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بروكسي ألمانيا

بروكسيات IPv4 ألمانية ثابتة وموثوقة — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5، وقت تشغيل 99.9%، حركة مرور غير محدودة

اضبط خطتك ←وكلاء لمدة 48 ساعة
غير محدودبلا رسوم لكل GB
AMD EPYCأجهزة خوادم من أحدث جيل
حتى 80 Gbpsالوصلة الصاعدة لكل خادم
REST + MCPوفّر وأدِر عبر API

أنشئ خطة البروكسي.

ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.

الدولةعدد عناوين IP
دعم UDP
إيقاف

يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.

هل تحتاج إلى عدة دول في باقة واحدة أو عناوين IP إضافية للقائمة البيضاء أو اتصالات إضافية؟أنشئها في لوحة التحكم

أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.

تستخدم جميع عناوين FineProxy بروتوكول IPv4. تظل بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات المخصصة وبروكسيات مزودي الإنترنت ثابتة طوال مدة الخطة، بينما تتغير البروكسيات الدوارة مع كل طلب. تشمل الخطط الثابتة حركة مرور غير محدودة. الخيار المميَّز يطابق حالة الاستخدام الأساسية لهذه الصفحة: باقة مركز بيانات.

موصى به هناباقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركةمخصصشخصي، من عنوان IP واحدISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتةدوّارالفوترة بأرصدة API
الأنسبالبوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
الأشخاص لكل عنوانحتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.حتى 5مجمع مشترك
ثقة المنصةقياسيASN مركز بياناتعالٍ — حصريعالٍ — مسجّل لدى ISPيختلف حسب المجمع
السعر يبدأ من$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
الحد الأدنى للطلب100 عنوان IP1 IP100 عنوان IP2.5 مليون رصيد
مدة العنوانثابت طوال المدةثابت طوال المدةثابت طوال المدةيتغيّر مع كل طلب
عرض النطاق التردديغير محدودغير محدودغير محدودالأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
UDP / مكالمات صوتيةإضافة اختياريةإضافة اختياريةإضافة اختياريةغير متاح
البروتوكولاتHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
المصادقةقائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.مفتاح API
اعرض الباقاتاعرض باقات البروكسي المخصصاعرض باقات ISPاعرض الباقات
موصى به هنا

باقة مركز بيانات

تُباع على دفعات، مشتركة

الأنسب

البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.

ثقة المنصة

قياسيASN مركز بيانات

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض الباقات

مخصص

شخصي، من عنوان IP واحد

الأنسب

جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.

الأشخاص لكل عنوان

1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.

ثقة المنصة

عالٍ — حصري

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.

الحد الأدنى للطلب

1 IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات البروكسي المخصص

ISP

عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة

الأنسب

أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5

ثقة المنصة

عالٍ — مسجّل لدى ISP

السعر يبدأ من

$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات ISP

دوّار

الفوترة بأرصدة API

الأنسب

جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.

الأشخاص لكل عنوان

مجمع مشترك

ثقة المنصة

يختلف حسب المجمع

السعر يبدأ من

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

الحد الأدنى للطلب

2.5 مليون رصيد

مدة العنوان

يتغيّر مع كل طلب

عرض النطاق الترددي

الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.

UDP / مكالمات صوتية

غير متاح

البروتوكولات

HTTP, SOCKS5

المصادقة

مفتاح API

اعرض الباقات

وكلاء لمدة 48 ساعة

أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.

وكلاء لمدة 48 ساعة

أبرز مواقع البروكسي

ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.

اعرض كل المواقع

اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.

تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.

ثم يكفي أن تقول

  • اشترِ 100 عنوان IP لمركز بيانات في ألمانيا وأضِف 203.0.113.7 إلى قائمة عناوين IP المسموح بها
  • اعرض معدل نجاح اليوم لحركة البروكسي الألمانية
  • جدّد كل خدمة تنتهي هذا الأسبوع، بأقل من $200
  • دوِّر عناوين IP عندما يكون التحديث التالي مجانياً
  • صدّر أحدث قائمة بروكسي بصيغة JSON
اعرف المزيد أنشئ مفتاح API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.

ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت

إنفاق أموالك

ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.

دفع أكثر من السعر المعروض

يحمل كل شراء القيمة expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.

إلغاء متسرّع

الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.

تحصيلك مرتين

استدعاءات الدفع تتطلّب idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.

MCP: 49 أداة · 9 نطاقات صلاحياتJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · بلا حالةREST API: 49 عملية · OpenAPI 3.1

إعداد يدوي

اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.

كل التكاملات

الأنظمة

المتصفحات

التطبيقات

مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.

حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.

طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.

500 Mbps

لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية

99.97%

من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً

96

خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور

0

حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة

AMD EPYC مخصص

خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.

شبكات فرعية مملوكة

عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.

وصلة صاعدة 80 Gbps

هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.

Tier III / IV

مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.

ملاحظات الاختبار

يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.

كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.

ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.

2011نقدّم بروكسي منذ

المواقع والمخزون

أستخدم الوكيل للعمل، وبشكل أكثر تحديدًا، يتم استخدام عناوين IP لبلدان مختلفة لتحليلات تطبيقات Play Market المتطورة. يعمل وكلاء البلدان المختلفة دون انقطاع، وأستطيع أن أشير إلى عنوان اليونان وألمانيا. السعر غير مكلف نسبيًا والجودة جيدة. لم تكن هناك تأخيرات كبيرة.

Anton Efagulالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

يقدم موقع Fineproxy.org خدمة بروكسي لائقة مع مجموعة واسعة من IPs والمواقع. ومع ذلك، قد تكون سرعات الاتصال غير متناسقة في بعض الأحيان، وقد تكون استجابة الدعم أبطأ من المتوقع. على الرغم من أن الخدمة مناسبة للمهام الأساسية، إلا أنها قد لا تلبي بشكل كامل احتياجات المستخدمين ذوي المتطلبات الأعلى أو المتطلبات المحددة. الأسعار تنافسية، لكن الأداء يمكن أن يكون أكثر استقرارًا لأولئك الذين يعتمدون عليه للاستخدام الاحترافي أو المكثف.

Charles BrownProxyRate, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

السرعة تحت الحمل

لقد كنت أستخدم FineProxy لعدة أشهر، وهي بسهولة واحدة من أفضل خدمات الوكيل التي صادفتها! الاتصال مستقر وسريع وآمن، مما يجعل التصفح والوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا أمرًا سلسًا. يقدم FineProxy مجموعة واسعة من IPs، والتبديل بينها سريع وخالي من المتاعب. دعم العملاء لديهم سريع الاستجابة ومفيد، ومستعد دائمًا للمساعدة عندما يكون لدي سؤال. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأسعار تنافسية بشكل لا يصدق بالنسبة لمستوى الخدمة المقدمة. نوصي بشدة بـ FineProxy لأي شخص يحتاج إلى وكلاء موثوقين وفعالين!

madisyncoleman81404Norton Safe Web, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

Fineproxy هي أعظم خدمة وكيل موجودة. اتصالات سريعة جدًا، واستقرار وسرعة عالية جدًا، ومجموعة عالية جدًا من الوكلاء، وقد أحببت الوكلاء الدوارين بشكل أفضل للتجريد وللأدوات الأخرى التي يجب عليك تجربتها

ReKT JanDieg, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

حركة المرور بلا حد

بينما يتقاضى مقدمو الخدمات الآخرون رسومًا مقابل GB أو حتى لكل طلب، يظل هؤلاء الأشخاص مخلصين لمهمتهم المتمثلة في الحفاظ على الإنترنت مجانيًا وآمنًا. خيارات مركز البيانات الخاصة بهم رخيصة وتأتي مع نطاق ترددي غير محدود.

Nemanja DuricSaasHub, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

نستخدم FineProxy منذ عامين. النطاق الترددي غير المحدود والاتصال رائعان ومستقران بكل بساطة. أوصي بها بشدة.

David RhodesTrustpilot, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

نُورد التقييمات بنصها الكامل. وحيث طرح العميل أمراً يمكننا الرد عليه، نعرض ردّنا من المنصة الأصلية معه.

جميع تقييمات العملاء
هل يعمل عنوان IP من مركز البيانات على Amazon.de أم أحتاج إلى ISP؟مركز بيانات يكفي

لاستخراج صفحات المنتجات والأسعار والمراجعات — بروكسيات مركز البيانات تؤدي المهمة بشكل جيد. Amazon.de لا يحظر نطاقات مركز البيانات بقوة كما تفعل بعض منصات التواصل الاجتماعي. أين يهم بروكسي ISP: إدارة حسابات البائعين أو اختبار تدفقات الدفع. نظام المخاطر في Amazon يأخذ بعين الاعتبار نوع IP إلى جانب سلوك الجلسة، وعناوين ISP تخضع لتدقيق أقل هناك. لجمع البيانات البحتة، بروكسي مركز البيانات يوفر المال.

يتكرر ذكر PAngV في المنتديات — هل يؤثر عنوان IP فعلًا على الأسعار المعروضة في المتاجر الألمانية .de؟نعم

نعم. قانون PAngV (Preisangabenverordnung) يُلزم المتاجر الموجهة للسوق الألماني بعرض الأسعار النهائية شاملة ضريبة القيمة المضافة وتكلفة الوحدة. عندما يكتشف المتجر أن الزائر من خارج ألمانيا، ينتقل إلى واجهة دولية — بأسعار مختلفة، ومناطق شحن مختلفة، وأحيانًا مخزون مختلف. Idealo وأدوات مقارنة الأسعار تفعل الشيء نفسه. هل تجمع بيانات أسعار من السوق الألماني بدون IP ألماني؟ الأرقام لن تعكس ما يراه المشترون الفعليون.

كيف تتعامل المواقع الألمانية .de مع نوافذ الموافقة وأنظمة مكافحة البوتات؟نوافذ موافقة أولاً

تقريبًا كل موقع .de رئيسي يعرض لك نافذة موافقة على ملفات تعريف الارتباط قبل عرض أي محتوى. هذا مطلب GDPR، والجهات الرقابية الألمانية تطبقه بصرامة أكثر من غيرها. عليك قبولها وحفظ الكوكي — ثم إرسال هذا الكوكي مع كل طلب، وإلا ستعود النافذة. بعد تجاوز ذلك، ستتعامل مع أنظمة مكافحة البوتات: Akamai على معظم كبار تجار التجزئة، وCloudflare على كثير من المواقع الأخرى، وImperva على المواقع المالية. تفحص البصمة الرقمية وTLS والتوقيت والكوكيز — وليس فقط IP. حافظ على Accept-Language: de-DE، والمنطقة الزمنية Europe/Berlin، وتعامل مع كوكي الموافقة قبل أي شيء آخر. إذا بدأ الموقع بإرسال أخطاء 429، فأنت ترسل الطلبات بسرعة كبيرة. أبطئ — لا تغيّر عناوين IP. تغيير العناوين عند الوصول إلى حد الطلبات في منطقة DACH عادةً يزيد احتمال الكشف، لا يقلله.

هل تعمل عناوين IP الألمانية من FineProxy' على المواقع النمساوية والسويسرية أيضًا؟نعم

في أغلب الحالات، نعم. ألمانيا والنمسا وسويسرا (DACH) تعمل بإعدادات متشابهة — نفس شبكات CDN، وإعدادات مكافحة بوتات متقاربة، ولوائح متداخلة. IP ألماني يتجاوز فحوصات الموقع الجغرافي على كثير من مواقع .at و.ch بدون مشاكل. أين لن يعمل: المواقع التي تتطلب تحديدًا IP نمساوي أو سويسري، مثل بوابات البنوك المحلية أو الخدمات الحكومية.

Sofort وgiropay وPayPal DE — هل تعتمد طريقة الدفع عند إتمام الشراء على عنوان IP؟نعم

في الغالب، نعم. المتاجر الألمانية تعرض خيارات الدفع المحلية للزوار القادمين من ألمانيا. ادخل من IP غير ألماني وقد يُختصر نموذج الدفع إلى Visa/Mastercard وربما PayPal الدولي فقط. إذا كنت تختبر كيف تبدو صفحة الدفع لمشترٍ ألماني، فأنت بحاجة إلى IP ألماني ثابت لرؤية النسخة الكاملة. بشكل منفصل، لائحة PSD2 الأوروبية تعني أن كل عملية دفع بالبطاقة تمر بتحقق من خطوتين — وهذا لا علاقة له بالبروكسي، البنك يتحقق من الجميع. لكن إذا انتقل IP الخاص بك إلى بلد آخر أثناء عملية الشراء، فقد يطلب البنك تأكيدًا إضافيًا فوق ذلك.

ثابت أم متناوب؟ثابت للجلسات

إذا كنت تسجّل الدخول إلى حسابات، أو تدير سلات شراء، أو تراقب أي شيء يتطلب البقاء مسجّلاً — فأنت تحتاج نفس IP طوال الجلسة. الموقع يتوقع اتصالًا ثابتًا، وتغيير العناوين أثناء الجلسة يبدو مريبًا. هنا تكمن فائدة عناوين IP الثابتة. لجمع البيانات العامة بدون تسجيل دخول — كتالوجات المنتجات، ونتائج البحث، والقوائم المفتوحة — عناوين IP المتناوبة تعمل بشكل أفضل. عنوان جديد مع كل طلب، واحتمال أقل للوصول إلى حدود الطلبات. فقط لا تجمع بين النهجين في نفس العملية.

ماذا تقدّم FineProxy لألمانيا؟ثلاثة أنواع

ثلاثة أنواع. بروكسي مراكز البيانات IPv4 — الخيار السريع والاقتصادي، يعمل بكفاءة للمراقبة واستدعاءات API والمواقع التي لا تهتم بنوع IP. بروكسي ISP IPv4 — مسجّلة لدى مزوّدي خدمة إنترنت حقيقيين، لذا تتعامل معها المواقع كاتصالات سكنية عادية. مناسبة للمواقع التي تحظر نطاقات مراكز البيانات. بروكسي متناوب يضم ألمانيا ضمن المجموعة — IP جديد مع كل طلب، يُحاسب بنظام رصيد API، مثالي عندما تحتاج إلى حجم كبير. جميع الخطط تستهدف على مستوى الدولة (DE) بدون اختيار مدينة. الخطط الثابتة تُحاسب لكل IP مع حركة مرور غير محدودة، والمتناوبة تُحاسب لكل رصيد.

هل يمكنني التجربة أولاً؟وكلاء 48 ساعة

وكلاء لمدة 48 ساعة. أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.

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بروكسيات ألمانيا عامة مجانية، نتحقّق منها بانتظام من حيث السرعة ووقت التشغيل. انسخ عنوان IP واحدًا أو صدّر القائمة الحالية — دون تسجيل.

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141.98.153.86:80
IP : المنفذ الدرجة البروتوكولاتإخفاء الهويةالمدينةالسرعة وقت التشغيل آخر فحص إجراء
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
نخبةعالمي
500 Mbps
99.97%
الآن
اشترِ
141.98.153.86:80
Contabo GmbH· 192 ms		96
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةKarlsruhe
9.00 Mbps
100.0%
1 س مضت
91.107.179.68:10809
Hetzner Online GmbH· 481 ms		67
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةFalkenstein
3.74 Mbps
86.6%
1 س مضت
103.237.102.191:11111
Zenlayer Inc· 815 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةFrankfurt am Main
2.21 Mbps
100.0%
1 س مضت
37.114.41.103:3128
SMARTNET Germany GmbH· 824 ms		51
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
2.18 Mbps
91.9%
1 س مضت
116.202.108.111:3128
Hetzner Online GmbH· 101 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافFalkenstein
9.00 Mbps
99.8%
1 يومًا
47.91.65.23:3128
Alibaba (US) Technology· 1368 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةFrankfurt am Main
1.32 Mbps
99.9%
1 س مضت
80.74.54.148:3128
Deutsche Glasfaser Wholesale· 889 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
مجهولSonsbeck
2.02 Mbps
100.0%
1 س مضت
161.35.70.249:80
DigitalOcean, LLC· 820 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافFrankfurt am Main
2.19 Mbps
100.0%
1 س مضت
49.13.22.249:10803
Hetzner Online GmbH· 1491 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةFalkenstein
1.21 Mbps
55.3%
1 س مضت
212.227.215.109:8128
IONOS SE· 658 ms		24
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
2.74 Mbps
31.2%
2 س مضت
206.81.30.79:3128
DigitalOcean, LLC· 105 ms		24
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافFrankfurt am Main
9.00 Mbps
19.5%
1 يومًا
157.90.10.50:80
Hetzner Online GmbH· 1006 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافFalkenstein
1.79 Mbps
98.7%
1 س مضت
5.42.127.131:80
Timeweb, LLP· 1153 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافFrankfurt am Main
1.56 Mbps
99.8%
1 س مضت
5.75.133.113:10803
Hetzner Online GmbH· 5098 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةNuremberg
353 Kbps
63.3%
1 س مضت
5.75.133.113:10812
Hetzner Online GmbH· 1573 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةNuremberg
1.14 Mbps
48.7%
1 س مضت
5.75.133.113:10807
Hetzner Online GmbH· 2833 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةNuremberg
635 Kbps
55.4%
1 س مضت
193.58.122.93:8118
Play2go International Limited· 401 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافFrankfurt am Main
4.49 Mbps
23.3%
1 س مضت
144.76.61.252:3128
Hetzner Online GmbH· 2993 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةFalkenstein
601 Kbps
50.5%
1 س مضت
49.13.22.249:10807
Hetzner Online GmbH· 546 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةFalkenstein
3.30 Mbps
11.3%
1 س مضت
64.188.71.169:3128
Senko Digital LLC· 1706 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافFrankfurt am Main
1.05 Mbps
72.2%
1 س مضت
72.56.122.5:3128
Timeweb, LLP· 560 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
مجهولFrankfurt am Main
3.21 Mbps
10.0%
1 س مضت
43.131.47.181:6666
Tencent Building, Kejizhongyi· 6387 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافFrankfurt am Main
282 Kbps
45.6%
1 س مضت
176.94.224.86:8080
Vodafone GmbH· 729 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافHennef (Sieg)
2.47 Mbps
10.0%
6 س مضت
144.76.61.252:1080
Hetzner Online GmbH· 5178 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافFalkenstein
348 Kbps
24.1%
1 س مضت
167.86.86.221:9050
Contabo GmbH· 3001 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافNuremberg
600 Kbps
13.1%
5 س مضت
193.30.123.172:3128
netcup GmbH· 4237 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافNuremberg
425 Kbps
20.2%
7 س مضت
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الدليل

ماذا يمنحك عنوان IP ألماني؟

3 دقيقة قراءةفريق شبكة FineProxy

يُرجى ملاحظة: البروكسيات المدرجة أدناه هي ليست بروكسيات خوادمنا المميزة. هذا هو قائمة عامة مجانية مجمّعة من مصادر مفتوحة — مفيدة للاختبار أو الاستخدام الأساسي.

جرّب استخراج بيانات Amazon.de من IP أمريكي وأول ما ستلاحظه: الأسعار خاطئة. ألمانيا لديها قانون PAngV — قانون تسعير يُلزم المتاجر بعرض الأسعار النهائية شاملة ضريبة القيمة المضافة وتكلفة الوحدة للزوار الألمان. من خارج البلاد، نفس صفحة المنتج تعرض لك تسعيرًا دوليًا، وأحيانًا واجهة متجر مختلفة تمامًا. OTTO وKaufland وZalando وIdealo — نفس القصة. إذا كنت تراقب التجارة الإلكترونية الألمانية من IP غير ألماني، فالأرقام خاطئة من البداية.

تمتلك FineProxy أكثر من 20,000 عنوان IPv4 ألماني — مركز بيانات وISP. عند شراء بروكسي ألماني، تحصل إما على بروكسي بعنوان IP ثابت (مخصص طوال فترة اشتراكك) أو عناوين IP متناوبة تتغير مع كل طلب. سعر ثابت لكل IP، حركة مرور غير محدودة، بدون رسوم خفية لكل GB.

كل شيء يعمل من فرانكفورت، بجوار DE-CIX — أحد أكبر نقاط تبادل الإنترنت في العالم. لأي شيء يستهدف أوروبا، من الصعب أن تجد زمن استجابة أقل. اتصالات خادم بروكسي ألمانيا (DE) السريعة تصل سرعتها إلى 500 Mbps على عتاد AMD Threadripper.

ثم هناك الطبقة التنظيمية. GDPR في ألمانيا مقسّم بين BfDI (الفيدرالي) والجهات الرقابية في الولايات، ومواقع .de تأخذه على محمل الجد. تقريبًا كل موقع ألماني كبير يعرض طبقات موافقة تحجب المحتوى حتى تنقر عليها — سكريبت الاستخراج يحتاج للتعامل مع كوكي TCF، والبروكسي فقط يوصلك إلى الباب. نفس الأنماط تنطبق عبر منطقة DACH (النمسا، سويسرا)، لذا IP ألماني يؤدي مهمة مزدوجة.

أنظمة مكافحة البوتات على مواقع .de تعتمد غالبًا على Akamai وCloudflare. وهي لا تتحقق من IP فحسب، بل تفحص بصمة المتصفح، إصدار TLS، توقيت الطلبات، والتعامل مع الكوكيز. عنوان IP ألماني نظيف يتجاوز فحص الموقع الجغرافي، لكنك لا تزال بحاجة إلى هيدرات متسقة (Accept-Language: de-DE، المنطقة الزمنية Europe/Berlin) وسرعة تصفح طبيعية تحاكي المستخدم البشري. تواجه تقييد معدل الطلبات؟ أبطئ السرعة. تدوير عناوين IP عند ظهور خطأ 429 في منطقة DACH غالبًا ما يأتي بنتائج عكسية.

ما يتجاوز مراقبة الأسعار: ترتيب نتائج Google.de يتغير حسب الموقع، وARD Mediathek وZDF يحظران الزيارات من خارج ألمانيا جغرافيًا، وشبكات الإعلانات تعرض محتوى إبداعيًا مختلفًا لزوار DE. بدون IP محلي، لن ترى ما يراه المستخدمون الألمان.

HTTP/HTTPS وSOCKS5 — الكل مشمول. المصادقة عبر قائمة IP المسموح بها أو اسم المستخدم/كلمة المرور. تصدير قوائم البروكسي عبر REST API بصيغ CSV وTXT وJSON — مع إمكانية الفلترة حسب البروتوكول وأتمتة السحب. كل عنوان IP مجهول الهوية تمامًا: بدون ترويسات إعادة توجيه، مع شهادة SSL مستقلة لكل عنوان.