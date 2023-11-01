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Verificador de Proxy Online Gratuito

Use nosso verificador de proxy direto no navegador para testar seu endereço IP, velocidade de conexão e anonimato — sem necessidade de cadastro.

Pare de adivinhar quais proxies ainda funcionam

Cole sua lista e obtenha uma tabela em tempo real do que está online, rápido e genuinamente anônimo — para você filtrar os proxies inativos antes quebrem seu scraper. Grátis, sem cadastro, sem instalar nada.

O que você recebe para cada proxy

  • Status & protocolosOnline ou offline, além de quais protocolos realmente funcionam — HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5.
  • LatênciaTempo de resposta em milissegundos para o protocolo funcional do proxy.
  • IP de saída & localizaçãoO IP visto na internet através do proxy, com país e ISP.
  • Nível de anonimatoTransparente, anônimo ou elite — com base nos cabeçalhos HTTP que o proxy envia.
  • Filtros & exportaçãoExiba apenas proxies funcionando ou um protocolo específico; baixe os resultados em TXT ou CSV.

Como usar

  1. Cole sua lista de proxies no campo acima — texto simples, uma entrada por linha.
  2. Clique em Executar verificação. Os resultados aparecem linha por linha enquanto o teste está em andamento.
  3. Analise, filtre e exporte. Mantenha apenas os proxies online ou de um protocolo específico e depois baixe a lista.
Verificador de Proxy UDP

Monte seu plano de proxy.

Monte um plano para sua carga de trabalho exata. Escolha o tipo de proxy, as localizações, a quantidade de IPs, o período de cobrança e o suporte UDP opcional — o preço é atualizado na hora.

PaísQuantidade de IPs
Suporte UDP
Desativado

Acrescenta 50% ao preço-base do plano. Funciona por SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para jogos, VoIP e streaming.

Vários países em um pacote, IPs extras na lista de permissões ou mais conexões?Configure no painel

Avaliações

Serviço de proxy incrivelmente confiável com excelente tempo de atividade. Não enfrentei nenhum problema grave desde que comecei a usá-lo. Definitivamente vale o investimento se você precisa de conexões de proxy consistentes.

rmds901
Norton Safe WebFonte

Serviço proxy rápido e confiável com excelente tempo de funcionamento, grande suporte e preços acessíveis. Perfeito para tarefas de navegação e automação seguras!

Margaret
SaasHubTraduzido do inglêsFonte

Um serviço muito conveniente para aqueles que precisam de proxies sem configuração complicada. Tudo começa rapidamente, há vários países disponíveis, e uma seleção decente de planos. Eu usei o proxy para análise e trabalho de automação e estava completamente satisfeito com os resultados

Evgeniy
DiegTraduzido do inglêsFonte
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