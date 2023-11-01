أداة فحص بروكسي UDP مجانية عبر الإنترنت
تحقّق من دعم UDP وزمن الوصول وفقدان الحزم لبروكسيات SOCKS5 الخاصة بك — مجاناً ودون تسجيل.
اختبر SOCKS5 UDP قبل الألعاب أو VoIP أو WebRTC
الصق SOCKS5 البروكسيات واكتشف أيّها يدعم UDP فعلاً — مع زمن الذهاب والإياب، وفقدان الحزم، واستقرار المنفذ، والبقاء في الجلسات الطويلة. مجاني، بلا تسجيل، ولا حاجة لتثبيت أي شيء.
ما الذي يتحقق منه كل مستوى اختبار
- L1 — دعم UDPمصافحة SOCKS5 UDP ASSOCIATE ورحلة الصدى ذهاباً وإياباً عبر خادمنا.
- L2 — جودة الجلسةفقدان الحزم، وإعادة الترتيب، ومعدل التكرار، والتذبذب خلال فترة اختبار قصيرة.
- L3 — استقرار المنفذما إذا كان منفذ الترحيل يبقى مستقراً، أو يتغيّر جزئياً، أو يستمر في إعادة الربط.
- L4 — مهلة انتهاء الجلسةبقاء الاتصال الخامل عند 60 و120 و300 ثانية — لجلسات UDP طويلة الأمد.
- التصفية & التصديراعرض البروكسيات التي تدعم UDP فقط؛ نزّل النتائج بصيغة TXT أو CSV.
- SOCKS5 فقط. الصق بالصيغة host:port أو host:port:user:pass أو socks5://user:pass@host:port — تُعلَّم HTTP وHTTPS وSOCKS4 بأنها غير مدعومة.
- الإعدادات المسبقة: السريع (~L1)، الألعاب (L1–L3)، أو الشامل (جميع المستويات). المستوى 4 بطيء — قد يستغرق أكثر من 5 دقائق لكل بروكسي.
- الحدود: حتى 50 بروكسي في كل تشغيل (10 عند تفعيل المستوى 4).
كيفية الاستخدام
- الصق بروكسيات SOCKS5 في الحقل أعلاه — إدخال واحد لكل سطر، بأي تنسيق مدعوم.
- اختر المستويات أو إعداداً مسبقاً، ثم انقر شغّل فحص UDP. تظهر النتائج تباعاً صفاً بصف.
- فلترة وتصدير. احتفظ فقط بالبروكسيات التي تدعم UDP، ثم نزّل الملف بصيغة TXT أو CSV.
لأن دعم UDP ميزة منفصلة وليس أمراً مُسلَّماً به. الأسباب الشائعة: تعطيل UDP ASSOCIATE في إعدادات خادم البروكسي، أو وجود جدار حماية أو NAT أمام الخادم يحجب UDP، أو أن مزوّد الخدمة ببساطة لا يوفّر ترحيل UDP. قد يعمل البروكسي بشكل مثالي عبر TCP ويفشل في كل اختبار UDP — وهذا بالضبط الغرض من أداة الفحص هذه.
السريع (L1) يكتفي بتأكيد عمل UDP — استخدمه لتصفية قائمة كبيرة. الألعاب (L1–L3) يُضيف فحص فقدان الحزم والتذبذب واستقرار المنفذ — وهو كافٍ للألعاب عبر الإنترنت. الشامل (جميع المستويات) يختبر أيضاً البقاء في وضع الخمول عند 60 و120 و300 ثانية — اختره لتطبيقات VoIP وWebRTC وغيرها من الجلسات طويلة الأمد. المستوى 4 بطيء (قد يستغرق أكثر من 5 دقائق لكل بروكسي)، لذا شغّله على قائمة مختصرة وليس على التجمّع بأكمله.
كقاعدة عامة: زمن الذهاب والعودة أقل من 50–80 مللي ثانية، وفقدان الحزم أقل من 1%، وارتعاش منخفض، ومنفذ ترحيل مستقر. إذا استمر المنفذ في إعادة الربط أو وصلت الحزم بترتيب مختلف، فتوقّع تأخراً ملحوظاً في الألعاب وانقطاعات في المكالمات.
تُعيّن بعض البروكسيات منفذ ترحيل جديداً لكل جلسة UDP أو تُعيد ربطه في منتصف الجلسة، عادةً بسبب NAT على جانب الخادم. تتحمّل التبادلات القصيرة ذلك دون مشكلة، لكن الجلسات طويلة الأمد — كمباراة لعبة أو مكالمة — تنقطع في كل مرة يتغيّر فيها المنفذ. هذا ما يكشفه المستوى 3.
الألعاب عبر الإنترنت، والمكالمات الصوتية VoIP، ومكالمات الفيديو (WebRTC)، والبث المباشر، وأي تطبيق مبنيّ على QUIC/HTTP-3. أما استخراج بيانات الويب والتصفح العادي فيعملان عبر TCP — ولهذا الغرض استخدم فاحص بروكسي TCP بدلاً من ذلك.
حتى 50 بروكسي في كل عملية تشغيل (10 عند تفعيل المستوى 4). تُنفَّذ جميع الاختبارات من خادم مخصص على جانبنا (يقع في الولايات المتحدة)، وليس من متصفحك أبداً — لا يُستخدم عنوان IP الخاص بك ولا جهازك. نحن لا نطّلع على قوائمك ولا نحتفظ بأي سجلات لها.
ابنِ خطة البروكسي.
ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.
جارٍ تحميل الخطط الحالية…
يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.
التقييمات
لقد اشتريت مؤخرًا وكلاء مركز بيانات مشترك من FineProxy، واسمحوا لي أن أقول إنهم حلوا جميع مشاكلي. أسرع الوكلاء الذين استخدمتهم، وبالمعدل الذي يبيعونه به، يعتبرون سرقة حقًا. أوصي بخدمة الوكيل هذه لأي مستخدم. شكرا لإنقاذي من الصداع FineProxy.
لقد جربت وكلاءهم مؤخرًا، كل شيء سار على ما يرام ولكن الدعم كان عبر الإنترنت نصف الوقت فقط مثل دعم 9 إلى 5 بدلاً من 24/7 حتى أن برنامج الدردشة الآلي قد يبدو وكأنه غير متصل بالإنترنت في نقطة معينة يبدو معطلًا بعض الشيء ولكن من المؤكد أن الوكلاء يعوضونهم بشكل جديد ونظيف في كل مرة اشتريتها حتى الآن
نستخدم FineProxy منذ عامين. النطاق الترددي غير المحدود والاتصال رائعان ومستقران بكل بساطة. أوصي بها بشدة.