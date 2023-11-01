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بروكسي كندا

بروكسيات كندية ثابتة وموثوقة بعناوين IPv4 — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5، وقت تشغيل 99.9%، حركة مرور غير محدودة

اضبط خطتك ←وكلاء لمدة 48 ساعة
غير محدودبلا رسوم لكل GB
AMD EPYCأجهزة خوادم من أحدث جيل
حتى 80 Gbpsالوصلة الصاعدة لكل خادم
REST + MCPوفّر وأدِر عبر API

أنشئ خطة البروكسي.

ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.

الدولةعدد عناوين IP
دعم UDP
إيقاف

يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.

هل تحتاج إلى عدة دول في باقة واحدة أو عناوين IP إضافية للقائمة البيضاء أو اتصالات إضافية؟أنشئها في لوحة التحكم

أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.

تستخدم جميع عناوين FineProxy بروتوكول IPv4. تظل بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات المخصصة وبروكسيات مزودي الإنترنت ثابتة طوال مدة الخطة، بينما تتغير البروكسيات الدوارة مع كل طلب. تشمل الخطط الثابتة حركة مرور غير محدودة. الخيار المميَّز يطابق حالة الاستخدام الأساسية لهذه الصفحة: باقة مركز بيانات.

موصى به هناباقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركةمخصصشخصي، من عنوان IP واحدISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتةدوّارالفوترة بأرصدة API
الأنسبالبوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
الأشخاص لكل عنوانحتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.حتى 5مجمع مشترك
ثقة المنصةقياسيASN مركز بياناتعالٍ — حصريعالٍ — مسجّل لدى ISPيختلف حسب المجمع
السعر يبدأ من$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
الحد الأدنى للطلب100 عنوان IP1 IP100 عنوان IP2.5 مليون رصيد
مدة العنوانثابت طوال المدةثابت طوال المدةثابت طوال المدةيتغيّر مع كل طلب
عرض النطاق التردديغير محدودغير محدودغير محدودالأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
UDP / مكالمات صوتيةإضافة اختياريةإضافة اختياريةإضافة اختياريةغير متاح
البروتوكولاتHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
المصادقةقائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.مفتاح API
اعرض الباقاتاعرض باقات البروكسي المخصصاعرض باقات ISPاعرض الباقات
موصى به هنا

باقة مركز بيانات

تُباع على دفعات، مشتركة

الأنسب

البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.

ثقة المنصة

قياسيASN مركز بيانات

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض الباقات

مخصص

شخصي، من عنوان IP واحد

الأنسب

جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.

الأشخاص لكل عنوان

1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.

ثقة المنصة

عالٍ — حصري

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.

الحد الأدنى للطلب

1 IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات البروكسي المخصص

ISP

عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة

الأنسب

أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5

ثقة المنصة

عالٍ — مسجّل لدى ISP

السعر يبدأ من

$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات ISP

دوّار

الفوترة بأرصدة API

الأنسب

جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.

الأشخاص لكل عنوان

مجمع مشترك

ثقة المنصة

يختلف حسب المجمع

السعر يبدأ من

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

الحد الأدنى للطلب

2.5 مليون رصيد

مدة العنوان

يتغيّر مع كل طلب

عرض النطاق الترددي

الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.

UDP / مكالمات صوتية

غير متاح

البروتوكولات

HTTP, SOCKS5

المصادقة

مفتاح API

اعرض الباقات

وكلاء لمدة 48 ساعة

أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.

وكلاء لمدة 48 ساعة

أبرز مواقع البروكسي

ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.

اعرض كل المواقع

اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.

تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.

ثم يكفي أن تقول

  • اشترِ 100 عنوان IP لمركز بيانات في كندا وأضِف 203.0.113.7 إلى قائمة عناوين IP المسموح بها
  • اعرض معدل نجاح اليوم لحركة البروكسي الكندية
  • جدّد كل خدمة تنتهي هذا الأسبوع، بأقل من $200
  • دوِّر عناوين IP عندما يكون التحديث التالي مجانياً
  • صدّر أحدث قائمة بروكسي بصيغة JSON
اعرف المزيد أنشئ مفتاح API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.

ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت

إنفاق أموالك

ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.

دفع أكثر من السعر المعروض

يحمل كل شراء القيمة expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.

إلغاء متسرّع

الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.

تحصيلك مرتين

استدعاءات الدفع تتطلّب idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.

MCP: 49 أداة · 9 نطاقات صلاحياتJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · بلا حالةREST API: 49 عملية · OpenAPI 3.1

إعداد يدوي

اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.

كل التكاملات

الأنظمة

المتصفحات

التطبيقات

مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.

حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.

طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.

500 Mbps

لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية

99.97%

من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً

96

خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور

0

حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة

AMD EPYC مخصص

خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.

شبكات فرعية مملوكة

عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.

وصلة صاعدة 80 Gbps

هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.

Tier III / IV

مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.

ملاحظات الاختبار

يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.

كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.

ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.

2011نقدّم بروكسي منذ

المواقع والمخزون

Fineproxy هي خدمة وكيل موثوقة معروفة بشبكتها الواسعة من IPs وخططها المرنة. وهو يوفر نطاقًا واسعًا من خيارات الوكيل (HTTP، HTTPS، SOCKS) ويغطي مواقع عالمية متعددة، مما يجعله مناسبًا لمختلف المهام عبر الإنترنت مثل تجريف الويب والتصفح المجهول والوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا. يقدّر المستخدمون سرعات الاتصال العالية والواجهة سهلة التنقل، بالإضافة إلى خيار الاختيار من بين الوكلاء المشتركين أو الخاصين. فريق دعم Fineproxy سريع الاستجابة ويضمن المساعدة عند الحاجة. على الرغم من أنه قد يكون أغلى قليلاً من بعض البدائل، إلا أن أدائه واستقراره يجعله خيارًا قويًا للأفراد والشركات التي تحتاج إلى خدمة وكيل موثوقة.

hamouالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

FineProxy تجاوز توقعاتي! وكلائهم سريعون وآمنون وموثوقون بشكل لا يصدق. مجموعة واسعة من الخيارات لـ IPs والمواقع تجعل من السهل تخصيصها حسب احتياجاتي. فريق الدعم سريع الاستجابة ومفيد، مما يضمن حل أي مشكلات بسرعة. موصى به للغاية لأي شخص يبحث عن خدمة وكيل جديرة بالثقة!

tan55633035gNorton Safe Web, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

السرعة تحت الحمل

FineProxy هي خدمة ممتازة لأولئك الذين يقدرون الاستقرار والأمان. يعمل الوكلاء دون انقطاع، وفريق الدعم متاح دائمًا ويقوم بحل أي مشكلات بسرعة. التسعير في متناول الجميع سارة!

DarrelFaulknerSaasHub, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

معجب تماما! السرعات مذهلة، مما يسمح لي بالتصفح والبث بسلاسة. واجهة المستخدم بديهية، مما يجعل من السهل تبديل الخوادم. إذا كنت بحاجة إلى وكيل موثوق وسريع، فهذا هو الوكيل المناسب لك!.

Nadeem KhanTrustpilot, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

حركة المرور بلا حد

عمل رائع عمل رائع – وكلاء رائعون عمل رائع أيها الفريق! لقد اكتشفت هذه الخدمة للتو وأنا منبهر حقًا – القيمة التي تقدمها مقابل السعر لا تصدق. والآن مع وصول سكني غير محدود؟ هذا هو المستوى التالي. احترام كبير لكم جميعا. سأعود بالتأكيد!

hamzaerkoDieg, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

بينما يتقاضى مقدمو الخدمة الآخرون رسومًا مقابل GB أو حتى لكل طلب، يظل هؤلاء الأشخاص مخلصين لمهمتهم ويقدمون وكلاء مراكز بيانات بأسعار معقولة مع نطاق ترددي غير محدود. لقد بحثت في جميع أنحاء الإنترنت عن خدمة مثل هذه وكنت سعيدًا جدًا لأنني وجدتها.

bhwowsersNorton Safe Web, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

نُورد التقييمات بنصها الكامل. وحيث طرح العميل أمراً يمكننا الرد عليه، نعرض ردّنا من المنصة الأصلية معه.

جميع تقييمات العملاء
هل تنجح فعلاً حلول تجاوز حجب مباريات NHL باستخدام بروكسي من مقاطعة أخرى؟حسب الخدمة

يعتمد الأمر على الخدمة. يتحقق Sportsnet+ Standard وTSN من عنوان IP مقابل مناطق البث. عنوان IP من خارج منطقة الحجب — مثلاً IP من فانكوفر لحجب تورنتو — يتجاوز هذا الفحص. يلغي Sportsnet+ Premium ($34.99/شهرياً) الحجب بالكامل، لذا يوازن البعض بين تكلفة البروكسي وتكلفة الترقية. بروكسيات ISP أكثر موثوقية للبث من بروكسيات مراكز البيانات. نظام كشف TSN أخف، بينما Sportsnet أكثر صرامة.

CBC Gem و Crave من خارج البلاد؟كلاهما محجوب جغرافياً

كلاهما محجوب جغرافياً. يعرض CBC Gem محتوى مجانياً بإعلانات لعناوين IP المحلية فقط — المغتربون والمسافرون هم الجمهور الرئيسي. وCrave (Bell Media) بنفس الطريقة. بروكسيات ISP تمرّ بشكل أكثر موثوقية، بينما تُكشف بروكسيات مراكز البيانات بشكل أسرع خصوصاً على Crave. صفحة دعم CBC نفسها تطلب إيقاف أي VPN أو بروكسي عند استكشاف الأخطاء — فهم يعلمون أن الناس يستخدمونها.

هل استخراج بيانات المواقع المحلية قانوني بموجب PIPEDA؟بيانات عامة محمية

يتعامل قانون PIPEDA مع البيانات الشخصية المتاحة للعامة باعتبارها محمية. أصدر مفوض الخصوصية بيانًا مشتركًا في عام 2024 يؤكد أنّ المؤسسات ملزمة بتطبيق طبقات متعددة من وسائل الحماية ضد الاستخراج الآلي، وأنّ الاستخراج الجماعي للبيانات الشخصية قد يُعدّ انتهاكًا واجب الإبلاغ. أما بالنسبة للبيانات غير الشخصية — كأسعار المنتجات، والبيانات الوصفية للقوائم، وإعلانات الوظائف بدون أسماء — فالمخاطر القانونية أقل. لكن المواقع الكندية تميل إلى تطبيق الحماية بصرامة أكبر من نظيراتها الأمريكية.

هل يمكنني سحب بيانات قوائم MLS من realtor.ca؟يخالف شروط الخدمة

يُعد ذلك انتهاكاً تقنياً لشروط الخدمة. قناة DDF التابعة لـ CREA هي القناة الرسمية، لكنها تغطي فقط 60-65% من القوائم الوطنية — مقاطعتا Saskatchewan وQuebec مستبعدتان، وليست جميع شركات الوساطة العقارية مشاركة. يتطلب الوصول عبر API عضوية CREA ورخصة وساطة عقارية. توجد أدوات لاستخراج بيانات القوائم العامة، لكن realtor.ca يراقب الوصول غير المصرح به. يلزم عنوان IP محلي لعرض القوائم الكاملة.

ما الذي يميّز FineProxy عن مزوّدي البروكسي الآخرين؟ASN كندي خاص

بصفتها مزوّد خدمة بروكسي كندي (CA)، تمتلك FineProxy رقم ASN خاصًا بها — عناوين IP لمراكز البيانات ليست مستضافة على السحابة، بسعر ثابت لكل IP وحركة مرور غير محدودة. مثالية لمراقبة Shopify وKijiji والمواقع التي لا تتحقق من نوع الـ IP. ISP IPv4 على شبكات Rogers وBell وTelus للبث المباشر والمنصات التي تُصفّي حسب نوع الاتصال. بروكسيات متناوبة مع كندا ضمن المجموعة. على مستوى الدولة. بصفتنا أفضل مزوّد لعناوين IP الكندية للعمل بكميات كبيرة — بدون فوترة لكل GB.

بروكسيات كندا المباشرة
تُحدَّث كل 15 دقيقة

بروكسيات كندا عامة مجانية، نتحقّق منها بانتظام من حيث السرعة ووقت التشغيل. انسخ عنوان IP واحدًا أو صدّر القائمة الحالية — دون تسجيل.

البروتوكول
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المنفذ
آخر فحص
505 متصل·تحتاج المزيد؟ →
23.227.39.78:80
IP : المنفذ الدرجة البروتوكولاتإخفاء الهويةالمدينةالسرعة وقت التشغيل آخر فحص إجراء
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
نخبةعالمي
500 Mbps
99.97%
الآن
اشترِ
23.227.39.78:80
Cloudflare, Inc.· 196 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.52:80
Cloudflare, Inc.· 174 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.106:80
Cloudflare, Inc.· 204 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
8.82 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.115:80
Cloudflare, Inc.· 96 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.60:80
Cloudflare, Inc.· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
8.61 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.197:80
Cloudflare, Inc.· 216 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
8.33 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.60:80
Cloudflare, Inc.· 231 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
7.79 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.217:80
Cloudflare, Inc.· 226 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
7.96 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.6:80
Cloudflare, Inc.· 256 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
7.03 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.245:80
Cloudflare, Inc.· 325 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
5.54 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.21:80
Cloudflare, Inc.· 413 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
4.36 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.39:80
Cloudflare, Inc.· 464 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
3.88 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.192:80
Cloudflare, Inc.· 464 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
3.88 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.205:80
Cloudflare, Inc.· 460 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
3.91 Mbps
100.0%
1 س مضت
184.75.221.82:3118
Amanah Tech Inc.· 1145 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
مجهول
1.57 Mbps
99.9%
1 س مضت
23.227.39.40:80
Cloudflare, Inc.· 544 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
3.31 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.201:80
Cloudflare, Inc.· 541 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
3.33 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.15:80
Cloudflare, Inc.· 616 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
2.92 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.3:80
Cloudflare, Inc.· 634 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
2.84 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.168:80
Cloudflare, Inc.· 626 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
2.88 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.65:80
Cloudflare, Inc.· 565 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
3.19 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.189:80
Cloudflare, Inc.· 621 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
2.90 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.12:80
Cloudflare, Inc.· 618 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
2.91 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.148:80
Cloudflare, Inc.· 568 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
3.17 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.123:80
Cloudflare, Inc.· 589 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
3.06 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.23:80
Cloudflare, Inc.· 595 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
3.02 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.82:80
Cloudflare, Inc.· 668 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
2.69 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.204:80
Cloudflare, Inc.· 738 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
2.44 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.135:80
Cloudflare, Inc.· 691 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
2.60 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.247:80
Cloudflare, Inc.· 747 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
2.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.154:80
Cloudflare, Inc.· 725 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
2.48 Mbps
100.0%
1 س مضت
38.49.210.79:40000
Rica Web Services· 453 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةMontreal
3.97 Mbps
18.8%
1 س مضت
159.203.61.169:3128
DigitalOcean, LLC· 287 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافToronto
6.27 Mbps
46.8%
1 س مضت
23.227.38.102:80
Cloudflare, Inc.· 1251 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.44 Mbps
99.6%
1 س مضت
23.227.38.246:80
Cloudflare, Inc.· 1254 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.169:80
Cloudflare, Inc.· 1259 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.43 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.45:80
Cloudflare, Inc.· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.43 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.140:80
Cloudflare, Inc.· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.55:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.33:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.110:80
Cloudflare, Inc.· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.180:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.155:80
Cloudflare, Inc.· 1354 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.33 Mbps
99.6%
1 س مضت
23.227.39.63:80
Cloudflare, Inc.· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.181:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.252:80
Cloudflare, Inc.· 1328 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.0:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.139:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.118:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.5:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.40 Mbps
99.0%
1 س مضت
23.227.38.90:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.166:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.46:80
Cloudflare, Inc.· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.185:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.137:80
Cloudflare, Inc.· 1358 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.5:80
Cloudflare, Inc.· 1357 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.242:80
Cloudflare, Inc.· 1383 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.73:80
Cloudflare, Inc.· 1368 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.88:80
Cloudflare, Inc.· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.159:80
Cloudflare, Inc.· 1365 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.173:80
Cloudflare, Inc.· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.8:80
Cloudflare, Inc.· 1400 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.49:80
Cloudflare, Inc.· 1406 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.207:80
Cloudflare, Inc.· 1405 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.54:80
Cloudflare, Inc.· 1407 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.12:80
Cloudflare, Inc.· 1176 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.53 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.94:80
Cloudflare, Inc.· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.179:80
Cloudflare, Inc.· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.248:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.135:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.187:80
Cloudflare, Inc.· 1161 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.55 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.109:80
Cloudflare, Inc.· 1379 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.239:80
Cloudflare, Inc.· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.222:80
Cloudflare, Inc.· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.11:80
Cloudflare, Inc.· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.206:80
Cloudflare, Inc.· 1407 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.159:80
Cloudflare, Inc.· 1466 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.23 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.121:80
Cloudflare, Inc.· 1428 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.119:80
Cloudflare, Inc.· 1372 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.31 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.30:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.88:80
Cloudflare, Inc.· 1300 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.14:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.153:80
Cloudflare, Inc.· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.83:80
Cloudflare, Inc.· 1307 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.51:80
Cloudflare, Inc.· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.141:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.212:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.9:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.22:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.240:80
Cloudflare, Inc.· 1222 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.147:80
Cloudflare, Inc.· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.50 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.37:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.127:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.230:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.189:80
Cloudflare, Inc.· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.194:80
Cloudflare, Inc.· 1172 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.236:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.116:80
Cloudflare, Inc.· 1495 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.20 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.111:80
Cloudflare, Inc.· 1442 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.25 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.48:80
Cloudflare, Inc.· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.69:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.7:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.20:80
Cloudflare, Inc.· 1406 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.223:80
Cloudflare, Inc.· 1475 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.22 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.50:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.64:80
Cloudflare, Inc.· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.1:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.211:80
Cloudflare, Inc.· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.48 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.52:80
Cloudflare, Inc.· 1412 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.220:80
Cloudflare, Inc.· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.60.161:80
Cloudflare, Inc.· 1083 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.66 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.93:80
Cloudflare, Inc.· 1123 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.60 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.155:80
Cloudflare, Inc.· 1151 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.56 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.53:80
Cloudflare, Inc.· 1104 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.63 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.195:80
Cloudflare, Inc.· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.150:80
Cloudflare, Inc.· 1167 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.151:80
Cloudflare, Inc.· 1167 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.61:80
Cloudflare, Inc.· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.79:80
Cloudflare, Inc.· 1297 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.227:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.80:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.184:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.14:80
Cloudflare, Inc.· 1319 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.197:80
Cloudflare, Inc.· 1105 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.63 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.178:80
Cloudflare, Inc.· 1211 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.83:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.40 Mbps
99.8%
1 س مضت
23.227.38.95:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.254:80
Cloudflare, Inc.· 1366 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.147:80
Cloudflare, Inc.· 1420 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.70:80
Cloudflare, Inc.· 1404 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.236:80
Cloudflare, Inc.· 1392 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.163:80
Cloudflare, Inc.· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.167:80
Cloudflare, Inc.· 1396 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.19:80
Cloudflare, Inc.· 1377 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.31 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.156:80
Cloudflare, Inc.· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.56 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.110:80
Cloudflare, Inc.· 1351 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.244:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.96:80
Cloudflare, Inc.· 1174 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.53 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.152:80
Cloudflare, Inc.· 1206 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.98:80
Cloudflare, Inc.· 1202 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.50 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.42:80
Cloudflare, Inc.· 1182 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.196:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.157:80
Cloudflare, Inc.· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.2:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.130:80
Cloudflare, Inc.· 1483 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.190:80
Cloudflare, Inc.· 1455 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.240:80
Cloudflare, Inc.· 1452 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.100:80
Cloudflare, Inc.· 1490 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.244:80
Cloudflare, Inc.· 1449 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.103:80
Cloudflare, Inc.· 1404 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.226:80
Cloudflare, Inc.· 1415 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.27:80
Cloudflare, Inc.· 1386 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.164:80
Cloudflare, Inc.· 1499 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.20 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.228:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.177:80
Cloudflare, Inc.· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.105:80
Cloudflare, Inc.· 1305 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.38 Mbps
98.5%
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23.227.39.233:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.133:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.81:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.21:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.153:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.136:80
Cloudflare, Inc.· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.25 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.98:80
Cloudflare, Inc.· 1311 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.17:80
Cloudflare, Inc.· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
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98.8%
1 س مضت
23.227.38.51:80
Cloudflare, Inc.· 1405 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.138:80
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HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
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1.27 Mbps
100.0%
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23.227.39.204:80
Cloudflare, Inc.· 1394 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.29 Mbps
100.0%
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23.227.39.8:80
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HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
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100.0%
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23.227.38.170:80
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100.0%
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100.0%
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100.0%
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23.227.39.95:80
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100.0%
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100.0%
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23.227.39.16:80
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100.0%
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23.227.39.74:80
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1.47 Mbps
100.0%
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100.0%
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1.25 Mbps
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1.04 Mbps
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الدليل

ما الذي يُغيّره عنوان IP كندي فعليًا — من أسعار Shopify إلى حجب مباريات NHL

2 دقيقة قراءةفريق شبكة FineProxy

يُرجى ملاحظة: البروكسيات المدرجة أدناه هي ليست بروكسيات خوادمنا المميزة. هذا هو قائمة عامة مجانية مجمّعة من مصادر مفتوحة — مفيدة للاختبار أو الاستخدام الأساسي.

تدير Shopify أكثر من 1.7 مليون متجر، ونسبة كبيرة منها كندية. تعتمد Shopify على نظام GeoIP مدمج لإعادة توجيه الزوار حسب عنوان IP — فعنوان IP كندي يعرض أسعاراً بالدولار الكندي وخيارات شحن محلية، وأحياناً توفر مختلف للمنتجات. أما عنوان IP أمريكي على نفس المتجر فيعرض أسعاراً بالدولار الأمريكي وشحناً أمريكياً، وربما كتالوج مختلف. إذا كنت تراقب أسعار المنافسين أو المخزون أو أوقات التسليم على المتاجر الكندية، فأنت بحاجة إلى خادم بروكسي كندي وإلا ستقارن بيانات خاطئة.

حجب البث الإقليمي لـ NHL هو السبب الآخر الذي يدفع المستخدمين للبحث عن بروكسيات كندية. تفرض الرابطة حجب مباريات كل فريق في منطقة البث المحلية على بعض خدمات البث. Sportsnet+ Standard وTSN — جميعها تطبّق هذا الحجب. تورنتو لا تستطيع مشاهدة بعض مباريات Leafs على البث الوطني. فانكوفر، نفس الأمر مع Canucks. عنوان IP من مقاطعة مختلفة يتجاوز الحجب المحلي دون الحاجة لدفع $34.99 شهرياً مقابل اشتراك Sportsnet+ Premium.

عناوين IP المحلية مهمة أيضاً لجمع البيانات. يقوم Kijiji (النسخة الكندية من Craigslist، مملوك لـ Adevinta) بتصفية القوائم حسب المنطقة بناءً على عنوان IP. يقيّد realtor.ca بيانات MLS عبر DDF التابعة لـ CREA — فقط 60-65% من القوائم متاحة عبر API الرسمي، ومقاطعتا Saskatchewan وQuebec مستبعدتان تماماً. يتعامل قانون PIPEDA (قانون الخصوصية الفيدرالي) مع المعلومات الشخصية المتاحة للعموم باعتبارها لا تزال محمية — أصدر مفوض الخصوصية بياناً مشتركاً بشأن استخراج البيانات في 2024. قد يُعتبر الاستخراج الجماعي للبيانات الشخصية انتهاكاً يستوجب الإبلاغ. أكثر صرامة من الولايات المتحدة، وأقرب إلى المعايير الأوروبية.

عند شراء بروكسيات كندية من FineProxy، تحصل على عناوين IPv4 من مراكز البيانات وISP. بروكسيات مراكز البيانات تعمل على ASN خاص، بسعر ثابت لكل IP وحركة مرور غير محدودة. بروكسيات ISP — مسجّلة لدى مزوّدين مثل Rogers وBell وTelus — تجتاز فحوصات نوع IP على منصات البث. كل IP يعمل كبروكسي مجهول الهوية في كندا: بدون ترويسات إعادة توجيه، مع شهادة SSL فردية لكل بروكسي. يدعم HTTP/HTTPS وSOCKS5، استهداف على مستوى الدولة.