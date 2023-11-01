Limited drop'larda stoklar saniyeler içinde tükenir. Bot'unuz hazır, görevleriniz ayarlanmış, ancak Nike üçüncü istekte IP'nizi yasaklıyor. Bot kurulum rehberlerinde kimsenin bahsetmediği kısım tam da budur — doğru proxy'ler kullanılmadan dünyanın en hızlı bot'u bile sadece daha hızlı engellenir.
Drop'lar gerçekte nasıl çalışır
her büyük sneaker perakendecisi trafiği farklı yönetir ve bu da hangi proxy'lere ihtiyacınız olduğunu doğrudan etkiler.
Nike, Adidas, Supreme proxy — bu siteler sıra tabanlı sistemler kullanır. İlgi çeken bir sürüm yayına girdiğinde sanal bir kuyruğa yerleştirilirsiniz. Sistem IP'nizi, tarayıcı parmak izinizi ve çerezlerinizi kontrol eder. Aynı adresten birden fazla giriş mi var? Ya sıranın en arkasına atılırsınız ya da doğrudan engellenirsiniz.
Shopify tabanlı mağazalar (Kith, Palace, Undefeated) farklı çalışır — tamamen bir hız yarışıdır. Ödemeyi ilk tamamlayan kazanır. Burada ham bağlantı hızı, IP'nizin ne kadar "konut" IP'si gibi göründüğünden daha önemlidir.
Footsite'larda (Foot Locker, Finish Line, Eastbay) durum ikisinin arasında kalır. Anti-bot korumaları vardır ancak Nike'ınki kadar agresif değildir. Yine de veri merkezi IP'leri bu platformlarda düzenli olarak işaretlenir.
görev başına tek proxy kuralı
Her bot görevi kendi IP adresine ihtiyaç duyar. 20 görevi 5 proxy üzerinden çalıştırmak, adres başına 4 görev demektir — perakendeci de tek bir konumdan 4 aynı satın alma denemesi görür. Bu anında işaretlenmeye yol açar.
AIO bot'ta 30 görev çalıştırıyorsanız 30 proxy'ye ihtiyacınız var. Kısayol yoktur. En iyi sneaker proxy sağlayıcıları tam bu amaçla boyutlandırılmış paketler sunar — 50, 100, 250 IP; çünkü sneaker meraklıları bu miktarlarda satın alır.
Hangi mağaza için hangi proxy türü
Nike SNKRS ve Adidas Confirmed için — ISP proxy'ler en güçlü seçenektir. Bu siteler, datacenter IP aralıklarını anında işaretleyen gelişmiş anti-bot sistemleri çalıştırır. ISP proxy'ler residential adresler taşır (site sizi sıradan bir ev kullanıcısı olarak görür) ancak datacenter altyapısında çalıştığı için checkout yarışı için yeterince hızlıdır. Adres, tüm kiralama süresi boyunca aynı kalır — oturumlar arası IP tutarlılığını izleyen siteler için bu çok önemlidir.
Shopify drop'larında — veri merkezi proxy'leri hâlâ işe yarar. Shopify'ın bot koruması IP türü konusunda daha az agresif olup daha çok davranış ve CAPTCHA'lara odaklanır. Veri merkezi IP'leri daha hızlı ve daha ucuzdur; bu da düzinelerce görev çalıştırırken ve hızın kimin ayakkabıyı alacağını belirlediği durumlarda büyük önem taşır.
Supreme için — bölgeye bağlıdır. ABD drop'larında denetimler biraz daha esnek olabilir. AB sürümlerinde fatura adresi IP konumuyla eşleştirilir, bu nedenle ilgili bölgeye/bölgeyle eşleşen proxy'lere ihtiyacınız vardır. Bu noktada doğru coğrafi konuma sahip ISP proxy'leri en güvenli seçenektir.
sunucu tarafı
Proxy'ler kimliğinizi yönetir. Ancak bot'unuzun gecikmeyi en düşüğe çekmek için perakendecinin sunucularına fiziksel olarak yakın olması da gerekir. Ciddi kurulumların çoğunda bot'lar perakendeci ile aynı bölgede bir VPS'te çalıştırılır — Nike ve Footsite'larda ABD Doğu Sahili, Avrupa drop'larında Avrupa. Sneaker proxy sunucunuz ev bilgisayarınızdan değil, o VPS'ten bağlanır.
FineProxy'nin veri merkezi bağlantıları düşük gecikme süresiyle 500 Mbps'ye kadar hıza ulaşır — bot'unuzu proxy'lerimiz üzerinden yakındaki bir VPS'ten çalıştırdığınızda tüm zincir hızlı kalır.
Yasaklanmanıza neden olan şeyler
Perakendeciler botları birkaç katmanda tespit eder:
- IP kara listeleri — bilinen veri merkezi aralıkları ve daha önce işaretlenmiş adresler
- Hız sınırlandırma — kısa bir süre içinde tek bir IP'den çok fazla istek gönderilmesi
- Parmak izi — tarayıcı ayarları, cihaz bilgisi ve otomatik gibi görünen bağlantı kalıpları
- CAPTCHA'lar — checkout sırasında reCAPTCHA ve hCaptcha doğrulamaları
Temiz, daha önce kullanılmamış IP adresleri ilk sorunu çözer. Özel proxy'ler, adresinizi aynı satıcıda başka birinin yakmadığını garanti eder. Proxy başına tek görev, hız sınırı sorununu ortadan kaldırır. Anti-detect tarayıcı veya doğru yapılandırılmış bir bot ise parmak izi tarafını halleder.