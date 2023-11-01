Mọi proxy mà FineProxy bán đều là IPv4 — hơn 100.000 địa chỉ được sở hữu trực tiếp, không thuê từ nhà môi giới hay chia sẻ qua đại lý bán lẻ. Khi bạn mua quyền truy cập máy chủ proxy IPv4 từ FineProxy, bạn nhận được một địa chỉ IPv4 chuyên dụng với hỗ trợ SOCKS5 và HTTP/HTTPS, lưu lượng không giới hạn, và không phí theo GB. Đó là phiên bản ngắn gọn. Phiên bản dài hơn sẽ nói về lý do tại sao lại là IPv4 cụ thể, và tại sao nguồn gốc của địa chỉ lại quan trọng không kém gì giao thức.

IPv4 vs IPv6 — khoảng cách tương thích

IPv6 proxy có tồn tại và giá rất rẻ. Không gian địa chỉ gần như vô hạn, nên các nhà cung cấp bán hàng triệu địa chỉ IPv6 với giá rẻ như cho. Vấn đề là: hầu hết các trang đích không hỗ trợ đầy đủ IPv6. Tính đến năm 2026, chỉ khoảng 40% trong top 1.000 website xử lý lưu lượng IPv6 đúng cách.

Các nền tảng thanh toán, mạng xã hội, mạng quảng cáo, trang thương mại điện tử — phần lớn vẫn chạy hệ thống phát hiện bot, định vị địa lý và quản lý phiên trên IPv4.

Nếu trang đích không hỗ trợ IPv6, kết nối sẽ âm thầm thất bại, quay về IPv4 qua ISP của bạn (làm lộ IP thật), hoặc bị chặn. Không có cơ chế chuyển tiếp linh hoạt — hoặc hoạt động, hoặc không. Đối với scraping, quản lý tài khoản, xác minh quảng cáo và bất kỳ tác vụ nào liên quan đến phát hiện bot, IPv4 là lựa chọn đáng tin cậy duy nhất.

IPv4 giá rẻ không có nghĩa là IPv4 kém chất lượng

IPv4 là tài nguyên khan hiếm — tổng cộng chỉ có khoảng 4,3 tỷ địa chỉ tồn tại, và pool miễn phí đã cạn kiệt từ nhiều năm trước. Sự khan hiếm đẩy giá lên cao. Một số nhà cung cấp mua địa chỉ hàng loạt từ các mạng đã ngừng hoạt động, số khác thuê lại từ các đơn vị nắm giữ lớn hơn. Chuỗi quyền sở hữu ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng: một IP càng đi qua nhiều tay, khả năng nó mang theo «lịch sử» càng cao — blacklist, cơ sở dữ liệu spam, cờ danh tiếng.

FineProxy sở hữu trực tiếp pool IPv4 của mình. Không qua broker, không cho thuê lại. Khi một địa chỉ có dấu hiệu suy giảm reputation, nó sẽ được xoay ra và thay thế. Proxy datacenter IPv4 giá rẻ từ nhà cung cấp trực tiếp trên thực tế tốn ít hơn so với một địa chỉ rẻ hơn trên giấy nhưng đã bị gắn cờ trên phân nửa internet.

SOCKS5 trên mọi địa chỉ IPv4