Comprobador de proxy UDP en línea gratis

Quick (L1) solo confirma que UDP funciona; utilícelo para filtrar una lista extensa. Gaming (L1–L3) añade pérdida de paquetes, jitter y estabilidad de puertos, suficiente para juegos online. Full (todos los niveles) también comprueba que la sesión se mantenga inactiva durante 60, 120 y 300 segundos; elíjalo para VoIP, WebRTC y otras sesiones de larga duración. El nivel 4 es lento (hasta más de 5 minutos por proxy), así que ejecútelo en una lista preseleccionada, no en todo el pool.