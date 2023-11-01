Ücretsiz Çevrimiçi UDP Proxy Kontrol Aracı

Çünkü UDP desteği ayrı bir özelliktir, varsayılan olarak gelmez. Yaygın nedenler: proxy sunucusunun yapılandırmasında UDP ASSOCIATE devre dışıdır, sunucunun önündeki bir güvenlik duvarı veya NAT UDP trafiğini engelliyordur ya da sağlayıcı UDP relay hizmeti sunmuyordur. Bir proxy TCP üzerinden sorunsuz çalışabilir ve yine de her UDP seviyesinde başarısız olabilir — bu kontrol aracı tam da bunun için tasarlanmıştır.