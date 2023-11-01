أجهزة التلفزيون الذكية وPlayStation وXbox وأجهزة البث الأخرى لا تدعم إعدادات البروكسي بشكل أصلي. لاستخدام بروكسي مع هذه الأجهزة، تحتاج إلى إعداده على مستوى جهاز التوجيه أو تهيئة بوابة بروكسي على شبكتك المحلية. بدلاً من ذلك، يمكنك مشاركة اتصال يمر عبر البروكسي من جهاز حاسوب محمول عبر نقطة اتصال Wi-Fi. بروكسيات ISP الثابتة مثالية لهذا الإعداد لأنها توفر عرض نطاق غير محدود واتصالات مستقرة — وهو أمر مهم عند توجيه حركة المرور لجهاز بالكامل. تدعم بروكسيات ISP الثابتة من FineProxy بروتوكولات SOCKS5 وHTTP/HTTPS، مما يجعلها متوافقة مع معظم إعدادات البروكسي على مستوى جهاز التوجيه.