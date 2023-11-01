يحب مزودو البروكسي التباهي بأحجام مجمعات عناوين IP — 20 مليون، 70 مليون، 100 مليون عنوان IP. يبدو الأمر مبهرًا. لكن مجمعًا مُدارًا بعناية يضم بضع مئات من عناوين IP عالية الجودة سيتفوق على مليون عنوان محترق في كل مرة. المهم ليس العدد. المهم هو ما إذا كانت تلك العناوين نظيفة وسريعة وغير مدرجة بالفعل في القوائم السوداء لمواقعك المستهدفة.
بروكسي مراكز البيانات مقابل البروكسي السكني — متى تحتاج فعلًا لدفع المزيد
لمعظم مهام استخراج البيانات، بروكسيات مراكز البيانات هي الخيار الصحيح. فهي سريعة، واقتصادية، وتتعامل مع مئات الخيوط بسهولة. قوائم المنتجات من مواقع التجارة الإلكترونية، ونتائج البحث، والبيانات العامة من الأدلة — عناوين IP لمراكز البيانات تؤدي المهمة. تحتاج إلى بروكسيات سكنية عندما يحارب الموقع المستهدف أدوات الاستخراج بنشاط. وسائل التواصل الاجتماعي، وGoogle، والأسواق المحمية بشدة — تتحقق هذه المواقع مما إذا كان عنوان IP ينتمي إلى مركز بيانات. إذا كان كذلك، تُشدّد التحقق — المزيد من CAPTCHA، وحدود أكثر صرامة للطلبات، وأحيانًا حظر كامل. لكن هذا ينطبق على أقلية من مهام الاستخراج. معظم المواقع لا تشغّل أنظمة مكافحة بوتات عدوانية. تدوير عناوين IP لمراكز البيانات مع فترات توقف مناسبة بين الطلبات يتعامل مع 80% مما هو موجود.
كم عدد عناوين IP التي تحتاجها فعلًا؟
خذ عدد الصفحات التي تقوم باستخراجها، واقسمه على السرعة المطلوبة، مع مراعاة مدى تحمّل الموقع. موقع إخباري قد يسمح بأكثر من 300 طلب في الساعة من عنوان IP واحد. موقع تجارة إلكترونية — 100-200. وسائل التواصل الاجتماعي — قد تصل إلى 30-60 فقط. لاستخراج 10,000 صفحة يوميًا على موقع متوسط المستوى، يكفي 10-50 عنوان IP مع التدوير. وليس الملايين. بروكسيات مراكز البيانات من FineProxy البالغ عددها 100,000 كافية لأي إعداد خادم بروكسي لاستخراج البيانات، حتى الأكثر كثافة.
العمل مع أطر عمل استخراج البيانات
معظم الأدوات تدعم البروكسي بشكل افتراضي. في Scrapy، مرّر البروكسي عبر بيانات الطلب الوصفية: meta={‘proxy’: ‘http://ip:port’}. إذا كنت تدير عملية أكبر، ستحتاج إلى إعداد مجمع تدوير بروكسي في Scrapy — وهو في الأساس طبقة وسيطة تستبدل عنوان IP مختلفًا من قائمتك قبل إرسال كل طلب. يعمل FineProxy مع Scrapy وCrawlee وPuppeteer وPlaywright وأي أداة تقبل HTTP أو SOCKS5.A-Parser، الأداة الشائعة في استخراج بيانات SEO، تدعم استيراد البروكسي بالجملة مع ربط عناوين IP. حمّل قائمتك، واربطها بعنوان IP الحقيقي الخاص بك من لوحة تحكم FineProxy، ودع A-Parser يتناوب عليها.
أيّ أسلوب تدوير أفضل؟
تدوير IP مع كل طلب أكثر أمانًا — لا يتراكم نشاط مشبوه على عنوان واحد. لكنه أبطأ لأن كل IP جديد يعني اتصالًا جديدًا.التدوير بمؤقّت زمني (كل 50-100 طلب) أو فقط عند الحظر أسرع ويهدر عناوين أقل. ابدأ بهذا الأسلوب، ولا تنتقل إلى التدوير مع كل طلب إلا إذا كنت تتعرّض للحظر بشكل متكرر.بالنسبة لإعدادات بروكسي العنكبوت وبروكسي الزاحف التي تعمل عبر آلاف الصفحات، عادةً ما يستحق التدوير مع كل طلب التضحية بالسرعة.
ما الذي يجعل بروكسي الاستخراج جيدًا؟
يجب أن يكون البروكسي سريعًا — عند آلاف الطلبات، الفرق بين زمن استجابة 50ms و200ms يتحوّل إلى ساعات. يجب أن يكون نظيفًا — غير مستغَل من مرسلي السبام، وغير مُدرَج في القوائم السوداء. والأفضل أن يكون حصريًا لك وحدك. مشاركة IP مع خمسين سكرابر آخرين يستهدفون نفس الموقع وصفة مضمونة لحظر الجميع. FineProxy تمتلك 100,000 عنوان IP خاص بها — وليست مُعاد بيعها من مزوّد آخر. تحصل على بروكسيات مخصصة لا يستخدمها أي شخص آخر على مواقعك المستهدفة.