تقريبًا كل موقع .de رئيسي يعرض لك نافذة موافقة على ملفات تعريف الارتباط قبل عرض أي محتوى. هذا مطلب GDPR، والجهات الرقابية الألمانية تطبقه بصرامة أكثر من غيرها. عليك قبولها وحفظ الكوكي — ثم إرسال هذا الكوكي مع كل طلب، وإلا ستعود النافذة. بعد تجاوز ذلك، ستتعامل مع أنظمة مكافحة البوتات: Akamai على معظم كبار تجار التجزئة، وCloudflare على كثير من المواقع الأخرى، وImperva على المواقع المالية. تفحص البصمة الرقمية وTLS والتوقيت والكوكيز — وليس فقط IP. حافظ على Accept-Language: de-DE، والمنطقة الزمنية Europe/Berlin، وتعامل مع كوكي الموافقة قبل أي شيء آخر. إذا بدأ الموقع بإرسال أخطاء 429، فأنت ترسل الطلبات بسرعة كبيرة. أبطئ — لا تغيّر عناوين IP. تغيير العناوين عند الوصول إلى حد الطلبات في منطقة DACH عادةً يزيد احتمال الكشف، لا يقلله.