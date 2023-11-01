Proxy mở khóa Netflix
Static ISP proxy với địa chỉ ISP thực và băng thông không giới hạn — được xây dựng cho streaming mà không bị phát hiện.
Thiết lập gói proxy.
Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.
Đang tải các gói hiện tại…
Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.
Bốn cách mua proxy.
Một phù hợp với tác vụ này.
Tất cả địa chỉ FineProxy đều sử dụng IPv4. Proxy trung tâm dữ liệu, proxy riêng và proxy ISP giữ nguyên trong suốt thời hạn gói; proxy xoay thay đổi theo từng yêu cầu. Các gói tĩnh bao gồm lưu lượng không giới hạn. Tùy chọn được đánh dấu phù hợp với trường hợp sử dụng chính của trang này: ISP.
|Gói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chung
|RiêngCá nhân, từ một IP
|Khuyên dùng ở đâyISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnh
|Xoay vòngTính bằng credit API
|Phù hợp nhất
|Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.
|Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.
|Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.
|Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
|Người trên mỗi địa chỉ
|Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.
|1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.
|Tới 5
|Nhóm dùng chung
|Uy tín nền tảng
|Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu
|Cao — độc quyền
|Cao — đăng ký ISP
|Tùy theo nhóm
|Giá từ
|$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng
|$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.
|$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Đơn tối thiểu
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 triệu tín dụng
|Thời hạn địa chỉ
|Tĩnh trong suốt thời hạn
|Tĩnh trong suốt thời hạn
|Tĩnh trong suốt thời hạn
|Đổi mỗi request
|Băng thông
|Không tính dung lượng
|Không tính dung lượng
|Không tính dung lượng
|Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
|UDP / gọi thoại
|Tiện ích bổ sung tùy chọn
|Tiện ích bổ sung tùy chọn
|Tiện ích bổ sung tùy chọn
|Không có sẵn
|Giao thức
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Xác thực
|Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
|Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
|Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
|Khóa API
|Xem các gói
|Xem các gói proxy riêng
|Xem các gói ISP
|Xem các gói
ISP
Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh
Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.
Tới 5
Cao — đăng ký ISP
$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng
100 IP
Tĩnh trong suốt thời hạn
Không tính dung lượng
Tiện ích bổ sung tùy chọn
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
Gói trung tâm dữ liệu
Bán theo lô, dùng chung
Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.
Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.
Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu
$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng
100 IP
Tĩnh trong suốt thời hạn
Không tính dung lượng
Tiện ích bổ sung tùy chọn
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
Riêng
Cá nhân, từ một IP
Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.
1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.
Cao — độc quyền
$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.
1 IP
Tĩnh trong suốt thời hạn
Không tính dung lượng
Tiện ích bổ sung tùy chọn
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
Xoay vòng
Tính bằng credit API
Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Nhóm dùng chung
Tùy theo nhóm
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 triệu tín dụng
Đổi mỗi request
Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
Không có sẵn
HTTP, SOCKS5
Khóa API
Proxy trong 48 giờ
Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.
Vị trí proxy hàng đầu
Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.
Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.
FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.
Rồi cứ nói
- Mua 100 proxy ISP tĩnh tại Hoa Kỳ cho Netflix
- Thêm 203.0.113.7 vào danh sách IP cho phép của dịch vụ proxy
- Xuất danh sách proxy dạng JSON
- Xem trạng thái dịch vụ proxy
- Xem thông tin thanh toán của dịch vụ proxy
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.
Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào
Tiêu tiền của bạn
Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần
wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.
Trả nhiều hơn mức báo giá
Mọi lần mua đều mang
expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.
Hủy tùy hứng
Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu
confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.
Tính phí hai lần
Lệnh thanh toán cần
idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.
Thiết lập thủ công
Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.
Hệ thống
Trình duyệt
Ứng dụng
Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.
FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.
Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.
500 Mbps
mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn
99.97%
kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu
96
luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng
0
giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói
AMD EPYC riêng
Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.
Subnet riêng
IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.
Uplink 80 Gbps
Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.
Tier III / IV
Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.
Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.
Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.
Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.
Tốc độ khi tải cao
tuyệt vời tôi thích sự tiện lợi này Dịch vụ proxy nhanh và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web an toàn và tự động hóa!
Đã thử trang web này vì giá thấp và tùy chọn tiền điện tử. Thành thật mà nói, tôi rất ấn tượng. Proxy vẫn còn sống và nhanh chóng. Trình kiểm tra tích hợp siêu tiện lợi. Hỗ trợ là lịch sự và hữu ích. Mọi thứ hoạt động như quảng cáo. Chắc chắn sẽ mua thêm cho nhiệm vụ phân tích cú pháp của tôi.
Lưu lượng không tính dung lượng
Trong khi các nhà cung cấp khác tính phí theo GB hoặc thậm chí theo yêu cầu, những nhà cung cấp này vẫn trung thành với sứ mệnh của mình và cung cấp proxy trung tâm dữ liệu có giá hợp lý với băng thông không giới hạn. Tìm kiếm khắp nơi trên internet một dịch vụ như thế này và tôi khá vui vì đã tìm thấy chúng.
Tôi không thể tìm thấy dịch vụ nào tốt hơn dịch vụ này, đặc biệt là về mặt dân cư không giới hạn, tôi nghĩ nó sẽ bắt đầu có chất lượng thấp khi tôi sử dụng nhưng chết tiệt trong suốt thời gian tôi sử dụng, nó vẫn ở mức trên 99%, thật tuyệt vời. Chúc may mắn và tôi hy vọng nó vẫn như cũ
Vị trí và tồn kho
Proxy EU giá phải chăng. Đây là nhà cung cấp proxy duy nhất vẫn giữ mức giá thấp. Tôi đã tìm kiếm khắp Internet một dịch vụ như thế này và hóa ra đây là nhà cung cấp proxy có băng thông không giới hạn rẻ nhất.
Fineproxy.org cung cấp dịch vụ proxy tốt với nhiều lựa chọn IP và vị trí. Tuy nhiên, đôi khi tốc độ kết nối có thể không nhất quán và phản hồi hỗ trợ có thể chậm hơn dự kiến. Dịch vụ tuy phù hợp với những tác vụ cơ bản nhưng có thể chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dùng có yêu cầu cao hơn hoặc yêu cầu cụ thể. Giá cả cạnh tranh nhưng hiệu suất có thể ổn định hơn đối với những người dựa vào nó để sử dụng chuyên nghiệp hoặc chuyên sâu.
Lỗi Netflix M7111-5059 là gì?Phát hiện proxy
Lỗi này có nghĩa là Netflix đã phát hiện VPN hoặc proxy của bạn. Thông báo nói rằng: "Bạn dường như đang sử dụng unblocker hoặc proxy. Vui lòng tắt các dịch vụ này và thử lại." Lỗi này kích hoạt khi Netflix xác định kết nối của bạn đến từ máy chủ proxy đã biết, IP datacenter, hoặc khi có sự không khớp giữa vị trí hiển thị và đặc điểm mạng thực tế.
Proxy có hoạt động với Netflix trên Smart TV hoặc máy chơi game không?Cần thiết lập
Smart TV, PlayStation, Xbox và các thiết bị streaming khác không hỗ trợ cài đặt proxy nguyên bản. Để sử dụng proxy với các thiết bị này, bạn cần cấu hình tại cấp router hoặc thiết lập một proxy gateway trên mạng nội bộ của bạn. Ngoài ra, bạn có thể chia sẻ kết nối đã dùng proxy từ laptop qua Wi-Fi hotspot. Proxy Static ISP là lựa chọn lý tưởng cho thiết lập này vì chúng cung cấp băng thông không giới hạn và kết nối ổn định — điều quan trọng khi định tuyến lưu lượng cho toàn bộ thiết bị. Proxy Static ISP của FineProxy hỗ trợ SOCKS5 và HTTP/HTTPS, giúp chúng tương thích với hầu hết các cấu hình proxy cấp router.
Netflix có thể khóa tài khoản của tôi vì sử dụng proxy không?Hiếm khi
Điều khoản của Netflix cho phép họ hạn chế hoặc chấm dứt tài khoản vì việc vượt qua giới hạn địa lý, nhưng cấm vĩnh viễn rất hiếm đối với sử dụng cá nhân. Thông thường hơn, bạn chỉ thấy lỗi M7111-5059 và không thể stream cho đến khi ngắt kết nối proxy. Netflix tập trung vào việc chặn truy cập thay vì trừng phạt người dùng.
Tại sao thư viện Netflix của tôi thay đổi khi đi du lịch?Cấp phép vùng
Nội dung khác nhau tùy theo quốc gia do các thỏa thuận cấp phép. Các hãng phim bán quyền phân phối theo khu vực, nên một bộ phim có trên Netflix tại Mỹ có thể không được cấp phép tại Anh hoặc Nhật Bản. Khi bạn đi du lịch, Netflix tự động hiển thị thư viện nội dung địa phương dựa trên địa chỉ IP. Proxy hoặc VPN có thể giúp bạn xuất hiện như đang ở tại quốc gia của mình.
Netflix có chặn tất cả proxy không?Hầu hết proxy
Không phải tất cả, nhưng hầu hết. Proxy miễn phí và các dịch vụ giá rẻ bị chặn gần như ngay lập tức. Netflix đầu tư mạnh vào hệ thống phát hiện và liên tục cập nhật danh sách đen. Các dịch vụ hoạt động được đều là những dịch vụ đầu tư ngang bằng để luôn đi trước — thường là nhà cung cấp proxy ISP cao cấp hoặc VPN có hạ tầng streaming chuyên dụng.