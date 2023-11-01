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بروكسي لـ Discord

HTTP/HTTPS/SOCKS5 مع دعم UDP لمكالمات Discord الصوتية والبوتات وإدارة الحسابات المتعددة — عناوين IPv4 ثابتة أو متناوبة، حركة مرور غير محدودة، تسليم عبر API.

اضبط خطتك ←وكلاء لمدة 48 ساعة
غير محدودبلا رسوم لكل GB
AMD EPYCأجهزة خوادم من أحدث جيل
حتى 80 Gbpsالوصلة الصاعدة لكل خادم
REST + MCPوفّر وأدِر عبر API

أنشئ باقة بروكسي Discord.

ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.

الدولةعدد عناوين IP
دعم UDP
إيقاف

يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.

هل تحتاج إلى عدة دول في باقة واحدة أو عناوين IP إضافية للقائمة البيضاء أو اتصالات إضافية؟أنشئها في لوحة التحكم

أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.

تستخدم جميع عناوين FineProxy بروتوكول IPv4. تظل بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات المخصصة وبروكسيات مزودي الإنترنت ثابتة طوال مدة الخطة، بينما تتغير البروكسيات الدوارة مع كل طلب. تشمل الخطط الثابتة حركة مرور غير محدودة. الخيار المميَّز يطابق حالة الاستخدام الأساسية لهذه الصفحة: مخصص.

باقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركةموصى به هنامخصصشخصي، من عنوان IP واحدISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتةدوّارالفوترة بأرصدة API
الأنسبالبوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
الأشخاص لكل عنوانحتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.حتى 5مجمع مشترك
ثقة المنصةقياسيASN مركز بياناتعالٍ — حصريعالٍ — مسجّل لدى ISPيختلف حسب المجمع
السعر يبدأ من$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
الحد الأدنى للطلب100 عنوان IP1 IP100 عنوان IP2.5 مليون رصيد
مدة العنوانثابت طوال المدةثابت طوال المدةثابت طوال المدةيتغيّر مع كل طلب
عرض النطاق التردديغير محدودغير محدودغير محدودالأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
UDP / مكالمات صوتيةإضافة اختياريةإضافة اختياريةإضافة اختياريةغير متاح
البروتوكولاتHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
المصادقةقائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.مفتاح API
اعرض الباقاتاعرض باقات البروكسي المخصصاعرض باقات ISPاعرض الباقات
موصى به هنا

مخصص

شخصي، من عنوان IP واحد

الأنسب

جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.

الأشخاص لكل عنوان

1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.

ثقة المنصة

عالٍ — حصري

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.

الحد الأدنى للطلب

1 IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات البروكسي المخصص

باقة مركز بيانات

تُباع على دفعات، مشتركة

الأنسب

البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.

ثقة المنصة

قياسيASN مركز بيانات

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض الباقات

ISP

عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة

الأنسب

أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5

ثقة المنصة

عالٍ — مسجّل لدى ISP

السعر يبدأ من

$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات ISP

دوّار

الفوترة بأرصدة API

الأنسب

جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.

الأشخاص لكل عنوان

مجمع مشترك

ثقة المنصة

يختلف حسب المجمع

السعر يبدأ من

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

الحد الأدنى للطلب

2.5 مليون رصيد

مدة العنوان

يتغيّر مع كل طلب

عرض النطاق الترددي

الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.

UDP / مكالمات صوتية

غير متاح

البروتوكولات

HTTP, SOCKS5

المصادقة

مفتاح API

اعرض الباقات

وكلاء لمدة 48 ساعة

أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.

وكلاء لمدة 48 ساعة

أبرز مواقع البروكسي

ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.

اعرض كل المواقع

اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.

تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.

ثم يكفي أن تقول

  • اشترِ عنوان IP مخصصاً واحداً بدعم UDP لحساب Discord
  • أضِف 203.0.113.7 إلى قائمة عناوين IP المسموح بها لخدمة بروكسي Discord لديّ
  • صدّر قائمة بروكسي Discord لديّ بصيغة JSON
  • اعرض خدمات بروكسي Discord ذات أعلى معدل أخطاء اليوم
  • اعرض حالة خدمات بروكسي Discord لديّ وتفاصيل فوترتها
اعرف المزيد أنشئ مفتاح API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.

ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت

إنفاق أموالك

ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.

دفع أكثر من السعر المعروض

يحمل كل شراء القيمة expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.

إلغاء متسرّع

الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.

تحصيلك مرتين

استدعاءات الدفع تتطلّب idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.

MCP: 49 أداة · 9 نطاقات صلاحياتJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · بلا حالةREST API: 49 عملية · OpenAPI 3.1

إعداد يدوي

اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.

كل التكاملات

الأنظمة

المتصفحات

التطبيقات

مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.

حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.

طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.

500 Mbps

لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية

99.97%

من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً

96

خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور

0

حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة

AMD EPYC مخصص

خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.

شبكات فرعية مملوكة

عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.

وصلة صاعدة 80 Gbps

هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.

Tier III / IV

مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.

ملاحظات الاختبار

يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.

كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.

ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.

2011نقدّم بروكسي منذ

السرعة تحت الحمل

FineProxy.Org هي خدمة رائعة مع وكلاء سريعين وموثوقين وأسعار معقولة ودعم عملاء متميز. موصى به للغاية للجميع!

Konkea208SaasHub, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

إذا كنت تبحث عن خدمة وكيل تجمع بين السرعة والموثوقية والقدرة على تحمل التكاليف، فإن Fineproxy يعد خيارًا قويًا. إن سهولة الاستخدام والاتصال السريع وإخفاء الهوية الموثوق به تجعله مثاليًا لكل شيء بدءًا من التصفح العادي وحتى عمليات البيانات واسعة النطاق. موصى به للغاية!

sala121maliNorton Safe Web, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

حركة المرور بلا حد

إنها توفر وكلاء عاليي السرعة وآمنين مع نطاق ترددي غير محدود وأسعار معقولة وتجربة سهلة الاستخدام لجميع المستخدمين. إنها خدمة رائعة حقًا، أوصي بـ Fineproxy.org 100%.

DJالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

عمل رائع عمل رائع – وكلاء رائعون عمل رائع أيها الفريق! لقد اكتشفت هذه الخدمة للتو وأنا منبهر حقًا – القيمة التي تقدمها مقابل السعر لا تصدق. والآن مع وصول سكني غير محدود؟ هذا هو المستوى التالي. احترام كبير لكم جميعا. سأعود بالتأكيد!

hamzaerkoDieg, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

وصول API والوكلاء

السعر منصف وعناوين البروكسي تعمل دون مشكلات. كما أن إعداد واجهة API سهل. أوصي بها بكل سهولة مقابل هذا السعر!

Felix KernerTrustpilot, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

كان التحول إلى Fineproxy أحد أفضل القرارات التي اتخذتها. كانت عملية الإعداد سلسة بشكل لا يصدق، وتم دمج الوكلاء الخاصين بهم بسلاسة مع أدواتي الحالية. ما يميزهم حقًا هو راحة البال التي يقدمونها - مع العلم أنه يمكنني الوصول إلى حمام سباحة IP نظيف وقوي كلما احتجت إليه. نوصي بشدة لأي شخص يبحث عن خدمات وكيل خالية من المتاعب!

PATHANDieg, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

نُورد التقييمات بنصها الكامل. وحيث طرح العميل أمراً يمكننا الرد عليه، نعرض ردّنا من المنصة الأصلية معه.

جميع تقييمات العملاء
لماذا تستخدم البروكسيات؟خصوصية ووصول

للخصوصية، والفصل بين الحسابات الشخصية وحسابات العمل، وتجاوز قيود الشبكة في العمل أو الفنادق أو الحرم الجامعي. الوصول إلى Discord عبر خادم بروكسي لإلغاء الحظر مع المصادقة أو ربط عنوان IP يعمل بكفاءة في هذه الحالات.

كيف يمكن إلغاء حظر المحادثات الصوتية في Discord؟استخدم UDP SOCKS5

تستخدم المكالمات الصوتية ومشاركة الشاشة تقنية WebRTC التي تتطلب بروتوكول UDP. لا تستطيع بروكسيات HTTP التعامل مع هذا — تحتاج إلى SOCKS5 مع دعم UDP. تدعم بروكسيات SOCKS5 من FineProxy بروتوكول UDP، لذا يتصل الصوت دون أخطاء “RTC Connecting” أو “No Route”. قم بتكوين البروكسي على مستوى النظام أو استخدم عميل بروكسي مثل Proxifier لتوجيه Discord.exe عبر SOCKS5.

ما البروتوكولات التي يستخدمها Discord، وماذا يعني ذلك بالنسبة للبروكسيات؟TCP وUDP

تستخدم الدردشات وAPI واتصالات العميل حركة مرور HTTPS (TCP). أما الصوت ومشاركة الشاشة فتستخدم WebRTC وتتطلب UDP. تتعامل بروكسيات HTTP(S) مع حركة TCP، بينما يتطلب UDP بروكسي SOCKS5 مع دعم UDP.

هل ستعمل الدردشة الصوتية عبر بروكسياتكم؟نعم مع UDP

نعم — مع تفعيل UDP، تعمل المحادثات الصوتية ومشاركة الشاشة عبر بروكسيات SOCKS5 الخاصة بنا. بدون UDP، قد يفشل الاتصال الصوتي أو ينقطع أثناء تفاوض ICE/STUN. اختر بروكسي SOCKS5 أفضل لـ Discord يدعم UDP بشكل صريح.

ماذا أختار — HTTP أم SOCKS5؟حسب الصوت

إذا لم تكن بحاجة إلى الصوت، استخدم HTTP: فهو أسهل في الإعداد ومتوافق مع المتصفح وعميل سطح المكتب. بالنسبة لنسخة الويب، يكفي إعداد بروكسي لـ Discord عبر إعدادات المتصفح. أما إذا كنت بحاجة إلى المكالمات الصوتية أو مشاركة الشاشة، فاختر SOCKS5 مع دعم UDP.

كيف أقوم بإعداد البروكسي على الكمبيوتر والهاتف؟استخدم إعدادات النظام

يرث عميل Discord لسطح المكتب إعدادات البروكسي من النظام (Windows/macOS). أما نسخة الويب فتستخدم إعدادات البروكسي الخاصة بالمتصفح أو نظام التشغيل. على iOS/Android: اضبط البروكسي من إعدادات Wi-Fi. للبوتات والسكريبتات (discord.py، discord.js، httpx): حدد البروكسي في إعدادات العميل. يمكنك أيضًا تشغيل Discord عبر بروكسي SOCKS5 مخفي باستخدام عميل بروكسي يوجّه حركة مرور Discord فقط.

هل يؤثر البروكسي على زمن الاستجابة وجودة الاتصال؟نعم

نعم — فهو يضيف قفزات إضافية ويزيد زمن الاستجابة (RTT). اختر موقعًا قريبًا، واحرص على استخدام اتصالات مستمرة (keep-alive/pooling)، وتأكد من استقرار DNS. البروكسي لا يُسرّع اتصالك؛ السرعة القصوى يحددها مزود الإنترنت (ISP) والتوجيه الشبكي.

هل يمكنني استخدام بروكسي واحد لعدة حسابات؟غير مستحسن

من الناحية التقنية نعم، لكننا ننصح بشدة بتخصيص IP ثابت واحد لكل حساب في سير العمل الذي يعتمد على الجلسات مثل Discord. عزل الحسابات حسب IP يقلل من مخاطر الربط المتبادل (البصمات المشتركة، ملفات تعريف الارتباط المختلطة) ويحافظ على اتساق تسجيل الدخول وتعديل الملف الشخصي والإجراءات.

هل تعمل هذه البروكسيات مع بوتات Discord؟نعم

بروكسياتنا بمواصفات الخوادم تتكامل مع معظم أدوات الأتمتة والسكريبتات المخصصة. يمكنك رفع قوائم البروكسي مباشرة، أو سحبها عبر رابط URL، أو استخدام REST API الخاص بنا.

هل هذه بروكسيات مشتركة أم مخصصة؟كلاهما

كلا الخيارين متاح. عناوين IP المخصصة تُخصَّص لك وحدك. أما الخطط الكبيرة ذات المجمعات المشتركة فقد يستخدمها حتى 3 عملاء لكل IP في نفس الوقت. اختر عناوين IP المخصصة للحسابات الحساسة أو طويلة الأمد؛ واستخدم المجمعات المشتركة للمهام الخفيفة على نطاق واسع.