Pour le scraping de pages produits, de prix et d'avis — le datacenter fonctionne très bien. Amazon.de ne bloque pas systématiquement les plages datacenter comme le font certaines plateformes sociales. Là où l'ISP fait la différence : la gestion de comptes vendeurs ou les tests de parcours d'achat. Le système anti-fraude d'Amazon évalue le type d'IP en parallèle du comportement de session, et les IP ISP y sont moins scrutées. Pour de la collecte de données pure, le datacenter revient moins cher.