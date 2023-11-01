Gratis online UDP-proxychecker
Controleer gratis en zonder registratie de UDP-ondersteuning, latentie en pakketverlies van uw SOCKS5-proxy’s.
Test SOCKS5 UDP vóór gaming, VoIP of WebRTC
Plak uw SOCKS5-proxy’s en bekijk welke UDP ondersteunen, inclusief retourtijd, pakketverlies, poortstabiliteit en langdurige sessies. Gratis, zonder registratie of installatie.
Wat elk testniveau controleert
- L1 — UDP-beschikbaarheidSOCKS5 UDP ASSOCIATE-handshake en echo-retour via onze server.
- L2 — SessiekwaliteitPakketverlies, verkeerde volgorde, duplicatie en jitter tijdens een korte reeks.
- L3 — PoortstabiliteitOf de relaypoort stabiel blijft, deels verschuift of steeds opnieuw wordt toegewezen.
- L4 — Sessietime-outBehoud na 60, 120 en 300 seconden inactiviteit — voor langdurige UDP-sessies.
- Filters en exportToon alleen proxy’s met UDP; download de resultaten als TXT of CSV.
Hoe gebruikt u het
- SOCKS5-proxy’s plakken in het veld hierboven — één invoer per regel, in elke ondersteunde indeling.
- Kies niveaus of een voorinstelling, en klik vervolgens op UDP-test uitvoeren. Resultaten verschijnen regel voor regel.
- Filter en exporteer. Behoud alleen proxy’s met UDP en download daarna TXT of CSV.
UDP-ondersteuning is een aparte functie en niet vanzelfsprekend. Mogelijke oorzaken zijn uitgeschakelde UDP ASSOCIATE, een firewall of NAT die UDP blokkeert, of een provider zonder UDP-relay. Een proxy kan via TCP uitstekend werken en toch elke UDP-test missen; precies daarvoor is deze checker bedoeld.
Snel (L1) bevestigt alleen dat UDP werkt en is geschikt voor lange lijsten. Gaming (L1–L3) voegt pakketverlies, jitter en poortstabiliteit toe. Volledig test ook 60, 120 en 300 seconden inactiviteit voor VoIP, WebRTC en langdurige sessies. Niveau 4 duurt meer dan 5 minuten per proxy; gebruik het voor een korte selectie.
Als vuistregel: een retourtijd onder 50–80 ms, minder dan 1% pakketverlies, weinig jitter en een stabiele relaypoort. Wisselt de poort steeds of komen pakketten in de verkeerde volgorde aan, verwacht dan haperingen in games en gesprekken.
Sommige proxy’s wijzen voor elke UDP-sessie een nieuwe relaypoort toe of wijzigen deze tijdens de sessie, meestal door NAT aan de serverzijde. Korte uitwisselingen blijven werken, maar langdurige sessies zoals een game of gesprek worden bij elke wijziging onderbroken. Niveau 3 detecteert dit.
Online games, VoIP, videogesprekken (WebRTC), livestreaming en toepassingen op QUIC/HTTP-3. Gewoon browsen en webscraping gebruiken TCP; gebruik daarvoor onze TCP-proxychecker.
Maximaal 50 proxy’s per test (10 als niveau 4 is ingeschakeld). Alle tests draaien op onze dedicated server in de VS, nooit in uw browser. Uw eigen IP en apparaat worden niet gebruikt; wij zien uw lijsten niet en bewaren geen logs.
Stel uw proxyabonnement samen.
Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.
Huidige abonnementen laden…
Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.
Beoordelingen
Ik kocht onlangs gedeeld datacenter proxies van FineProxy, en laat me gewoon zeggen, ze opgelost al mijn problemen. De snelste proxies die ik heb gebruikt, en tegen de snelheid die ze verkopen, ze zijn echt een stelen. Ik zou deze proxy service aan te bevelen aan elke gebruiker. Bedankt voor het besparen van mij een hoofdpijn FineProxy.
onlangs probeerde hun proxies alles ging goed, maar ondersteuning was alleen online de helft van de tijd meer als 9 tot 5 ondersteuning eerder dan 24/7 zelfs chat bot kan het gevoel alsof de offline op een bepaald punt voelt een beetje off, maar proxies zeker maken voor hen fris en schoon elke keer dat ik heb gekocht tot nu toe
We gebruiken FineProxy al twee jaar. De onbeperkte bandbreedte en de verbinding zijn gewoon geweldig en stabiel. Sterk aanbevolen.