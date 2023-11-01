UDP Proxy Checker Online Gratis

Quick (L1) hanya mengonfirmasi UDP berfungsi — gunakan untuk menyaring daftar besar. Gaming (L1–L3) menambahkan pengujian packet loss, jitter, dan stabilitas port — cukup untuk game online. Full (semua level) juga menguji ketahanan idle pada 60, 120, dan 300 detik — pilih ini untuk VoIP, WebRTC, dan sesi berdurasi panjang lainnya. Level 4 lambat (bisa 5+ menit per proxy), jadi jalankan hanya pada daftar pendek, bukan seluruh pool.