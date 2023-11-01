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無料オンラインプロキシチェッカー

ブラウザベースのプロキシチェッカーで、IPアドレス・接続速度・匿名性をテストできます。登録は不要です。

使えるプロキシをもう推測で選ばない

リストを貼り付けるだけで、オンライン状態・速度・匿名性をリアルタイムで一覧表示します。スクレイパーを壊す前に、使えないプロキシを除外できます。無料、登録不要、インストールも不要です。

各プロキシで確認できる情報

  • ステータス & プロトコルオンライン／オフライン状態に加え、実際に動作するプロトコル（HTTP、HTTPS、SOCKS4、SOCKS5）を確認できます。
  • レイテンシプロキシの動作プロトコルにおける応答時間（ミリ秒）。
  • 出口IP & ロケーションプロキシ経由でインターネット上に公開されるIP、国名、ISP情報を表示します。
  • 匿名性レベルプロキシが送信するHTTPヘッダーに基づき、透過型・匿名・エリートのいずれかを判定します。
  • フィルター & エクスポート稼働中のプロキシのみ表示や特定プロトコルでの絞り込みが可能。結果はTXTまたはCSVでダウンロードできます。

使い方

  1. プロキシリストを貼り付け 上のフィールドにプレーンテキストで1行につき1エントリずつ入力してください。
  2. 「チェック実行」をクリックします。 テスト実行中、結果が1行ずつ表示されます。
  3. 確認、フィルタリング、エクスポート。 オンラインのプロキシや特定のプロトコルのみに絞り込み、リストをダウンロードできます。
UDPプロキシチェッカー

プロキシプランを作成。

実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。

IP数
UDP対応
オフ

基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。

複数の国を1つのパッケージにまとめる、許可リストIPや接続数を追加する場合ダッシュボードで構成する

レビュー

とても良い製品で、気に入っています。すべて順調に動作します。通信量は無制限、速度は最高で、価格は市場最安です。テクニカルサポートにはいつでも連絡でき、対応も迅速です。友人にも勧めます。

Anna Fletcher
FineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

高速で信頼性が高く、稼働率にも優れ、サポートも素晴らしいうえ、手頃な料金のプロキシサービスです。安全なブラウジングや自動化タスクに最適です！

Margaret
SaasHub英語から翻訳ソース

FineProxy.orgを二年以上利用していますが、率直に言って、これまで取引した中で最も安定したプロバイダーです。私は十数個のソーシャルメディアアカウントを管理しており、それぞれに専用IPが必要です。「ブラックリスト入り」したアドレスが原因でブロックされたことは一度もありません。サーバー稼働率は約99.9%で、自動化されたマーケティングキャンペーン中にはこれが極めて重要です。速度も申し分なく、ピーク時間帯にも煩わしい速度低下はなく、データが滑らかに流れます。管理パネルは直感的で、プロキシリストはリアルタイムで更新されます。FineProxyは安心の代名詞です。

zapierdalamwbewie
Norton Safe Web英語から翻訳ソース
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