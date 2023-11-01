免费在线 UDP 代理检测工具
检测您的 SOCKS5 代理是否支持 UDP，查看延迟和丢包率——免费使用，无需注册。
在游戏、VoIP 或 WebRTC 使用前测试 SOCKS5 UDP
粘贴您的 SOCKS5 代理，查看哪些真正支持 UDP——包括往返时间、丢包率、端口稳定性和长会话存活能力。免费使用，无需注册，无需安装。
每个测试级别检查的内容
- L1 — UDP 可用性通过我们的服务器进行 SOCKS5 UDP ASSOCIATE 握手及回显往返测试。
- L2 — 会话质量短时突发测试中的丢包率、乱序率、重复率和抖动。
- L3 — 端口稳定性中继端口是保持稳定、部分偏移，还是持续重新绑定。
- L4 — 会话超时空闲存活测试：60 秒、120 秒和 300 秒——适用于长连接 UDP 会话。
- 筛选 & 导出仅显示支持 UDP 的代理；支持将结果下载为 TXT 或 CSV 文件。
使用方法
- 粘贴 SOCKS5 代理 输入到上方的字段中——每行一条，支持任意格式。
- 选择检测级别或预设方案， 然后点击 运行 UDP 检测。 结果逐行实时显示。
- 筛选并导出。 仅保留支持 UDP 的代理，然后下载 TXT 或 CSV 文件。
因为 UDP 支持是一项独立功能，并非默认提供。常见原因包括：代理服务器配置中禁用了 UDP ASSOCIATE、服务器前端的防火墙或 NAT 阻止了 UDP，或者服务商根本不提供 UDP 中继。一个代理可以在 TCP 上完美运行，却在所有 UDP 层面上全部失败——这正是这个检测工具存在的意义。
快速（L1）仅确认 UDP 是否可用——适合筛选大量代理列表。游戏（L1–L3）额外测试丢包率、抖动和端口稳定性——足以满足在线游戏需求。完整（所有级别）还会测试 60、120 和 300 秒的空闲存活能力——适用于 VoIP、WebRTC 及其他长连接会话。Level 4 较慢（每个代理最多需要 5 分钟以上），建议仅对筛选后的少量代理运行，而非整个代理池。
经验法则：往返延迟低于 50–80 ms，丢包率低于 1%，抖动低，中继端口稳定。如果端口频繁重新绑定或数据包乱序到达，游戏中会出现橡皮筋效应，通话中会出现断连。
部分代理会为每个 UDP 会话分配新的中继端口，或在会话过程中重新绑定端口，通常是因为服务器端存在 NAT。短时通信不受影响，但长时间保持的会话——如游戏对局或语音通话——每次端口切换都会断开。Level 3 检测的就是这个问题。
在线游戏、VoIP、视频通话（WebRTC）、直播以及所有基于 QUIC/HTTP-3 的应用。常规的网页抓取和浏览通过 TCP 传输——如需此类用途，请使用我们的 TCP 代理检测工具 替代方案。
每次最多检测 50 个代理（启用 Level 4 时为 10 个）。所有测试均从我们的专用服务器（位于美国）运行，绝不通过您的浏览器——不会使用您的 IP 和设备。我们不会查看您的代理列表，也不会保留任何相关日志。
配置您的代理套餐。
根据具体工作负载配置套餐。选择代理类型、位置、IP 数量、计费周期和可选 UDP 支持，价格将即时更新。
正在加载当前套餐…
在基础套餐价格上增加 50%。通过 SOCKS5（UDP ASSOCIATE）工作，适用于游戏、VoIP 和流媒体。
评价
我最近从FineProxy购买了共享数据中心代理，说实话，它们解决了我所有的问题。我用过最快的代理，按他们卖出的速度，真的是捡了个便宜。我会推荐这个代理服务给任何用户。谢谢你帮我省了FineProxy头。
最近试用了他们的代理，整体使用很顺利。不过客服似乎只有一半时间在线，更像是早上9点到下午5点，而不是24/7全天候支持；有时连聊天机器人也像是离线了，感觉有点不太对劲。好在代理本身足以弥补这一点——截至目前，我每次购买拿到的IP都很新、很干净。
我们已经使用FineProxy两年了。无限带宽和连接都非常出色且稳定。强烈推荐。