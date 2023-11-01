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Bezplatná online kontrola UDP proxy

Ověřte podporu UDP, latenci a ztrátu paketů u vašich SOCKS5 proxy — zdarma, bez registrace.

Otestujte SOCKS5 UDP před hraním, VoIP nebo WebRTC

Vložte vaše SOCKS5 proxy a zjistěte, které z nich skutečně podporují UDP — včetně doby odezvy, ztrátovosti paketů, stability portů a přežití dlouhých relací. Zdarma, bez registrace, bez instalace.

Co kontroluje každá úroveň testu

  • L1 — Dostupnost UDPSOCKS5 UDP ASSOCIATE handshake a echo round-trip přes náš server.
  • L2 — Kvalita relaceZtráta paketů, přeuspořádání, míra duplikátů a jitter při krátké zátěži.
  • L3 — Stabilita portuZda přenosový port zůstává stabilní, částečně se mění, nebo se neustále přeřazuje.
  • L4 — Timeout relacePřežití nečinnosti (idle) při 60 s, 120 s a 300 s — pro dlouhodobé UDP relace.
  • Filtry & exportZobrazit pouze proxy s podporou UDP; stáhnout výsledky jako TXT nebo CSV.

Jak to použít

  1. Vložte SOCKS5 proxy do pole výše — jeden záznam na řádek, v libovolném podporovaném formátu.
  2. Zvolte úrovně nebo předvolbu, poté klikněte Spustit UDP kontrolu. Výsledky se zobrazují průběžně řádek po řádku.
  3. Filtrujte a exportujte. Ponechejte pouze proxy s podporou UDP a stáhněte si je jako TXT nebo CSV.
TCP proxy checker

Sestavte si plán proxy.

Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.

ZeměPočet IP
Podpora UDP
Vypnuto

Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.

Více zemí v jednom balíčku, další IP na whitelistu nebo více připojení?Nastavit v ovládacím panelu

Recenze

Nedávno jsem si od FineProxy koupil sdílené proxy z datového centra a musím říct, že vyřešily všechny mé problémy. Jsou to nejrychlejší proxy, jaké jsem používal, a za cenu, za kterou je nabízejí, jsou opravdu výhodné. Tuto proxy službu bych doporučil každému. Díky, FineProxy, že jste mě zbavili starostí.

Andrew I
SaasHubPřeloženo z angličtinyZdroj

Nedávno jsem vyzkoušel jejich proxy, všechno šlo dobře, ale podpora byla online jen polovina času, více 9 je 5 podpory než 24/7 i chatbot může vypadat off-line, ale proxy určitě se to čerstvé a čisté, když jsem koupil

ruvaidjamil2017
Norton Safe WebPřeloženo z angličtinyZdroj

FineProxy používáme už dva roky. Neomezená šířka pásma a připojení jsou jednoduše úžasné a stabilní. Vřele doporučuji.

David Rhodes
TrustpilotPřeloženo z angličtinyZdroj
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