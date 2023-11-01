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Seyşeller proxy

Güvenilir statik Seyşeller IPv4 proxy'leri — HTTP/HTTPS/SOCKS4/SOCKS5, ,9 uptime, sınırsız trafik

Planınızı yapılandırın →48 saatlik proxy’ler
KotasızGB başına ücret yok
AMD EPYCEn yeni nesil sunucu donanımı
80 Gbps'ye kadarSunucu başına uplink
REST + MCPAPI ile sağlayın ve yönetin

Proxy planınızı oluşturun.

Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.

ÜlkeIP sayısı
UDP desteği
Kapalı

Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.

Tek pakette birden fazla ülke, ek beyaz liste IP’leri veya bağlantılar mı gerekiyor?Kontrol panelinde oluşturun

Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.

Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: Paket veri merkezi.

Burada önerilirPaket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlıÖzelKişisel, tek bir IP'denISPStatik, ISP'ye kayıtlı adreslerDönenAPI kredisiyle faturalandırılır
En uygunYüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Adres başına kişiEn fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.En fazla 5Paylaşımlı havuz
Platform güveniStandartVeri merkezi ASNYüksek — özel kullanımYüksek — ISP kayıtlıHavuza göre değişir
Başlangıç fiyatı$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimum sipariş100 IP1 IP100 IP2.5M kredi
Adres süresiDönem boyunca statikDönem boyunca statikDönem boyunca statikİstekte değişir
Bant genişliğiKotasızKotasızKotasızKredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
UDP / sesli aramalarİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiKullanılamaz
ProtokollerHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Kimlik doğrulamaİzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.API anahtarı
Planları görüntüleyinÖzel proxy planlarını görüntüleyinISP planlarını görüntüleyinPlanları görüntüleyin
Burada önerilir

Paket veri merkezi

Bloklar halinde satılır, paylaşımlı

En uygun

Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.

Adres başına kişi

En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.

Platform güveni

StandartVeri merkezi ASN

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Planları görüntüleyin

Özel

Kişisel, tek bir IP'den

En uygun

Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.

Adres başına kişi

1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.

Platform güveni

Yüksek — özel kullanım

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.

Minimum sipariş

1 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Özel proxy planlarını görüntüleyin

ISP

Statik, ISP'ye kayıtlı adresler

En uygun

ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.

Adres başına kişi

En fazla 5

Platform güveni

Yüksek — ISP kayıtlı

Başlangıç fiyatı

$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

ISP planlarını görüntüleyin

Dönen

API kredisiyle faturalandırılır

En uygun

Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.

Adres başına kişi

Paylaşımlı havuz

Platform güveni

Havuza göre değişir

Başlangıç fiyatı

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimum sipariş

2.5M kredi

Adres süresi

İstekte değişir

Bant genişliği

KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.

UDP / sesli aramalar

Kullanılamaz

Protokoller

HTTP, SOCKS5

Kimlik doğrulama

API anahtarı

Planları görüntüleyin

48 saatlik proxy’ler

Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.

48 saatlik proxy’ler

Öne çıkan proxy konumları

FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.

Tüm konumları görüntüleyin

Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.

FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.

Sonra şöyle deyin

  • Seyşeller’de 100 veri merkezi IP satın alın ve 203.0.113.7 adresini izin verilen IP listesine ekleyin
  • Seyşeller proxy trafiğimin bugünkü başarı oranını gösterin
  • Bu hafta süresi dolan, $200 altındaki her hizmeti yenileyin
  • Sonraki yenileme ücretsiz olduğunda IP’lerimi döndürün
  • En güncel proxy listesini JSON olarak dışa aktarın
Daha fazla bilgi API anahtarı oluşturun
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.

Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin

Paranızı harcamak

Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.

Teklif edilenden fazla ödeme

Her satın alma, teklifteki expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.

Keyfi iptal

Geri alınamaz iki araç, confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.

Çift tahsilat

Para hareketi çağrıları bir idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.

MCP: 49 araç · 9 izin kapsamıJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · durumsuzREST API: 49 işlem · OpenAPI 3.1

Manuel kurulum

Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.

TÜM ENTEGRASYONLAR

Sistemler

Tarayıcılar

Uygulamalar

Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.

FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.

Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.

500 Mbps

standart uzak sunucu testlerinde proxy başına

99.97%

oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu

96

tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı

0

bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik

Özel AMD EPYC

Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.

Kendi alt ağlarımız

IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.

80 Gbps uplink

Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.

Tier III / IV

Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.

Test notları

Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.

Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.

Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.

2011yılından beri proxy hizmeti

Konumlar ve stok

FineProxy.org’u birkaç aydır kullanıyorum ve hizmetten daha fazla memnun olamazdım. Bağlantı hızı etkileyici ve şimdiye kadar hiç kesinti sorunu yaşamadım. Dünya genelindeki geniş proxy konumu seçenekleri, nerede olursam olayım internete güvenli ve anonim biçimde erişmemi kolaylaştırıyor. Fiyatlandırması oldukça rekabetçi, müşteri destek ekibi ise her zaman hızlı yanıt veriyor ve yardımcı oluyor. İster gezinme, ister iş, ister başka amaçlar için proxy’ye ihtiyacınız olsun, FineProxy.org harika bir seçim. Güvenilir ve verimli proxy hizmetleri arayan herkese şiddetle tavsiye ederim!

nabeel72323SaasHub, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Yüksek kaliteli ve güvenilir proxy hizmetleri arıyorsanız, şimdiye kadar birlikte çalıştığım en iyi sağlayıcılardan biri olan FineProxy’yi şiddetle tavsiye ederim. Proxy’leri neredeyse hiç kesinti olmadan kararlı bağlantı hızları sunuyor. Onları ağırlıklı olarak kısıtlamaları aşmak için kullanıyorum ve hizmet sürekli olarak olağanüstü performans gösteriyor. Web sitesi arayüzü sade ve sezgisel; bu da proxy satın alma sürecini hızlı ve zahmetsiz hâle getiriyor. FineProxy çok çeşitli fiyatlandırma planları sunuyor, dolayısıyla her türlü ihtiyaca ve bütçeye uygun çözümü bulmak kolay. Müşteri destekleri hızlı yanıt veriyor ve profesyonel çalışıyor — ne zaman iletişime geçsem hızlı ve bilgili bir yardım aldım. Özellikle takdir ettiğim şey hizmetin şeffaflığı: mevcut proxy konumları ve türleri (anonim, elite vb.) hakkındaki tüm bilgiler açık ve kapsamlı biçimde sunuluyor. Sonuç olarak hızlı, kararlı ve güvenli proxy’lere ihtiyaç duyan herkese FineProxy’yi gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim. Fiyat-kalite oranı olağanüstü ve bu da hizmeti piyasada güçlü bir seçenek hâline getiriyor.

ZeennsDieg, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

Yük altında hız

Özel proxy paketi. Mükemmel hız sağlıyor, trafik kısıtlaması yok. Uygun fiyatlı. Tek kelimeyle mükemmel bir hizmet. İnternette bunun gibisine hiç rastlamadım. Kaliteli içerik için teşekkürler.

Steven NicholsonFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

FineProxy’yi kullanırken harika bir deneyim yaşadım. Proxy’lerinin hızı ve kararlılığı olağanüstü, ayrıca farklı kullanım alanları için çok çeşitli seçenekler sunuyorlar. Kurulum basitti ve müşteri destekleri her zaman erişilebilir ve verimli. Güvenilir bir proxy çözümüne ihtiyaç duyan herkese FineProxy’yi şiddetle tavsiye ederim!

Tan NguyenProxyRate, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

Trafik asla ölçülmez

Diğer sağlayıcılar GB, hatta istek başına ücret alırken bu ekip misyonuna sadık kalıyor ve sınırsız bant genişliğine sahip, makul fiyatlı veri merkezi proxy’leri sunuyor. Böyle bir hizmet için internetin her yerine baktım ve onları bulduğuma oldukça memnunum.

bhwowsersNorton Safe Web, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

Uygun fiyatlı AB proxy’leri. Fiyatlarını hâlâ düşük tutan tek proxy sağlayıcısı. İnternetin her yerinde böyle bir şey arıyordum ve sınırsız bant genişliği sunan en ucuz proxy sağlayıcısının bu olduğu ortaya çıktı.

Wowser BrowserTrustpilot, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

Yorumlar tam metin olarak aktarılır. Müşterinin yanıtlayabileceğimiz bir konuyu dile getirdiği yerde, özgün platformdaki yanıtımız da birlikte gösterilir.

Tüm müşteri yorumları
Bu proxy'ler bahis siteleri ve casinolar için uygun mu?Hayır

Hayır. Seychelles proxy'lerimiz bahis, spor bahisleri veya çevrimiçi kumarhaneler için tasarlanmamıştır.

Gecikme (ping) yüksek mi?Evet

Evet, gecikme yüksek olacaktır (yaklaşık 500 ms). Bu durum, adaların coğrafi uzaklığından ve bölgeye yönelik küresel yönlendirme rotalarından kaynaklanmaktadır. Yazılımınızda zaman aşımı ayarlarını yapılandırırken bu gecikmeyi hesaba katmanızı öneriyoruz.

Kripto borsalarında hesap açmak için kullanılabilir mi?Evet

Evet, proxy'lerimiz Seyşeller yargı alanına dost kripto para platformlarında hesap açma ve yönetme için uygundur.

Bu proxy'ler SEO izlemesine nasıl yardımcı olur?Seyşeller tarafsız

Seychelles, Arama Motoru Sonuç Sayfalarını (SERP) kontrol etmek için mükemmel bir "tarafsız" bölgedir. Bu IP'leri kullanarak, büyük ülkelere (ABD veya AB gibi) özgü yoğun yerelleştirme veya kişiselleştirme olmadan Google ya da Bing sonuçlarını görüntüleyebilirsiniz. Bu, "temiz" küresel sıralamaları analiz etmek için oldukça kullanışlıdır.

Hangi protokoller destekleniyor?IP izin listesi

Güvenlik, IP beyaz listesi yönetimine dayanır. Hizmet başına en fazla 5 kendi IP adresinizi ekleyebilirsiniz. İki mod kullanılabilir: Yalnızca IP beyaz listesi. IP beyaz listesi + kullanıcı adı/şifre. IP'nizi önce beyaz listeye eklemeden proxy'leri kullanmak teknik olarak mümkün değildir.

Proxy'leriniz farklı araçlarla ne kadar uyumlu?Tüm araçlarla uyumlu

Proxy'lerimiz aşağıdakiler de dahil olmak üzere tüm önemli yazılım araçları ve platformlarıyla uyumludur: Web kazıma çerçeveleri Tarayıcı otomasyon araçları Veri toplama yazılımı Pazarlama analitiği platformları Araştırma uygulamaları

Canlı Seyşeller proxy'leri
Her 15 dakikada güncellenir

Hız ve çalışma süresi için düzenli doğruladığımız ücretsiz genel Seyşeller proxy'leri. Tek bir IP kopyalayın veya güncel listeyi dışa aktarın — kayıt gerekmez.

Protokol
Anonimlik
Port
Son kontrol
9 çevrimiçi·Daha fazlası mı? →
156.226.183.185:8080
IP : Port Puan ProtokollerAnonimlikŞehirHız Çalışma süresi Son kontrol İşlem
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ElitDünya geneli
500 Mbps
99.97%
Az önce
Satın alın
156.226.183.185:8080
Ansheng Network Technology· 1144 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
1.57 Mbps
100.0%
6 sa önce
45.194.33.12:30002
Antbox Networks Limited· 1117 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
1.61 Mbps
96.4%
1 sa önce
156.240.114.210:3129
Beijing Baidu Netcom· 441 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
4.08 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.194.33.12:30001
Antbox Networks Limited· 1043 ms		36
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
1.73 Mbps
74.4%
1 sa önce
156.225.20.83:1080
cognetcloud INC· 1076 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
1.67 Mbps
57.4%
1 sa önce
154.83.2.19:80
Cloudflare London, LLC· 1376 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.31 Mbps
100.0%
1 sa önce
154.83.2.142:80
Cloudflare London, LLC· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.08 Mbps
100.0%
1 sa önce
154.197.75.80:80
Cloudflare London, LLC· 1509 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.19 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.9.117.63:3128
NetCrafters OU· 1417 ms		8
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
1.27 Mbps
10.3%
2 sa önce
Gösterilen 9 arasında 9