NOUVEAU ! |Un appel API, des données propres en retour. Aucun scraper nécessaire.Obtenez 10 000 jetons gratuits →

Proxy Allemagne

Proxies IPv4 statiques allemands fiables — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9 % de disponibilité, trafic illimité

Configurer votre offre →Proxys pour 48 heures
Sans limite de traficAucuns frais par Go
AMD EPYCMatériel serveur de dernière génération
Jusqu’à 80 Gbit/sLiaison montante par serveur
REST + MCPProvisionnez et gérez par API

Configurez votre offre proxy.

Créez une offre adaptée à votre charge de travail. Choisissez le type de proxy, les emplacements, le nombre d’IP, la durée de facturation et la prise en charge UDP facultative : le prix est actualisé instantanément.

PaysNombre d’IP
Prise en charge UDP
Désactivée

Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.

Plusieurs pays dans un même forfait, des IP supplémentaires en liste blanche ou plus de connexions ?Configurer dans le tableau de bord

Quatre façons d’acheter des proxys.
Une option convient à cette charge de travail.

Toutes les adresses FineProxy utilisent IPv4. Les proxys de datacenter, dédiés et FAI restent statiques pendant toute la durée de l’offre ; les proxys rotatifs changent à chaque requête. Les offres statiques incluent un trafic illimité. L’option mise en avant correspond au principal cas d’utilisation de cette page : Forfait centre de données.

Recommandé iciForfait centre de donnéesVendu par blocs, partagéDédiéPersonnel, à partir d’une seule IPISPAdresses statiques enregistrées auprès d’un FAIRotatifFacturé en crédits API
Idéal pourBots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
Utilisateurs par adresseJusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.Jusqu’à 5Pool partagé
Confiance de la plateformeStandardASN de centre de donnéesÉlevée — exclusifÉlevée — enregistré auprès d’un FAIVarie selon le pool
Prix à partir de$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Commande minimale100 IP1 IP100 IP2,5 millions de crédits
Durée de conservation de l’adresseStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeChange à chaque requête
Bande passanteSans limite de traficSans limite de traficSans limite de traficCréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
UDP / appels vocauxOption facultativeOption facultativeOption facultativeIndisponible
ProtocolesHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentificationListe d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Clé API
Voir les offresVoir les offres dédiéesVoir les offres FAIVoir les offres
Recommandé ici

Forfait centre de données

Vendu par blocs, partagé

Idéal pour

Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.

Confiance de la plateforme

StandardASN de centre de données

Prix à partir de

$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres

Dédié

Personnel, à partir d’une seule IP

Idéal pour

Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.

Utilisateurs par adresse

1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.

Confiance de la plateforme

Élevée — exclusif

Prix à partir de

$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.

Commande minimale

1 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres dédiées

ISP

Adresses statiques enregistrées auprès d’un FAI

Idéal pour

Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5

Confiance de la plateforme

Élevée — enregistré auprès d’un FAI

Prix à partir de

$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres FAI

Rotatif

Facturé en crédits API

Idéal pour

Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.

Utilisateurs par adresse

Pool partagé

Confiance de la plateforme

Varie selon le pool

Prix à partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Commande minimale

2,5 millions de crédits

Durée de conservation de l’adresse

Change à chaque requête

Bande passante

CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.

UDP / appels vocaux

Indisponible

Protocoles

HTTP, SOCKS5

Authentification

Clé API

Voir les offres

Proxys pour 48 heures

Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.

Proxys pour 48 heures

Principaux emplacements de proxys

Les huit emplacements de proxys les plus souvent choisis par les clients FineProxy.

Voir tous les emplacements

Connectez-vous une seule fois.
Il suffit ensuite de demander.

FineProxy propose un Serveur MCP : collez une URL dans votre agent et il dispose de 49 outils de l’espace client — achats, renouvellements, rotation des IP, listes d’IP autorisées, analyses d’utilisation, factures et assistance. Les mêmes opérations sont disponibles via une REST API si vous préférez écrire vous-même les appels.

Il suffit ensuite de dire

  • Achète 100 IP de centre de données en Allemagne et autorisez 203.0.113.7
  • Affiche taux de réussite d’aujourd’hui pour mon allemand trafic proxy
  • Renouvelle tous les services expirant cette semaine, à moins de $200
  • Fais tourner mon IPs lorsque le prochain renouvellement est gratuit
  • Exporte le latest liste de proxys au format JSON
En savoir plus Créez une clé API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Redémarrez Claude après avoir enregistré la configuration. Les 49 outils FineProxy apparaîtront alors dans la liste des outils disponibles.

Ce que l’agent ne fera pas, quoi que vous demandiez

Dépenser votre argent

Six outils agissent sur le solde et exigent tous wallet:spend. N’accordez pas cette autorisation à la clé et l’agent pourra exécuter toutes les autres opérations.

Payer plus que le montant du devis

Chaque achat transmet le champ expected_total_cents du devis. Au moindre centime d’écart, l’appel est rejeté et rien n’est facturé.

Annuler par inadvertance

Les deux outils irréversibles refusent de s’exécuter sans confirm=true. Une résiliation ne peut pas se produire comme effet secondaire.

Vous facturer deux fois

Les appels financiers utilisent une idempotency_key. Une nouvelle tentative après expiration règle la même opération, pas une seconde.

MCP : 49 outils · 9 périmètres d’autorisationJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sans étatAPI REST : 49 opérations · OpenAPI 3.1

Configuration manuelle

Choisissez votre système d’exploitation, navigateur ou application proxy pour obtenir un guide de configuration pas à pas.

TOUTES LES INTÉGRATIONS

Systèmes

Navigateurs

Applications

Conçu pour la vitesse.
Le trafic n’est jamais mesuré.

FineProxy a maintenu jusqu’à 500 Mbit/s lors de nos tests standard sur serveurs distants. Pour le scraping, la limite provenait généralement du débit autorisé par le site cible, et non du proxy.

Méthode de test : 1 973 500 tentatives de connexion et tests simultanés jusqu’à 96 threads via une seule IP proxy.

500 Mbps

par proxy lors de tests standard sur serveurs distants

99.97%

des connexions établies sur 1 973 500 requêtes

96

threads simultanés sur une même IP sans dégradation

0

plafonds de bande passante — trafic illimité avec toutes les offres

AMD EPYC dédié

Nos propres serveurs, sans voisins sur VPS partagé en concurrence pour le port.

Sous-réseaux propres

Les IP proviennent de plages que nous détenons, et non de la revente d’un autre fournisseur.

Liaison montante de 80 Gbit/s

Marge de capacité par serveur — il ne s’agit pas d’une promesse pour une session proxy individuelle.

Tier III / IV

Centres de données dotés d’une alimentation et d’un refroidissement redondants dans nos différents emplacements.

Notes du test

Le débit réel dépend de la route, de la destination, des conditions réseau ainsi que de la configuration et des performances de l’équipement de l’utilisateur. Un ordinateur portable connecté à une ligne domestique de 500 Mbit/s a atteint environ 468 Mbit/s en pratique, tandis que des serveurs distants ont atteint 500 Mbit/s lors des tests standard. Dans des tests exceptionnels réalisés depuis des serveurs hautes performances correctement configurés en Europe et aux États-Unis, le débit a atteint 700 Mbit/s ; ce résultat n’est pas représentatif d’une session habituelle.

Chaque affirmation sur cette page, selon les mots d’autres clients.

Avis clients pertinents, issus d’un pool d’avis vérifiés et liés à leur source d’origine.

2011fournit des proxys depuis

Emplacements et stock

J'utilise un proxy pour le travail, plus précisément il s'agit de l'utilisation d'adresses IP de différents pays pour l'analyse des applications haut de gamme du Play Market. Les proxys de différents pays fonctionnent sans interruption, je peux noter l'adresse de la Grèce et de l'Allemagne. Le prix est relativement bon marché, la qualité est bonne. Il n'y a pas eu de grands retards.

Anton EfagulPlateforme interne FineProxyTraduit de l’anglaisSource

Fineproxy.org propose un service proxy décent avec un large choix d'adresses IP et d'emplacements. Cependant, les vitesses de connexion peuvent parfois être incohérentes et la réponse de l’assistance peut être plus lente que prévu. Bien que le service soit adapté aux tâches de base, il peut ne pas répondre pleinement aux besoins des utilisateurs ayant des exigences plus élevées ou des exigences spécifiques. Le prix est compétitif, mais les performances pourraient être plus stables pour ceux qui en dépendent pour un usage professionnel ou intensif.

Charles BrownProxyRate, Il y a plus de 2 ansTraduit de l’anglaisSource

Vitesse sous charge

Service très réactif, support rapide et efficace. J’ai pu tester les proxy avant d’acheter, ce qui est un vrai plus. Très satisfait !

Evan trzDieg, L’année dernièreSource

Je suis très satisfait du service de Fineproxy. Leur réseau de proxys est vaste et performant, offrant une connexion stable et rapide. Leur site est facile à naviguer, et le support technique est réactif et utile. C’est un choix solide pour ceux qui cherchent à sécuriser leur navigation ou contourner les restrictions géographiques.

ammar ghezaliDieg, Il y a plus de 2 ansSource

Trafic jamais mesuré

Alors que d'autres fournisseurs facturent par Go ou même par demande, ces types restent fidèles à leur mission de maintenir Internet gratuit et sûr. Leurs options de centre de données sont bon marché et offrent une bande passante illimitée.

Nemanja DuricSaasHub, Cette annéeTraduit de l’anglaisSource

Alors que d'autres fournisseurs facturent par Go ou même par demande, ces types restent fidèles à leur mission et proposent des proxys de centre de données à des prix raisonnables avec une bande passante illimitée. J'ai cherché partout sur Internet un service comme celui-ci et je suis très heureux de les avoir trouvés.

bhwowsersNorton Safe Web, Cette annéeTraduit de l’anglaisSource

Les avis sont cités intégralement. Lorsqu’un client a soulevé un point auquel nous pouvions répondre, notre réponse sur la plateforme d’origine est également affichée.

Tous les avis clients
Un IP datacenter fonctionne-t-il sur Amazon.de, ou faut-il un proxy ISP ?Pour le scraping

Pour le scraping de pages produits, de prix et d'avis — le datacenter fonctionne très bien. Amazon.de ne bloque pas systématiquement les plages datacenter comme le font certaines plateformes sociales. Là où l'ISP fait la différence : la gestion de comptes vendeurs ou les tests de parcours d'achat. Le système anti-fraude d'Amazon évalue le type d'IP en parallèle du comportement de session, et les IP ISP y sont moins scrutées. Pour de la collecte de données pure, le datacenter revient moins cher.

Le PAngV revient souvent dans les forums — mon IP influence-t-elle réellement les prix sur les boutiques .de ?Oui

Oui. Le PAngV (Preisangabenverordnung) oblige les boutiques à destination du marché allemand à afficher le prix final TTC et le prix unitaire. Lorsqu'un site détecte un visiteur hors Allemagne, il peut basculer vers une vitrine internationale — tarifs différents, zones de livraison différentes, parfois stock différent. Idealo et les comparateurs de prix fonctionnent de la même manière. Collecter des données tarifaires sur le marché allemand sans IP allemande ? Les chiffres ne refléteront pas ce que voient les acheteurs réels.

Comment se comportent les bannières de consentement et les systèmes anti-bot sur les sites .de ?Pratiquement tous les

Pratiquement tous les grands sites .de affichent une fenêtre de consentement aux cookies avant de montrer le moindre contenu. C'est une exigence du GDPR, et les régulateurs allemands l'appliquent plus strictement que la plupart des autres. Vous devez l'accepter et enregistrer le cookie, puis l'envoyer avec chaque requête — sinon la fenêtre réapparaît. Une fois cette étape franchie, vous faites face à l'anti-bot : Akamai sur la plupart des grands distributeurs, Cloudflare sur beaucoup d'autres, Imperva sur les sites financiers. Ils vérifient l'empreinte, le TLS, le timing, les cookies — pas seulement l'IP. Conservez Accept-Language: de-DE, le fuseau horaire Europe/Berlin, et gérez le cookie de consentement avant toute autre chose. Si le site commence à renvoyer des erreurs 429, vous envoyez trop de requêtes trop vite. Ralentissez — ne changez pas d'IP. Dans la zone DACH, changer d'adresse quand vous atteignez une limite de débit aggrave généralement la détection au lieu de l'améliorer.

Les IP allemandes de FineProxy fonctionnent-elles aussi pour les sites autrichiens et suisses ?Dans

Dans la plupart des cas, oui. L'Allemagne, l'Autriche et la Suisse (DACH) partagent des configurations similaires — mêmes CDN, protections anti-bot comparables, réglementations qui se recoupent. Une IP allemande passe les vérifications géographiques de nombreux sites .at et .ch sans problème. Là où ça ne suffira pas : les sites exigeant spécifiquement une IP autrichienne ou suisse, comme les portails bancaires locaux ou les services gouvernementaux.

Sofort, giropay, PayPal DE — les moyens de paiement au checkout dépendent-ils de l'IP ?Souvent

Souvent, oui. Les boutiques allemandes affichent les options de paiement locales aux visiteurs provenant d'Allemagne. Avec une IP non-DE, le formulaire de paiement peut se réduire à Visa/Mastercard et éventuellement PayPal international. Si vous testez l'apparence du checkout pour un acheteur allemand, il vous faut une IP DE stable pour voir la version complète. Par ailleurs, la réglementation européenne PSD2 impose une vérification en deux étapes pour tout paiement par carte — cela ne dépend pas du proxy, la banque contrôle tout le monde. Mais si votre IP bascule vers un autre pays en plein achat, la banque peut exiger une confirmation supplémentaire en plus de cette vérification.

Statique ou rotatif ?Si vous connectez

Si vous connectez à des comptes, gérez des paniers ou surveillez quoi que ce soit nécessitant de rester connecté — vous avez besoin de la même IP tout au long de la session. Le site s'attend à une connexion cohérente, et changer d'adresse en cours de session paraît suspect. C'est précisément là que les IP statiques prennent tout leur sens. Pour collecter des données publiques sans connexion — catalogues produits, résultats de recherche, annonces ouvertes — les IP rotatives fonctionnent mieux. Une adresse fraîche à chaque requête, moins de risques d’atteindre les limites de débit. Évitez simplement de combiner les deux approches dans le même processus.

Que propose FineProxy pour l’Allemagne ?Trois types

Trois types. Datacenter IPv4 — l'option rapide et économique, idéale pour le monitoring, les appels API et les cibles qui ne se soucient pas du type d'IP. ISP IPv4 — ces IP sont enregistrées auprès de fournisseurs d'accès classiques, les sites les traitent donc comme des connexions résidentielles. Idéal pour les cibles qui bloquent les plages datacenter. En rotation avec l'Allemagne dans le pool — nouvelle IP à chaque requête, facturation par crédits API, pour les besoins en volume. Ciblage au niveau pays uniquement (DE), pas de sélection par ville. Les forfaits statiques sont facturés par IP avec trafic illimité, les forfaits rotatifs sont facturés par crédits.

Puis-je tester avant d’acheter ?Proxys 48 heures

Proxys pour 48 heures. Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.

Proxys actifs
mis à jour toutes les 15 minutes

Proxys publics gratuits — Allemagne — régulièrement validés par nos soins pour leur vitesse et leur disponibilité. Copiez une IP ou exportez la liste actuelle — sans inscription.

Protocole
Anonymat
Port
Dernière vérification
26 en ligne·Besoin de plus ? →
141.98.153.86:80
IP : port Score ProtocolesAnonymatVilleVitesse Disponibilité Dernière vérification Action
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Anonymat élevéMonde entier
500 Mbps
99.97%
À l’instant
Acheter
141.98.153.86:80
Contabo GmbH· 192 ms		96
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéKarlsruhe
9.00 Mbps
100.0%
1 h auparavant
91.107.179.68:10809
Hetzner Online GmbH· 481 ms		67
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéFalkenstein
3.74 Mbps
86.6%
1 h auparavant
103.237.102.191:11111
Zenlayer Inc· 815 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéFrankfurt am Main
2.21 Mbps
100.0%
1 h auparavant
37.114.41.103:3128
SMARTNET Germany GmbH· 824 ms		51
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
2.18 Mbps
91.9%
1 h auparavant
116.202.108.111:3128
Hetzner Online GmbH· 101 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentFalkenstein
9.00 Mbps
99.8%
1 j auparavant
47.91.65.23:3128
Alibaba (US) Technology· 1368 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéFrankfurt am Main
1.32 Mbps
99.9%
1 h auparavant
80.74.54.148:3128
Deutsche Glasfaser Wholesale· 889 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnonymeSonsbeck
2.02 Mbps
100.0%
1 h auparavant
161.35.70.249:80
DigitalOcean, LLC· 820 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentFrankfurt am Main
2.19 Mbps
100.0%
1 h auparavant
49.13.22.249:10803
Hetzner Online GmbH· 1491 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéFalkenstein
1.21 Mbps
55.3%
1 h auparavant
212.227.215.109:8128
IONOS SE· 658 ms		24
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
2.74 Mbps
31.2%
2 h auparavant
206.81.30.79:3128
DigitalOcean, LLC· 105 ms		24
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentFrankfurt am Main
9.00 Mbps
19.5%
1 j auparavant
157.90.10.50:80
Hetzner Online GmbH· 1006 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentFalkenstein
1.79 Mbps
98.7%
1 h auparavant
5.42.127.131:80
Timeweb, LLP· 1153 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentFrankfurt am Main
1.56 Mbps
99.8%
1 h auparavant
5.75.133.113:10803
Hetzner Online GmbH· 5098 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéNuremberg
353 Kbps
63.3%
1 h auparavant
5.75.133.113:10812
Hetzner Online GmbH· 1573 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéNuremberg
1.14 Mbps
48.7%
1 h auparavant
5.75.133.113:10807
Hetzner Online GmbH· 2833 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéNuremberg
635 Kbps
55.4%
1 h auparavant
193.58.122.93:8118
Play2go International Limited· 401 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentFrankfurt am Main
4.49 Mbps
23.3%
1 h auparavant
144.76.61.252:3128
Hetzner Online GmbH· 2993 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéFalkenstein
601 Kbps
50.5%
1 h auparavant
49.13.22.249:10807
Hetzner Online GmbH· 546 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéFalkenstein
3.30 Mbps
11.3%
1 h auparavant
64.188.71.169:3128
Senko Digital LLC· 1706 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentFrankfurt am Main
1.05 Mbps
72.2%
1 h auparavant
72.56.122.5:3128
Timeweb, LLP· 560 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnonymeFrankfurt am Main
3.21 Mbps
10.0%
1 h auparavant
43.131.47.181:6666
Tencent Building, Kejizhongyi· 6387 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentFrankfurt am Main
282 Kbps
45.6%
1 h auparavant
176.94.224.86:8080
Vodafone GmbH· 729 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentHennef (Sieg)
2.47 Mbps
10.0%
6 h auparavant
144.76.61.252:1080
Hetzner Online GmbH· 5178 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentFalkenstein
348 Kbps
24.1%
1 h auparavant
167.86.86.221:9050
Contabo GmbH· 3001 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentNuremberg
600 Kbps
13.1%
5 h auparavant
193.30.123.172:3128
netcup GmbH· 4237 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentNuremberg
425 Kbps
20.2%
7 h auparavant
Affichage 15 sur 26

Guide

Que vous apporte une IP allemande ?

3 min de lectureÉquipe réseau FineProxy

Veuillez noter : Les proxys listés ci-dessous ne sont pas nos proxies sur serveurs premium. Il s'agit d'une liste publique gratuite collectée depuis des sources ouvertes — utiles pour des tests ou un usage basique.

Essayez de scraper Amazon.depuis une IP américaine et la première chose que vous remarquez : les prix sont faux. L’Allemagne applique la PAngV — une loi sur l’affichage des prix qui oblige les boutiques à montrer les prix finaux TTC et le prix unitaire aux visiteurs allemands. Depuis l’étranger, la même page produit affiche des tarifs internationaux, parfois une vitrine complètement différente. OTTO, Kaufland, Zalando, Idealo — même constat. Si vous surveillez le e-commerce allemand avec une IP non-DE, les chiffres sont faussés dès le départ.

FineProxy dispose de 20 000 IPv4 allemandes — datacenter et ISP. Lorsque vous achetez un accès proxy allemand, vous obtenez soit une IP statique (fixe pendant toute la durée de votre location), soit des IP rotatives qui changent à chaque requête. Tarif forfaitaire par IP, trafic illimité, aucun frais caché au Go.

Tout fonctionne depuis Francfort, juste à côté de DE-CIX — l’un des plus grands points d’échange internet au monde. Pour toute cible en Europe, difficile de trouver une latence plus basse. Les connexions rapides via un serveur proxy Allemagne (DE) atteignent jusqu’à 500 Mbps sur du matériel AMD Threadripper.

Il y a aussi la dimension réglementaire. Le GDPR en Allemagne est réparti entre le BfDI (fédéral) et les régulateurs régionaux, et les sites .de le prennent au sérieux. Pratiquement tous les grands sites allemands affichent des bannières de consentement qui bloquent le contenu tant que l’utilisateur n’a pas cliqué — votre scraper doit gérer ce cookie TCF, le proxy se contente de vous amener à la porte. Les mêmes logiques s’appliquent dans toute la zone DACH (Autriche, Suisse), donc une IP allemande fait double emploi.

L’anti-bot sur les sites .de repose principalement sur Akamai et Cloudflare. Ils vérifient bien plus que l’IP : empreinte navigateur, version TLS, timing des requêtes, gestion des cookies. Une IP allemande propre vous fait passer le contrôle géographique, mais il faut aussi des en-têtes cohérents (Accept-Language: de-DE, fuseau horaire Europe/Berlin) et un rythme d’accès humain. Vous êtes limité en débit ? Ralentissez. Faire tourner les IP sur un code 429 en zone DACH se retourne généralement contre vous.

Au-delà du suivi des prix : les classements Google.de varient selon la localisation, ARD Mediathek et ZDF géo-bloquent le trafic non-allemand, les plateformes publicitaires diffusent des créations différentes aux visiteurs DE. Sans IP locale, vous ne voyez pas ce que voient les utilisateurs allemands.

HTTP/HTTPS, SOCKS5 — tout est inclus. Authentification par liste blanche d’IP ou identifiant/mot de passe. Export de la liste de proxies via REST API en CSV, TXT, JSON — filtrage par protocole, récupération automatisée. Chaque IP est anonyme : aucun en-tête de transfert, certificat SSL individuel.