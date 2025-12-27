Entegrasyon rehberi
Proxifier kurulum eğitimi
i hızlı ve kolay bir şekilde yapılandırın.
nasıl kullanılır
Proxifier, Windows ve macOS için gelişmiş bir proxy istemcisidir ve belirli uygulamaları bir proxy üzerinden yönlendirirken diğer uygulamaları doğrudan bağlantıda tutmanıza olanak tanır. Uygulama bazında yönlendirme, kullanıcı adı/şifre kimlik doğrulamalı SOCKS5 veya sistem ayarlarının sağlayabileceğinden daha öngörülebilir proxy davranışı gerektiğinde kullanışlıdır.
Proxifier ücretli bir uygulamadır; bu nedenle, uygulama bazında yönlendirmeye özel bir ihtiyacınız yoksa kurmanız genellikle gerekli olmaz. Günlük web taraması için proxy'yi doğrudan tarayıcınızda ayarlamak genellikle yeterlidir.
proxifier'i kurun ve çalıştırın
En son sürüm olan son sürüm dahil olmak üzere, en yeni sürümü aşağıdaki adresten indirin. Windows 11. resmi internet sitesi. yükleyiciyi çalıştırın ve kurulumu tamamlayın → proxifier'i başlatın ardından Profil → Proxy Sunucuları… bölümüne gidin.
bir sOCKS5 proxy sunucusu eklemek
proxy sunucuları penceresinde ekle'ye tıklayın adres alanına proxy IP'nizi veya ana bilgisayar adınızı girin (port olarak şunu kullanın: 1080 bir SOCKS5 proxy için) Seçiniz SOCKS5 protokolünü seçin ve etkinleştirin Kimlik Doğrulama Aktif proxy hizmetiniz için kullanıcı adı ve şifreyi girin (hesap şifreniz değil). Hizmetlerinizi müşteri alanınızda bulabilirsiniz: https://fineproxy.org/account_new/dashboard
sistem genelinde tünellemeyi etkinleştirme
tüm giden trafiği sOCKS5 proxy'niz üzerinden yönlendirmek için Default kuralını güncelleyin: Profile → Proxification Rules… sekmesine gidin. Default kuralını seçin, ardından Action açılır menüsünden proxy'nizi seçin OK'e tıklayın
yalnızca seçili uygulama'leri yönlendirme
proxy'yi yalnızca belirli programlar için kullanıp diğerlerini doğrudan bağlantıda tutabilirsiniz: Profile → Proxification Rules… → Add yolunu açın Applications altında, Browse düğmesine tıklayın ve proxy üzerinden yönlendirmek istediğiniz uygulamanın çalıştırılabilir dosyasını (.exe) seçin. Action altında, proxy'yi seçin, ardından kullanmak istediğiniz proxy sunucusunu işaretleyip kaydetmek için OK düğmesine tıklayın.
bu işlemi proxy kullanması gereken herhangi bir uygulama için tekrarlayabilirsiniz. proxifier kuralları yukarıdan aşağıya doğru işler. uygulama'ya özel kuralları varsayılan kuralın üzerine yerleştirin.
Proxifier kurulum eğitimi için FineProxy kimlik bilgilerimi nerede bulabilirim?
FineProxy kontrol panelinde etkin hizmetinizi açın. O hizmet için gösterilen proxy ana bilgisayarını, bağlantı noktasını, kullanıcı adını ve şifreyi kullanın.
FineProxy hesap şifremi mi girmeliyim?
Hayır. FineProxy hesabına giriş yaptığınız şifreyi değil, etkin hizmetinizin proxy kimlik doğrulama şifresini kullanın.
Proxifier kurulum eğitimi proxy kurulumunun çalıştığını nasıl doğrularım?
Proxy'yi etkinleştirdikten sonra bir IP kontrol sitesi açın. Algılanan IP ve konum, yapılandırdığınız proxy ile eşleşmelidir.
Proxifier kurulum eğitimi proxy üzerinden bağlanamıyorsa neyi kontrol etmeliyim?
Önce ana bilgisayar, bağlantı noktası, protokol ve kimlik doğrulama ayrıntılarını doğrulayın. Ardından çakışan bir VPN veya proxy profilini kapatıp yeniden bağlanın.
48 saatlik proxy’ler
Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.