फ्री ऑनलाइन UDP प्रॉक्सी चेकर

Quick (L1) सिर्फ़ कन्फ़र्म करता है कि UDP काम करता है — इसे बड़ी लिस्ट फ़िल्टर करने के लिए इस्तेमाल करें। Gaming (L1–L3) में पैकेट लॉस, जिटर और पोर्ट स्टेबिलिटी भी टेस्ट होती है — ऑनलाइन गेम्स के लिए काफ़ी है। Full (सभी लेवल) 60, 120 और 300 सेकंड पर आइडल सर्वाइवल भी टेस्ट करता है — VoIP, WebRTC और दूसरे लॉन्ग-लिव्ड सेशन के लिए इसे चुनें। Level 4 स्लो है (हर प्रॉक्सी पर 5+ मिनट तक), इसलिए इसे शॉर्टलिस्ट पर चलाएँ, पूरे पूल पर नहीं।