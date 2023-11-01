Comprobador de proxy UDP en línea gratis
Compruebe el soporte UDP, latencia y pérdida de paquetes para sus proxies SOCKS5: gratis, no se necesita registro.
Pruebe SOCKS5 UDP antes de jugar, VoIP o WebRTC
Pegue sus proxies SOCKS5 y compruebe cuáles admiten realmente UDP, con tiempo de ida y vuelta, pérdida de paquetes, estabilidad de puertos y mantenimiento de sesiones largas. Gratis, sin registro y sin instalar nada.
Qué compruebe cada nivel de prueba
- L1 — UDP disponibilidadSOCKS5 UDP ASOCIADO apretón de manos y eco ida y vuelta a través de nuestro servidor.
- L2 — Calidad de la sesiónPérdida de paquetes, reordenar, velocidad duplicada y temblar durante una breve explosión.
- L3 — Estabilidad portuariaSi el puerto de relé permanece estable, cambia parcialmente o mantiene la reencuadernación.
- L4 — Tiempo de espera de la sesiónSupervivencia en reposo a los 60, 120 y 300 años, para sesiones de larga duración de UDP.
- & Exportar filtrosMostrar sólo proxies compatibles con UDP; descargar resultados como TXT o CSV.
- Sólo SOCKS5. Pegar como host:port, host:port:user:pass, or calcetines5://user:pass@host:port — HTTP, HTTPS, y SOCKS4 están marcados sin soporte.
- Preajustes: Rápido (~L1), Juego (L1–L3), o Completo (todos los niveles). Nivel 4 es lento — hasta 5+ minutos por proxy.
- Límites: hasta 50 proxies por ejecución (10 cuando el nivel 4 está activado).
Cómo usarlo
- Pegar proxies SOCKS5 en el campo anterior — una entrada por línea, en cualquier formato soportado.
- Seleccione niveles o un preestablecido, Luego haga clic en Ejecutar UDP comprobar. Resultados flujo en fila por fila.
- Filtrar y exportar. Mantenga sólo proxies compatibles con UDP, luego descargue TXT o CSV.
Debido a que el soporte UDP es una característica separada, no una determinada. Razones comunes: el servidor proxy tiene UDP ASSOCIATE deshabilitado en su configuración, un firewall o NAT delante del servidor bloques UDP, o el proveedor simplemente no ofrece relé UDP. Un proxy puede funcionar perfectamente sobre TCP y aún fallar cada nivel UDP — eso es exactamente para lo que esta verificación es.
Quick (L1) solo confirma que UDP funciona; utilícelo para filtrar una lista extensa. Gaming (L1–L3) añade pérdida de paquetes, jitter y estabilidad de puertos, suficiente para juegos online. Full (todos los niveles) también comprueba que la sesión se mantenga inactiva durante 60, 120 y 300 segundos; elíjalo para VoIP, WebRTC y otras sesiones de larga duración. El nivel 4 es lento (hasta más de 5 minutos por proxy), así que ejecútelo en una lista preseleccionada, no en todo el pool.
Como regla general: tiempo de ida y vuelta de 50 a 80 ms, pérdida de paquetes por debajo del 1%, bajo nerviosismo y un puerto de relé estable. Si el puerto mantiene reencuadernación o los paquetes llegan fuera de orden, esperen que los juegos de goma y los abandonos en las llamadas.
Algunos representantes asignan un nuevo puerto de relé para cada sesión de UDP o lo reencuadernan a mitad de sesión, generalmente debido a NAT en el lado del servidor. Los intercambios cortos sobreviven a esta sesión fina, pero de larga duración —una partida o una llamada— rompen cada vez que el puerto cambia.
Juegos en línea, VoIP, videollamadas (WebRTC), streaming en vivo y cualquier cosa construida en QUIC/HTTP-3. Raspamiento web y navegación regulares se ejecutan sobre TCP — para ellos, utilice nuestro TCP proxy checker en su lugar.
Hasta 50 proxies por ejecución (10 cuando el nivel 4 está activado). Todas las pruebas se ejecutan desde un servidor dedicado en nuestro extremo (ubicado en los EE.UU.), nunca desde su navegador — su propio IP y dispositivo no se utilizan. No vemos sus listas y no tenemos registros de ellos.
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Reseñas
Recientemente compré proxies de centro de datos compartidos de FineProxy, y permítanme decir, resolvieron todos mis problemas. Los proxies más rápidos que he usado, y al ritmo que los están vendiendo, son realmente un robo. Yo recomendaría este servicio proxy a cualquier usuario. Gracias por salvarme el dolor de cabeza FineProxy.
recientemente probé sus proxies todo salió bien pero el soporte fue sólo en línea la mitad del tiempo más como 9 a 5 soporte en lugar de entonces 24/7 incluso chat bot puede sentirse como su fuera de línea en un cierto punto se siente un poco mal, pero los proxies seguro que compensar para ellos fresco y limpio cada vez que he comprado hasta ahora
Llevamos dos años usando FineProxy. El ancho de banda ilimitado y la conexión son sencillamente increíbles y estables. Lo recomiendo encarecidamente.