無料オンラインUDPプロキシチェッカー

UDPサポートは標準機能ではなく、別途提供される機能だからです。よくある原因としては、プロキシサーバーの設定でUDP ASSOCIATEが無効になっている、サーバー前段のファイアウォールやNATがUDPをブロックしている、またはプロバイダーがそもそもUDPリレーを提供していない、などが挙げられます。TCPでは問題なく動作するプロキシでも、UDPレベルではすべて失敗することがあります。まさにそれを確認するためのチェッカーです。