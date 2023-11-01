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無料オンラインUDPプロキシチェッカー

SOCKS5プロキシのUDP対応状況、レイテンシ、パケットロスをチェック — 無料、登録不要です。

ゲーム・VoIP・WebRTCの前にSOCKS5 UDPをテスト

お手持ちのSOCKS5プロキシを貼り付けて、どれが実際にUDPに対応しているかを確認できます。ラウンドトリップタイム、パケットロス、ポート安定性、長時間セッションの持続性をチェック。無料・登録不要・インストール不要です。

各テストレベルで確認する内容

  • L1 — UDP対応状況SOCKS5 UDP ASSOCIATEハンドシェイクおよび当社サーバーを経由したエコーラウンドトリップ。
  • L2 — セッション品質短時間バーストにおけるパケットロス、リオーダー、重複率、ジッター。
  • L3 — ポート安定性リレーポートが安定しているか、部分的に変動するか、または再バインドを繰り返しているかを確認します。
  • L4 — セッションタイムアウト60秒、120秒、300秒でのアイドル維持 — 長時間UDPセッション向け。
  • フィルター & エクスポートUDP対応プロキシのみ表示。結果はTXTまたはCSVでダウンロード可能です。

使い方

  1. SOCKS5プロキシを貼り付け 上のフィールドに入力してください — 1行につき1エントリ、対応フォーマットであれば形式は問いません。
  2. レベルまたはプリセットを選択し、 「UDPチェックを実行」をクリックしてください。結果は1行ずつリアルタイムで表示されます。
  3. フィルターしてエクスポート。 UDP対応プロキシのみを抽出し、TXTまたはCSVでダウンロードできます。
TCPプロキシチェッカー

プロキシプランを作成。

実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。

IP数
UDP対応
オフ

基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。

複数の国を1つのパッケージにまとめる、許可リストIPや接続数を追加する場合ダッシュボードで構成する

レビュー

最近FineProxyで共有データセンタープロキシを購入したのですが、はっきり言って、抱えていた問題をすべて解決してくれました。今まで使った中で最速のプロキシで、しかもこの販売価格なら本当に破格です。このプロキシサービスはどんなユーザーにもおすすめします。FineProxy、頭痛の種を取り除いてくれてありがとう。

Andrew I
SaasHub英語から翻訳ソース

最近ここのプロキシを試し、すべて順調でしたが、サポートがオンラインなのは半分くらいの時間だけで、9時から5時までのサポートといった感じで、24/7ではありませんでした。チャットボットでさえ、ある時点からオフラインのように感じられ、少し違和感があります。ただ、プロキシはそれを十分補ってくれます。これまで購入するたびに新しくクリーンなものが提供されました。

ruvaidjamil2017
Norton Safe Web英語から翻訳ソース

FineProxyを2年間利用しています。帯域幅が無制限で、接続も驚くほど安定しています。強くおすすめします。

David Rhodes
Trustpilot英語から翻訳ソース
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