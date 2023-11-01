NOUVEAU ! |Un appel API, des données propres en retour. Aucun scraper nécessaire.Obtenez 10 000 jetons gratuits →

Proxy Seychelles

Proxies IPv4 statiques fiables aux Seychelles — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% d'uptime, trafic illimité

Configurer votre offre →Proxys pour 48 heures
Sans limite de traficAucuns frais par Go
AMD EPYCMatériel serveur de dernière génération
Jusqu’à 80 Gbit/sLiaison montante par serveur
REST + MCPProvisionnez et gérez par API

Configurez votre offre proxy.

Créez une offre adaptée à votre charge de travail. Choisissez le type de proxy, les emplacements, le nombre d’IP, la durée de facturation et la prise en charge UDP facultative : le prix est actualisé instantanément.

PaysNombre d’IP
Prise en charge UDP
Désactivée

Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.

Plusieurs pays dans un même forfait, des IP supplémentaires en liste blanche ou plus de connexions ?Configurer dans le tableau de bord

Quatre façons d’acheter des proxys.
Une option convient à cette charge de travail.

Toutes les adresses FineProxy utilisent IPv4. Les proxys de datacenter, dédiés et FAI restent statiques pendant toute la durée de l’offre ; les proxys rotatifs changent à chaque requête. Les offres statiques incluent un trafic illimité. L’option mise en avant correspond au principal cas d’utilisation de cette page : Forfait centre de données.

Recommandé iciForfait centre de donnéesVendu par blocs, partagéDédiéPersonnel, à partir d’une seule IPISPAdresses statiques enregistrées auprès d’un FAIRotatifFacturé en crédits API
Idéal pourBots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
Utilisateurs par adresseJusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.Jusqu’à 5Pool partagé
Confiance de la plateformeStandardASN de centre de donnéesÉlevée — exclusifÉlevée — enregistré auprès d’un FAIVarie selon le pool
Prix à partir de$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Commande minimale100 IP1 IP100 IP2,5 millions de crédits
Durée de conservation de l’adresseStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeChange à chaque requête
Bande passanteSans limite de traficSans limite de traficSans limite de traficCréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
UDP / appels vocauxOption facultativeOption facultativeOption facultativeIndisponible
ProtocolesHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentificationListe d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Clé API
Voir les offresVoir les offres dédiéesVoir les offres FAIVoir les offres
Recommandé ici

Forfait centre de données

Vendu par blocs, partagé

Idéal pour

Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.

Confiance de la plateforme

StandardASN de centre de données

Prix à partir de

$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres

Dédié

Personnel, à partir d’une seule IP

Idéal pour

Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.

Utilisateurs par adresse

1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.

Confiance de la plateforme

Élevée — exclusif

Prix à partir de

$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.

Commande minimale

1 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres dédiées

ISP

Adresses statiques enregistrées auprès d’un FAI

Idéal pour

Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5

Confiance de la plateforme

Élevée — enregistré auprès d’un FAI

Prix à partir de

$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres FAI

Rotatif

Facturé en crédits API

Idéal pour

Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.

Utilisateurs par adresse

Pool partagé

Confiance de la plateforme

Varie selon le pool

Prix à partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Commande minimale

2,5 millions de crédits

Durée de conservation de l’adresse

Change à chaque requête

Bande passante

CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.

UDP / appels vocaux

Indisponible

Protocoles

HTTP, SOCKS5

Authentification

Clé API

Voir les offres

Proxys pour 48 heures

Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.

Proxys pour 48 heures

Principaux emplacements de proxys

Les huit emplacements de proxys les plus souvent choisis par les clients FineProxy.

Voir tous les emplacements

Connectez-vous une seule fois.
Il suffit ensuite de demander.

FineProxy propose un Serveur MCP : collez une URL dans votre agent et il dispose de 49 outils de l’espace client — achats, renouvellements, rotation des IP, listes d’IP autorisées, analyses d’utilisation, factures et assistance. Les mêmes opérations sont disponibles via une REST API si vous préférez écrire vous-même les appels.

Il suffit ensuite de dire

  • Achète 100 IP de centre de données en Seychelles et autorisez 203.0.113.7
  • Affiche taux de réussite d’aujourd’hui pour mon seychellois trafic proxy
  • Renouvelle tous les services expirant cette semaine, à moins de $200
  • Fais tourner mon IPs lorsque le prochain renouvellement est gratuit
  • Exporte le latest liste de proxys au format JSON
En savoir plus Créez une clé API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Redémarrez Claude après avoir enregistré la configuration. Les 49 outils FineProxy apparaîtront alors dans la liste des outils disponibles.

Ce que l’agent ne fera pas, quoi que vous demandiez

Dépenser votre argent

Six outils agissent sur le solde et exigent tous wallet:spend. N’accordez pas cette autorisation à la clé et l’agent pourra exécuter toutes les autres opérations.

Payer plus que le montant du devis

Chaque achat transmet le champ expected_total_cents du devis. Au moindre centime d’écart, l’appel est rejeté et rien n’est facturé.

Annuler par inadvertance

Les deux outils irréversibles refusent de s’exécuter sans confirm=true. Une résiliation ne peut pas se produire comme effet secondaire.

Vous facturer deux fois

Les appels financiers utilisent une idempotency_key. Une nouvelle tentative après expiration règle la même opération, pas une seconde.

MCP : 49 outils · 9 périmètres d’autorisationJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sans étatAPI REST : 49 opérations · OpenAPI 3.1

Configuration manuelle

Choisissez votre système d’exploitation, navigateur ou application proxy pour obtenir un guide de configuration pas à pas.

TOUTES LES INTÉGRATIONS

Systèmes

Navigateurs

Applications

Conçu pour la vitesse.
Le trafic n’est jamais mesuré.

FineProxy a maintenu jusqu’à 500 Mbit/s lors de nos tests standard sur serveurs distants. Pour le scraping, la limite provenait généralement du débit autorisé par le site cible, et non du proxy.

Méthode de test : 1 973 500 tentatives de connexion et tests simultanés jusqu’à 96 threads via une seule IP proxy.

500 Mbps

par proxy lors de tests standard sur serveurs distants

99.97%

des connexions établies sur 1 973 500 requêtes

96

threads simultanés sur une même IP sans dégradation

0

plafonds de bande passante — trafic illimité avec toutes les offres

AMD EPYC dédié

Nos propres serveurs, sans voisins sur VPS partagé en concurrence pour le port.

Sous-réseaux propres

Les IP proviennent de plages que nous détenons, et non de la revente d’un autre fournisseur.

Liaison montante de 80 Gbit/s

Marge de capacité par serveur — il ne s’agit pas d’une promesse pour une session proxy individuelle.

Tier III / IV

Centres de données dotés d’une alimentation et d’un refroidissement redondants dans nos différents emplacements.

Notes du test

Le débit réel dépend de la route, de la destination, des conditions réseau ainsi que de la configuration et des performances de l’équipement de l’utilisateur. Un ordinateur portable connecté à une ligne domestique de 500 Mbit/s a atteint environ 468 Mbit/s en pratique, tandis que des serveurs distants ont atteint 500 Mbit/s lors des tests standard. Dans des tests exceptionnels réalisés depuis des serveurs hautes performances correctement configurés en Europe et aux États-Unis, le débit a atteint 700 Mbit/s ; ce résultat n’est pas représentatif d’une session habituelle.

Chaque affirmation sur cette page, selon les mots d’autres clients.

Avis clients pertinents, issus d’un pool d’avis vérifiés et liés à leur source d’origine.

2011fournit des proxys depuis

Emplacements et stock

J'utilise FineProxy.org depuis plusieurs mois maintenant et je ne pourrais pas être plus satisfait du service. La vitesse de connexion est impressionnante et je n’ai jamais eu de problèmes de temps d’arrêt. Leur large sélection d’emplacements proxy dans le monde me permet d’accéder facilement à Internet de manière sécurisée et anonyme, où que je sois. Les prix sont très compétitifs et l'équipe de support client est toujours réactive et serviable. Que vous ayez besoin de proxys pour la navigation, les affaires ou à d'autres fins, FineProxy.org est un choix fantastique. Je le recommande vivement à tous ceux qui recherchent des services proxy fiables et efficaces !

nabeel72323SaasHub, Il y a plus de 2 ansTraduit de l’anglaisSource

Si vous recherchez des services proxy fiables et de haute qualité, je recommande vivement Fineproxy, l'un des meilleurs fournisseurs avec lesquels j'ai jamais travaillé. Leurs proxys offrent des vitesses de connexion stables avec pratiquement aucun temps d'arrêt. Je les utilise principalement pour contourner les restrictions, et le service fonctionne toujours exceptionnellement bien. L'interface du site Web est simple et intuitive, ce qui rend le processus d'achat de proxys rapide et sans tracas. Fineproxy propose une large gamme de plans tarifaires, il est donc facile de trouver la solution adaptée à chaque besoin ou budget. Leur support client est réactif et professionnel : chaque fois que je les contactais, j'ai reçu une assistance rapide et compétente. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est la transparence du service : toutes les informations sur les emplacements et les types de proxy disponibles (anonyme, élite, etc.) sont présentées de manière claire et complète. En conclusion, je peux recommander en toute confiance Fineproxy à toute personne ayant besoin de proxys rapides, stables et sécurisés. Le rapport qualité/prix est exceptionnel, ce qui fait de ce service un choix incontournable sur le marché.

ZeennsDieg, L’année dernièreTraduit de l’anglaisSource

Vitesse sous charge

Service très réactif, support rapide et efficace. J’ai pu tester les proxy avant d’acheter, ce qui est un vrai plus. Très satisfait !

Evan trzDieg, L’année dernièreSource

Je suis très satisfait du service de Fineproxy. Leur réseau de proxys est vaste et performant, offrant une connexion stable et rapide. Leur site est facile à naviguer, et le support technique est réactif et utile. C’est un choix solide pour ceux qui cherchent à sécuriser leur navigation ou contourner les restrictions géographiques.

ammar ghezaliDieg, Il y a plus de 2 ansSource

Trafic jamais mesuré

Service génial. Les proxys sont disponibles peu de temps après le paiement. Avoir beaucoup de adresses IP rend mon travail plus productif. J'apprécie également une bonne vitesse et un trafic illimité. 

Diana DeePlateforme interne FineProxyTraduit de l’anglaisSource

Alors que d'autres fournisseurs facturent par Go ou même par demande, ces types restent fidèles à leur mission et proposent des proxys de centre de données à des prix raisonnables avec une bande passante illimitée. J'ai cherché partout sur Internet un service comme celui-ci et je suis très heureux de les avoir trouvés.

bhwowsersNorton Safe Web, Cette annéeTraduit de l’anglaisSource

Les avis sont cités intégralement. Lorsqu’un client a soulevé un point auquel nous pouvions répondre, notre réponse sur la plateforme d’origine est également affichée.

Tous les avis clients
Ces proxies conviennent-ils aux sites de paris et aux casinos en ligne ?Non

Non. Nos proxies des Seychelles ne sont pas destinés aux paris sportifs, aux bookmakers en ligne ni aux casinos en ligne.

La latence (ping) est-elle élevée ?Oui

Oui, latence sera élevée (environ 500 ms). Cela s'explique par l'éloignement géographique des îles et les chemins de routage internationaux vers cette région. Nous vous recommandons de tenir compte de ce délai lors de la configuration des timeouts dans votre logiciel.

Peut-on les utiliser pour créer des comptes sur des plateformes d'échange crypto ?Oui

Oui, nos proxies sont adaptés à l'inscription et à la gestion de comptes sur les plateformes de cryptomonnaies compatibles avec la juridiction des Seychelles.

En quoi ces proxies sont-ils utiles pour le suivi SEO ?Les Seychelles constituent

Les Seychelles constituent une excellente zone “neutre” pour vérifier les pages de résultats des moteurs de recherche (SERP). L'utilisation de ces IP vous permet de consulter les résultats Google ou Bing sans la forte localisation ni la personnalisation typiques des grands pays (comme les États-Unis ou l'UE). C'est idéal pour analyser les classements mondiaux “bruts”.

Quels protocoles sont pris en charge ?La sécurité repose

La sécurité repose sur le système d'IP Whitelisting. Vous pouvez ajouter jusqu'à 5 de vos propres adresses IP par service. Deux modes sont disponibles : IP Whitelist uniquement. IP Whitelist + Login/Mot de passe. Il est techniquement impossible d'utiliser les proxies sans avoir au préalable ajouté votre IP à la Whitelist.

Quelle est la compatibilité de vos proxies avec les différents outils ?Nos proxies sont

Nos proxies sont compatibles avec tous les principaux outils et plateformes, notamment : Frameworks de web scraping Outils d'automatisation de navigateur Logiciels de collecte de données Plateformes d'analyse marketing Applications de recherche

Proxys actifs
mis à jour toutes les 15 minutes

Proxys publics gratuits — Seychelles — régulièrement validés par nos soins pour leur vitesse et leur disponibilité. Copiez une IP ou exportez la liste actuelle — sans inscription.

Protocole
Anonymat
Port
Dernière vérification
9 en ligne·Besoin de plus ? →
156.226.183.185:8080
IP : port Score ProtocolesAnonymatVilleVitesse Disponibilité Dernière vérification Action
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Anonymat élevéMonde entier
500 Mbps
99.97%
À l’instant
Acheter
156.226.183.185:8080
Ansheng Network Technology· 1144 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
1.57 Mbps
100.0%
6 h auparavant
45.194.33.12:30002
Antbox Networks Limited· 1117 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
1.61 Mbps
96.4%
1 h auparavant
156.240.114.210:3129
Beijing Baidu Netcom· 441 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
4.08 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.194.33.12:30001
Antbox Networks Limited· 1043 ms		36
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
1.73 Mbps
74.4%
1 h auparavant
156.225.20.83:1080
cognetcloud INC· 1076 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
1.67 Mbps
57.4%
1 h auparavant
154.83.2.19:80
Cloudflare London, LLC· 1376 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.31 Mbps
100.0%
1 h auparavant
154.83.2.142:80
Cloudflare London, LLC· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.08 Mbps
100.0%
1 h auparavant
154.197.75.80:80
Cloudflare London, LLC· 1509 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.19 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.9.117.63:3128
NetCrafters OU· 1417 ms		8
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
1.27 Mbps
10.3%
2 h auparavant
Affichage 9 sur 9