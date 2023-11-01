بروكسي لـ Discord
HTTP/HTTPS/SOCKS5 مع دعم UDP لمكالمات Discord الصوتية والبوتات وإدارة الحسابات المتعددة — عناوين IPv4 ثابتة أو متناوبة، حركة مرور غير محدودة، تسليم عبر API.
أنشئ باقة بروكسي Discord.
ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.
جارٍ تحميل الخطط الحالية…
يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.
أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.
تستخدم جميع عناوين FineProxy بروتوكول IPv4. تظل بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات المخصصة وبروكسيات مزودي الإنترنت ثابتة طوال مدة الخطة، بينما تتغير البروكسيات الدوارة مع كل طلب. تشمل الخطط الثابتة حركة مرور غير محدودة. الخيار المميَّز يطابق حالة الاستخدام الأساسية لهذه الصفحة: مخصص.
|باقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركة
|موصى به هنامخصصشخصي، من عنوان IP واحد
|ISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة
|دوّارالفوترة بأرصدة API
|الأنسب
|البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.
|جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.
|أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.
|جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
|الأشخاص لكل عنوان
|حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.
|1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.
|حتى 5
|مجمع مشترك
|ثقة المنصة
|قياسيASN مركز بيانات
|عالٍ — حصري
|عالٍ — مسجّل لدى ISP
|يختلف حسب المجمع
|السعر يبدأ من
|$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا
|$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.
|$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|الحد الأدنى للطلب
|100 عنوان IP
|1 IP
|100 عنوان IP
|2.5 مليون رصيد
|مدة العنوان
|ثابت طوال المدة
|ثابت طوال المدة
|ثابت طوال المدة
|يتغيّر مع كل طلب
|عرض النطاق الترددي
|غير محدود
|غير محدود
|غير محدود
|الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
|UDP / مكالمات صوتية
|إضافة اختيارية
|إضافة اختيارية
|إضافة اختيارية
|غير متاح
|البروتوكولات
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|المصادقة
|قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
|قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
|قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
|مفتاح API
|اعرض الباقات
|اعرض باقات البروكسي المخصص
|اعرض باقات ISP
|اعرض الباقات
مخصص
شخصي، من عنوان IP واحد
جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.
1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.
عالٍ — حصري
$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.
1 IP
ثابت طوال المدة
غير محدود
إضافة اختيارية
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
باقة مركز بيانات
تُباع على دفعات، مشتركة
البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.
حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.
قياسيASN مركز بيانات
$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا
100 عنوان IP
ثابت طوال المدة
غير محدود
إضافة اختيارية
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
ISP
عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة
أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.
حتى 5
عالٍ — مسجّل لدى ISP
$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا
100 عنوان IP
ثابت طوال المدة
غير محدود
إضافة اختيارية
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
دوّار
الفوترة بأرصدة API
جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
مجمع مشترك
يختلف حسب المجمع
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5 مليون رصيد
يتغيّر مع كل طلب
الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
غير متاح
HTTP, SOCKS5
مفتاح API
وكلاء لمدة 48 ساعة
أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.
أبرز مواقع البروكسي
ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.
اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.
تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.
ثم يكفي أن تقول
- اشترِ عنوان IP مخصصاً واحداً بدعم UDP لحساب Discord
- أضِف 203.0.113.7 إلى قائمة عناوين IP المسموح بها لخدمة بروكسي Discord لديّ
- صدّر قائمة بروكسي Discord لديّ بصيغة JSON
- اعرض خدمات بروكسي Discord ذات أعلى معدل أخطاء اليوم
- اعرض حالة خدمات بروكسي Discord لديّ وتفاصيل فوترتها
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.
ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت
إنفاق أموالك
ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج
wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.
دفع أكثر من السعر المعروض
يحمل كل شراء القيمة
expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.
إلغاء متسرّع
الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون
confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.
تحصيلك مرتين
استدعاءات الدفع تتطلّب
idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.
إعداد يدوي
اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.
الأنظمة
المتصفحات
التطبيقات
مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.
حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.
طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.
500 Mbps
لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية
99.97%
من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً
96
خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور
0
حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة
AMD EPYC مخصص
خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.
شبكات فرعية مملوكة
عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.
وصلة صاعدة 80 Gbps
هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.
Tier III / IV
مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.
يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.
كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.
ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.
السرعة تحت الحمل
FineProxy.Org هي خدمة رائعة مع وكلاء سريعين وموثوقين وأسعار معقولة ودعم عملاء متميز. موصى به للغاية للجميع!
إذا كنت تبحث عن خدمة وكيل تجمع بين السرعة والموثوقية والقدرة على تحمل التكاليف، فإن Fineproxy يعد خيارًا قويًا. إن سهولة الاستخدام والاتصال السريع وإخفاء الهوية الموثوق به تجعله مثاليًا لكل شيء بدءًا من التصفح العادي وحتى عمليات البيانات واسعة النطاق. موصى به للغاية!
حركة المرور بلا حد
إنها توفر وكلاء عاليي السرعة وآمنين مع نطاق ترددي غير محدود وأسعار معقولة وتجربة سهلة الاستخدام لجميع المستخدمين. إنها خدمة رائعة حقًا، أوصي بـ Fineproxy.org 100%.
عمل رائع عمل رائع – وكلاء رائعون عمل رائع أيها الفريق! لقد اكتشفت هذه الخدمة للتو وأنا منبهر حقًا – القيمة التي تقدمها مقابل السعر لا تصدق. والآن مع وصول سكني غير محدود؟ هذا هو المستوى التالي. احترام كبير لكم جميعا. سأعود بالتأكيد!
وصول API والوكلاء
السعر منصف وعناوين البروكسي تعمل دون مشكلات. كما أن إعداد واجهة API سهل. أوصي بها بكل سهولة مقابل هذا السعر!
كان التحول إلى Fineproxy أحد أفضل القرارات التي اتخذتها. كانت عملية الإعداد سلسة بشكل لا يصدق، وتم دمج الوكلاء الخاصين بهم بسلاسة مع أدواتي الحالية. ما يميزهم حقًا هو راحة البال التي يقدمونها - مع العلم أنه يمكنني الوصول إلى حمام سباحة IP نظيف وقوي كلما احتجت إليه. نوصي بشدة لأي شخص يبحث عن خدمات وكيل خالية من المتاعب!
لماذا تستخدم البروكسيات؟خصوصية ووصول
للخصوصية، والفصل بين الحسابات الشخصية وحسابات العمل، وتجاوز قيود الشبكة في العمل أو الفنادق أو الحرم الجامعي. الوصول إلى Discord عبر خادم بروكسي لإلغاء الحظر مع المصادقة أو ربط عنوان IP يعمل بكفاءة في هذه الحالات.
كيف يمكن إلغاء حظر المحادثات الصوتية في Discord؟استخدم UDP SOCKS5
تستخدم المكالمات الصوتية ومشاركة الشاشة تقنية WebRTC التي تتطلب بروتوكول UDP. لا تستطيع بروكسيات HTTP التعامل مع هذا — تحتاج إلى SOCKS5 مع دعم UDP. تدعم بروكسيات SOCKS5 من FineProxy بروتوكول UDP، لذا يتصل الصوت دون أخطاء “RTC Connecting” أو “No Route”. قم بتكوين البروكسي على مستوى النظام أو استخدم عميل بروكسي مثل Proxifier لتوجيه Discord.exe عبر SOCKS5.
ما البروتوكولات التي يستخدمها Discord، وماذا يعني ذلك بالنسبة للبروكسيات؟TCP وUDP
تستخدم الدردشات وAPI واتصالات العميل حركة مرور HTTPS (TCP). أما الصوت ومشاركة الشاشة فتستخدم WebRTC وتتطلب UDP. تتعامل بروكسيات HTTP(S) مع حركة TCP، بينما يتطلب UDP بروكسي SOCKS5 مع دعم UDP.
هل ستعمل الدردشة الصوتية عبر بروكسياتكم؟نعم مع UDP
نعم — مع تفعيل UDP، تعمل المحادثات الصوتية ومشاركة الشاشة عبر بروكسيات SOCKS5 الخاصة بنا. بدون UDP، قد يفشل الاتصال الصوتي أو ينقطع أثناء تفاوض ICE/STUN. اختر بروكسي SOCKS5 أفضل لـ Discord يدعم UDP بشكل صريح.
ماذا أختار — HTTP أم SOCKS5؟حسب الصوت
إذا لم تكن بحاجة إلى الصوت، استخدم HTTP: فهو أسهل في الإعداد ومتوافق مع المتصفح وعميل سطح المكتب. بالنسبة لنسخة الويب، يكفي إعداد بروكسي لـ Discord عبر إعدادات المتصفح. أما إذا كنت بحاجة إلى المكالمات الصوتية أو مشاركة الشاشة، فاختر SOCKS5 مع دعم UDP.
كيف أقوم بإعداد البروكسي على الكمبيوتر والهاتف؟استخدم إعدادات النظام
يرث عميل Discord لسطح المكتب إعدادات البروكسي من النظام (Windows/macOS). أما نسخة الويب فتستخدم إعدادات البروكسي الخاصة بالمتصفح أو نظام التشغيل. على iOS/Android: اضبط البروكسي من إعدادات Wi-Fi. للبوتات والسكريبتات (discord.py، discord.js، httpx): حدد البروكسي في إعدادات العميل. يمكنك أيضًا تشغيل Discord عبر بروكسي SOCKS5 مخفي باستخدام عميل بروكسي يوجّه حركة مرور Discord فقط.
هل يؤثر البروكسي على زمن الاستجابة وجودة الاتصال؟نعم
نعم — فهو يضيف قفزات إضافية ويزيد زمن الاستجابة (RTT). اختر موقعًا قريبًا، واحرص على استخدام اتصالات مستمرة (keep-alive/pooling)، وتأكد من استقرار DNS. البروكسي لا يُسرّع اتصالك؛ السرعة القصوى يحددها مزود الإنترنت (ISP) والتوجيه الشبكي.
هل يمكنني استخدام بروكسي واحد لعدة حسابات؟غير مستحسن
من الناحية التقنية نعم، لكننا ننصح بشدة بتخصيص IP ثابت واحد لكل حساب في سير العمل الذي يعتمد على الجلسات مثل Discord. عزل الحسابات حسب IP يقلل من مخاطر الربط المتبادل (البصمات المشتركة، ملفات تعريف الارتباط المختلطة) ويحافظ على اتساق تسجيل الدخول وتعديل الملف الشخصي والإجراءات.
هل تعمل هذه البروكسيات مع بوتات Discord؟نعم
بروكسياتنا بمواصفات الخوادم تتكامل مع معظم أدوات الأتمتة والسكريبتات المخصصة. يمكنك رفع قوائم البروكسي مباشرة، أو سحبها عبر رابط URL، أو استخدام REST API الخاص بنا.
هل هذه بروكسيات مشتركة أم مخصصة؟كلاهما
كلا الخيارين متاح. عناوين IP المخصصة تُخصَّص لك وحدك. أما الخطط الكبيرة ذات المجمعات المشتركة فقد يستخدمها حتى 3 عملاء لكل IP في نفس الوقت. اختر عناوين IP المخصصة للحسابات الحساسة أو طويلة الأمد؛ واستخدم المجمعات المشتركة للمهام الخفيفة على نطاق واسع.