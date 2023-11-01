Tasuta veebipõhine UDP proxy kontrollija
Kontrolli oma SOCKS5 proxy-de UDP tuge, latentsust ja pakettide kadu — tasuta, registreerimist pole vaja.
Testi SOCKS5 UDP-d enne mängimist, VoIP-i või WebRTC-d
Kleebi oma SOCKS5 proxyd ja vaata, millised neist tegelikult UDP-d toetavad — koos edasi-tagasi ajaga, pakettikadudega, pordi stabiilsusega ja pikaseansilisel püsivusega. Tasuta, registreerimist pole vaja, midagi pole vaja paigaldada.
Mida iga testitase kontrollib
- L1 — UDP tugiSOCKS5 UDP ASSOCIATE käepigistus ja ehhokajapäring meie serveri kaudu.
- L2 — seansi kvaliteetPakettide kadu, ümberjärjestamine, duplikaadimäär ja jitter lühikese puhangu jooksul.
- L3 — pordi stabiilsusKas relay-port püsib stabiilsena, nihkub osaliselt või seondub pidevalt uuesti.
- L4 — seansi aegumineIdle-püsivus 60 s, 120 s ja 300 s juures — pikaajaliste UDP seansside jaoks.
- Filtrid & eksportKuva ainult UDP-d toetavad proxyd; laadi tulemused alla TXT- või CSV-failina.
Kuidas kasutada
- Kleebi SOCKS5 proxyd ülalolevasse välja — üks kirje rea kohta, suvalises toetatud formaadis.
- Vali tasemed või eelseadistus, seejärel kliki Käivita UDP kontroll. Tulemused ilmuvad rida rea haaval.
- Filtreeri ja ekspordi. Jäta alles ainult UDP-d toetavad proxyd, seejärel laadi alla TXT- või CSV-fail.
Kuna UDP tugi on eraldi funktsioon, mitte iseenesestmõistetav. Levinumad põhjused: proxy-serveri konfis on UDP ASSOCIATE keelatud, serveri ees olev tulemüür või NAT blokeerib UDP liiklust, või teenusepakkuja lihtsalt ei paku UDP relay't. Proxy võib TCP kaudu suurepäraselt töötada, kuid ikkagi iga UDP tasandil läbi kukkuda — just selle jaoks see kontrollija ongi.
Kiire (L1) kinnitab vaid UDP toimimise — kasuta seda suure nimekirja filtreerimiseks. Mänguritase (L1–L3) lisab pakettikao, jitter'i ja pordi stabiilsuse — piisav online-mängude jaoks. Täielik (kõik tasemed) testib ka jõudeoleku püsivust 60, 120 ja 300 sekundit — vali see VoIP, WebRTC ja muude pikaajaliste seansside jaoks. Tase 4 on aeglane (kuni 5+ minutit proxy kohta), seega käivita see lühikese nimekirja peal, mitte kogumi peal.
Rusikareegel: edasi-tagasi aeg alla 50–80 ms, pakettide kadu alla 1 %, madal jitter ja stabiilne relay-port. Kui port pidevalt uuesti seondub või paketid saabuvad vales järjekorras, oota mängudes rubber-banding'ut ja kõnedes katkestusi.
Mõned proxyd määravad igale UDP-seansile uue relay-pordi või seovad selle seansi keskel ümber — tavaliselt serveri poolse NAT-i tõttu. Lühikesed vahetused elavad selle üle, kuid pikaajalised seansid — mängusessioon või kõne — katkevad iga kord, kui port muutub. Just seda Level 3 tuvastabki.
Onlinemängud, VoIP, videokõned (WebRTC), otseülekanded ja kõik, mis põhineb QUIC/HTTP-3 protokollil. Tavaline veebi-scraping ja veebilehitsemine kasutavad TCP-d — nende jaoks kasuta meie TCP proxy kontrollija selle asemel.
Kuni 50 proxy-t korraga (10, kui Level 4 on lubatud). Kõik testid käitatakse meie pühendatud serverist (asub USA-s), mitte kunagi sinu brauserist — sinu enda IP-d ega seadet ei kasutata. Me ei näe sinu nimekirju ega salvesta neid.
Koostage oma puhverserveripakett.
Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.
Praeguste pakettide laadimine…
Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.
Arvustused
Ma ostsin hiljuti FineProxy'st jagatud andmekeskuse proxy'id ja las ma ütlen, et nad lahendas kõik mu probleemid. Kõige kiiremad proxy'id, mida ma olen kasutanud, ja sellisel määral, kuidas nad neid müüvad, on need tõeliselt vargused. Ma soovitan seda proxy teenust igale kasutajale. FineProxy, tänan, et mind peavalust päästsid.
Hiljuti proovinud oma proxy kõik läks hästi, kuid toetus oli ainult online pool aega rohkem nagu 9 kuni 5 toetus pigem kui 24/7 isegi kleit bot võib tunda, nagu on offline teatud hetkel tundub natuke välja kuid proxy kindlasti teha need värsked ja puhtad iga kord ma olen ostnud seni
Oleme FineProxyt kasutanud kaks aastat. Piiramatu andmemaht ja ühendus on lihtsalt suurepärased ning stabiilsed. Soovitan tungivalt.