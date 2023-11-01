جديد! |استدعاء API واحد وبيانات نظيفة. بلا حاجة لأدوات استخراج.← احصل على 10,000 توكن مجاني

بروكسي الكشط

بروكسيات مراكز بيانات ثابتة مصممة لعمليات استخراج بيانات الويب القابلة للتوسع دون حظر.

اضبط خطتك ←وكلاء لمدة 48 ساعة
غير محدودبلا رسوم لكل GB
AMD EPYCأجهزة خوادم من أحدث جيل
حتى 80 Gbpsالوصلة الصاعدة لكل خادم
REST + MCPوفّر وأدِر عبر API

أنشئ خطة بروكسي استخراج بيانات الويب.

ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.

الدولةعدد عناوين IP
دعم UDP
إيقاف

يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.

هل تحتاج إلى عدة دول في باقة واحدة أو عناوين IP إضافية للقائمة البيضاء أو اتصالات إضافية؟أنشئها في لوحة التحكم

أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.

تستخدم جميع عناوين FineProxy بروتوكول IPv4. تظل بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات المخصصة وبروكسيات مزودي الإنترنت ثابتة طوال مدة الخطة، بينما تتغير البروكسيات الدوارة مع كل طلب. تشمل الخطط الثابتة حركة مرور غير محدودة. الخيار المميَّز يطابق حالة الاستخدام الأساسية لهذه الصفحة: باقة مركز بيانات.

موصى به هناباقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركةمخصصشخصي، من عنوان IP واحدISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتةدوّارالفوترة بأرصدة API
الأنسبالبوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
الأشخاص لكل عنوانحتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.حتى 5مجمع مشترك
ثقة المنصةقياسيASN مركز بياناتعالٍ — حصريعالٍ — مسجّل لدى ISPيختلف حسب المجمع
السعر يبدأ من$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
الحد الأدنى للطلب100 عنوان IP1 IP100 عنوان IP2.5 مليون رصيد
مدة العنوانثابت طوال المدةثابت طوال المدةثابت طوال المدةيتغيّر مع كل طلب
عرض النطاق التردديغير محدودغير محدودغير محدودالأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
UDP / مكالمات صوتيةإضافة اختياريةإضافة اختياريةإضافة اختياريةغير متاح
البروتوكولاتHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
المصادقةقائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.مفتاح API
اعرض الباقاتاعرض باقات البروكسي المخصصاعرض باقات ISPاعرض الباقات
موصى به هنا

باقة مركز بيانات

تُباع على دفعات، مشتركة

الأنسب

البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.

ثقة المنصة

قياسيASN مركز بيانات

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض الباقات

مخصص

شخصي، من عنوان IP واحد

الأنسب

جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.

الأشخاص لكل عنوان

1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.

ثقة المنصة

عالٍ — حصري

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.

الحد الأدنى للطلب

1 IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات البروكسي المخصص

ISP

عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة

الأنسب

أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5

ثقة المنصة

عالٍ — مسجّل لدى ISP

السعر يبدأ من

$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات ISP

دوّار

الفوترة بأرصدة API

الأنسب

جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.

الأشخاص لكل عنوان

مجمع مشترك

ثقة المنصة

يختلف حسب المجمع

السعر يبدأ من

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

الحد الأدنى للطلب

2.5 مليون رصيد

مدة العنوان

يتغيّر مع كل طلب

عرض النطاق الترددي

الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.

UDP / مكالمات صوتية

غير متاح

البروتوكولات

HTTP, SOCKS5

المصادقة

مفتاح API

اعرض الباقات

وكلاء لمدة 48 ساعة

أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.

وكلاء لمدة 48 ساعة

أبرز مواقع البروكسي

ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.

اعرض كل المواقع

اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.

تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.

ثم يكفي أن تقول

  • اشترِ 1,000 عنوان IP من مركز بيانات لأدوات استخراج بيانات الويب
  • أضف 203.0.113.7 إلى قائمة عناوين IP المسموح بها لخدمة بروكسي استخراج بيانات الويب
  • صدّر قائمة بروكسي الزاحف بتنسيق JSON
  • اعرض الخدمات ذات أعلى معدل أخطاء اليوم
  • اعرض حالة خدمات البروكسي لديّ وتفاصيل فوترتها
اعرف المزيد أنشئ مفتاح API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.

ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت

إنفاق أموالك

ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.

دفع أكثر من السعر المعروض

يحمل كل شراء القيمة expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.

إلغاء متسرّع

الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.

تحصيلك مرتين

استدعاءات الدفع تتطلّب idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.

MCP: 49 أداة · 9 نطاقات صلاحياتJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · بلا حالةREST API: 49 عملية · OpenAPI 3.1

إعداد يدوي

اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.

كل التكاملات

الأنظمة

المتصفحات

التطبيقات

مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.

حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.

طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.

500 Mbps

لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية

99.97%

من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً

96

خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور

0

حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة

AMD EPYC مخصص

خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.

شبكات فرعية مملوكة

عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.

وصلة صاعدة 80 Gbps

هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.

Tier III / IV

مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.

ملاحظات الاختبار

يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.

كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.

ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.

2011نقدّم بروكسي منذ

السرعة تحت الحمل

وقت التشغيل: عناوين بروكسي ممتازة تظل مستقرة لمدة 3–7 أيام من دون انقطاع السرعة: سريعة بما يكفي لاستخدام TikTok وGmail وتسجيل الدخول إلى محافظ العملات المشفرة البروتوكولات المدعومة: HTTP وHTTPS وSOCKS4 وSOCKS5 وحتى UDP التغطية العالمية: الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا واليابان والمزيد

esta bazaarSaasHub, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

لقد كان FineProxy بمثابة تغيير جذري في مهامي اليومية. لا يوجد أي متاعب، ولا تأخير، والعديد من IP المتنوعة للعمل بها. لقد قمت بتجريب خدمات مجانية من قبل، ولكن هذه الخدمة توفر في الواقع الاتساق الذي أحتاجه. راض تماما.

hammadالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

وصول API والوكلاء

أنا أحب وكلاء FineProxy، فهو سريع حقًا ولا يمكن اكتشافه. لقد استخدمته في أدوات التشغيل الآلي مثل أدوات الكلمات الرئيسية، وبالنسبة لأدوات الاستخراج، فهي مثل أداة تغيير قواعد اللعبة، حيث يكون دعم العملاء من الدرجة الأولى عندما تحتاج إلى بعض المساعدة، فهم 24/7 متاحون لحل مشكلتك، وجودة الوكلاء مذهلة للغاية.

asdjkakarNorton Safe Web, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

كان التحول إلى Fineproxy أحد أفضل القرارات التي اتخذتها. كانت عملية الإعداد سلسة بشكل لا يصدق، وتم دمج الوكلاء الخاصين بهم بسلاسة مع أدواتي الحالية. ما يميزهم حقًا هو راحة البال التي يقدمونها - مع العلم أنه يمكنني الوصول إلى حمام سباحة IP نظيف وقوي كلما احتجت إليه. نوصي بشدة لأي شخص يبحث عن خدمات وكيل خالية من المتاعب!

PATHANDieg, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

حركة المرور بلا حد

نستخدم FineProxy منذ عامين. النطاق الترددي غير المحدود والاتصال رائعان ومستقران بكل بساطة. أوصي بها بشدة.

David RhodesTrustpilot, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

وكلاء أوروبيون بأسعار معقولة جدًا. أعتقد أنه مزود الوكيل الوحيد الذي ظل وفياً للإنترنت المجاني والآمن. بينما يتقاضى الآخرون رسومًا مقابل GB أو حتى لكل طلب، لا يزال هؤلاء الأشخاص يقدمون خطط نطاق ترددي غير محدودة.

NemanjaDieg, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

نُورد التقييمات بنصها الكامل. وحيث طرح العميل أمراً يمكننا الرد عليه، نعرض ردّنا من المنصة الأصلية معه.

جميع تقييمات العملاء
ما هو أفضل نوع بروكسي لإعداد خدمة بروكسي استخراج بيانات الويب؟مراكز بيانات عادةً

بروكسيات مراكز البيانات لـ 80% من المهام. فهي أرخص بـ 5-10 أضعاف من البروكسيات السكنية، وأسرع، وتعمل بشكل ممتاز على المواقع التي لا تمتلك حماية عدوانية ضد البوتات. استخدم البروكسيات السكنية فقط لمنصات التواصل الاجتماعي أو Google أو المواقع التي تحظر نطاقات مراكز البيانات تحديدًا.

كيف أربط بروكسي API لاستخراج بيانات الويب؟استخدم نقطة الاتصال

يوفر لك FineProxy نقطة اتصال (Endpoint) — مثل http://gate.fineproxy.org:port. وجّه أداة الاستخراج إلى هذا العنوان، وأضف المصادقة (ربط IP أو اسم مستخدم/كلمة مرور)، وستمر جميع الطلبات عبر البروكسي. HTTP أو HTTPS أو SOCKS5 — اختر ما يناسب أداتك.

هل تحتاج أداة التحليل (Parser) عبر البروكسي إلى إعدادات خاصة؟لا

لا. سواء A-Parser أو ScrapeOps أو سكربتات Python مخصصة — جميعها تقبل قائمة بروكسيات أو نقطة اتصال بوابة. حمّل عناوين IP من FineProxy، وفعّل التدوير إذا كانت الأداة تدعمه، ثم شغّل مهمتك. عنوان بروكسي ومنفذ قياسيان، لا شيء إضافي.

كيف أُعدّ تدوير البروكسي في Scrapy؟استخدم middleware

مرّر البروكسي في meta الطلب: meta={‘proxy’: ‘http://ip:port’}. إذا كنت بحاجة إلى التدوير، اكتب middleware بسيط يختار البروكسي التالي من قائمتك قبل كل طلب. هناك الكثير من الأمثلة الجاهزة على GitHub — نحو 15 سطرًا فقط من الكود. يدعم FineProxy بروتوكولات HTTP و HTTPS و SOCKS5.

كم عدد البروكسيات اللازمة لمشروع كبير؟100–1,000+

100,000 صفحة يوميًا على موقع عادي: 100-300 عنوان IP مع التدوير. Google أو Amazon: أكثر من 500-1,000. مجموعة FineProxy تتعامل مع كلا السيناريوهين — أضف عناوين IP بقدر ما تحتاج، ووسّع نطاقك في أي وقت.

هل ستُحظر عناوين IP الخاصة ببروكسي الاستخراج؟في النهاية

في النهاية سيحدث ذلك — هذه طبيعة الأمور. المهم أن تمتلك عددًا كافيًا للتدوير وأن تستبدل العناوين المحروقة. مع البروكسيات المخصصة من FineProxy، تدوم عناوين IP لفترة أطول لأنك الوحيد الذي يستخدمها. إذا تم تعليم أحدها — استبدله من لوحة التحكم.

أي بروتوكول يجب أن أستخدم؟عادةً HTTP

HTTP/HTTPS لمعظم المكتبات البرمجية؛ SOCKS5 عندما تتطلب أداتك بروكسي على مستوى المقبس (socket). أما UDP فنادرًا ما يكون ذا صلة بعمليات استخراج البيانات من الويب.

السكريبت ينجح مع خرائط الموقع (sitemaps) لكنه يفشل مع صفحات HTML. لماذا؟HTML مراقَب

خرائط الموقع ترحّب بالروبوتات، بينما مسارات HTML تخضع لرقابة مشددة. حافظ على اتساق الترويسات (headers) وملفات الكوكيز، واجلب الموارد التي تتوقعها الصفحة، وأبطئ السرعة عند التعامل مع النماذج ونقاط POST.

القائمة البيضاء للمكتب تتعطل باستمرار بينما المنزل يعمل بشكل طبيعي. ما الذي يجب التحقق منه؟افحص IP الخروج

غالبًا ما تكون المكاتب خلف CGNAT أو يتغيّر عنوان IP العام للخروج. أضف عنوان IP العام الفعلي إلى القائمة البيضاء، واحتفظ بمصدر احتياطي (المنزل/VPN)، واستخدم منافذ بديلة إذا كانت المنافذ الافتراضية محجوبة.

الدليل

لا تحتاج إلى ملايين عناوين IP لاستخراج بيانات الويب

3 دقيقة قراءةفريق شبكة FineProxy

يحب مزودو البروكسي التباهي بأحجام مجمعات عناوين IP — 20 مليون، 70 مليون، 100 مليون عنوان IP. يبدو الأمر مبهرًا. لكن مجمعًا مُدارًا بعناية يضم بضع مئات من عناوين IP عالية الجودة سيتفوق على مليون عنوان محترق في كل مرة. المهم ليس العدد. المهم هو ما إذا كانت تلك العناوين نظيفة وسريعة وغير مدرجة بالفعل في القوائم السوداء لمواقعك المستهدفة.

بروكسي مراكز البيانات مقابل البروكسي السكني — متى تحتاج فعلًا لدفع المزيد

لمعظم مهام استخراج البيانات، بروكسيات مراكز البيانات هي الخيار الصحيح. فهي سريعة، واقتصادية، وتتعامل مع مئات الخيوط بسهولة. قوائم المنتجات من مواقع التجارة الإلكترونية، ونتائج البحث، والبيانات العامة من الأدلة — عناوين IP لمراكز البيانات تؤدي المهمة. تحتاج إلى بروكسيات سكنية عندما يحارب الموقع المستهدف أدوات الاستخراج بنشاط. وسائل التواصل الاجتماعي، وGoogle، والأسواق المحمية بشدة — تتحقق هذه المواقع مما إذا كان عنوان IP ينتمي إلى مركز بيانات. إذا كان كذلك، تُشدّد التحقق — المزيد من CAPTCHA، وحدود أكثر صرامة للطلبات، وأحيانًا حظر كامل. لكن هذا ينطبق على أقلية من مهام الاستخراج. معظم المواقع لا تشغّل أنظمة مكافحة بوتات عدوانية. تدوير عناوين IP لمراكز البيانات مع فترات توقف مناسبة بين الطلبات يتعامل مع 80% مما هو موجود.

تجريف الويب

كم عدد عناوين IP التي تحتاجها فعلًا؟

خذ عدد الصفحات التي تقوم باستخراجها، واقسمه على السرعة المطلوبة، مع مراعاة مدى تحمّل الموقع. موقع إخباري قد يسمح بأكثر من 300 طلب في الساعة من عنوان IP واحد. موقع تجارة إلكترونية — 100-200. وسائل التواصل الاجتماعي — قد تصل إلى 30-60 فقط. لاستخراج 10,000 صفحة يوميًا على موقع متوسط المستوى، يكفي 10-50 عنوان IP مع التدوير. وليس الملايين. بروكسيات مراكز البيانات من FineProxy البالغ عددها 100,000 كافية لأي إعداد خادم بروكسي لاستخراج البيانات، حتى الأكثر كثافة.

العمل مع أطر عمل استخراج البيانات

معظم الأدوات تدعم البروكسي بشكل افتراضي. في Scrapy، مرّر البروكسي عبر بيانات الطلب الوصفية: meta={‘proxy’: ‘http://ip:port’}. إذا كنت تدير عملية أكبر، ستحتاج إلى إعداد مجمع تدوير بروكسي في Scrapy — وهو في الأساس طبقة وسيطة تستبدل عنوان IP مختلفًا من قائمتك قبل إرسال كل طلب. يعمل FineProxy مع Scrapy وCrawlee وPuppeteer وPlaywright وأي أداة تقبل HTTP أو SOCKS5.A-Parser، الأداة الشائعة في استخراج بيانات SEO، تدعم استيراد البروكسي بالجملة مع ربط عناوين IP. حمّل قائمتك، واربطها بعنوان IP الحقيقي الخاص بك من لوحة تحكم FineProxy، ودع A-Parser يتناوب عليها.

أيّ أسلوب تدوير أفضل؟

تدوير IP مع كل طلب أكثر أمانًا — لا يتراكم نشاط مشبوه على عنوان واحد. لكنه أبطأ لأن كل IP جديد يعني اتصالًا جديدًا.التدوير بمؤقّت زمني (كل 50-100 طلب) أو فقط عند الحظر أسرع ويهدر عناوين أقل. ابدأ بهذا الأسلوب، ولا تنتقل إلى التدوير مع كل طلب إلا إذا كنت تتعرّض للحظر بشكل متكرر.بالنسبة لإعدادات بروكسي العنكبوت وبروكسي الزاحف التي تعمل عبر آلاف الصفحات، عادةً ما يستحق التدوير مع كل طلب التضحية بالسرعة.

ما الذي يجعل بروكسي الاستخراج جيدًا؟

يجب أن يكون البروكسي سريعًا — عند آلاف الطلبات، الفرق بين زمن استجابة 50ms و200ms يتحوّل إلى ساعات. يجب أن يكون نظيفًا — غير مستغَل من مرسلي السبام، وغير مُدرَج في القوائم السوداء. والأفضل أن يكون حصريًا لك وحدك. مشاركة IP مع خمسين سكرابر آخرين يستهدفون نفس الموقع وصفة مضمونة لحظر الجميع. FineProxy تمتلك 100,000 عنوان IP خاص بها — وليست مُعاد بيعها من مزوّد آخر. تحصل على بروكسيات مخصصة لا يستخدمها أي شخص آخر على مواقعك المستهدفة.