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Tasuta veebipõhine UDP proxy kontrollija

Kontrolli oma SOCKS5 proxy-de UDP tuge, latentsust ja pakettide kadu — tasuta, registreerimist pole vaja.

Testi SOCKS5 UDP-d enne mängimist, VoIP-i või WebRTC-d

Kleebi oma SOCKS5 proxyd ja vaata, millised neist tegelikult UDP-d toetavad — koos edasi-tagasi ajaga, pakettikadudega, pordi stabiilsusega ja pikaseansilisel püsivusega. Tasuta, registreerimist pole vaja, midagi pole vaja paigaldada.

Mida iga testitase kontrollib

  • L1 — UDP tugiSOCKS5 UDP ASSOCIATE käepigistus ja ehhokajapäring meie serveri kaudu.
  • L2 — seansi kvaliteetPakettide kadu, ümberjärjestamine, duplikaadimäär ja jitter lühikese puhangu jooksul.
  • L3 — pordi stabiilsusKas relay-port püsib stabiilsena, nihkub osaliselt või seondub pidevalt uuesti.
  • L4 — seansi aegumineIdle-püsivus 60 s, 120 s ja 300 s juures — pikaajaliste UDP seansside jaoks.
  • Filtrid & eksportKuva ainult UDP-d toetavad proxyd; laadi tulemused alla TXT- või CSV-failina.

Kuidas kasutada

  1. Kleebi SOCKS5 proxyd ülalolevasse välja — üks kirje rea kohta, suvalises toetatud formaadis.
  2. Vali tasemed või eelseadistus, seejärel kliki Käivita UDP kontroll. Tulemused ilmuvad rida rea haaval.
  3. Filtreeri ja ekspordi. Jäta alles ainult UDP-d toetavad proxyd, seejärel laadi alla TXT- või CSV-fail.
TCP-puhverserveri kontrollija

Koostage oma puhverserveripakett.

Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.

RiikIP-de arv
UDP-tugi
Väljas

Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.

Mitu riiki ühes paketis, täiendavad lubatud loendi IP-d või ühendused?Seadista juhtpaneelil

Arvustused

Ma ostsin hiljuti FineProxy'st jagatud andmekeskuse proxy'id ja las ma ütlen, et nad lahendas kõik mu probleemid. Kõige kiiremad proxy'id, mida ma olen kasutanud, ja sellisel määral, kuidas nad neid müüvad, on need tõeliselt vargused. Ma soovitan seda proxy teenust igale kasutajale. FineProxy, tänan, et mind peavalust päästsid.

Andrew I
SaasHubTõlgitud inglise keelestAllikas

Hiljuti proovinud oma proxy kõik läks hästi, kuid toetus oli ainult online pool aega rohkem nagu 9 kuni 5 toetus pigem kui 24/7 isegi kleit bot võib tunda, nagu on offline teatud hetkel tundub natuke välja kuid proxy kindlasti teha need värsked ja puhtad iga kord ma olen ostnud seni

ruvaidjamil2017
Norton Safe WebTõlgitud inglise keelestAllikas

Oleme FineProxyt kasutanud kaks aastat. Piiramatu andmemaht ja ühendus on lihtsalt suurepärased ning stabiilsed. Soovitan tungivalt.

David Rhodes
TrustpilotTõlgitud inglise keelestAllikas
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