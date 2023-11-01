Verificador de Proxy Online Gratuito
Use nosso verificador de proxy direto no navegador para testar seu endereço IP, velocidade de conexão e anonimato — sem necessidade de cadastro.
Pare de adivinhar quais proxies ainda funcionam
Cole sua lista e obtenha uma tabela em tempo real do que está online, rápido e genuinamente anônimo — para você filtrar os proxies inativos antes quebrem seu scraper. Grátis, sem cadastro, sem instalar nada.
O que você recebe para cada proxy
- Status & protocolosOnline ou offline, além de quais protocolos realmente funcionam — HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5.
- LatênciaTempo de resposta em milissegundos para o protocolo funcional do proxy.
- IP de saída & localizaçãoO IP visto na internet através do proxy, com país e ISP.
- Nível de anonimatoTransparente, anônimo ou elite — com base nos cabeçalhos HTTP que o proxy envia.
- Filtros & exportaçãoExiba apenas proxies funcionando ou um protocolo específico; baixe os resultados em TXT ou CSV.
Como usar
- Cole sua lista de proxies no campo acima — texto simples, uma entrada por linha.
- Clique em Executar verificação. Os resultados aparecem linha por linha enquanto o teste está em andamento.
- Analise, filtre e exporte. Mantenha apenas os proxies online ou de um protocolo específico e depois baixe a lista.
Nós enviamos uma requisição através do proxy para nosso próprio endpoint de verificação — não para nenhum site de terceiros — e confirmamos que ele estabelece um túnel funcional real e responde, não apenas que uma porta está aberta. Como não dependemos de um site-alvo específico, os resultados não são distorcidos por um destino que esteja bloqueando aquele IP.
Cada proxy recebe um timeout de 10 segundos e até 3 tentativas. Um proxy só é reportado como offline após todas as tentativas falharem, o que evita falsos negativos de proxies lentos, mas funcionais.
A partir de um servidor dedicado do nosso lado (localizado nos EUA), nunca a partir do seu navegador. Seu próprio IP e dispositivo nunca são usados no teste, então o resultado reflete o proxy em si, e não a sua rede local. Lembre-se de que isso também significa que proxies restritos ao seu IP vão falhar na verificação — veja a pergunta sobre whitelisting acima.
Não. Nós não temos acesso às suas listas e não mantemos nenhum registro delas — a mesma abordagem de privacidade que aplicamos em todo o serviço.
Não. A detecção é totalmente automática — testamos HTTP, HTTPS, SOCKS4 e SOCKS5 para cada entrada e informamos quais protocolos realmente funcionam. Basta colar um proxy por linha no formato exibido acima do campo de entrada.
Pelos cabeçalhos que o proxy encaminha ao nosso endpoint de verificação:
Observe que este é um teste no nível de cabeçalhos: ele não detecta vazamentos fora da própria requisição HTTP, como vazamentos de WebRTC ou DNS no seu navegador.
- Transparente — o proxy repassa seu IP real ao destino (por exemplo, nos cabeçalhos X-Forwarded-For, Forwarded ou X-Real-IP). Sem privacidade.
- Anônimo — seu IP real fica oculto, mas a requisição ainda revela que um proxy está em uso (cabeçalhos como Via ou Proxy-Connection estão presentes).
- Elite (alta anonimidade) — nenhum cabeçalho de proxy é enviado; a requisição parece uma conexão direta comum.
Até 10 são verificados em paralelo, com os resultados aparecendo linha por linha conforme cada um é concluído.
Utilizamos o banco de dados MaxMind GeoIP, atualizado semanalmente, e informamos a localização em nível de país. A precisão em nível de país costuma ficar em torno de 99%, mas bancos de dados de geolocalização são fontes de terceiros — um site específico pode usar um banco de dados diferente e identificar o mesmo IP em outra localização.
O motivo mais comum é whitelisting de IP. A verificação é executada a partir do nosso servidor nos EUA, então se o seu proxy só aceita conexões do seu próprio endereço IP, ele vai recusar o nosso e aparecer como offline — mesmo que funcione normalmente para você. Para testar proxies com whitelist, use autenticação por credenciais (usuário/senha) ou verifique-os a partir da máquina que está na whitelist.
Um proxy por linha, em qualquer um destes formatos: host:port, host:port:user:pass ou protocol://user:pass@host:port. Você não precisa especificar o protocolo — nós o detectamos automaticamente.
Quantos proxies posso verificar de uma vez? Até 200 por execução, com 10 verificados em paralelo. Os resultados aparecem linha por linha em tempo real, então você não precisa esperar a lista inteira terminar.
Monte seu plano de proxy.
Monte um plano para sua carga de trabalho exata. Escolha o tipo de proxy, as localizações, a quantidade de IPs, o período de cobrança e o suporte UDP opcional — o preço é atualizado na hora.
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Avaliações
Serviço de proxy incrivelmente confiável com excelente tempo de atividade. Não enfrentei nenhum problema grave desde que comecei a usá-lo. Definitivamente vale o investimento se você precisa de conexões de proxy consistentes.
Serviço proxy rápido e confiável com excelente tempo de funcionamento, grande suporte e preços acessíveis. Perfeito para tarefas de navegação e automação seguras!
Um serviço muito conveniente para aqueles que precisam de proxies sem configuração complicada. Tudo começa rapidamente, há vários países disponíveis, e uma seleção decente de planos. Eu usei o proxy para análise e trabalho de automação e estava completamente satisfeito com os resultados