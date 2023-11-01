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फ्री ऑनलाइन UDP प्रॉक्सी चेकर

अपनी SOCKS5 प्रॉक्सी का UDP सपोर्ट, लेटेंसी और पैकेट लॉस चेक करें — फ्री, बिना साइन अप के।

गेमिंग, VoIP या WebRTC से पहले SOCKS5 UDP टेस्ट करें

अपनी SOCKS5 प्रॉक्सी पेस्ट करें और देखें कि कौन-सी वाकई UDP सपोर्ट करती हैं — राउंड-ट्रिप टाइम, पैकेट लॉस, पोर्ट स्टेबिलिटी और लॉन्ग-सेशन सर्वाइवल के साथ। फ्री, कोई साइन अप नहीं, कुछ इंस्टॉल नहीं करना।

हर टेस्ट लेवल क्या जाँचता है

  • L1 — UDP उपलब्धताहमारे सर्वर के ज़रिए SOCKS5 UDP ASSOCIATE हैंडशेक और इको राउंड-ट्रिप।
  • L2 — सेशन क्वालिटीएक शॉर्ट बर्स्ट में पैकेट लॉस, रीऑर्डर, डुप्लिकेट रेट और जिटर।
  • L3 — पोर्ट स्टेबिलिटीरिले पोर्ट स्थिर रहता है, आंशिक रूप से शिफ्ट होता है, या बार-बार रीबाइंड करता रहता है।
  • L4 — सेशन टाइमआउट60s, 120s और 300s पर आइडल सर्वाइवल — लंबे समय तक चलने वाले UDP सेशन के लिए।
  • फ़िल्टर & एक्सपोर्टसिर्फ़ UDP-सपोर्टेड प्रॉक्सी दिखाएँ; रिज़ल्ट TXT या CSV में डाउनलोड करें।

इसे कैसे इस्तेमाल करें

  1. SOCKS5 प्रॉक्सी पेस्ट करें ऊपर दिए गए फ़ील्ड में डालें — एक लाइन में एक एंट्री, किसी भी समर्थित फ़ॉर्मेट में।
  2. लेवल या प्रीसेट चुनें, फिर «UDP चेक चलाएँ» पर क्लिक करें। परिणाम एक-एक पंक्ति में आते हैं।
  3. फ़िल्टर करें और एक्सपोर्ट करें। केवल UDP-सपोर्टेड प्रॉक्सी रखें, फिर TXT या CSV डाउनलोड करें।
TCP प्रॉक्सी चेकर

अपनी प्रॉक्सी योजना बनाएँ।

अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।

देशIP की संख्या
UDP समर्थन
बंद

मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।

एक पैकेज में कई देश, अतिरिक्त व्हाइटलिस्ट IP या कनेक्शन चाहिए?डैशबोर्ड में बनाएँ

समीक्षाएँ

हाल ही में मैंने FineProxy से साझा डाटासेंटर प्रॉक्सी खरीदी, और बस यही कहूँगा, उन्होंने मेरी सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। सबसे तेज़ प्रॉक्सी जो मैंने इस्तेमाल की हैं, और जिस दर पर वे उन्हें बेच रहे हैं, वह वास्तव में किफायती हैं। मैं इस प्रॉक्सी सेवा की किसी भी उपयोगकर्ता को सिफारिश करूँगा। सिरदर्द बचाने के लिए धन्यवाद FineProxy।

Andrew I
SaasHubअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

हाल ही में उनके प्रॉक्सी की कोशिश की, सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन समर्थन केवल आधे समय ऑनलाइन था, समर्थन 5 9 की तरह, फिर 24/7 यहां तक कि चैट बॉट भी महसूस कर सकता है कि एक निश्चित बिंदु पर यह ऑफ़लाइन थोड़ा सा महसूस करता है, लेकिन प्रॉक्सी निश्चित रूप से हर बार जब मैंने अब तक खरीदा है तो उनके लिए ताजा और साफ हो जाता है

ruvaidjamil2017
Norton Safe Webअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

हम दो साल से FineProxy का उपयोग कर रहे हैं। असीमित बैंडविड्थ और कनेक्शन वाकई शानदार और स्थिर हैं। इसकी पुरज़ोर सिफ़ारिश करता हूँ।

David Rhodes
Trustpilotअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत
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