Bezplatná online kontrola UDP proxy
Ověřte podporu UDP, latenci a ztrátu paketů u vašich SOCKS5 proxy — zdarma, bez registrace.
Otestujte SOCKS5 UDP před hraním, VoIP nebo WebRTC
Vložte vaše SOCKS5 proxy a zjistěte, které z nich skutečně podporují UDP — včetně doby odezvy, ztrátovosti paketů, stability portů a přežití dlouhých relací. Zdarma, bez registrace, bez instalace.
Co kontroluje každá úroveň testu
- L1 — Dostupnost UDPSOCKS5 UDP ASSOCIATE handshake a echo round-trip přes náš server.
- L2 — Kvalita relaceZtráta paketů, přeuspořádání, míra duplikátů a jitter při krátké zátěži.
- L3 — Stabilita portuZda přenosový port zůstává stabilní, částečně se mění, nebo se neustále přeřazuje.
- L4 — Timeout relacePřežití nečinnosti (idle) při 60 s, 120 s a 300 s — pro dlouhodobé UDP relace.
- Filtry & exportZobrazit pouze proxy s podporou UDP; stáhnout výsledky jako TXT nebo CSV.
Jak to použít
- Vložte SOCKS5 proxy do pole výše — jeden záznam na řádek, v libovolném podporovaném formátu.
- Zvolte úrovně nebo předvolbu, poté klikněte Spustit UDP kontrolu. Výsledky se zobrazují průběžně řádek po řádku.
- Filtrujte a exportujte. Ponechejte pouze proxy s podporou UDP a stáhněte si je jako TXT nebo CSV.
Protože podpora UDP je samostatná funkce, ne samozřejmost. Časté příčiny: proxy server má ve své konfiguraci vypnutý UDP ASSOCIATE, firewall nebo NAT před serverem blokuje UDP, nebo poskytovatel jednoduše UDP relay nenabízí. Proxy může fungovat přes TCP naprosto bezchybně a přesto selhat na každé úrovni UDP — přesně k tomu tento checker slouží.
Rychlý (L1) pouze potvrdí, že UDP funguje — použijte ho k filtrování velkého seznamu. Gaming (L1–L3) přidává ztrátovost paketů, jitter a stabilitu portů — dostačující pro online hry. Kompletní (všechny úrovně) navíc testuje přežití nečinné relace po 60, 120 a 300 sekundách — zvolte ho pro VoIP, WebRTC a další dlouhotrvající relace. Úroveň 4 je pomalá (až 5 a více minut na jedno proxy), proto ji spouštějte jen na užším výběru, ne na celém poolu.
Obecné pravidlo: doba odezvy (round-trip) pod 50–80 ms, ztráta paketů pod 1 %, nízký jitter a stabilní relay port. Pokud se port neustále přebindovává nebo pakety přicházejí v nesprávném pořadí, očekávejte rubber-banding ve hrách a výpadky při hovorech.
Některé proxy přidělují nový relay port pro každou UDP relaci nebo jej přepojí uprostřed relace, obvykle kvůli NAT na straně serveru. Krátké výměny to přežijí bez problémů, ale dlouhodobé relace — herní zápas nebo hovor — se pokaždé při změně portu přeruší. Přesně to zachytí Level 3.
Online hry, VoIP, videohovory (WebRTC), živé streamy a vše postavené na QUIC/HTTP-3. Běžný web scraping a prohlížení fungují přes TCP — pro tyto účely použijte naše TCP proxy checker místo toho.
Až 50 proxy na jedno spuštění (10, pokud je povolen Level 4). Všechny testy probíhají z našeho vyhrazeného serveru (umístěného v USA), nikdy z vašeho prohlížeče — vaše IP adresa ani zařízení se nepoužívají. Vaše seznamy nevidíme a neukládáme žádné záznamy.
Sestavte si plán proxy.
Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.
Načítání aktuálních tarifů…
Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.
Recenze
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