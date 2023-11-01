FineProxy, kendi altyapısı üzerinde çalışan bir proxy sunucusu kiralama hizmetidir. Dünya genelinde onlarca veri merkezinde konuşlandırılmış modern AMD tabanlı sunucu donanımları kullanıyoruz. Ağımız, 80 Gbps’ye varan yüksek kapasiteli bağlantılarla kurulmuştur ve yoğun yük altında bile istikrarlı performans sağlar. Tüm proxy’ler kendi IP havuzlarımızdan sağlanır (doğrudan sağlayıcı olarak faaliyet gösteriyoruz) ve ücretli kiralama süresinin tamamı boyunca etkin kalır.
Yardım merkezi
FineProxy SSS
Proxy hizmetleri, sipariş, panel yönetimi, API erişimi, sınırlar, sorun giderme ve destek hakkında pratik yanıtlar.
Sıkça Sorulan Sorular
FineProxy hizmetleri, sipariş, yapılandırma, sınırlar ve destek hakkındaki sık sorulan sorulara göz atın.
FineProxy Hakkında3 yanıt
Paketler hâlinde veri merkezi proxy’leri, tek bir müşteriye tahsis edilen özel proxy’ler, statik ISP proxy’leri ve dönen proxy ürünleri sunuyoruz.
Desteklenen protokoller HTTP, HTTPS, SOCKS4 ve SOCKS5’tir. UDP, dönen proxy’ler dışındaki tüm planlara sipariş sırasında veya daha sonra aktif hizmet sayfasından eklenebilir. Sonradan eklendiğinde ücret, hizmetin kalan günlerine orantılı olarak hesaplanır.
Her sipariş ayrı olarak tahsis edildiğinden, çoğu durumda IP adresleri çakışmaz.
Ancak paket proxy’lerde IP’ler sınırlı sayıda müşteri arasında paylaşılabildiği için teorik olarak az miktarda çakışma olabilir. Paket büyüdükçe çakışma olasılığı artabilir, ancak uygulamada bu durum nadirdir.
IP’lerin benzersiz olmasını garanti altına almak istiyorsanız özel proxy’ler doğru seçenektir.
Proxy Türleri ve Konum Seçimi7 yanıt
Bir paket veri merkezi siparişi, toplam siparişte en az 100 IP adresi bulunması koşuluyla bir veya birden fazla ülke içerebilir. Özel proxy’ler bu paket asgari tutarına tabi değildir.
Country Mix planlarında, planın koşulları ve mevcut stok doğrultusunda istemediğiniz ülkeleri hariç tutabilir ve her ülkenin IP adresi sayısını satın alma öncesinde veya sonrasında ayarlayabilirsiniz.
Özel proxy’ler, kiralama süresinin tamamı boyunca yalnızca bir müşteriye tahsis edilen IP adresleridir. Kiralama döneminde başka müşteriler tarafından kullanılmaz ve siz değişim veya yenileme talep etmedikçe ücretli dönem boyunca değişmeden kalır. Tamamen size özel, statik bir IP’ye ihtiyaç duyduğunuzda uygun bir seçenektir.
Paket proxy’ler, sabit sayıda IP adresi içeren gruplar hâlinde sunulur. Plana bağlı olarak paketteki her IP aynı anda sınırlı sayıda müşteri (genellikle en fazla 3–5) tarafından kullanılabilir. Bu model, IP başına özel kullanımdan çok IP hacminin önemli olduğu senaryolar için tasarlanmıştır.
Tüm paket proxy’ler, yine kendi altyapımızda çalışan kendi IP adreslerimizdir. Bunlar ücretsiz proxy’ler veya üçüncü taraflardan derlenmiş listeler değildir; yalnızca proxy hizmetimiz kapsamında sunulan, denetimimizdeki IP’lerdir.
Temel fark, özel kullanım modelidir.
Özel proxy’lerde IP’ler tek bir müşteriye tahsis edilir ve kiralama süresince paylaşılmaz. IP’ler siparişinize bağlı kalır.
Paket proxy’lerde IP’ler bir grup olarak sağlanır ve sınırlı sayıda müşteri (genellikle en fazla 3–5) tarafından paylaşılabilir. Bu sayede daha büyük IP hacimlerini daha düşük fiyatla sunabiliriz; ancak her IP’nin yalnızca size ait olacağı garanti edilmez. Tamamen özel IP’lerden çok ölçeğin önemli olduğu durumlar için uygundur.
ISP proxy’ler, sıradan ev internet servis sağlayıcılarına ait olan ancak bir veri merkezindeki sunucularda barındırılan statik konut IP adresleridir.
Böylece iki proxy türünün de güçlü yanlarından yararlanırsınız. Veri merkezinden yüksek hız, hiç değişmeyen statik bir IP adresi ve istikrarlı çalışma süresi. Konut proxy’lerinden ise güven: web siteleri bir barındırma şirketinin değil, normal bir internet sağlayıcısının ASN’sini görür; bu nedenle bu IP’ler çok daha nadir işaretlenir veya engellenir.
Planlar ve fiyatlar için ISP proxy sayfasına göz atın.
API kredileri, isteklerinizin ne kadar yük ürettiğini takip etmek için kullanılan dahili faturalandırma birimleridir. Her plan sabit sayıda kredi ile gelir ve her giden istek, hedef web sayfasının karmaşıklığına göre belirli bir miktar kredi düşer.
Yalnızca HTML veya JSON yükleyen basit bir istek genellikle 1 kredi tutar. Script'ler, görseller, CSS dosyaları, fontlar, API'ler ve izleme istekleri gibi birden fazla paralel varlığı tetikleyen istekler daha fazla kredi tüketir. Her varlık ayrı bir alt istek olarak sayılır.
Bu rakamlar yaklaşık değerlerdir ve web sitesine göre değişiklik gösterir:
- 1 kredi — basit API tarzı istek, tarayıcı yok, JS yok
- 2–3 kredi — JS'siz tarayıcı isteği (temel DOM, render yok)
- ≈10 kredi — JS render'lı tam headless tarayıcı, tipik DC proxy yükü
- 10–15+ kredi — çok sayıda script, tracker, reklam, analitik veya büyük asset paketleri içeren yoğun sayfalar
Farklı web sitelerinin farklı DOM yapıları, JS paketleri ve varlık zincirleri vardır. Bir site yalnızca birkaç dosya yükleyebilirken, bir diğeri sayfa başına 30'dan fazla alt istek tetikleyebilir.
Gerçek tüketiminizi nasıl hesaplarsınız?
Plan seçmeden önce kredi kullanımınızı kolayca tahmin edebilirsiniz:
- Kazımak istediğiniz sayfayı açın.
- Aşağıdaki gibi bir araç kullanarak kaç tane paralel istek yaptığını kontrol edin: RequestMap
- Yüklenen asset sayısı, sayfa başına tüketilen kredi sayısına yaklaşık olarak eşittir.
Bu, iş akışınızın kaç API kredisi tüketeceğine dair doğru bir tahmin sağlar. Altyapımıza ulaşan her istek kredi tüketir — 404, 429, 503 veya zaman aşımı gibi yanıtlar dahil. Hedef site bir hata döndürmüş olsa bile, isteği yine de işledik ve yönlendirdik.
Hayır. Konum yalnızca ülke düzeyinde seçilebilir; ülke içinde şehir hedefleme desteklenmez. IP adresleri, altyapımızdaki yükü en düşük ağlardan otomatik olarak atanır.
Siparişler, Cüzdan ve Ödeme6 yanıt
Panel bakiyenizi kredi kartı, Apple Pay veya kripto para (BTC, ETH, LTC, USDT TRC20 ve USDT ERC20) ile yükleyebilirsiniz. Kart ve Apple Pay ödemeleri Paddle ve Stripe tarafından işlenir.
Tüm bakiye yüklemeleri yalnızca ödeme işleyicileri üzerinden yapılır; doğrudan kripto para transferi kabul etmiyoruz. Kullanılabilen seçenekler bölgenize göre değişir.
Proxy’ler başarılı ödemenin hemen ardından otomatik olarak teslim edilir. Standart planlarda proxy erişimi, bekleme veya manuel işlem olmadan kişisel hesabınızda görünür. Proxy bilgilerini e-postayla göndermiyoruz.
Tek istisna, destek talebi sistemi üzerinden verilen özel veya standart dışı siparişlerdir. Bu durumlarda teslimat 24 saate kadar sürebilir.
Standart kiralama süresi en az 30 gündür. Dönen proxy’ler dışındaki tüm ürünlerde ücretli 48 saatlik süre de sunulur.
Dönmeyen bir proxy ürünü seçin; ülkeleri, IP sayısını ve eklentileri yapılandırıp 48 saati seçin. Katalog, ödeme öncesinde seçilen yapılandırmanın toplam fiyatını hesaplayıp gösterir.
Sonuçlardan memnun kalırsanız aynı hizmeti 30 güne uzatırsınız; kullanıcı adı, parola ve IP adresi listesi değişmediğinden yeniden yapılandırma gerekmez.
Lütfen unutmayın: 48 saatlik siparişlerde para iadesi yapılmaz.
Panelinizde tek bir dahili cüzdan bulunur. Cüzdanı manuel olarak yükleyebilir veya otomatik yüklemeyi etkinleştirebilirsiniz; tüm hizmetler ve eklentiler bu bakiyeden ödenir, her satın alma için ayrı bir faturaya para aktarmanız gerekmez.
Paneldeki tüm bakiye yüklemeleri yalnızca ödeme işleyicileri üzerinden gerçekleştirilir. Doğrudan kripto para transferi kabul etmiyoruz.
Bir hizmeti peşin olarak 3 aylığına sipariş ettiğinizde %10, 6 aylığına %15, 12 aylığına ise %20 indirim alırsınız. Ödeme sırasında süreyi seçtiğinizde indirim otomatik olarak uygulanır.
Aktif Hizmeti Yönetme8 yanıt
Tüm proxy’ler ücretli kiralama süresinin tamamında etkin kalır ve zorunlu olarak değiştirilmeleri gerekmez. Hizmetinizi yenilemeye devam ettiğiniz sürece IP adresleri etkin kalır.
Evet. Planlı IP listesi değişimi ücretsizdir: bunu panelden 8 günde bir kendiniz gerçekleştirebilirsiniz.
Planlı değişimi beklemek istemezseniz listenin tamamını veya bir bölümünü plansız olarak değiştirebilirsiniz. Bu ücretli seçenekte işlem başına $10 panel bakiyenizden düşülür.
Dönen proxy’lerin değiştirilmesi gerekmez; adresleri otomatik olarak değişir.
Aktif hizmet → Diğer İşlemler (sağ üst) → IP’leri Yenile yolunu izleyin. Buradan listenin tamamını yenileyebilir, yalnızca seçili adresleri veya belirli bir ülkeye ait adresleri değiştirebilirsiniz.
Planınız ve mevcut stok izin veriyorsa yenileme sırasında bir ülkenin paketinizdeki payını da artırabilir veya azaltabilirsiniz. 8 günde bir yapılan planlı değişim ücretsizdir; plansız değişim $10 tutarındadır. Ayrıntılar için “Kiralama süresi bitmeden IP adreslerini değiştirebilir miyim?” bölümüne bakın.
Hizmetinizdeki tüm adresler, aktif hizmet sayfasındaki IP Adresleri bölümünde listelenir. Her adresin ülkesiyle birlikte tam listeyi görebilir, ülke filtresiyle ihtiyaç duyduklarınızı hızla seçebilirsiniz.
Listeyi iki şekilde dışa aktarabilirsiniz:
- Düz TXT dosyası — ihtiyaç duyduğunuz ülkeleri seçip yalnızca bu adresleri, her satırda bir proxy olacak şekilde indirin.
- Özel oluşturucu — dosyayı elle düzenlemeden yazılımınıza uygun hâle getirmek için {ip}, {port}, {login}, {password} ve {scheme} değişkenleriyle kendi satır biçiminizi tanımlayın.
Portlar ve oluşturucu ayrıntıları için “Hangi portlar ve proxy listesi biçimleri kullanılabilir?”.
Protokolünüze ve kimlik doğrulama yönteminize uygun portu kullanın:
|Protokol
|Kimlik bilgisi portu
|IP izin listesi portu
|Özellikler
|SOCKS5
|1080
|1085
|UDP
|HTTP
|8080
|8085
|Standart HTTP proxy kullanımı
|HTTPS (HTTP/2)
|8443
|8444
|HTTP/2
|SOCKS4
|—
|1087
|Yalnızca IP kimlik doğrulaması
|HTTP/2 (port 993, DPI atlatma)
|—
|993
|HTTP/2
Oluşturucu değişkenleri:
- {ip} — proxy IP adresi
- {port} — bağlantı portu
- {login} — hizmet kullanıcı adı
- {password} — hizmet parolası
- {scheme} — proxy protokolü
İstediğiniz çıktı biçimi için bunları dilediğiniz ayırıcı veya metinlerle düzenleyebilirsiniz.
Bunlar panel giriş bilgileriniz değil, hizmet kimlik bilgileridir. Kullanıcı adını Bağlantı bölümünden, parolayı ise Yönetim → Parola bölümünden değiştirin.
Bu özellik adlandırma düzenini taşırken veya çok sayıda mevcut yapılandırma dosyasını güncellerken kullanışlıdır; iş yüklerini geçirmeden önce bu dosyaları yeni değerlerle güncelleyin.
Aktif hizmet → Yönetim → Ek IP’ler yolunu izleyin. Hizmeti iptal etmeden bir veya birden fazla ülke için IP adresleri ekleyin.
Ücret, kalan günlere orantılı olarak hesaplanır.
Aktif hizmet → Yönetim yolunu izleyin ve alttaki “Bu hizmeti iptal et” seçeneğini belirleyin. Kullanılmayan tutar cüzdanınıza iade edilir.
24 saat içinde iptal edilirse iade politikasına tabi olmak üzere destek talebi üzerinden ilk ödeme yöntemine iade isteyebilirsiniz.
Trafik ve Bağlantı Sınırları10 yanıt
Plan düzeyinde yapay hız sınırı uygulamıyoruz. Gerçek performans öncelikle istemci tarafındaki kısıtlamalar, yazılım yapılandırması, ağ kalitesi ve hedef web sitelerinin davranışı gibi dış etkenlere bağlıdır.
Gerçek kullanım koşullarında uzak sunucularda hız 700 Mbps’ye ulaşabilir. Tipik ev ağı kurulumlarında hız genellikle 200–300 Mbps civarındadır. Ancak tüm ağlarda ve kullanım senaryolarında tutarlı olması mümkün olmadığından asgari hız garantisi vermiyoruz.
10–20 Mbps ile sınırlı eski proxy biçimlerini kullanmıyoruz. Hız değerleri tüm paket ortalaması olarak değil, her IP adresi için ayrı ayrı belirtilir.
Veri aktarımı sınırsızdır. Bant genişliği için paket boyutuna bağlı aşağıdaki değerler içinde kalmanızı öneririz:
- En fazla 300 IP adresli paketler — 100 Mbps’ye kadar
- En fazla 3.000 IP adresli paketler — 500 Mbps’ye kadar
- 3.001–5.000 IP adresli paketler — 1 Gbps’ye kadar
- 5.001–15.000 IP adresli paketler — 1,5 Gbps’ye kadar
- 15.001–25.000 IP adresli paketler — 2,5 Gbps’ye kadar
- 25.001 ve üzeri IP adresli paketler — 5 Gbps’ye kadar
Bunlar otomatik sınırlar değildir; hızınız teknik olarak kısıtlanmaz. Bu değerler içinde kalmanızı rica ederiz. Sürekli aşmanız durumunda destek ekibi, yükü azaltmanızı isteyen bir talep açabilir.
Aynı anda etkin olabilecek proxy bağlantılarının sınırı (teknik adıyla “eş zamanlı bağlantılar”) paket boyutuna bağlıdır:
- 999 IP adresine kadar paketler — 1.500 eş zamanlı bağlantı
- 1.000–4.999 IP adresli paketler — IP adresi sayısının 3 katı
- 5.000–14.999 IP adresli paketler — IP adresi sayısının 2 katı
- 15.000 ve üzeri IP adresli paketler — IP adresi sayısı kadar bağlantı
Her görev tamamlandığında bağlantıları kapatın. Aksi hâlde bağlantı, 120 saniyelik zaman aşımına kadar etkin kalabilir ve etkili istek kapasitesini azaltabilir.
İş yükünüz istatistiklerle uyuşmuyorsa yazılım geliştiricinizden bağlantıların nasıl yönetildiğini doğrulamasını isteyin.
Eş zamanlı bağlantılar, aynı anda kaç proxy bağlantısının çalışabileceğini ifade eder.
Tarayıcınız, uygulamanız veya betiğiniz proxy üzerinden her istek gönderdiğinde bir bağlantı açılır. İstek işlenirken bağlantı etkin kalır ve eş zamanlı bağlantı olarak sayılır. İstek tamamlanıp bağlantı kapatıldığında artık sayılmaz.
Bir web sitesini açmanın her zaman tek bir bağlantı anlamına gelmediğini bilmek önemlidir.
Bir sayfa yüklenirken tarayıcı önce ana HTML dosyasını ister. Ardından görseller, betikler, stil dosyaları, yazı tipleri ve API istekleri gibi birçok ek kaynak yükleyebilir. Bu isteklerin her biri işlenirken kendi bağlantısını açabilir.
Sonuç olarak tek bir web sitesi ziyareti aynı anda birden fazla eş zamanlı bağlantı oluşturabilir. Gerçek sayı; sitenin yapısına, yüklediği kaynak sayısına ve isteklerin tarayıcı veya uygulama tarafından nasıl işlendiğine bağlıdır.
Hizmet otomatik olarak eş zamanlı bağlantı kısıtlama modu olan Yavaş Mod’a geçer. Bu mod etkinken her IP adresi için en fazla bir bağlantıya izin verilir.
Süresi, 24 saat içindeki ihlal sayısına bağlıdır:
- En fazla 2 ihlal — 5 dakika
- 3–6 ihlal — 15 dakika
- 7–10 ihlal — 30 dakika
- 10’dan fazla ihlal — 60 dakika
Kısıtlama süresi sona erdiğinde hizmet otomatik olarak normal çalışmaya döner.
İş parçacıkları paralel yazılım görevleridir; bağlantılar ise bu görevlerin proxy üzerinden açtığı etkin ağ oturumlarıdır. Tek bir iş parçacığı birden fazla eş zamanlı bağlantı kullanabilir.
Tipik örnekler:
- API isteği — genellikle 1 bağlantı
- Basit HTTP isteği (HTML veya JSON) — genellikle 1 bağlantı
- JavaScript olmadan tarayıcı isteği — 2–3 bağlantı
- JavaScript işleyen başsız tarayıcı — ortalama yaklaşık 10 bağlantı
- Reklam, analiz, izleme ve çok sayıda kaynak içeren yoğun sayfa — 10–15+ bağlantı
Yüklenen her betik, stil dosyası, görsel, yazı tipi, API çağrısı veya izleyici ayrı bir alt bağlantı oluşturabilir.
Gerçekte kaç bağlantıya ihtiyacınız olacağını anlamak için plan seçmeden önce yükü ölçün:
- Çalışmayı planladığınız web sitesini Chrome veya Firefox’ta açın.
- Geliştirici araçlarını açmak için F12’ye basın (veya sağ tıklayıp → İncele’yi seçin) ve Ağ sekmesine geçin. Bu sekme, sayfanın yüklenirken gönderdiği tüm istekleri gösterir.
- Sayfayı yeniden yükleyip aynı anda kaç isteğin çalıştığını kontrol edin. Paralel yüklenen görsel, betik, stil dosyası, yazı tipi ve API çağrısı sayısı, sayfa yüklemesi başına bağlantı sayısına yaklaşık olarak eşittir. Request Map çevrimiçi aracı da yararlı bir görsel genel bakış sağlar.
- Bu sayıyı yazılımınızdaki paralel iş parçacığı veya görev sayısıyla çarpın ve yoğun yük için %20–30 pay ekleyin.
Web siteleri farklı biçimde oluşturulur: Biri birkaç dosya yüklerken diğeri her sayfa yüklemesinde 30 veya daha fazla istek gönderebilir. Bu nedenle ortalamalara güvenmek yerine gerçek hedef sitenizi ölçmelisiniz.
Aktif hizmet sayfası → İstatistikler yolunu izleyin. Grafikte Bağlantılar sekmesine geçin; burada sınırınızı, mevcut kullanımınızı ve uygulanmışsa Yavaş Mod işaretini görebilirsiniz.
Evet. Paketinizin bağlantı sınırı yeterli değilse sipariş verirken veya hizmet etkinken istediğiniz zaman ek eş zamanlı bağlantı satın alabilirsiniz.
Tüm işlemler paneldeki aktif hizmet sayfasından yapılır: İhtiyacınız olan miktarı seçin; ücret bakiyenizden ödendiğinde destek talebi gerekmeden sınır otomatik olarak artar.
Fiyat, 30 gün için 1.000 bağlantı başına $30’dır. Hâlihazırda çalışan bir hizmete bağlantı eklerseniz tutar kalan günlere orantılı hesaplanır; yalnızca dönemin geri kalanı için ödeme yaparsınız.
Eş zamanlı bağlantı sınırı, izin listesindeki her IP adresine ayrı ayrı değil hizmetin tamamına uygulanır. Örneğin ofisiniz, ev bilgisayarınız ve bir sunucu gibi birden fazla adres izin listesindeyse varsayılan olarak ortak sınırı paylaşırlar.
Bir bağlantı tanımının diğerlerinin bağlantılarını tüketmesini önlemek için Yönetim → IP İzin Listesi altında eklerken veya düzenlerken her tanıma kaç bağlantı ayrılacağını belirtebilirsiniz. Örneğin 1.500 sınırında sunucuya 1.000, ofise 300 ve ev bilgisayarına 200 bağlantı ayırabilirsiniz.
Tüm kotaların toplamı hizmet sınırını aşamaz. Bağlantı tanımını düzenleyerek kotaları daha sonra değiştirebilirsiniz.
IP İzin Listesi ve Erişim4 yanıt
IP izin listesi, hangi kaynak IP adreslerinin proxy’lerinize erişebileceğini denetler. Diğer kaynak adreslerden gelen erişim reddedilir.
Yeni eklenen bir kaynak IP adresinden erişim normalde yaklaşık 10 saniye içinde etkinleşir.
Evet. Bunları aktif hizmet sayfasındaki Yönetim → IP İzin Listesi bölümünden yönetin.
En fazla 5 bağlantı tanımı ücretsizdir. Her ek tanım aylık $1 tutarındadır ve panel cüzdanınızdan tahsil edilir.
Hayır. IP izin listesi olmadan proxy kullanımı desteklenmez. Proxy’lere erişmek için IP adresinizin izin verilenler listesine eklenmesi gerekir.
İnternet servis sağlayıcınız IP adresinizi aynı alt ağ içinde değiştirirse proxy’ler, izin listesini sürekli güncellemeniz gerekmeden çalışmaya devam eder.
Hizmet ayarlarına mevcut IP adresinizi ekleyin ve kullanıcı adı ile parola doğrulamasını kullanın. Sistem izin verilen alt ağ aralığını otomatik olarak belirler.
Kimlik bilgileriyle yapılan bağlantılarda şunları kullanın:
- HTTP — port 8080
- SOCKS5 — port 1080
Örneğin 85.249.3.145 adresi için sistem 85.249.0.0–85.249.7.255 aralığına izin verebilir. Adresiniz bu aralık içinde değişirse erişim devam eder. Aralığı herhangi bir CIDR hesaplayıcısıyla kontrol edebilirsiniz, ancak elle girmeniz gerekmez.
API, MCP ve Webhook’lar3 yanıt
API, yazılımların desteklenen FineProxy hesap işlevlerini kullanmasını sağlar. MCP ise uyumlu yapay zekâ araçlarına bu işlevleri kullanmak için standart bir yöntem sunar.
Anahtarları Ayarlar → API Anahtarları bölümünde oluşturun. Gizli anahtar yalnızca bir kez gösterilir; kopyalayıp güvenli biçimde saklayın. Entegrasyonlar için yalnızca gerekli yetkilere sahip ayrı anahtarlar kullanın.
Yalnızca gerekli izinleri verin:
- customer:read — müşteri bilgilerini okur.
- customer:write — müşteri bilgilerini günceller.
- wallet:read — cüzdan verilerini görüntüler.
- wallet:deposit — cüzdan yüklemelerini yönetir.
- services:read — hizmetleri görüntüler.
- services:write — hizmet oluşturur veya değiştirir.
- tickets:read — destek taleplerini görüntüler.
- tickets:write — destek talebi oluşturur veya günceller.
- catalog:read — ürünleri ve seçenekleri görüntüler.
- usage:read — kullanım verilerini görüntüler.
- wallet:spend — otomasyonun cüzdan bakiyesini harcamasına izin verir.
- webhooks — webhook’ları yönetir.
wallet:spend finansal bir izindir; bu izne sahip otomasyon cüzdan bakiyesini harcayabilir.
Webhook, hesabınızda cüzdan hareketi veya hizmet ödemesindeki değişiklik gibi bir faturalandırma olayı gerçekleştiğinde FineProxy’nin belirttiğiniz adrese (bir HTTPS URL’sine) gönderdiği otomatik bildirimdir. Panele giriş yapmanız veya API’yi sürekli sorgulamanız gerekmez; sistem olayı hizmetinize kendisi bildirir.
Uygulamada şu amaçlarla kullanılabilir:
- Muhasebe — ödemeleri ve bakiye yüklemelerini CRM veya muhasebe sisteminize otomatik kaydedin.
- Hizmet izleme — bir hizmet ödendiğinde veya yenilendiğinde bildirim alıp yazılımınızdaki proxy listesini güncellemek gibi kendi süreçlerinizi hemen başlatın.
- Uyarılar — ekibinizin paneli açmadan olaylardan haberdar olması için bildirimleri Telegram, Slack veya e-postaya yönlendirin.
- Bakiye kontrolü — cüzdan olaylarını kendi kontrollerinize bağlayın ve hizmetlerin kesilmemesi için bakiyeyi zamanında yükleyin.
Kurulum: Ayarlar → Webhook’lar bölümünde hizmetinizin istek kabul ettiği HTTPS adresini girin. Webhook oluşturulurken gizli anahtar yalnızca bir kez gösterilir; kaydedin. Hizmetiniz, bildirimin üçüncü bir taraftan değil gerçekten FineProxy’den geldiğini bu anahtarla doğrular.
Kendi sunucunuzu çalıştırmıyorsanız webhook’ları Zapier, Make veya n8n gibi kodsuz araçlar üzerinden alabilirsiniz.
Proxy Testi ve Engellenen Kaynaklar5 yanıt
Bunun nedeni IP izin listesidir. Çevrimiçi kontrol aracının kullandığı IP adresi, kişisel hesabınızda izin verilen IP’den farklı olduğu için araç proxy’lere erişemez. Proxy’lerimiz yalnızca izin listesindeki IP adresinden çalışır.
Kullanmayı planladığınız yazılım ve ortamda test edin:
- Proxy’leri FoxyProxy uzantısıyla Firefox’ta.
- Kimlik doğrulamalı SOCKS5 kullanın.
- Birkaç web sitesini test edin.
- Hâlâ çalışmıyorsa IP İzin Listesi bölümündeki kaynak IP adresini doğrulayın.
En düşük yükle test yapın ve özellikle kaynak IP adresiniz veya alt ağınız değiştiyse IP İzin Listesi’ni doğrulayın.
Diğer web sitelerini deneyin. Yalnızca biri çalışmıyorsa engellenen web siteleri ve hizmetler politikasını. Bu kapsamdaki kaynakların engeli kaldırılamaz.
Kaynak engellenmemişse destek ekibine hata kodunu, günlükleri ve proxy ayarlarınızın ekran görüntüsünü gönderin.
Teknik sorunlar, proxy kontrolleri ve standart dışı durumlarla ilgili tüm talepler yalnızca destek talebi sistemi üzerinden işleme alınır. Böylece her vakayı doğru şekilde izleyip kesin yanıt verebiliriz. Ortalama yanıt süresi 1–2 saate, resmî yanıt SLA’sı ise 24 saate kadardır.
Proxy’lerimiz tüm kullanıcılar ve planlar için geçerli altyapı düzeyindeki kısıtlamalarla çalışır. Bir kaynak bu kısıtlamalara giriyorsa proxy’lerimiz üzerinden erişilemez ve engeli kaldırılamaz.
- E-posta hizmetleri ve posta protokolleri (SMTP, IMAP, POP3), kullanım amacından bağımsız olarak tamamen engellenir.
- Tüm .gov alan adları dâhil kamu kaynakları, tüm ülkeler ve planlar için engellenir.
- Google Arama sonuçları engellenir (diğer Google hizmetleri kullanılabilir).
Engellenen web siteleri ve hizmetlerin tam listesine buradan
Bir kaynak bu listede yer alıyorsa proxy’lerimiz üzerinden çalışmaz.
Garantiler ve İadeler3 yanıt
Hizmet koşullarına ve sınırlarına uyulduğunda ücretli dönem boyunca proxy’lerin kullanılabilirliğini garanti ederiz.
Her web sitesine erişimi veya belirli bir hizmetle uyumluluğu garanti etmiyoruz. Sonuçlar; değişen hedef kurallarına, bot önleme sistemlerine, tarayıcı profillerine, üstbilgilere, başsız tarayıcı ayarlarına ve diğer yazılım yapılandırmalarına bağlı olabilir.
Belirli adresler ihtiyaçlarınıza uygun değilse değiştirilebilir; seçenekler “Kiralama süresi bitmeden IP adreslerini değiştirebilir miyim?”.
Evet. Hizmet satın alındıktan sonraki 24 saat içinde kolayca iade sağlıyoruz. İadeler, satın alımda kullanılan ödeme yöntemiyle gerçekleştirilir. Ödeme kripto parayla yapıldıysa cüzdan adresi ile ağ adını belirtmeniz gerekir. Tüm iade talepleri yalnızca kişisel hesabınızdaki destek talebi sistemi üzerinden gönderilmelidir. Hesap bakiyenizden iade istemeden önce kişisel hesabınızdaki aktif hizmeti manuel olarak iptal etmelisiniz. Bu işlem, prosedürlere ve düzenleyici gerekliliklere uymak için zorunludur.
Şu durumlarda iade reddedilebilir:
- Hizmet, hizmet kurallarına aykırı biçimde kullanılmışsa.
- Ödemenin üzerinden 24 saatten fazla zaman geçmişse.
- Hizmet 48 saat için satın alındıysa 48 saatlik siparişlerde para iadesi yapılmaz.
24 saat geçtikten sonra da aktif hizmeti iptal edebilirsiniz. Kullanılmayan tutar, gelecekteki satın alımlarda kullanılmak üzere panel cüzdanınıza aktarılır.