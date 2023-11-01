無料オンラインプロキシチェッカー
ブラウザベースのプロキシチェッカーで、IPアドレス・接続速度・匿名性をテストできます。登録は不要です。
使えるプロキシをもう推測で選ばない
リストを貼り付けるだけで、オンライン状態・速度・匿名性をリアルタイムで一覧表示します。スクレイパーを壊す前に、使えないプロキシを除外できます。無料、登録不要、インストールも不要です。
各プロキシで確認できる情報
- ステータス & プロトコルオンライン／オフライン状態に加え、実際に動作するプロトコル（HTTP、HTTPS、SOCKS4、SOCKS5）を確認できます。
- レイテンシプロキシの動作プロトコルにおける応答時間（ミリ秒）。
- 出口IP & ロケーションプロキシ経由でインターネット上に公開されるIP、国名、ISP情報を表示します。
- 匿名性レベルプロキシが送信するHTTPヘッダーに基づき、透過型・匿名・エリートのいずれかを判定します。
- フィルター & エクスポート稼働中のプロキシのみ表示や特定プロトコルでの絞り込みが可能。結果はTXTまたはCSVでダウンロードできます。
使い方
- プロキシリストを貼り付け 上のフィールドにプレーンテキストで1行につき1エントリずつ入力してください。
- 「チェック実行」をクリックします。 テスト実行中、結果が1行ずつ表示されます。
- 確認、フィルタリング、エクスポート。 オンラインのプロキシや特定のプロトコルのみに絞り込み、リストをダウンロードできます。
当社はプロキシ経由で自社のチェック用エンドポイントにリクエストを送信します。サードパーティのウェブサイトには一切アクセスしません。単にポートが開いているかだけでなく、実際に動作するトンネルが確立され応答が返ることを確認します。特定のターゲットサイトに依存しないため、そのIPを特定サイトがブロックしているかどうかに結果が左右されることはありません。
各プロキシに対して10秒のタイムアウトと最大3回の試行が行われます。すべての試行が失敗した場合にのみオフラインと判定されるため、低速でも動作しているプロキシの誤検知を防ぐことができます。
チェックは当社の専用サーバー（米国設置）から実行され、お客様のブラウザからは行いません。お客様自身のIPやデバイスはテストに使用されないため、結果はローカルネットワークではなくプロキシそのものの性能を反映します。そのため、お客様のIPにロックされたプロキシはチェックに失敗する点にご注意ください。詳しくは上記のホワイトリストに関する質問をご参照ください。
いいえ。当社はお客様のリストを閲覧することはなく、そのログも一切保存しません。サービス全体に適用しているものと同じプライバシーポリシーに基づいて運用しています。
いいえ、不要です。検出は完全に自動で行われます。すべてのエントリに対してHTTP、HTTPS、SOCKS4、SOCKS5を試行し、実際に動作するプロトコルを報告します。入力フィールド上部に表示されたフォーマットに従い、1行につき1つのプロキシを貼り付けるだけです。
プロキシが当社のチェックエンドポイントに転送するヘッダーに基づいて判定されます。
これはHTTPヘッダーレベルのテストです。WebRTCやDNSリークなど、HTTPリクエスト外部で発生するリークは検出されません。
- 透過型 — プロキシはお客様の実IPをターゲットにそのまま渡します（例：X-Forwarded-For、Forwarded、X-Real-IP ヘッダー経由）。プライバシー保護はありません。
- Anonymous（匿名型） — 実際のIPは隠されますが、Via や Proxy-Connection などのヘッダーが存在するため、プロキシが使用されていることはリクエストから判別できます。
- Elite（高匿名性） — プロキシヘッダーは一切送信されず、リクエストは通常の直接接続と同じように見えます。
最大10件を並列でチェックし、完了したものから1行ずつリアルタイムで結果が表示されます。
当社では毎週更新されるMaxMind GeoIPデータベースを使用し、国レベルの位置情報をレポートしています。国レベルの精度は通常約99%ですが、ジオロケーションデータベースはサードパーティのデータソースです。特定のウェブサイトが別のデータベースを使用している場合、同じIPでも異なるロケーションとして表示されることがあります。
最も一般的な原因はIPホワイトリストです。チェックは当社の米国サーバーから実行されるため、お客様のIPアドレスからの接続のみを許可するプロキシの場合、当社サーバーからの接続は拒否され、オフラインと表示されます（お客様の環境では正常に動作していても同様です）。ホワイトリスト設定されたプロキシをテストするには、認証情報（ユーザー名/パスワード）による認証を使用するか、ホワイトリスト登録済みのマシンからチェックしてください。
1行に1プロキシを、次のいずれかの形式で入力してください：host:port、host:port:user:pass、または protocol://user:pass@host:port。プロトコルの指定は不要です — 自動的に検出されます。
1回のチェックで最大200件まで、10件を並列で処理します。結果は1行ずつストリーミング表示されるため、リスト全体の完了を待つ必要はありません。
プロキシプランを作成。
実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。
現在のプランを読み込んでいます…
基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。
レビュー
とても良い製品で、気に入っています。すべて順調に動作します。通信量は無制限、速度は最高で、価格は市場最安です。テクニカルサポートにはいつでも連絡でき、対応も迅速です。友人にも勧めます。
高速で信頼性が高く、稼働率にも優れ、サポートも素晴らしいうえ、手頃な料金のプロキシサービスです。安全なブラウジングや自動化タスクに最適です！
FineProxy.orgを二年以上利用していますが、率直に言って、これまで取引した中で最も安定したプロバイダーです。私は十数個のソーシャルメディアアカウントを管理しており、それぞれに専用IPが必要です。「ブラックリスト入り」したアドレスが原因でブロックされたことは一度もありません。サーバー稼働率は約99.9%で、自動化されたマーケティングキャンペーン中にはこれが極めて重要です。速度も申し分なく、ピーク時間帯にも煩わしい速度低下はなく、データが滑らかに流れます。管理パネルは直感的で、プロキシリストはリアルタイムで更新されます。FineProxyは安心の代名詞です。