Genellikle hayır. Dönen proxy'ler her istekte veya belirli aralıklarla IP'nizi değiştirir; bu scraping için faydalıdır ancak satın alma işlemi sırasında zararlıdır. Sneaker siteleri, satın alma akışı boyunca IP tutarlılığını izler — adresiniz oturum ortasında değişirse, site bunu şüpheli olarak değerlendirir ve sepetinizi düşürür veya bir CAPTCHA tetikler. Bunun yerine statik özel veya statik ISP proxy'leri kullanın: tüm oturum boyunca bot görevi başına tek bir sabit IP. Dönen proxy'lerin faydalı olduğu tek senaryo, lansman öncesinde stok yenileme sayfalarını izlemektir — satın alma işleminin kendisi değil.