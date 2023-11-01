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Comprobador de proxy UDP en línea gratis

Compruebe el soporte UDP, latencia y pérdida de paquetes para sus proxies SOCKS5: gratis, no se necesita registro.

Pruebe SOCKS5 UDP antes de jugar, VoIP o WebRTC

Pegue sus proxies SOCKS5 y compruebe cuáles admiten realmente UDP, con tiempo de ida y vuelta, pérdida de paquetes, estabilidad de puertos y mantenimiento de sesiones largas. Gratis, sin registro y sin instalar nada.

Qué compruebe cada nivel de prueba

  • L1 — UDP disponibilidadSOCKS5 UDP ASOCIADO apretón de manos y eco ida y vuelta a través de nuestro servidor.
  • L2 — Calidad de la sesiónPérdida de paquetes, reordenar, velocidad duplicada y temblar durante una breve explosión.
  • L3 — Estabilidad portuariaSi el puerto de relé permanece estable, cambia parcialmente o mantiene la reencuadernación.
  • L4 — Tiempo de espera de la sesiónSupervivencia en reposo a los 60, 120 y 300 años, para sesiones de larga duración de UDP.
  • & Exportar filtrosMostrar sólo proxies compatibles con UDP; descargar resultados como TXT o CSV.
  • Sólo SOCKS5. Pegar como host:port, host:port:user:pass, or calcetines5://user:pass@host:port — HTTP, HTTPS, y SOCKS4 están marcados sin soporte.
  • Preajustes: Rápido (~L1), Juego (L1–L3), o Completo (todos los niveles). Nivel 4 es lento — hasta 5+ minutos por proxy.
  • Límites: hasta 50 proxies por ejecución (10 cuando el nivel 4 está activado).

Cómo usarlo

  1. Pegar proxies SOCKS5 en el campo anterior — una entrada por línea, en cualquier formato soportado.
  2. Seleccione niveles o un preestablecido, Luego haga clic en Ejecutar UDP comprobar. Resultados flujo en fila por fila.
  3. Filtrar y exportar. Mantenga sólo proxies compatibles con UDP, luego descargue TXT o CSV.
Comprobador de proxy TCP

Configure su plan de proxies.

Cree un plan en torno a su carga de trabajo exacta. Elija el tipo de proxy, ubicaciones, volumen IP, plazo de facturación y soporte opcional UDP: las actualizaciones de precios al instante.

PaísNúmero de PI
Soporte UDP
Desactivado

Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.

¿Varios países en un paquete, IP adicionales para la lista blanca o más conexiones?Configúralo en el panel

Reseñas

Recientemente compré proxies de centro de datos compartidos de FineProxy, y permítanme decir, resolvieron todos mis problemas. Los proxies más rápidos que he usado, y al ritmo que los están vendiendo, son realmente un robo. Yo recomendaría este servicio proxy a cualquier usuario. Gracias por salvarme el dolor de cabeza FineProxy.

Andrew I
SaasHubTraducido del inglésFuente

recientemente probé sus proxies todo salió bien pero el soporte fue sólo en línea la mitad del tiempo más como 9 a 5 soporte en lugar de entonces 24/7 incluso chat bot puede sentirse como su fuera de línea en un cierto punto se siente un poco mal, pero los proxies seguro que compensar para ellos fresco y limpio cada vez que he comprado hasta ahora

ruvaidjamil2017
Norton Safe WebTraducido del inglésFuente

Llevamos dos años usando FineProxy. El ancho de banda ilimitado y la conexión son sencillamente increíbles y estables. Lo recomiendo encarecidamente.

David Rhodes
TrustpilotTraducido del inglésFuente
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