BAS için Proxy'ler

İyi bir uygulama prensibi olarak, her aktif thread başına yaklaşık 10 IP planlayın — yani 50 thread için en az 500 IP ile başlayın. Thread'leri paralel çalıştırmak ve riskleri dağıtmak için yüksek hacimlere ihtiyaç vardır. farklı bölgeler/alan adları için farklı adresler, „sticky