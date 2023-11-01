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Ücretsiz Çevrimiçi UDP Proxy Kontrol Aracı

SOCKS5 proxy'leriniz için UDP desteğini, gecikmeyi ve paket kaybını kontrol edin — ücretsiz, kayıt gerektirmez.

Oyun, VoIP veya WebRTC öncesinde SOCKS5 UDP’yi test edin

SOCKS5 proxy'lerinizi yapıştırın ve hangilerinin gerçekten UDP desteklediğini görün — gidiş-dönüş süresi, paket kaybı, port kararlılığı ve uzun oturum dayanıklılığı dahil. Ücretsiz, kayıt gerektirmez, kurulum gerekmez.

Her test seviyesi neyi kontrol eder?

  • L1 — UDP kullanılabilirliğiSunucumuz üzerinden SOCKS5 UDP ASSOCIATE el sıkışması ve echo gidiş-dönüş testi.
  • L2 — Oturum kalitesiKısa bir test süresinde paket kaybı, yeniden sıralama, tekrarlama oranı ve jitter ölçümü.
  • L3 — Port kararlılığıRelay portunun sabit kalıp kalmadığını, kısmen değişip değişmediğini veya sürekli yeniden bağlanıp bağlanmadığını kontrol eder.
  • L4 — Oturum zaman aşımı60, 120 ve 300 saniyede boşta kalma dayanıklılığı — uzun süreli UDP oturumları için.
  • Filtreler & dışa aktarmaYalnızca UDP destekleyen proxy'leri gösterin; sonuçları TXT veya CSV olarak indirin.
  • Yalnızca SOCKS5. host:port, host:port:user:pass veya socks5://user:pass@host:port olarak yapıştırın — HTTP, HTTPS ve SOCKS4 desteklenmiyor olarak işaretlenir.
  • Ön ayarlar: Hızlı (~L1), Oyun (L1–L3) veya Tam (tüm seviyeler). Seviye 4 yavaştır — proxy başına 5+ dakikaya kadar sürebilir.
  • Sınırlar: çalıştırma başına en fazla 50 proxy (Seviye 4 açıkken 10).

Nasıl kullanılır

  1. SOCKS5 proxy'leri yapıştırın yukarıdaki alana girin — her satıra bir giriş, desteklenen herhangi bir formatta.
  2. Seviye veya ön ayar seçin, ardından UDP kontrolünü başlatın'a tıklayın. Sonuçlar satır satır görüntülenir.
  3. Filtreleyin ve dışa aktarın. Yalnızca UDP destekli proxy'leri filtreleyin, ardından TXT veya CSV olarak indirin.
TCP Proxy Kontrol Aracı

Proxy planınızı oluşturun.

Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.

ÜlkeIP sayısı
UDP desteği
Kapalı

Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.

Tek pakette birden fazla ülke, ek beyaz liste IP’leri veya bağlantılar mı gerekiyor?Kontrol panelinde oluşturun

Yorumlar

Kısa süre önce FineProxy’den paylaşımlı veri merkezi proxy’leri satın aldım ve şunu söyleyeyim, tüm sorunlarımı çözdüler. Kullandığım en hızlı proxy’ler ve sattıkları fiyata bakılırsa resmen sudan ucuzlar. Bu proxy hizmetini her kullanıcıya tavsiye ederim. Beni baş ağrısından kurtardığın için teşekkürler FineProxy.

Andrew I
SaasHubİngilizceden çevrildiKaynak

Yakın zamanda proxy’lerini denedim; her şey yolunda gitti ama destek zamanın yalnızca yarısında çevrimiçiydi, 7/24 destekten çok 9’dan 5’e çalışan bir destek gibiydi. Sohbet botu bile belli bir noktada çevrimdışıymış gibi gelebiliyor; bu biraz tuhaf. Ancak proxy’ler bunu kesinlikle telafi ediyor; şimdiye kadarki her satın alımımda taze ve temizdiler.

ruvaidjamil2017
Norton Safe Webİngilizceden çevrildiKaynak

FineProxy’yi 2 yıldır kullanıyoruz. Sınırsız bant genişliği ve bağlantı gerçekten harika ve istikrarlı. Kesinlikle tavsiye ederim.

David Rhodes
Trustpilotİngilizceden çevrildiKaynak
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