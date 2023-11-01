يحب مزودو البروكسي التباهي بأحجام مجمعات عناوين IP — 20 مليون، 70 مليون، 100 مليون عنوان IP. يبدو الأمر مبهرًا. لكن مجمعًا مُدارًا بعناية يضم بضع مئات من عناوين IP عالية الجودة سيتفوق على مليون عنوان محترق في كل مرة. المهم ليس العدد. المهم هو ما إذا كانت تلك العناوين نظيفة وسريعة وغير مدرجة بالفعل في القوائم السوداء لمواقعك المستهدفة.

بروكسي مراكز البيانات مقابل البروكسي السكني — متى تحتاج فعلًا لدفع المزيد

لمعظم مهام استخراج البيانات، بروكسيات مراكز البيانات هي الخيار الصحيح. فهي سريعة، واقتصادية، وتتعامل مع مئات الخيوط بسهولة. قوائم المنتجات من مواقع التجارة الإلكترونية، ونتائج البحث، والبيانات العامة من الأدلة — عناوين IP لمراكز البيانات تؤدي المهمة. تحتاج إلى بروكسيات سكنية عندما يحارب الموقع المستهدف أدوات الاستخراج بنشاط. وسائل التواصل الاجتماعي، وGoogle، والأسواق المحمية بشدة — تتحقق هذه المواقع مما إذا كان عنوان IP ينتمي إلى مركز بيانات. إذا كان كذلك، تُشدّد التحقق — المزيد من CAPTCHA، وحدود أكثر صرامة للطلبات، وأحيانًا حظر كامل. لكن هذا ينطبق على أقلية من مهام الاستخراج. معظم المواقع لا تشغّل أنظمة مكافحة بوتات عدوانية. تدوير عناوين IP لمراكز البيانات مع فترات توقف مناسبة بين الطلبات يتعامل مع 80% مما هو موجود.