Proxy Checker online gratuito

Collaboro con FineProxy.org da oltre due anni e posso sinceramente definirlo il fornitore più stabile con cui abbia mai lavorato. Gestisco più di una dozzina di account social e ciascuno necessita di un IP dedicato. Non ho mai incontrato un blocco dovuto a un indirizzo "in blacklist". L'uptime dei server si aggira sul 99,9%, un dato fondamentale durante le campagne di marketing automatizzate. La velocità è più che soddisfacente e i dati scorrono senza fastidiosi rallentamenti nelle ore di punta. Il pannello di gestione è intuitivo e l'elenco dei proxy si aggiorna in tempo reale. FineProxy è sinonimo di tranquillità.