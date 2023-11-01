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Gratis online UDP-proxychecker

Controleer gratis en zonder registratie de UDP-ondersteuning, latentie en pakketverlies van uw SOCKS5-proxy’s.

Test SOCKS5 UDP vóór gaming, VoIP of WebRTC

Plak uw SOCKS5-proxy’s en bekijk welke UDP ondersteunen, inclusief retourtijd, pakketverlies, poortstabiliteit en langdurige sessies. Gratis, zonder registratie of installatie.

Wat elk testniveau controleert

  • L1 — UDP-beschikbaarheidSOCKS5 UDP ASSOCIATE-handshake en echo-retour via onze server.
  • L2 — SessiekwaliteitPakketverlies, verkeerde volgorde, duplicatie en jitter tijdens een korte reeks.
  • L3 — PoortstabiliteitOf de relaypoort stabiel blijft, deels verschuift of steeds opnieuw wordt toegewezen.
  • L4 — Sessietime-outBehoud na 60, 120 en 300 seconden inactiviteit — voor langdurige UDP-sessies.
  • Filters en exportToon alleen proxy’s met UDP; download de resultaten als TXT of CSV.

Hoe gebruikt u het

  1. SOCKS5-proxy’s plakken in het veld hierboven — één invoer per regel, in elke ondersteunde indeling.
  2. Kies niveaus of een voorinstelling, en klik vervolgens op UDP-test uitvoeren. Resultaten verschijnen regel voor regel.
  3. Filter en exporteer. Behoud alleen proxy’s met UDP en download daarna TXT of CSV.
TCP-proxychecker

Stel uw proxyabonnement samen.

Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.

LandAantal IP's
UDP-ondersteuning
Uit

Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.

Meerdere landen in één pakket, extra whitelist-IP’s of verbindingen?Stel het in via het dashboard

Beoordelingen

Ik kocht onlangs gedeeld datacenter proxies van FineProxy, en laat me gewoon zeggen, ze opgelost al mijn problemen. De snelste proxies die ik heb gebruikt, en tegen de snelheid die ze verkopen, ze zijn echt een stelen. Ik zou deze proxy service aan te bevelen aan elke gebruiker. Bedankt voor het besparen van mij een hoofdpijn FineProxy.

Andrew I
SaasHubVertaald uit het EngelsBron

onlangs probeerde hun proxies alles ging goed, maar ondersteuning was alleen online de helft van de tijd meer als 9 tot 5 ondersteuning eerder dan 24/7 zelfs chat bot kan het gevoel alsof de offline op een bepaald punt voelt een beetje off, maar proxies zeker maken voor hen fris en schoon elke keer dat ik heb gekocht tot nu toe

ruvaidjamil2017
Norton Safe WebVertaald uit het EngelsBron

We gebruiken FineProxy al twee jaar. De onbeperkte bandbreedte en de verbinding zijn gewoon geweldig en stabiel. Sterk aanbevolen.

David Rhodes
TrustpilotVertaald uit het EngelsBron
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