FineProxy SSS

API kredileri, isteklerinizin ne kadar yük ürettiğini takip etmek için kullanılan dahili faturalandırma birimleridir. Her plan sabit sayıda kredi ile gelir ve her giden istek, hedef web sayfasının karmaşıklığına göre belirli bir miktar kredi düşer.

Yalnızca HTML veya JSON yükleyen basit bir istek genellikle 1 kredi tutar. Script'ler, görseller, CSS dosyaları, fontlar, API'ler ve izleme istekleri gibi birden fazla paralel varlığı tetikleyen istekler daha fazla kredi tüketir. Her varlık ayrı bir alt istek olarak sayılır.

Bu rakamlar yaklaşık değerlerdir ve web sitesine göre değişiklik gösterir:

1 kredi — basit API tarzı istek, tarayıcı yok, JS yok

— basit API tarzı istek, tarayıcı yok, JS yok 2–3 kredi — JS'siz tarayıcı isteği (temel DOM, render yok)

— JS'siz tarayıcı isteği (temel DOM, render yok) ≈10 kredi — JS render'lı tam headless tarayıcı, tipik DC proxy yükü

— JS render'lı tam headless tarayıcı, tipik DC proxy yükü 10–15+ kredi — çok sayıda script, tracker, reklam, analitik veya büyük asset paketleri içeren yoğun sayfalar

Farklı web sitelerinin farklı DOM yapıları, JS paketleri ve varlık zincirleri vardır. Bir site yalnızca birkaç dosya yükleyebilirken, bir diğeri sayfa başına 30'dan fazla alt istek tetikleyebilir.

Gerçek tüketiminizi nasıl hesaplarsınız?

Plan seçmeden önce kredi kullanımınızı kolayca tahmin edebilirsiniz:

Kazımak istediğiniz sayfayı açın.

Aşağıdaki gibi bir araç kullanarak kaç tane paralel istek yaptığını kontrol edin: RequestMap

Yüklenen asset sayısı, sayfa başına tüketilen kredi sayısına yaklaşık olarak eşittir.

Bu, iş akışınızın kaç API kredisi tüketeceğine dair doğru bir tahmin sağlar. Altyapımıza ulaşan her istek kredi tüketir — 404, 429, 503 veya zaman aşımı gibi yanıtlar dahil. Hedef site bir hata döndürmüş olsa bile, isteği yine de işledik ve yönlendirdik.