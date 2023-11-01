بروكسي لـ Instagram
أدِر حسابات Instagram متعددة، وقم بأتمتة النمو، وتجنّب الحظر باستخدام بروكسيات مركز البيانات الثابتة والآمنة.
أنشئ خطة بروكسي Instagram.
ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.
جارٍ تحميل الخطط الحالية…
يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.
أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.
تستخدم جميع عناوين FineProxy بروتوكول IPv4. تظل بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات المخصصة وبروكسيات مزودي الإنترنت ثابتة طوال مدة الخطة، بينما تتغير البروكسيات الدوارة مع كل طلب. تشمل الخطط الثابتة حركة مرور غير محدودة. الخيار المميَّز يطابق حالة الاستخدام الأساسية لهذه الصفحة: مخصص.
|باقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركة
|موصى به هنامخصصشخصي، من عنوان IP واحد
|ISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة
|دوّارالفوترة بأرصدة API
|الأنسب
|البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.
|جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.
|أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.
|جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
|الأشخاص لكل عنوان
|حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.
|1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.
|حتى 5
|مجمع مشترك
|ثقة المنصة
|قياسيASN مركز بيانات
|عالٍ — حصري
|عالٍ — مسجّل لدى ISP
|يختلف حسب المجمع
|السعر يبدأ من
|$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا
|$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.
|$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|الحد الأدنى للطلب
|100 عنوان IP
|1 IP
|100 عنوان IP
|2.5 مليون رصيد
|مدة العنوان
|ثابت طوال المدة
|ثابت طوال المدة
|ثابت طوال المدة
|يتغيّر مع كل طلب
|عرض النطاق الترددي
|غير محدود
|غير محدود
|غير محدود
|الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
|UDP / مكالمات صوتية
|إضافة اختيارية
|إضافة اختيارية
|إضافة اختيارية
|غير متاح
|البروتوكولات
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|المصادقة
|قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
|قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
|قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
|مفتاح API
|اعرض الباقات
|اعرض باقات البروكسي المخصص
|اعرض باقات ISP
|اعرض الباقات
مخصص
شخصي، من عنوان IP واحد
جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.
1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.
عالٍ — حصري
$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.
1 IP
ثابت طوال المدة
غير محدود
إضافة اختيارية
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
باقة مركز بيانات
تُباع على دفعات، مشتركة
البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.
حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.
قياسيASN مركز بيانات
$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا
100 عنوان IP
ثابت طوال المدة
غير محدود
إضافة اختيارية
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
ISP
عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة
أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.
حتى 5
عالٍ — مسجّل لدى ISP
$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا
100 عنوان IP
ثابت طوال المدة
غير محدود
إضافة اختيارية
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
دوّار
الفوترة بأرصدة API
جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
مجمع مشترك
يختلف حسب المجمع
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5 مليون رصيد
يتغيّر مع كل طلب
الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
غير متاح
HTTP, SOCKS5
مفتاح API
وكلاء لمدة 48 ساعة
أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.
أبرز مواقع البروكسي
ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.
اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.
تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.
ثم يكفي أن تقول
- اشترِ عنوان IP مخصصًا واحدًا لحساب Instagram واحد
- أضف 203.0.113.7 إلى قائمة عناوين IP المسموح بها لخدمة بروكسي Instagram
- صدّر قائمة بروكسي Instagram بتنسيق JSON
- اعرض خدمات بروكسي Instagram ذات أعلى معدل أخطاء اليوم
- اعرض المواقع المتاحة لبروكسيات Instagram المخصصة
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.
ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت
إنفاق أموالك
ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج
wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.
دفع أكثر من السعر المعروض
يحمل كل شراء القيمة
expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.
إلغاء متسرّع
الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون
confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.
تحصيلك مرتين
استدعاءات الدفع تتطلّب
idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.
إعداد يدوي
اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.
الأنظمة
المتصفحات
التطبيقات
مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.
حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.
طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.
500 Mbps
لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية
99.97%
من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً
96
خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور
0
حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة
AMD EPYC مخصص
خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.
شبكات فرعية مملوكة
عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.
وصلة صاعدة 80 Gbps
هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.
Tier III / IV
مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.
يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.
كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.
ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.
تشغيل الحسابات
لقد كنت أستخدم هذه الخدمة منذ أكثر من خمس سنوات في مشاريع استخراج البيانات الخاصة بي، وكانت ممتازة. إنهم يقدمون أداءً سريعًا IPs، وعلى عكس العديد من الوكلاء الآخرين، لا يتم حظرهم على منصات التواصل الاجتماعي.
لقد عملت مع FineProxy.org لأكثر من عامين، ويمكنني بصراحة أن أسميهم المزود الأكثر استقرارًا الذي تعاملت معه على الإطلاق. أدير أكثر من اثني عشر حسابًا على وسائل التواصل الاجتماعي وكل حساب يحتاج إلى IP مخصص. لم أواجه حظرًا مرة واحدة بسبب عنوان "مدرج في القائمة السوداء". تتراوح مدة تشغيل الخادم حول 99.9%، وهو أمر بالغ الأهمية أثناء الحملات التسويقية الآلية. السرعة أكثر من مرضية، وتتدفق البيانات بسلاسة دون أي تباطؤ مزعج خلال ساعات الذروة. تتميز لوحة الإدارة بأنها بديهية، ويتم تحديث قائمة الوكيل في الوقت الفعلي. FineProxy مرادف لراحة البال.
المواقع والمخزون
حسنًا، هذه الخدمة رائعة نظرًا لأنني كنت أمتلك باقة أمريكا الشمالية والجنوبية من قبل وكانت لدي باقة الولايات المتحدة الأمريكية ولكني قمت بالتغيير إلى هذه الخطة وهي سريعة جدًا 😉
وقت التشغيل: عناوين بروكسي ممتازة تظل مستقرة لمدة 3–7 أيام من دون انقطاع السرعة: سريعة بما يكفي لاستخدام TikTok وGmail وتسجيل الدخول إلى محافظ العملات المشفرة البروتوكولات المدعومة: HTTP وHTTPS وSOCKS4 وSOCKS5 وحتى UDP التغطية العالمية: الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا واليابان والمزيد
وصول API والوكلاء
السعر منصف وعناوين البروكسي تعمل دون مشكلات. كما أن إعداد واجهة API سهل. أوصي بها بكل سهولة مقابل هذا السعر!
تطوير التطبيقات التي تتطلب IP التنوع، FINEproxy.ORG كان حليفًا. كان دمج API في أنظمتنا سلسًا. لقد كانت السرعة والموثوقية جيدة بشكل عام، مع وجود انخفاضات عرضية تم حلها بسرعة من قبل فريقهم.
هل يمكنني استخدام بروكسي واحد لعدة حسابات؟واحد لكل حساب
من الناحية التقنية نعم، لكننا نوصي بشدة بتخصيص IP ثابت واحد لكل حساب في سير العمل المعتمد على الجلسات مثل Instagram. عزل الحسابات حسب IP يقلل مخاطر الإشارات المتقاطعة (البصمات المشتركة، الكوكيز المختلطة) ويحافظ على اتساق تسجيل الدخول وتعديل الملف الشخصي والإجراءات الأخرى. إذا كنت تدير حسابات متعددة، اربط كل حساب بعنوان IP ثابت بنسبة 1:1 وأبقِ كل ملف شخصي على نفس العنوان مع مرور الوقت.
هل تعمل هذه البروكسيات مع بوتات Instagram؟نعم
تتكامل بروكسياتنا بمستوى الخوادم مع معظم أدوات الأتمتة والسكربتات المخصصة، بما في ذلك Jarvee وGramdominator وDolphin Anty وMultilogin وGoLogin وAdsPower. يمكنك تحميل قوائم البروكسي مباشرة، أو سحبها عبر رابط URL، أو استخدام REST API الخاص بنا.
هل توفرون بروكسيات سكنية أو بروكسيات محمولة؟ISP ثابت
نحن لا نبيع بروكسيات سكنية متناوبة سواء كانت محمولة أو كلاسيكية. لكننا نوفر بروكسيات Static ISP (سكنية ثابتة) من نوع IPv4 — عناوين IP مُعلنة عبر مزودي خدمة الإنترنت الاستهلاكيين — وهي مفيدة عندما تفحص المواقع المستهدفة أرقام ASN الخاصة بمراكز البيانات بصرامة أكبر. إذا كنت مبتدئاً في الأتمتة أو تريد تحديات أقل، فإن بروكسيات Static ISP قد تكون الخيار الأنسب لك.
هل هذه بروكسيات مشتركة أم مخصصة؟كلاهما
كلا الخيارين متاح. عناوين IP المخصصة تُخصَّص لك وحدك. أما الخطط الكبيرة ذات المجمعات المشتركة فقد يستخدمها حتى 3 عملاء لكل IP في نفس الوقت. اختر عناوين IP المخصصة للحسابات الحساسة أو طويلة الأمد؛ واستخدم المجمعات المشتركة للمهام الخفيفة على نطاق واسع.
هل يمكنني تسجيل ملفي الشخصي من بلد آخر؟نعم
نعم. اختر بروكسي في البلد الذي تحتاجه وحافظ على ثبات عنوان IP طوال العملية بالكامل — تسجيل الدخول، التحقق عبر البريد الإلكتروني/الهاتف، أول دخول، إعداد الملف الشخصي. الاتساق الجغرافي يساعد في عرض اللغة والعملة وفحوصات المخاطر الصحيحة.
كيف تفتح حظر موقع Instagram على الكمبيوتر؟اضبط المتصفح
افتح إعدادات الشبكة في متصفحك، أدخل عنوان البروكسي والمنفذ، احفظ الإعدادات، ثم أعد تحميل Instagram. الآن أصبح بإمكانك تسجيل الدخول إلى Instagram بدون حظر — فالموقع يرى موقع البروكسي وليس موقعك الحقيقي. لا حاجة لبرامج VPN ولا إضافات متصفح. بروكسيات FineProxy تعمل في أي متصفح — Chrome أو Firefox أو Edge أو Safari — بدون أي برامج إضافية.