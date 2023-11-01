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Proxy Checker online gratuito

Utilizzate il nostro proxy checker online per verificare indirizzo IP, velocità di connessione e livello di anonimato — nessuna registrazione richiesta.

Basta tirare a indovinare quali proxy funzionano ancora

Inserite la vostra lista e ottenete una tabella in tempo reale di ciò che è online, veloce e realmente anonimo — così potete eliminare i proxy non funzionanti prima che blocchino il vostro scraper. Gratuito, senza registrazione, niente da installare.

Cosa ottenete per ogni proxy

  • Stato & protocolliOnline o offline, più quali protocolli funzionano davvero — HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5.
  • LatenzaTempo di risposta in millisecondi per il protocollo funzionante del proxy.
  • IP di uscita & posizioneL'IP visibile su internet attraverso il proxy, con Paese e ISP.
  • Livello di anonimatoTransparent, anonymous o elite — in base agli header HTTP inviati dal proxy.
  • Filtri & esportazioneMostrate solo i proxy funzionanti o un protocollo specifico; scaricate i risultati in TXT o CSV.

Come utilizzarlo

  1. Incollate la vostra lista di proxy nel campo qui sopra — testo semplice, una voce per riga.
  2. Cliccate su Avvia verifica. I risultati compaiono riga per riga mentre il test è in corso.
  3. Controllate, filtrate ed esportate. Mantenete solo i proxy online o un protocollo specifico, quindi scaricate la lista.
UDP Proxy Checker

Configura il tuo piano proxy.

Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.

PaeseNumero di IP
Supporto UDP
Disattivato

Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.

Più paesi in un unico pacchetto, IP aggiuntivi in whitelist o più connessioni?Configura nella dashboard

Recensioni

Prodotto molto valido, mi piace. Tutto funziona bene: traffico illimitato, velocità massima e prezzo più basso sul mercato. L'assistenza tecnica è sempre disponibile e reattiva. Lo consiglierò ai miei amici.

Anna Fletcher
Piattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

Servizio proxy veloce e affidabile, con uptime eccellente, ottima assistenza e prezzi accessibili. Perfetto per la navigazione sicura e le attività automatizzate!

Margaret
SaasHubTradotto dall’ingleseFonte

Collaboro con FineProxy.org da oltre due anni e posso sinceramente definirlo il fornitore più stabile con cui abbia mai lavorato. Gestisco più di una dozzina di account social e ciascuno necessita di un IP dedicato. Non ho mai incontrato un blocco dovuto a un indirizzo "in blacklist". L'uptime dei server si aggira sul 99,9%, un dato fondamentale durante le campagne di marketing automatizzate. La velocità è più che soddisfacente e i dati scorrono senza fastidiosi rallentamenti nelle ore di punta. Il pannello di gestione è intuitivo e l'elenco dei proxy si aggiorna in tempo reale. FineProxy è sinonimo di tranquillità.

zapierdalamwbewie
Norton Safe WebTradotto dall’ingleseFonte
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