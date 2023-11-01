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免费在线 UDP 代理检测工具

检测您的 SOCKS5 代理是否支持 UDP，查看延迟和丢包率——免费使用，无需注册。

在游戏、VoIP 或 WebRTC 使用前测试 SOCKS5 UDP

粘贴您的 SOCKS5 代理，查看哪些真正支持 UDP——包括往返时间、丢包率、端口稳定性和长会话存活能力。免费使用，无需注册，无需安装。

每个测试级别检查的内容

  • L1 — UDP 可用性通过我们的服务器进行 SOCKS5 UDP ASSOCIATE 握手及回显往返测试。
  • L2 — 会话质量短时突发测试中的丢包率、乱序率、重复率和抖动。
  • L3 — 端口稳定性中继端口是保持稳定、部分偏移，还是持续重新绑定。
  • L4 — 会话超时空闲存活测试：60 秒、120 秒和 300 秒——适用于长连接 UDP 会话。
  • 筛选 & 导出仅显示支持 UDP 的代理；支持将结果下载为 TXT 或 CSV 文件。

使用方法

  1. 粘贴 SOCKS5 代理 输入到上方的字段中——每行一条，支持任意格式。
  2. 选择检测级别或预设方案， 然后点击 运行 UDP 检测。 结果逐行实时显示。
  3. 筛选并导出。 仅保留支持 UDP 的代理，然后下载 TXT 或 CSV 文件。
TCP 代理检测工具

配置您的代理套餐。

根据具体工作负载配置套餐。选择代理类型、位置、IP 数量、计费周期和可选 UDP 支持，价格将即时更新。

国家/地区IP 数量
UDP 支持
关闭

在基础套餐价格上增加 50%。通过 SOCKS5（UDP ASSOCIATE）工作，适用于游戏、VoIP 和流媒体。

需要一个套餐包含多个国家、额外的白名单 IP 或连接数？在控制面板中配置

评价

我最近从FineProxy购买了共享数据中心代理，说实话，它们解决了我所有的问题。我用过最快的代理，按他们卖出的速度，真的是捡了个便宜。我会推荐这个代理服务给任何用户。谢谢你帮我省了FineProxy头。

Andrew I
SaasHub译自英语来源

最近试用了他们的代理，整体使用很顺利。不过客服似乎只有一半时间在线，更像是早上9点到下午5点，而不是24/7全天候支持；有时连聊天机器人也像是离线了，感觉有点不太对劲。好在代理本身足以弥补这一点——截至目前，我每次购买拿到的IP都很新、很干净。

ruvaidjamil2017
Norton Safe Web译自英语来源

我们已经使用FineProxy两年了。无限带宽和连接都非常出色且稳定。强烈推荐。

David Rhodes
Trustpilot译自英语来源
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