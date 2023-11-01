फ्री ऑनलाइन UDP प्रॉक्सी चेकर
अपनी SOCKS5 प्रॉक्सी का UDP सपोर्ट, लेटेंसी और पैकेट लॉस चेक करें — फ्री, बिना साइन अप के।
गेमिंग, VoIP या WebRTC से पहले SOCKS5 UDP टेस्ट करें
अपनी SOCKS5 प्रॉक्सी पेस्ट करें और देखें कि कौन-सी वाकई UDP सपोर्ट करती हैं — राउंड-ट्रिप टाइम, पैकेट लॉस, पोर्ट स्टेबिलिटी और लॉन्ग-सेशन सर्वाइवल के साथ। फ्री, कोई साइन अप नहीं, कुछ इंस्टॉल नहीं करना।
हर टेस्ट लेवल क्या जाँचता है
- L1 — UDP उपलब्धताहमारे सर्वर के ज़रिए SOCKS5 UDP ASSOCIATE हैंडशेक और इको राउंड-ट्रिप।
- L2 — सेशन क्वालिटीएक शॉर्ट बर्स्ट में पैकेट लॉस, रीऑर्डर, डुप्लिकेट रेट और जिटर।
- L3 — पोर्ट स्टेबिलिटीरिले पोर्ट स्थिर रहता है, आंशिक रूप से शिफ्ट होता है, या बार-बार रीबाइंड करता रहता है।
- L4 — सेशन टाइमआउट60s, 120s और 300s पर आइडल सर्वाइवल — लंबे समय तक चलने वाले UDP सेशन के लिए।
- फ़िल्टर & एक्सपोर्टसिर्फ़ UDP-सपोर्टेड प्रॉक्सी दिखाएँ; रिज़ल्ट TXT या CSV में डाउनलोड करें।
इसे कैसे इस्तेमाल करें
- SOCKS5 प्रॉक्सी पेस्ट करें ऊपर दिए गए फ़ील्ड में डालें — एक लाइन में एक एंट्री, किसी भी समर्थित फ़ॉर्मेट में।
- लेवल या प्रीसेट चुनें, फिर «UDP चेक चलाएँ» पर क्लिक करें। परिणाम एक-एक पंक्ति में आते हैं।
- फ़िल्टर करें और एक्सपोर्ट करें। केवल UDP-सपोर्टेड प्रॉक्सी रखें, फिर TXT या CSV डाउनलोड करें।
क्योंकि UDP सपोर्ट एक अलग फ़ीचर है, यह डिफ़ॉल्ट नहीं है। आम कारण: प्रॉक्सी सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन में UDP ASSOCIATE डिसेबल है, सर्वर के सामने कोई फ़ायरवॉल या NAT UDP को ब्लॉक कर रहा है, या प्रोवाइडर UDP रिले की सुविधा ही नहीं देता। कोई प्रॉक्सी TCP पर बिल्कुल सही काम कर सकती है और फिर भी हर UDP लेवल पर फ़ेल हो सकती है — यही चेक करने के लिए यह चेकर बना है।
Quick (L1) सिर्फ़ कन्फ़र्म करता है कि UDP काम करता है — इसे बड़ी लिस्ट फ़िल्टर करने के लिए इस्तेमाल करें। Gaming (L1–L3) में पैकेट लॉस, जिटर और पोर्ट स्टेबिलिटी भी टेस्ट होती है — ऑनलाइन गेम्स के लिए काफ़ी है। Full (सभी लेवल) 60, 120 और 300 सेकंड पर आइडल सर्वाइवल भी टेस्ट करता है — VoIP, WebRTC और दूसरे लॉन्ग-लिव्ड सेशन के लिए इसे चुनें। Level 4 स्लो है (हर प्रॉक्सी पर 5+ मिनट तक), इसलिए इसे शॉर्टलिस्ट पर चलाएँ, पूरे पूल पर नहीं।
एक सामान्य नियम के तौर पर: राउंड-ट्रिप टाइम 50–80 ms से कम, पैकेट लॉस 1% से नीचे, कम जिटर, और एक स्टेबल रिले पोर्ट। अगर पोर्ट बार-बार रीबाइंड हो रहा है या पैकेट गलत क्रम में पहुँच रहे हैं, तो गेम्स में रबर-बैंडिंग और कॉल्स में ड्रॉपआउट की उम्मीद रखें।
कुछ प्रॉक्सी हर UDP सेशन के लिए एक नया रिले पोर्ट असाइन करती हैं या सेशन के बीच में उसे री-बाइंड कर देती हैं — आमतौर पर सर्वर साइड पर NAT की वजह से। छोटे एक्सचेंज इसे आसानी से झेल लेते हैं, लेकिन लंबे सेशन — जैसे गेम मैच या कॉल — पोर्ट बदलते ही हर बार टूट जाते हैं। Level 3 यही पकड़ता है।
ऑनलाइन गेम्स, VoIP, वीडियो कॉल (WebRTC), लाइव स्ट्रीमिंग, और QUIC/HTTP-3 पर बना कोई भी ऐप। सामान्य वेब स्क्रैपिंग और ब्राउज़िंग TCP पर चलती है — उनके लिए हमारी TCP प्रॉक्सी चेकर इसके बजाय।
प्रति रन अधिकतम 50 प्रॉक्सी (Level 4 चालू होने पर 10)। सभी टेस्ट हमारी तरफ़ के एक डेडिकेटेड सर्वर (US में स्थित) से चलते हैं, कभी भी आपके ब्राउज़र से नहीं — आपका IP या डिवाइस इस्तेमाल नहीं होता। हम आपकी लिस्ट नहीं देखते और उनका कोई लॉग नहीं रखते।
अपनी प्रॉक्सी योजना बनाएँ।
अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।
वर्तमान प्लान लोड हो रहे हैं…
मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।
समीक्षाएँ
हाल ही में मैंने FineProxy से साझा डाटासेंटर प्रॉक्सी खरीदी, और बस यही कहूँगा, उन्होंने मेरी सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। सबसे तेज़ प्रॉक्सी जो मैंने इस्तेमाल की हैं, और जिस दर पर वे उन्हें बेच रहे हैं, वह वास्तव में किफायती हैं। मैं इस प्रॉक्सी सेवा की किसी भी उपयोगकर्ता को सिफारिश करूँगा। सिरदर्द बचाने के लिए धन्यवाद FineProxy।
हाल ही में उनके प्रॉक्सी की कोशिश की, सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन समर्थन केवल आधे समय ऑनलाइन था, समर्थन 5 9 की तरह, फिर 24/7 यहां तक कि चैट बॉट भी महसूस कर सकता है कि एक निश्चित बिंदु पर यह ऑफ़लाइन थोड़ा सा महसूस करता है, लेकिन प्रॉक्सी निश्चित रूप से हर बार जब मैंने अब तक खरीदा है तो उनके लिए ताजा और साफ हो जाता है
हम दो साल से FineProxy का उपयोग कर रहे हैं। असीमित बैंडविड्थ और कनेक्शन वाकई शानदार और स्थिर हैं। इसकी पुरज़ोर सिफ़ारिश करता हूँ।