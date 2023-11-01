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UDP Proxy Checker Online Gratis

Periksa dukungan UDP, latensi, dan packet loss untuk proxy SOCKS5 Anda — gratis, tanpa perlu daftar.

Uji SOCKS5 UDP sebelum gaming, VoIP, atau WebRTC

Tempel SOCKS5 proxy Anda dan lihat mana yang benar-benar mendukung UDP — lengkap dengan round-trip time, packet loss, stabilitas port, dan ketahanan sesi panjang. Gratis, tanpa daftar, tanpa instalasi.

Apa yang diperiksa di setiap level pengujian

  • L1 — Ketersediaan UDPHandshake SOCKS5 UDP ASSOCIATE dan echo round-trip melalui server kami.
  • L2 — Kualitas sessionPacket loss, reorder, duplicate rate, dan jitter selama burst singkat.
  • L3 — Stabilitas portApakah relay port tetap stabil, bergeser sebagian, atau terus melakukan rebinding.
  • L4 — Waktu sesi habisIdle survival pada 60 detik, 120 detik, dan 300 detik — untuk sesi UDP yang berjalan lama.
  • Filter & eksporTampilkan hanya proxy yang mendukung UDP; unduh hasil sebagai TXT atau CSV.

Cara menggunakannya

  1. Tempel proxy SOCKS5 ke kolom di atas — satu entri per baris, dalam format apa pun yang didukung.
  2. Pilih level atau preset, lalu klik Jalankan pengecekan UDP. Hasil ditampilkan secara langsung baris per baris.
  3. Filter dan ekspor. Simpan hanya proxy yang mendukung UDP, lalu unduh dalam format TXT atau CSV.
Pemeriksa proxy TCP

Susun paket proxy Anda.

Susun paket sesuai kebutuhan kerja Anda. Pilih jenis proxy, lokasi, jumlah IP, periode penagihan, dan dukungan UDP opsional—harga akan langsung diperbarui.

NegaraJumlah IP
Dukungan UDP
Nonaktif

Menambahkan 50% ke harga dasar paket. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — untuk game, VoIP, dan streaming.

Beberapa negara dalam satu paket, IP daftar putih tambahan, atau koneksi tambahan?Atur di dasbor

Ulasan

Saya baru-baru ini membeli proxy pusat data bersama dari FineProxy, dan biarkan saya katakan, mereka menyelesaikan semua masalah saya. proxy tercepat yang saya gunakan, dan dengan tingkat yang mereka jual, mereka benar-benar mencuri. Saya akan merekomendasikan layanan proxy ini kepada setiap pengguna. Terima kasih untuk menyelamatkan saya sakit kepala FineProxy.

Andrew I
SaasHubDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Baru-baru ini mencoba proxy mereka semuanya berjalan baik tapi dukungan hanya online setengah waktu lebih seperti 9 sampai 5 dukungan daripada 24/7 bahkan chat bot mungkin merasa seperti offline pada titik tertentu terasa sedikit off tapi proxy pasti membuat untuk mereka segar dan bersih setiap kali saya telah membeli sejauh ini

ruvaidjamil2017
Norton Safe WebDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Kami telah menggunakan FineProxy selama 2 tahun. Bandwidth tak terbatas dan koneksinya benar-benar luar biasa serta stabil. Sangat direkomendasikan.

David Rhodes
TrustpilotDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber
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