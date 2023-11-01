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Proxy Thổ Nhĩ Kỳ

Proxy Static IP Thổ Nhĩ Kỳ đáng tin cậy — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, uptime 99,9%, lưu lượng không giới hạn

Thiết lập gói →Proxy trong 48 giờ
Không tính dung lượngKhông phí theo GB
AMD EPYCPhần cứng máy chủ thế hệ mới nhất
Tới 80 GbpsUplink mỗi máy chủ
REST + MCPCấp phát và quản lý qua API

Thiết lập gói proxy.

Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.

Quốc giaSố lượng IP
Hỗ trợ UDP
Tắt

Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.

Nhiều quốc gia trong một gói, thêm IP danh sách cho phép hoặc kết nối?Thiết lập trong bảng điều khiển

Bốn cách mua proxy.
Một phù hợp với tác vụ này.

Tất cả địa chỉ FineProxy đều sử dụng IPv4. Proxy trung tâm dữ liệu, proxy riêng và proxy ISP giữ nguyên trong suốt thời hạn gói; proxy xoay thay đổi theo từng yêu cầu. Các gói tĩnh bao gồm lưu lượng không giới hạn. Tùy chọn được đánh dấu phù hợp với trường hợp sử dụng chính của trang này: Gói trung tâm dữ liệu.

Khuyên dùng ở đâyGói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chungRiêngCá nhân, từ một IPISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnhXoay vòngTính bằng credit API
Phù hợp nhấtBot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Người trên mỗi địa chỉTới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.Tới 5Nhóm dùng chung
Uy tín nền tảngTiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệuCao — độc quyềnCao — đăng ký ISPTùy theo nhóm
Giá từ$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Đơn tối thiểu100 IP1 IP100 IP2,5 triệu tín dụng
Thời hạn địa chỉTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnĐổi mỗi request
Băng thôngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngTín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
UDP / gọi thoạiTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnKhông có sẵn
Giao thứcHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Xác thựcDanh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Khóa API
Xem các góiXem các gói proxy riêngXem các gói ISPXem các gói
Khuyên dùng ở đây

Gói trung tâm dữ liệu

Bán theo lô, dùng chung

Phù hợp nhất

Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.

Uy tín nền tảng

Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu

Giá từ

$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói

Riêng

Cá nhân, từ một IP

Phù hợp nhất

Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.

Người trên mỗi địa chỉ

1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.

Uy tín nền tảng

Cao — độc quyền

Giá từ

$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.

Đơn tối thiểu

1 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói proxy riêng

ISP

Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh

Phù hợp nhất

Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5

Uy tín nền tảng

Cao — đăng ký ISP

Giá từ

$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói ISP

Xoay vòng

Tính bằng credit API

Phù hợp nhất

Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.

Người trên mỗi địa chỉ

Nhóm dùng chung

Uy tín nền tảng

Tùy theo nhóm

Giá từ

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Đơn tối thiểu

2,5 triệu tín dụng

Thời hạn địa chỉ

Đổi mỗi request

Băng thông

Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.

UDP / gọi thoại

Không có sẵn

Giao thức

HTTP, SOCKS5

Xác thực

Khóa API

Xem các gói

Proxy trong 48 giờ

Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.

Proxy trong 48 giờ

Vị trí proxy hàng đầu

Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.

Xem tất cả vị trí

Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.

FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.

Rồi cứ nói

  • Mua 100 IP trung tâm dữ liệu tại Thổ Nhĩ Kỳ và thêm 203.0.113.7 vào danh sách IP cho phép
  • Xem tỷ lệ thành công hôm nay của lưu lượng proxy Thổ Nhĩ Kỳ
  • Gia hạn mọi dịch vụ hết hạn tuần này, dưới $200
  • Xoay vòng IP của tôi khi lần làm mới tiếp theo miễn phí
  • Xuất danh sách proxy mới nhất dạng JSON
Tìm hiểu thêm Tạo khóa API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.

Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào

Tiêu tiền của bạn

Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.

Trả nhiều hơn mức báo giá

Mọi lần mua đều mang expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.

Hủy tùy hứng

Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.

Tính phí hai lần

Lệnh thanh toán cần idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.

MCP: 49 công cụ · 9 phạm vi quyềnJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · không trạng tháiREST API: 49 thao tác · OpenAPI 3.1

Thiết lập thủ công

Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.

TẤT CẢ TÍCH HỢP

Hệ thống

Trình duyệt

Ứng dụng

Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.

FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.

Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.

500 Mbps

mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn

99.97%

kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu

96

luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng

0

giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói

AMD EPYC riêng

Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.

Subnet riêng

IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.

Uplink 80 Gbps

Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.

Tier III / IV

Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.

Ghi chú kiểm tra

Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.

Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.

Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.

2011là năm bắt đầu cung cấp proxy

Vị trí và tồn kho

Tuyệt vời để chơi game! Không còn giới hạn địa lý và tốc độ thật đáng kinh ngạc. 5/5

Gamer_GalNền tảng nội bộ FineProxyDịch từ tiếng AnhNguồn

Fine proxy là một trong những nhà cung cấp dịch vụ proxy tốt nhất mà tôi đã sử dụng, nó cung cấp dịch vụ giá rẻ và đáng tin cậy. Nó cung cấp bảo hiểm golbad. Trải nghiệm tốt nhất bao giờ hết.

Ahmed ArshadDieg, Năm ngoáiDịch từ tiếng AnhNguồn

Tốc độ khi tải cao

tuyệt vời tôi thích sự tiện lợi này Dịch vụ proxy nhanh và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web an toàn và tự động hóa!

Nguyễn Thành NamNền tảng nội bộ FineProxyNguồn

Bạn thích điều gì nhất ở FineProxy.org? Tôi biết đến FineProxy.org qua sự giới thiệu của bạn bè và chất lượng dịch vụ thực sự tuyệt vời. Giá thành khá thấp giúp công ty chúng tôi tiết kiệm chi phí đáng kể. Tôi đánh giá cao sự hỗ trợ nhiệt tình từ nhóm hỗ trợ FineProxy.org. Họ rất nhiệt tình và phản hồi ngay lập tức. FineProxy.org giúp tôi truy cập dữ liệu nhanh hơn và cải thiện tính bảo mật. Tôi cũng đánh giá cao chất lượng dịch vụ và chính sách hoàn tiền khi dịch vụ không đáp ứng được nhu cầu người dùng. Đánh giá được thu thập và lưu trữ trên G2.com. Bạn không thích điều gì ở FineProxy.org? Tôi muốn xem gói khuyến mại lớn dành cho người dùng có số lượng lớn và chính sách khuyến mại bổ sung.

long l.G2, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Lưu lượng không tính dung lượng

Chúng tôi đã sử dụng FineProxy trong 2 năm. Băng thông không giới hạn và kết nối thực sự tuyệt vời, ổn định. Rất khuyến nghị.

David RhodesTrustpilot, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Dịch vụ proxy tuyệt vời! Họ có nhiều loại proxy khác nhau, bao gồm cả proxy luân phiên không giới hạn lưu lượng. Giá cả phải chăng và có các tùy chọn nhắm mục tiêu theo vị trí địa lý. Có thể dễ dàng thanh toán bằng tiền mã hóa, PayPal hoặc thẻ.

Vladimir AkimkinSaasHub, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Đánh giá được trích nguyên văn. Khi khách nêu điều chúng tôi có thể trả lời, phản hồi trên nền tảng gốc được hiện kèm theo.

Tất cả đánh giá khách hàng
BTK chặn 311.000 URL mỗi năm — điều đó ảnh hưởng thế nào đến người dùng proxy?BTK chặn URL

BTK của Thổ Nhĩ Kỳ đã chặn kỷ lục hơn 311.000 địa chỉ web vào năm 2024 — 82% không có lệnh tòa án (Luật 5651). Reddit bị chặn. Instagram bị sập 9 ngày vào tháng 8 năm 2024. 16 dịch vụ VPN (Proton, TunnelBear, Psiphon, Surfshark) đã bị chặn vào cuối năm 2023. Trong các cuộc biểu tình tháng 3 năm 2025, mạng xã hội bị throttle trong 42 giờ. Freedom House: 31/100. Nếu bạn đang ở Thổ Nhĩ Kỳ và cần truy cập các trang bị chặn — bạn cần IP từ bên ngoài, không phải IP Thổ Nhĩ Kỳ. IP Thổ Nhĩ Kỳ dùng cho định giá khu vực hoặc scraping vẫn hoạt động bình thường — lệnh chặn của BTK không ảnh hưởng đến lưu lượng proxy đi ra ngoài.

Sahibinden.com liên tục chặn tôi — giải pháp nào hiệu quả?Kiểm tần suất

Sahibinden kiểm tra tần suất yêu cầu, browser fingerprint và uy tín IP. Bạn cần độ trễ ngẫu nhiên giữa các yêu cầu (không phải khoảng cố định), xoay User-Agent khớp với các bản build Chrome/Firefox thực, và proxy Thổ Nhĩ Kỳ chưa bị cháy. Proxy ISP TR vượt qua tốt hơn proxy datacenter — Sahibinden đánh dấu dải IP datacenter nghiêm ngặt hơn. Xoay IP mỗi 20–30 yêu cầu cho trang danh mục, ít hơn cho các trang tin đăng riêng lẻ.

Tôi còn có thể đăng ký Netflix rẻ hơn bằng gói Thổ Nhĩ Kỳ không?

Có. Netflix Thổ Nhĩ Kỳ: $3,75/tháng gói cơ bản, $5,54 gói tiêu chuẩn, $7,19 gói cao cấp. Thiết lập máy chủ proxy Thổ Nhĩ Kỳ trong trình duyệt khi đăng ký, thanh toán bằng thẻ quà tặng Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi gói đăng ký được kích hoạt, bạn không cần proxy để stream — Netflix kiểm tra khu vực khi thanh toán, không phải khi phát. YouTube Premium ($2,15/tháng), Google One (dưới $1/tháng), Disney+ (~$20/năm) hoạt động tương tự. Steam là ngoại lệ — đã chuyển sang định giá USD vào tháng 11 năm 2023.

Tôi có thể lấy danh sách máy chủ proxy Thổ Nhĩ Kỳ ở đâu?Xuất từ dashboard

Proxy trong 48 giờ. Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.

Proxy Thổ Nhĩ Kỳ trực tiếp
cập nhật mỗi 15 phút

Proxy công cộng Thổ Nhĩ Kỳ miễn phí, chúng tôi thường xuyên kiểm tra tốc độ và thời gian hoạt động. Sao chép một IP hoặc xuất danh sách hiện tại — không cần đăng ký.

Giao thức
Ẩn danh
Cổng
Kiểm tra gần nhất
7 trực tuyến·Cần thêm? →
107.181.155.86:80
IP : Cổng Điểm Giao thứcẨn danhThành phốTốc độ Thời gian hoạt động Kiểm tra gần nhất Thao tác
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteToàn cầu
500 Mbps
99.97%
Vừa xong
Mua
107.181.155.86:80
YottaSrc· 469 ms		74
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteIstanbul
3.84 Mbps
97.9%
1 giờ trước
95.3.92.2:8080
Turk Telekom· 319 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteMaltepe
5.64 Mbps
56.9%
1 giờ trước
95.3.69.222:8080
Turk Telekom· 892 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtIstanbul
2.02 Mbps
100.0%
1 giờ trước
31.223.16.134:8888
TurkNet Iletisim Hizmetleri· 1351 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteIstanbul
1.33 Mbps
37.7%
2 giờ trước
176.88.65.163:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 6487 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtKilis
277 Kbps
39.8%
2 giờ trước
176.88.65.162:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 6456 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtKilis
279 Kbps
18.0%
2 giờ trước
212.252.71.20:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 4068 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
442 Kbps
10.5%
2 giờ trước
Hiển thị 7 trên 7

Hướng dẫn

Danh sách proxy Thổ Nhĩ Kỳ miễn phí

3 phút đọcNhóm mạng FineProxy

Xin lưu ý: Các proxy được liệt kê dưới đây là không phải là máy chủ proxy cao cấp của chúng tôi. Đây là một danh sách miễn phí công khai được thu thập từ các nguồn mở — hữu ích cho việc thử nghiệm hoặc sử dụng cơ bản.

Tại sao IP Thổ Nhĩ Kỳ giúp bạn tiết kiệm tiền thật sự

Thổ Nhĩ Kỳ có một số mức giá đăng ký rẻ nhất thế giới. Đồng lira đã mất hơn 90% giá trị so với đô la Mỹ kể từ năm 2017, và hầu hết các dịch vụ quốc tế vẫn định giá theo khu vực. Netflix chỉ tốn $3,75/tháng với IP Thổ Nhĩ Kỳ — so với $15,49 tại Mỹ. YouTube Premium: $2,15 so với $13,99. Google One rẻ nhất toàn cầu khi đăng ký từ Thổ Nhĩ Kỳ, dưới $1/tháng. Disney+, Apple Music, Crunchyroll, Discord Nitro — tất cả đều áp dụng mô hình định giá theo khu vực tương tự.

Phương pháp: kết nối qua IP Thổ Nhĩ Kỳ khi tạo tài khoản hoặc thanh toán. Mua thẻ quà tặng App Store hoặc Google Play Thổ Nhĩ Kỳ (G2A, Turgame), nạp thẻ rồi đăng ký. Hầu hết các dịch vụ không kiểm tra lại vị trí của bạn sau lần mua đầu tiên. Steam đã bỏ định giá bằng lira Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 11 năm 2023 (chuyển sang USD — game tăng từ ~$4 lên $28,97), nên lỗ hổng đó đã đóng. Nhưng streaming, lưu trữ đám mây và hầu hết các gói đăng ký ứng dụng vẫn định giá theo khu vực.

Trendyol, Hepsiburada, Sahibinden — thu thập dữ liệu thương mại điện tử Thổ Nhĩ Kỳ

Hepsiburada là “Amazon của Thổ Nhĩ Kỳ” — hơn 163 triệu sản phẩm, 40 triệu lượt truy cập mỗi tháng. Trendyol còn lớn hơn, hiện đang mở rộng sang châu Âu. Cả hai đều có scraper dựa trên Apify ($5–20/tháng + phí sử dụng), và đều cung cấp dữ liệu bản địa hóa theo IP. Theo dõi giá từ ngoài Thổ Nhĩ Kỳ chỉ hiển thị phiên bản quốc tế — tồn kho hạn chế, không có thông tin người bán.

Sahibinden.com (rao vặt: bất động sản, ô tô, việc làm) sử dụng hệ thống chống bot. Các công cụ scraping mã nguồn mở cho trang này dựa vào độ trễ yêu cầu với hệ số ngẫu nhiên, xoay User-Agent và proxy Thổ Nhĩ Kỳ xoay vòng. Nếu thiếu một trong ba yếu tố, bạn sẽ bị chặn trong vài phút.

Để mua quyền truy cập proxy Thổ Nhĩ Kỳ, FineProxy cung cấp proxy datacenter IPv4 từ Thổ Nhĩ Kỳ. Datacenter trên ASN riêng, giá cố định mỗi IP, lưu lượng không giới hạn. Proxy Thổ Nhĩ Kỳ tốc độ cao rất quan trọng khi bạn thu thập danh mục từ 163 triệu sản phẩm Hepsiburada — FineProxy đạt tốc độ lên tới 500 Mbps mỗi IP. Đối thủ cạnh tranh định giá IP Thổ Nhĩ Kỳ ở mức $0.30–8/GB. Với FineProxy, một tháng thu thập dữ liệu nặng có chi phí tương đương một lần kiểm tra giá duy nhất.