Proxy Checker online gratuito
Utilizzate il nostro proxy checker online per verificare indirizzo IP, velocità di connessione e livello di anonimato — nessuna registrazione richiesta.
Basta tirare a indovinare quali proxy funzionano ancora
Inserite la vostra lista e ottenete una tabella in tempo reale di ciò che è online, veloce e realmente anonimo — così potete eliminare i proxy non funzionanti prima che blocchino il vostro scraper. Gratuito, senza registrazione, niente da installare.
Cosa ottenete per ogni proxy
- Stato & protocolliOnline o offline, più quali protocolli funzionano davvero — HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5.
- LatenzaTempo di risposta in millisecondi per il protocollo funzionante del proxy.
- IP di uscita & posizioneL'IP visibile su internet attraverso il proxy, con Paese e ISP.
- Livello di anonimatoTransparent, anonymous o elite — in base agli header HTTP inviati dal proxy.
- Filtri & esportazioneMostrate solo i proxy funzionanti o un protocollo specifico; scaricate i risultati in TXT o CSV.
Come utilizzarlo
- Incollate la vostra lista di proxy nel campo qui sopra — testo semplice, una voce per riga.
- Cliccate su Avvia verifica. I risultati compaiono riga per riga mentre il test è in corso.
- Controllate, filtrate ed esportate. Mantenete solo i proxy online o un protocollo specifico, quindi scaricate la lista.
Instraiamo una richiesta attraverso il proxy verso un nostro endpoint di verifica — non verso siti di terze parti — e confermiamo che il tunnel funzioni realmente e risponda, non semplicemente che una porta sia aperta. Poiché non dipendiamo da un sito target specifico, i risultati non vengono falsati dal fatto che una determinata destinazione blocchi quell’IP.
Ogni proxy ha un timeout di 10 secondi e fino a 3 tentativi. Un proxy viene segnalato come offline solo dopo il fallimento di tutti i tentativi, evitando così falsi negativi causati da proxy lenti ma funzionanti.
Da un server dedicato dalla nostra infrastruttura (situato negli USA), mai dal vostro browser. Il vostro IP e il vostro dispositivo non vengono mai utilizzati per il test, quindi il risultato riflette le prestazioni del proxy stesso e non della vostra rete locale. Tenete presente che questo significa anche che i proxy vincolati al vostro IP non supereranno il controllo — consultate la domanda sul whitelisting qui sopra.
No. Non vediamo le vostre liste e non conserviamo alcun log delle stesse — lo stesso approccio alla privacy che applichiamo all’intero servizio.
No. Il rilevamento è completamente automatico: per ogni voce testiamo HTTP, HTTPS, SOCKS4 e SOCKS5 e indichiamo quali protocolli funzionano effettivamente. È sufficiente incollare un proxy per riga nel formato indicato sopra il campo di input.
In base agli header che il proxy inoltra al nostro endpoint di verifica:
Nota: si tratta di un test a livello di header — non rileva leak al di fuori della richiesta HTTP stessa, come WebRTC o DNS leak nel vostro browser.
- Transparent — il proxy trasmette il vostro IP reale al target (ad esempio tramite X-Forwarded-For, Forwarded o X-Real-IP). Nessuna privacy.
- Anonymous — il vostro IP reale è nascosto, ma la richiesta rivela comunque l'utilizzo di un proxy (sono presenti header come Via o Proxy-Connection).
- Elite (alto anonimato) — non viene inviato alcun header relativo al proxy; la richiesta appare come una normale connessione diretta.
Vengono verificati fino a 10 proxy in parallelo, con i risultati che appaiono riga per riga mano che ogni controllo viene completato.
Utilizziamo il database GeoIP di MaxMind, aggiornato settimanalmente, e rileviamo la posizione a livello di paese. La precisione a livello di paese è generalmente intorno al 99%, ma i database di geolocalizzazione sono fonti di terze parti — un sito specifico potrebbe utilizzare un database diverso e collocare lo stesso IP in una posizione differente.
La causa più comune è il whitelisting degli IP. Il controllo viene eseguito dal nostro server negli USA, quindi se il vostro proxy accetta connessioni solo dal vostro indirizzo IP, rifiuterà il nostro e risulterà offline — anche se per voi funziona correttamente. Per testare proxy con whitelisting, utilizzate l’autenticazione basata su credenziali (username/password) oppure verificateli dalla macchina autorizzata.
Un proxy per riga, in uno qualsiasi di questi formati: host:port, host:port:user:pass, oppure protocol://user:pass@host:port. Non è necessario specificare il protocollo — viene rilevato automaticamente.
Quanti proxy posso controllare in una singola esecuzione? Fino a 200 per esecuzione, con 10 verificati in parallelo. I risultati vengono visualizzati riga per riga in tempo reale, quindi non dovete attendere il completamento dell’intera lista.
Configura il tuo piano proxy.
Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.
Caricamento dei piani attuali…
Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.
Recensioni
Prodotto molto valido, mi piace. Tutto funziona bene: traffico illimitato, velocità massima e prezzo più basso sul mercato. L'assistenza tecnica è sempre disponibile e reattiva. Lo consiglierò ai miei amici.
Servizio proxy veloce e affidabile, con uptime eccellente, ottima assistenza e prezzi accessibili. Perfetto per la navigazione sicura e le attività automatizzate!
Collaboro con FineProxy.org da oltre due anni e posso sinceramente definirlo il fornitore più stabile con cui abbia mai lavorato. Gestisco più di una dozzina di account social e ciascuno necessita di un IP dedicato. Non ho mai incontrato un blocco dovuto a un indirizzo "in blacklist". L'uptime dei server si aggira sul 99,9%, un dato fondamentale durante le campagne di marketing automatizzate. La velocità è più che soddisfacente e i dati scorrono senza fastidiosi rallentamenti nelle ore di punta. Il pannello di gestione è intuitivo e l'elenco dei proxy si aggiorna in tempo reale. FineProxy è sinonimo di tranquillità.