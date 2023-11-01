UDP Proxy Checker Online Gratis
Periksa dukungan UDP, latensi, dan packet loss untuk proxy SOCKS5 Anda — gratis, tanpa perlu daftar.
Uji SOCKS5 UDP sebelum gaming, VoIP, atau WebRTC
Tempel SOCKS5 proxy Anda dan lihat mana yang benar-benar mendukung UDP — lengkap dengan round-trip time, packet loss, stabilitas port, dan ketahanan sesi panjang. Gratis, tanpa daftar, tanpa instalasi.
Apa yang diperiksa di setiap level pengujian
- L1 — Ketersediaan UDPHandshake SOCKS5 UDP ASSOCIATE dan echo round-trip melalui server kami.
- L2 — Kualitas sessionPacket loss, reorder, duplicate rate, dan jitter selama burst singkat.
- L3 — Stabilitas portApakah relay port tetap stabil, bergeser sebagian, atau terus melakukan rebinding.
- L4 — Waktu sesi habisIdle survival pada 60 detik, 120 detik, dan 300 detik — untuk sesi UDP yang berjalan lama.
- Filter & eksporTampilkan hanya proxy yang mendukung UDP; unduh hasil sebagai TXT atau CSV.
Cara menggunakannya
- Tempel proxy SOCKS5 ke kolom di atas — satu entri per baris, dalam format apa pun yang didukung.
- Pilih level atau preset, lalu klik Jalankan pengecekan UDP. Hasil ditampilkan secara langsung baris per baris.
- Filter dan ekspor. Simpan hanya proxy yang mendukung UDP, lalu unduh dalam format TXT atau CSV.
Karena dukungan UDP adalah fitur terpisah, bukan bawaan. Alasan umum: server proxy menonaktifkan UDP ASSOCIATE di konfigurasinya, firewall atau NAT di depan server memblokir UDP, atau provider memang tidak menawarkan UDP relay. Sebuah proxy bisa berfungsi sempurna melalui TCP namun tetap gagal di setiap level UDP — itulah tepatnya fungsi checker ini.
Quick (L1) hanya mengonfirmasi UDP berfungsi — gunakan untuk menyaring daftar besar. Gaming (L1–L3) menambahkan pengujian packet loss, jitter, dan stabilitas port — cukup untuk game online. Full (semua level) juga menguji ketahanan idle pada 60, 120, dan 300 detik — pilih ini untuk VoIP, WebRTC, dan sesi berdurasi panjang lainnya. Level 4 lambat (bisa 5+ menit per proxy), jadi jalankan hanya pada daftar pendek, bukan seluruh pool.
Sebagai patokan: round-trip time di bawah 50–80 ms, packet loss di bawah 1%, jitter rendah, dan relay port yang stabil. Jika port terus rebinding atau paket tiba tidak berurutan, bersiaplah mengalami rubber-banding saat gaming dan putus-putus saat panggilan.
Beberapa proxy menetapkan relay port baru untuk setiap sesi UDP atau mengubahnya di tengah sesi, biasanya karena NAT di sisi server. Pertukaran singkat tetap berjalan lancar, tetapi sesi berdurasi panjang — pertandingan game atau panggilan — terputus setiap kali port berubah. Itulah yang dideteksi oleh Level 3.
Game online, VoIP, video call (WebRTC), live streaming, dan semua layanan berbasis QUIC/HTTP-3. Web scraping dan browsing biasa berjalan melalui TCP — untuk kebutuhan tersebut, gunakan TCP proxy checker sebagai gantinya.
Hingga 50 proxy per pengujian (10 jika Level 4 diaktifkan). Semua pengujian dijalankan dari dedicated server milik kami (berlokasi di AS), bukan dari browser Anda — IP dan perangkat Anda tidak digunakan. Kami tidak melihat daftar Anda dan tidak menyimpan log apa pun.
Susun paket proxy Anda.
Susun paket sesuai kebutuhan kerja Anda. Pilih jenis proxy, lokasi, jumlah IP, periode penagihan, dan dukungan UDP opsional—harga akan langsung diperbarui.
Memuat paket saat ini…
Menambahkan 50% ke harga dasar paket. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — untuk game, VoIP, dan streaming.
Ulasan
Saya baru-baru ini membeli proxy pusat data bersama dari FineProxy, dan biarkan saya katakan, mereka menyelesaikan semua masalah saya. proxy tercepat yang saya gunakan, dan dengan tingkat yang mereka jual, mereka benar-benar mencuri. Saya akan merekomendasikan layanan proxy ini kepada setiap pengguna. Terima kasih untuk menyelamatkan saya sakit kepala FineProxy.
Baru-baru ini mencoba proxy mereka semuanya berjalan baik tapi dukungan hanya online setengah waktu lebih seperti 9 sampai 5 dukungan daripada 24/7 bahkan chat bot mungkin merasa seperti offline pada titik tertentu terasa sedikit off tapi proxy pasti membuat untuk mereka segar dan bersih setiap kali saya telah membeli sejauh ini
Kami telah menggunakan FineProxy selama 2 tahun. Bandwidth tak terbatas dan koneksinya benar-benar luar biasa serta stabil. Sangat direkomendasikan.