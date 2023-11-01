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أداة فحص بروكسي UDP مجانية عبر الإنترنت

تحقّق من دعم UDP وزمن الوصول وفقدان الحزم لبروكسيات SOCKS5 الخاصة بك — مجاناً ودون تسجيل.

اختبر SOCKS5 UDP قبل الألعاب أو VoIP أو WebRTC

الصق SOCKS5 البروكسيات واكتشف أيّها يدعم UDP فعلاً — مع زمن الذهاب والإياب، وفقدان الحزم، واستقرار المنفذ، والبقاء في الجلسات الطويلة. مجاني، بلا تسجيل، ولا حاجة لتثبيت أي شيء.

ما الذي يتحقق منه كل مستوى اختبار

  • L1 — دعم UDPمصافحة SOCKS5 UDP ASSOCIATE ورحلة الصدى ذهاباً وإياباً عبر خادمنا.
  • L2 — جودة الجلسةفقدان الحزم، وإعادة الترتيب، ومعدل التكرار، والتذبذب خلال فترة اختبار قصيرة.
  • L3 — استقرار المنفذما إذا كان منفذ الترحيل يبقى مستقراً، أو يتغيّر جزئياً، أو يستمر في إعادة الربط.
  • L4 — مهلة انتهاء الجلسةبقاء الاتصال الخامل عند 60 و120 و300 ثانية — لجلسات UDP طويلة الأمد.
  • التصفية & التصديراعرض البروكسيات التي تدعم UDP فقط؛ نزّل النتائج بصيغة TXT أو CSV.
  • SOCKS5 فقط. الصق بالصيغة host:port أو host:port:user:pass أو socks5://user:pass@host:port — تُعلَّم HTTP وHTTPS وSOCKS4 بأنها غير مدعومة.
  • الإعدادات المسبقة: السريع (~L1)، الألعاب (L1–L3)، أو الشامل (جميع المستويات). المستوى 4 بطيء — قد يستغرق أكثر من 5 دقائق لكل بروكسي.
  • الحدود: حتى 50 بروكسي في كل تشغيل (10 عند تفعيل المستوى 4).

كيفية الاستخدام

  1. الصق بروكسيات SOCKS5 في الحقل أعلاه — إدخال واحد لكل سطر، بأي تنسيق مدعوم.
  2. اختر المستويات أو إعداداً مسبقاً، ثم انقر شغّل فحص UDP. تظهر النتائج تباعاً صفاً بصف.
  3. فلترة وتصدير. احتفظ فقط بالبروكسيات التي تدعم UDP، ثم نزّل الملف بصيغة TXT أو CSV.
فاحص بروكسي TCP

ابنِ خطة البروكسي.

ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.

الدولةعدد عناوين IP
دعم UDP
إيقاف

يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.

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التقييمات

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Andrew I
SaasHubمترجم من الإنجليزيةالمصدر

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Norton Safe Webمترجم من الإنجليزيةالمصدر

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David Rhodes
Trustpilotمترجم من الإنجليزيةالمصدر
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