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Sneaker Bot için Proxy

Her bot görevi için bir proxy — Nike SNKRS ve Adidas Confirmed için ISP proxy'leri, Shopify drop'ları için veri merkezi proxy. HTTP/HTTPS/SOCKS5 desteği, ülke bazında coğrafi hedefleme ve drop'lar arasında temiz kalan özel IP adresleri.

Planınızı yapılandırın →48 saatlik proxy’ler
KotasızGB başına ücret yok
AMD EPYCEn yeni nesil sunucu donanımı
80 Gbps'ye kadarSunucu başına uplink
REST + MCPAPI ile sağlayın ve yönetin

Footsite proxy'lerinizi oluşturun.

Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.

ÜlkeIP sayısı
UDP desteği
Kapalı

Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.

Tek pakette birden fazla ülke, ek beyaz liste IP’leri veya bağlantılar mı gerekiyor?Kontrol panelinde oluşturun

Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.

Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: ISP.

Paket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlıÖzelKişisel, tek bir IP'denBurada önerilirISPStatik, ISP'ye kayıtlı adreslerDönenAPI kredisiyle faturalandırılır
En uygunYüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Adres başına kişiEn fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.En fazla 5Paylaşımlı havuz
Platform güveniStandartVeri merkezi ASNYüksek — özel kullanımYüksek — ISP kayıtlıHavuza göre değişir
Başlangıç fiyatı$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimum sipariş100 IP1 IP100 IP2.5M kredi
Adres süresiDönem boyunca statikDönem boyunca statikDönem boyunca statikİstekte değişir
Bant genişliğiKotasızKotasızKotasızKredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
UDP / sesli aramalarİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiKullanılamaz
ProtokollerHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Kimlik doğrulamaİzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.API anahtarı
Planları görüntüleyinÖzel proxy planlarını görüntüleyinISP planlarını görüntüleyinPlanları görüntüleyin
Burada önerilir

ISP

Statik, ISP'ye kayıtlı adresler

En uygun

ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.

Adres başına kişi

En fazla 5

Platform güveni

Yüksek — ISP kayıtlı

Başlangıç fiyatı

$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

ISP planlarını görüntüleyin

Paket veri merkezi

Bloklar halinde satılır, paylaşımlı

En uygun

Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.

Adres başına kişi

En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.

Platform güveni

StandartVeri merkezi ASN

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Planları görüntüleyin

Özel

Kişisel, tek bir IP'den

En uygun

Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.

Adres başına kişi

1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.

Platform güveni

Yüksek — özel kullanım

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.

Minimum sipariş

1 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Özel proxy planlarını görüntüleyin

Dönen

API kredisiyle faturalandırılır

En uygun

Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.

Adres başına kişi

Paylaşımlı havuz

Platform güveni

Havuza göre değişir

Başlangıç fiyatı

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimum sipariş

2.5M kredi

Adres süresi

İstekte değişir

Bant genişliği

KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.

UDP / sesli aramalar

Kullanılamaz

Protokoller

HTTP, SOCKS5

Kimlik doğrulama

API anahtarı

Planları görüntüleyin

48 saatlik proxy’ler

Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.

48 saatlik proxy’ler

Öne çıkan proxy konumları

FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.

Tüm konumları görüntüleyin

Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.

FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.

Sonra şöyle deyin

  • Sneaker bot görevleri için ABD'de 100 statik ISP IP'si satın alın
  • Sneaker bot proxy hizmetim için 203.0.113.7 adresini izin verilen IP listesine ekleyin
  • Sneaker bot proxy listemi JSON olarak dışa aktarın
  • Bugün en yüksek hata oranına sahip sneaker bot proxy hizmetlerini görüntüleyin
  • Sneaker bot proxy hizmetlerimin durumunu ve fatura ayrıntılarını görüntüleyin
Daha fazla bilgi API anahtarı oluşturun
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.

Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin

Paranızı harcamak

Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.

Teklif edilenden fazla ödeme

Her satın alma, teklifteki expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.

Keyfi iptal

Geri alınamaz iki araç, confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.

Çift tahsilat

Para hareketi çağrıları bir idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.

MCP: 49 araç · 9 izin kapsamıJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · durumsuzREST API: 49 işlem · OpenAPI 3.1

Manuel kurulum

Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.

TÜM ENTEGRASYONLAR

Sistemler

Tarayıcılar

Uygulamalar

Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.

FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.

Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.

500 Mbps

standart uzak sunucu testlerinde proxy başına

99.97%

oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu

96

tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı

0

bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik

Özel AMD EPYC

Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.

Kendi alt ağlarımız

IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.

80 Gbps uplink

Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.

Tier III / IV

Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.

Test notları

Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.

Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.

Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.

2011yılından beri proxy hizmeti

Yük altında hız

FineProxy’den her zaman memnunum. En iyi fiyatı ve performansı sunuyorlar (birçok başka sağlayıcıyı da inceledim), destek taleplerine çok dostça ve hızlı yanıt veriyorlar; hatta kısa bir süre sonra proxy’lerinizi ücretsiz olarak yeniden oluşturabiliyorsunuz.

Viktor SperrlichSaasHub, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

Çalıştığım en iyi hizmetlerden biri. Takılma yok, hız yüksek, farklı ülke ve bölgelerden devasa IP paketleri var.&nbsp;Kalite ve profesyonellik arıyorsanız güzel bir seçim

Nicky TickFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

Konumlar ve stok

Fineproxy, geniş IP ve konum seçenekleriyle düzgün bir proxy hizmeti sunuyor. Ancak bağlantı hızları zaman zaman tutarsız olabiliyor ve desteğin yanıtı beklenenden daha yavaş gelebiliyor. Hizmet temel görevler için uygun olsa da daha yüksek beklentileri veya özel gereksinimleri olan kullanıcıların ihtiyaçlarını tam olarak karşılamayabilir. Fiyatlandırma rekabetçi fakat profesyonel veya yoğun kullanım için bu hizmete güvenenler açısından performans daha istikrarlı olabilirdi.

Charles BrownDieg, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

FineProxy, iş ihtiyaçlarım için güvenilir bir araç oldu. Proxy’ler hızlı, kararlı ve birçok konumdan erişilebilir. Uygun fiyatlı, müşteri hizmetleri ekibi ise hızlı yanıt veriyor ve bilgili. İhtiyacı olan herkese şiddetle tavsiye edilir. Bunu oku ve bir tane daha yaz

W3sazzadProxyRate, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Hesap çalıştırma

FineProxy.org ile iki yılı aşkın süredir çalışıyorum ve dürüstçe söyleyebilirim ki bugüne kadar iş yaptığım en istikrarlı sağlayıcı onlar. Bir düzineden fazla sosyal medya hesabını yönetiyorum ve her birinin özel bir IP’ye ihtiyacı var. “Kara listeye alınmış” bir adres nedeniyle bir kez bile engellemeyle karşılaşmadım. Sunucu çalışma süresi %99,9 civarında; bu da otomatik pazarlama kampanyaları sırasında kritik önem taşıyor. Hız fazlasıyla tatmin edici; yoğun saatlerde can sıkıcı yavaşlamalar olmadan veri akışı sorunsuz ilerliyor. Yönetim paneli sezgisel ve proxy listesi gerçek zamanlı olarak güncelleniyor. FineProxy, gönül rahatlığıyla eş anlamlı.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

Bu proxy sayfası hayatımda denediklerimin en iyisi; proxy’ler hiçbir yerde engellenmiyor ve tamamen gizliler. Bayıldım.

Andres DomfTrustpilot, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Yorumlar tam metin olarak aktarılır. Müşterinin yanıtlayabileceğimiz bir konuyu dile getirdiği yerde, özgün platformdaki yanıtımız da birlikte gösterilir.

Tüm müşteri yorumları
Bir drop için kaç proxy'ye ihtiyacım var?Görev başına bir

Her bot görevi için en az bir tane. 25 görev mi çalıştırıyorsunuz? 25 proxy'ye ihtiyacınız var. Çok talep gören çıkışlarda maksimum şans istiyorsanız, deneyimli botçular 50-100+ görev çalıştırır. FineProxy, küçük paketlerden başlayan veri merkezi paketleri sunar — bot kurulumunuzun gerektirdiği şekilde ölçeklendirin.

Sneaker'lar için veri merkezi mi ISP proxy mi?İkisini de kullanın

Nike SNKRS, Adidas Confirmed, Supreme ve Footsite'larda ISP proxy — buralarda konut görünümlü IP'lere ihtiyaç vardır. Hızın gizlilikten önemli olduğu Shopify tabanlı mağazalarda veri merkezi proxy. Tek bir drop'ta birden fazla perakendeciyi hedefliyorsanız her ikisini de hazır bulundurmak en güvenli seçenektir.

Belirli bir ülkeden proxy'ye ihtiyacım var mı?Genelde evet

Genellikle evet. ABD drop'larında ABD proxy'lerine ihtiyacınız vardır. AB Supreme drop'larında fatura adresinizle eşleşen AB proxy'leri gereklidir. Japonya çıkışlarında Japon IP'leri şarttır. Perakendeciler, IP konumunu kargo ve fatura adresleriyle kontrol eder; bir uyuşmazlık, ödeme sonrasında bile siparişinizin iptal edilmesine yol açabilir.

Drop'lar arasında proxy'leri yeniden kullanabilir miyim?Hâlâ temizse

IP adresleri temizse ve son drop'ta yasaklanmamışsa — evet. Özel proxy'lerin avantajı da budur: drop'lar arasında adreslerinizi başka kimse kullanmaz, bu yüzden taze kalırlar. Paylaşımlı proxy havuzları daha risklidir çünkü sizden önce başka biri aynı satıcıda o IP'yi yakmış olabilir.

AIO bot proxy'leri ile normal proxy'lerin farkı nedir?Teknik fark yok

Teknik bir fark yoktur. AIO bot (All-In-One), tek bir araçta birden fazla perakendeciyi destekler. Standart HTTP/HTTPS veya SOCKS5 proxy'leri kullanır — başka herhangi bir amaç için kullanacağınız proxy'lerin aynısı. Fark, kaç taneye ihtiyacınız olduğu (görev başına bir tane) ve hedeflediğiniz perakendeci için temiz olmaları gerektiğidir.

Sneaker drop'ları için dönen proxy kullanmalı mıyım?Genel olarak hayır

Genellikle hayır. Dönen proxy'ler her istekte veya belirli aralıklarla IP'nizi değiştirir; bu scraping için faydalıdır ancak satın alma işlemi sırasında zararlıdır. Sneaker siteleri, satın alma akışı boyunca IP tutarlılığını izler — adresiniz oturum ortasında değişirse, site bunu şüpheli olarak değerlendirir ve sepetinizi düşürür veya bir CAPTCHA tetikler. Bunun yerine statik özel veya statik ISP proxy'leri kullanın: tüm oturum boyunca bot görevi başına tek bir sabit IP. Dönen proxy'lerin faydalı olduğu tek senaryo, lansman öncesinde stok yenileme sayfalarını izlemektir — satın alma işleminin kendisi değil.

Rehber

Sneaker Proxy'leri: Checkout Aşamasını Gerçekten Aşmanızı Sağlayan Ne?

3 dk okumaFineProxy ağ ekibi

Limited drop'larda stoklar saniyeler içinde tükenir. Bot'unuz hazır, görevleriniz ayarlanmış, ancak Nike üçüncü istekte IP'nizi yasaklıyor. Bot kurulum rehberlerinde kimsenin bahsetmediği kısım tam da budur — doğru proxy'ler kullanılmadan dünyanın en hızlı bot'u bile sadece daha hızlı engellenir.

Drop'lar gerçekte nasıl çalışır

her büyük sneaker perakendecisi trafiği farklı yönetir ve bu da hangi proxy'lere ihtiyacınız olduğunu doğrudan etkiler.

Nike, Adidas, Supreme proxy — bu siteler sıra tabanlı sistemler kullanır. İlgi çeken bir sürüm yayına girdiğinde sanal bir kuyruğa yerleştirilirsiniz. Sistem IP'nizi, tarayıcı parmak izinizi ve çerezlerinizi kontrol eder. Aynı adresten birden fazla giriş mi var? Ya sıranın en arkasına atılırsınız ya da doğrudan engellenirsiniz.

Shopify tabanlı mağazalar (Kith, Palace, Undefeated) farklı çalışır — tamamen bir hız yarışıdır. Ödemeyi ilk tamamlayan kazanır. Burada ham bağlantı hızı, IP'nizin ne kadar "konut" IP'si gibi göründüğünden daha önemlidir.

Footsite'larda (Foot Locker, Finish Line, Eastbay) durum ikisinin arasında kalır. Anti-bot korumaları vardır ancak Nike'ınki kadar agresif değildir. Yine de veri merkezi IP'leri bu platformlarda düzenli olarak işaretlenir.

görev başına tek proxy kuralı

Her bot görevi kendi IP adresine ihtiyaç duyar. 20 görevi 5 proxy üzerinden çalıştırmak, adres başına 4 görev demektir — perakendeci de tek bir konumdan 4 aynı satın alma denemesi görür. Bu anında işaretlenmeye yol açar.

AIO bot'ta 30 görev çalıştırıyorsanız 30 proxy'ye ihtiyacınız var. Kısayol yoktur. En iyi sneaker proxy sağlayıcıları tam bu amaçla boyutlandırılmış paketler sunar — 50, 100, 250 IP; çünkü sneaker meraklıları bu miktarlarda satın alır.

Hangi mağaza için hangi proxy türü

Nike SNKRS ve Adidas Confirmed için — ISP proxy'ler en güçlü seçenektir. Bu siteler, datacenter IP aralıklarını anında işaretleyen gelişmiş anti-bot sistemleri çalıştırır. ISP proxy'ler residential adresler taşır (site sizi sıradan bir ev kullanıcısı olarak görür) ancak datacenter altyapısında çalıştığı için checkout yarışı için yeterince hızlıdır. Adres, tüm kiralama süresi boyunca aynı kalır — oturumlar arası IP tutarlılığını izleyen siteler için bu çok önemlidir.

Shopify drop'larında — veri merkezi proxy'leri hâlâ işe yarar. Shopify'ın bot koruması IP türü konusunda daha az agresif olup daha çok davranış ve CAPTCHA'lara odaklanır. Veri merkezi IP'leri daha hızlı ve daha ucuzdur; bu da düzinelerce görev çalıştırırken ve hızın kimin ayakkabıyı alacağını belirlediği durumlarda büyük önem taşır.

Supreme için — bölgeye bağlıdır. ABD drop'larında denetimler biraz daha esnek olabilir. AB sürümlerinde fatura adresi IP konumuyla eşleştirilir, bu nedenle ilgili bölgeye/bölgeyle eşleşen proxy'lere ihtiyacınız vardır. Bu noktada doğru coğrafi konuma sahip ISP proxy'leri en güvenli seçenektir.

sunucu tarafı

Proxy'ler kimliğinizi yönetir. Ancak bot'unuzun gecikmeyi en düşüğe çekmek için perakendecinin sunucularına fiziksel olarak yakın olması da gerekir. Ciddi kurulumların çoğunda bot'lar perakendeci ile aynı bölgede bir VPS'te çalıştırılır — Nike ve Footsite'larda ABD Doğu Sahili, Avrupa drop'larında Avrupa. Sneaker proxy sunucunuz ev bilgisayarınızdan değil, o VPS'ten bağlanır.

FineProxy'nin veri merkezi bağlantıları düşük gecikme süresiyle 500 Mbps'ye kadar hıza ulaşır — bot'unuzu proxy'lerimiz üzerinden yakındaki bir VPS'ten çalıştırdığınızda tüm zincir hızlı kalır.

Yasaklanmanıza neden olan şeyler

Perakendeciler botları birkaç katmanda tespit eder:

  • IP kara listeleri — bilinen veri merkezi aralıkları ve daha önce işaretlenmiş adresler
  • Hız sınırlandırma — kısa bir süre içinde tek bir IP'den çok fazla istek gönderilmesi
  • Parmak izi — tarayıcı ayarları, cihaz bilgisi ve otomatik gibi görünen bağlantı kalıpları
  • CAPTCHA'lar — checkout sırasında reCAPTCHA ve hCaptcha doğrulamaları

Temiz, daha önce kullanılmamış IP adresleri ilk sorunu çözer. Özel proxy'ler, adresinizi aynı satıcıda başka birinin yakmadığını garanti eder. Proxy başına tek görev, hız sınırı sorununu ortadan kaldırır. Anti-detect tarayıcı veya doğru yapılandırılmış bir bot ise parmak izi tarafını halleder.