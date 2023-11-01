無料オンラインUDPプロキシチェッカー
SOCKS5プロキシのUDP対応状況、レイテンシ、パケットロスをチェック — 無料、登録不要です。
ゲーム・VoIP・WebRTCの前にSOCKS5 UDPをテスト
お手持ちのSOCKS5プロキシを貼り付けて、どれが実際にUDPに対応しているかを確認できます。ラウンドトリップタイム、パケットロス、ポート安定性、長時間セッションの持続性をチェック。無料・登録不要・インストール不要です。
各テストレベルで確認する内容
- L1 — UDP対応状況SOCKS5 UDP ASSOCIATEハンドシェイクおよび当社サーバーを経由したエコーラウンドトリップ。
- L2 — セッション品質短時間バーストにおけるパケットロス、リオーダー、重複率、ジッター。
- L3 — ポート安定性リレーポートが安定しているか、部分的に変動するか、または再バインドを繰り返しているかを確認します。
- L4 — セッションタイムアウト60秒、120秒、300秒でのアイドル維持 — 長時間UDPセッション向け。
- フィルター & エクスポートUDP対応プロキシのみ表示。結果はTXTまたはCSVでダウンロード可能です。
使い方
- SOCKS5プロキシを貼り付け 上のフィールドに入力してください — 1行につき1エントリ、対応フォーマットであれば形式は問いません。
- レベルまたはプリセットを選択し、 「UDPチェックを実行」をクリックしてください。結果は1行ずつリアルタイムで表示されます。
- フィルターしてエクスポート。 UDP対応プロキシのみを抽出し、TXTまたはCSVでダウンロードできます。
UDPサポートは標準機能ではなく、別途提供される機能だからです。よくある原因としては、プロキシサーバーの設定でUDP ASSOCIATEが無効になっている、サーバー前段のファイアウォールやNATがUDPをブロックしている、またはプロバイダーがそもそもUDPリレーを提供していない、などが挙げられます。TCPでは問題なく動作するプロキシでも、UDPレベルではすべて失敗することがあります。まさにそれを確認するためのチェッカーです。
Quick（L1）はUDPの動作確認のみ行います。大量リストのフィルタリングに最適です。Gaming（L1〜L3）はパケットロス、ジッター、ポート安定性も検査し、オンラインゲーム用途に十分です。Full（全レベル）では60秒・120秒・300秒のアイドル持続性もテストします。VoIP、WebRTC、その他の長時間セッション用途に選択してください。Level 4は低速（プロキシ1件あたり最大5分以上）のため、プール全体ではなく候補を絞ったリストで実行してください。
目安として、ラウンドトリップタイムが50〜80 ms以下、パケットロスが1%以下、ジッターが低く、リレーポートが安定していることが理想です。ポートが再バインドを繰り返したりパケットが順序どおりに届かない場合、ゲームではラバーバンディング、通話では音声途切れが発生します。
一部のプロキシは、UDPセッションごとに新しいリレーポートを割り当てたり、セッション中にポートを再バインドしたりします。これは通常、サーバー側のNATが原因です。短時間の通信であれば問題ありませんが、ゲームの対戦や通話など長時間のセッションでは、ポートが切り替わるたびに接続が切断されます。レベル3はまさにこの問題を検出します。
オンラインゲーム、VoIP、ビデオ通話（WebRTC）、ライブストリーミング、QUIC/HTTP-3ベースのあらゆるアプリケーションに対応しています。通常のウェブスクレイピングやブラウジングはTCPで動作します。それらの用途には当社の TCPプロキシチェッカー をご利用ください。
1回あたり最大50プロキシ（レベル4有効時は10件）。すべてのテストは当社の専用サーバー（米国設置）から実行され、お客様のブラウザからは一切実行されません。お客様のIPやデバイスは使用されません。当社はお客様のリストを閲覧せず、ログも一切保存しません。
プロキシプランを作成。
実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。
現在のプランを読み込んでいます…
基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。
レビュー
最近FineProxyで共有データセンタープロキシを購入したのですが、はっきり言って、抱えていた問題をすべて解決してくれました。今まで使った中で最速のプロキシで、しかもこの販売価格なら本当に破格です。このプロキシサービスはどんなユーザーにもおすすめします。FineProxy、頭痛の種を取り除いてくれてありがとう。
最近ここのプロキシを試し、すべて順調でしたが、サポートがオンラインなのは半分くらいの時間だけで、9時から5時までのサポートといった感じで、24/7ではありませんでした。チャットボットでさえ、ある時点からオフラインのように感じられ、少し違和感があります。ただ、プロキシはそれを十分補ってくれます。これまで購入するたびに新しくクリーンなものが提供されました。
FineProxyを2年間利用しています。帯域幅が無制限で、接続も驚くほど安定しています。強くおすすめします。