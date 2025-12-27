nasıl kullanılır

Proxifier, Windows ve macOS için gelişmiş bir proxy istemcisidir ve belirli uygulamaları bir proxy üzerinden yönlendirirken diğer uygulamaları doğrudan bağlantıda tutmanıza olanak tanır. Uygulama bazında yönlendirme, kullanıcı adı/şifre kimlik doğrulamalı SOCKS5 veya sistem ayarlarının sağlayabileceğinden daha öngörülebilir proxy davranışı gerektiğinde kullanışlıdır.

Proxifier ücretli bir uygulamadır; bu nedenle, uygulama bazında yönlendirmeye özel bir ihtiyacınız yoksa kurmanız genellikle gerekli olmaz. Günlük web taraması için proxy'yi doğrudan tarayıcınızda ayarlamak genellikle yeterlidir.

tarayıcı kurulum rehberleri: Google Chrome: burada. Mozilla Firefox: burada. Opera: burada.

Step 1 proxifier'i kurun ve çalıştırın En son sürüm olan son sürüm dahil olmak üzere, en yeni sürümü aşağıdaki adresten indirin. Windows 11. resmi internet sitesi. yükleyiciyi çalıştırın ve kurulumu tamamlayın → proxifier'i başlatın ardından Profil → Proxy Sunucuları… bölümüne gidin. Click the image to view it in full size.

Step 2 bir sOCKS5 proxy sunucusu eklemek proxy sunucuları penceresinde ekle'ye tıklayın adres alanına proxy IP'nizi veya ana bilgisayar adınızı girin (port olarak şunu kullanın: 1080 bir SOCKS5 proxy için) Seçiniz SOCKS5 protokolünü seçin ve etkinleştirin Kimlik Doğrulama Aktif proxy hizmetiniz için kullanıcı adı ve şifreyi girin (hesap şifreniz değil). Hizmetlerinizi müşteri alanınızda bulabilirsiniz: https://fineproxy.org/account_new/dashboard Click the image to view it in full size.

Step 3 sistem genelinde tünellemeyi etkinleştirme tüm giden trafiği sOCKS5 proxy'niz üzerinden yönlendirmek için Default kuralını güncelleyin: Profile → Proxification Rules… sekmesine gidin. Default kuralını seçin, ardından Action açılır menüsünden proxy'nizi seçin OK'e tıklayın Click the image to view it in full size.

Step 4 yalnızca seçili uygulama'leri yönlendirme proxy'yi yalnızca belirli programlar için kullanıp diğerlerini doğrudan bağlantıda tutabilirsiniz: Profile → Proxification Rules… → Add yolunu açın Applications altında, Browse düğmesine tıklayın ve proxy üzerinden yönlendirmek istediğiniz uygulamanın çalıştırılabilir dosyasını (.exe) seçin. Action altında, proxy'yi seçin, ardından kullanmak istediğiniz proxy sunucusunu işaretleyip kaydetmek için OK düğmesine tıklayın. Click the image to view it in full size.