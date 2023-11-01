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FineProxy SSS

Proxy hizmetleri, sipariş, panel yönetimi, API erişimi, sınırlar, sorun giderme ve destek hakkında pratik yanıtlar.

Konular9 kategori
Bilgi bankası48 yanıt

Sıkça Sorulan Sorular

FineProxy hizmetleri, sipariş, yapılandırma, sınırlar ve destek hakkındaki sık sorulan sorulara göz atın.

01

FineProxy Hakkında

3 yanıt

02

Proxy Türleri ve Konum Seçimi

7 yanıt

03

Siparişler, Cüzdan ve Ödeme

6 yanıt

04

Aktif Hizmeti Yönetme

8 yanıt

05

Trafik ve Bağlantı Sınırları

10 yanıt

06

IP İzin Listesi ve Erişim

4 yanıt

07

API, MCP ve Webhook’lar

3 yanıt

08

Proxy Testi ve Engellenen Kaynaklar

5 yanıt

09

Garantiler ve İadeler

3 yanıt