01TelegramtopGestione multi-account e invio massivo di messaggi02WhatsAppMessaggistica aziendale e outreach massivo03InstagramtopAutomazione account e scraping dei dati04DiscordGestione server e proxy per bot05Twitter (X)Posting multi-account e scraping06FacebookGestione account pubblicitari e pagine07RedditScraping dei commenti e automazione account08LinkedInLead generation e scraping dei profili09SnapchatMulti-account e accesso basato sulla geolocalizzazione
06

Media & Streaming

Accedi a contenuti con restrizioni geografiche e automatizza le interazioni sulle piattaforme media.

5 guide
01YouTubetopBoost delle visualizzazioni ed estrazione dati02YouTube MusicStreaming musicale da qualsiasi regione03TikToktopVisualizzazioni, farming di account e scraping04SpotifyAccesso streaming da qualsiasi paese05NetflixSblocca i cataloghi di contenuti specifici per regione
07

Shopping & Finanza

Monitoraggio prezzi, arbitraggio e automazione dei marketplace.

4 guide
01AmazonMonitoraggio prezzi e scraping dei dati prodotto02eBayMonitoraggio aste e automazione degli annunci03TaobaoAccedi al marketplace cinese da qualsiasi posizione04ArbitraggioConfronto prezzi cross-platform su larga scala
08

Altri casi d'uso

Soluzioni proxy specializzate per piattaforme e servizi di nicchia.

8 guide
01CraigslistPubblica e fai scraping di annunci su larga scala02SIP ProxyRouting VoIP e telefonia IP03OnlyFansGestione contenuti e multi-account04LibGenAccesso alla libreria tramite proxy05DuckDuckGoScraping SERP dal motore di ricerca privato06YandexRaccolta dati dal motore di ricerca russo07Social MediaGuida generale ai proxy per piattaforme social08StreamingGuida generale ai proxy per servizi di streaming

Configura il tuo piano proxy.

Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.

PaeseNumero di IP
Supporto UDP
Disattivato

Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.

Più paesi in un unico pacchetto, IP aggiuntivi in whitelist o più connessioni?Configura nella dashboard