Ücretsiz Çevrimiçi UDP Proxy Kontrol Aracı
SOCKS5 proxy'leriniz için UDP desteğini, gecikmeyi ve paket kaybını kontrol edin — ücretsiz, kayıt gerektirmez.
Oyun, VoIP veya WebRTC öncesinde SOCKS5 UDP’yi test edin
SOCKS5 proxy'lerinizi yapıştırın ve hangilerinin gerçekten UDP desteklediğini görün — gidiş-dönüş süresi, paket kaybı, port kararlılığı ve uzun oturum dayanıklılığı dahil. Ücretsiz, kayıt gerektirmez, kurulum gerekmez.
Her test seviyesi neyi kontrol eder?
- L1 — UDP kullanılabilirliğiSunucumuz üzerinden SOCKS5 UDP ASSOCIATE el sıkışması ve echo gidiş-dönüş testi.
- L2 — Oturum kalitesiKısa bir test süresinde paket kaybı, yeniden sıralama, tekrarlama oranı ve jitter ölçümü.
- L3 — Port kararlılığıRelay portunun sabit kalıp kalmadığını, kısmen değişip değişmediğini veya sürekli yeniden bağlanıp bağlanmadığını kontrol eder.
- L4 — Oturum zaman aşımı60, 120 ve 300 saniyede boşta kalma dayanıklılığı — uzun süreli UDP oturumları için.
- Filtreler & dışa aktarmaYalnızca UDP destekleyen proxy'leri gösterin; sonuçları TXT veya CSV olarak indirin.
- Yalnızca SOCKS5. host:port, host:port:user:pass veya socks5://user:pass@host:port olarak yapıştırın — HTTP, HTTPS ve SOCKS4 desteklenmiyor olarak işaretlenir.
- Ön ayarlar: Hızlı (~L1), Oyun (L1–L3) veya Tam (tüm seviyeler). Seviye 4 yavaştır — proxy başına 5+ dakikaya kadar sürebilir.
- Sınırlar: çalıştırma başına en fazla 50 proxy (Seviye 4 açıkken 10).
Nasıl kullanılır
- SOCKS5 proxy'leri yapıştırın yukarıdaki alana girin — her satıra bir giriş, desteklenen herhangi bir formatta.
- Seviye veya ön ayar seçin, ardından UDP kontrolünü başlatın'a tıklayın. Sonuçlar satır satır görüntülenir.
- Filtreleyin ve dışa aktarın. Yalnızca UDP destekli proxy'leri filtreleyin, ardından TXT veya CSV olarak indirin.
Çünkü UDP desteği ayrı bir özelliktir, varsayılan olarak gelmez. Yaygın nedenler: proxy sunucusunun yapılandırmasında UDP ASSOCIATE devre dışıdır, sunucunun önündeki bir güvenlik duvarı veya NAT UDP trafiğini engelliyordur ya da sağlayıcı UDP relay hizmeti sunmuyordur. Bir proxy TCP üzerinden sorunsuz çalışabilir ve yine de her UDP seviyesinde başarısız olabilir — bu kontrol aracı tam da bunun için tasarlanmıştır.
Hızlı (L1) yalnızca UDP'nin çalıştığını doğrular — büyük bir listeyi filtrelemek için kullanın. Gaming (L1–L3), paket kaybı, jitter ve port kararlılığı testlerini ekler — çevrimiçi oyunlar için yeterlidir. Tam (tüm seviyeler), 60, 120 ve 300 saniyede boşta kalma dayanıklılığını da test eder — VoIP, WebRTC ve diğer uzun süreli oturumlar için bunu seçin. Seviye 4 yavaştır (proxy başına 5+ dakikaya kadar sürebilir), bu yüzden tüm havuz yerine kısa bir liste üzerinde çalıştırın.
Genel kural olarak: gidiş-dönüş süresi 50–80 ms'nin altında, paket kaybı %1'in altında, düşük jitter ve kararlı bir relay portu olmalıdır. Port sürekli yeniden bağlanıyorsa veya paketler sırasız geliyorsa oyunlarda rubber-banding ve görüşmelerde ses kesintileri beklemeniz kaçınılmazdır.
Bazı proxy’ler her UDP oturumu için yeni bir relay portu atar veya oturum ortasında portu yeniden bağlar; bu genellikle sunucu tarafındaki NAT’tan kaynaklanır. Kısa alışverişler bunu sorunsuz atlatır, ancak uzun süreli oturumlar — bir oyun maçı veya bir arama — port her değiştiğinde kopar. Level 3’ün yakaladığı tam olarak budur.
Çevrimiçi oyunlar, VoIP, görüntülü aramalar (WebRTC), canlı yayın ve QUIC/HTTP-3 üzerine kurulu tüm uygulamalar. Normal web veri kazıma ve tarama işlemleri TCP üzerinden çalışır — bunlar için bunun yerine TCP proxy kontrol aracını kullanın.
Çalıştırma başına en fazla 50 proxy (Level 4 etkinleştirildiğinde 10). Tüm testler tarafımızdaki özel bir sunucudan (ABD konumlu) çalışır, tarayıcınızdan asla çalışmaz — kendi IP’niz ve cihazınız kullanılmaz. Listelerinizi görmüyoruz ve hiçbir kaydını tutmuyoruz.
Proxy planınızı oluşturun.
Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.
Güncel planlar yükleniyor…
Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.
Yorumlar
Kısa süre önce FineProxy’den paylaşımlı veri merkezi proxy’leri satın aldım ve şunu söyleyeyim, tüm sorunlarımı çözdüler. Kullandığım en hızlı proxy’ler ve sattıkları fiyata bakılırsa resmen sudan ucuzlar. Bu proxy hizmetini her kullanıcıya tavsiye ederim. Beni baş ağrısından kurtardığın için teşekkürler FineProxy.
Yakın zamanda proxy’lerini denedim; her şey yolunda gitti ama destek zamanın yalnızca yarısında çevrimiçiydi, 7/24 destekten çok 9’dan 5’e çalışan bir destek gibiydi. Sohbet botu bile belli bir noktada çevrimdışıymış gibi gelebiliyor; bu biraz tuhaf. Ancak proxy’ler bunu kesinlikle telafi ediyor; şimdiye kadarki her satın alımımda taze ve temizdiler.
FineProxy’yi 2 yıldır kullanıyoruz. Sınırsız bant genişliği ve bağlantı gerçekten harika ve istikrarlı. Kesinlikle tavsiye ederim.