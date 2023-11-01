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Proxy IPv4

Hơn 100.000 địa chỉ IPv4 sở hữu riêng — HTTP/HTTPS/SOCKS5, lưu lượng không giới hạn, truy cập API, giao hàng tự động. Được xây dựng cho web scraping, xác minh quảng cáo và quản lý tài khoản.

Thiết lập gói →Proxy trong 48 giờ
Không tính dung lượngKhông phí theo GB
AMD EPYCPhần cứng máy chủ thế hệ mới nhất
Tới 80 GbpsUplink mỗi máy chủ
REST + MCPCấp phát và quản lý qua API

Thiết lập gói proxy.

Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.

Quốc giaSố lượng IP
Hỗ trợ UDP
Tắt

Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.

Nhiều quốc gia trong một gói, thêm IP danh sách cho phép hoặc kết nối?Thiết lập trong bảng điều khiển

Bốn cách mua proxy.
Một phù hợp với tác vụ này.

Tất cả địa chỉ FineProxy đều sử dụng IPv4. Proxy trung tâm dữ liệu, proxy riêng và proxy ISP giữ nguyên trong suốt thời hạn gói; proxy xoay thay đổi theo từng yêu cầu. Các gói tĩnh bao gồm lưu lượng không giới hạn. Tùy chọn được đánh dấu phù hợp với trường hợp sử dụng chính của trang này: Gói trung tâm dữ liệu.

Khuyên dùng ở đâyGói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chungRiêngCá nhân, từ một IPISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnhXoay vòngTính bằng credit API
Phù hợp nhấtBot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Người trên mỗi địa chỉTới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.Tới 5Nhóm dùng chung
Uy tín nền tảngTiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệuCao — độc quyềnCao — đăng ký ISPTùy theo nhóm
Giá từ$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Đơn tối thiểu100 IP1 IP100 IP2,5 triệu tín dụng
Thời hạn địa chỉTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnĐổi mỗi request
Băng thôngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngTín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
UDP / gọi thoạiTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnKhông có sẵn
Giao thứcHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Xác thựcDanh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Khóa API
Xem các góiXem các gói proxy riêngXem các gói ISPXem các gói
Khuyên dùng ở đây

Gói trung tâm dữ liệu

Bán theo lô, dùng chung

Phù hợp nhất

Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.

Uy tín nền tảng

Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu

Giá từ

$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói

Riêng

Cá nhân, từ một IP

Phù hợp nhất

Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.

Người trên mỗi địa chỉ

1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.

Uy tín nền tảng

Cao — độc quyền

Giá từ

$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.

Đơn tối thiểu

1 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói proxy riêng

ISP

Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh

Phù hợp nhất

Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5

Uy tín nền tảng

Cao — đăng ký ISP

Giá từ

$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói ISP

Xoay vòng

Tính bằng credit API

Phù hợp nhất

Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.

Người trên mỗi địa chỉ

Nhóm dùng chung

Uy tín nền tảng

Tùy theo nhóm

Giá từ

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Đơn tối thiểu

2,5 triệu tín dụng

Thời hạn địa chỉ

Đổi mỗi request

Băng thông

Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.

UDP / gọi thoại

Không có sẵn

Giao thức

HTTP, SOCKS5

Xác thực

Khóa API

Xem các gói

Proxy trong 48 giờ

Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.

Proxy trong 48 giờ

Vị trí proxy hàng đầu

Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.

Xem tất cả vị trí

Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.

FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.

Rồi cứ nói

  • Mua 1,000 proxy trung tâm dữ liệu IPv4 tại Châu Âu
  • Xuất danh sách proxy IPv4 dạng JSON
  • Lọc danh sách proxy IPv4 theo quốc gia hoặc subnet
  • Thêm 203.0.113.7 vào danh sách IP cho phép của dịch vụ proxy IPv4
  • Xem trạng thái và thông tin thanh toán của các gói proxy IPv4
Tìm hiểu thêm Tạo khóa API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.

Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào

Tiêu tiền của bạn

Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.

Trả nhiều hơn mức báo giá

Mọi lần mua đều mang expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.

Hủy tùy hứng

Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.

Tính phí hai lần

Lệnh thanh toán cần idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.

MCP: 49 công cụ · 9 phạm vi quyềnJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · không trạng tháiREST API: 49 thao tác · OpenAPI 3.1

Thiết lập thủ công

Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.

TẤT CẢ TÍCH HỢP

Hệ thống

Trình duyệt

Ứng dụng

Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.

FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.

Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.

500 Mbps

mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn

99.97%

kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu

96

luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng

0

giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói

AMD EPYC riêng

Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.

Subnet riêng

IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.

Uplink 80 Gbps

Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.

Tier III / IV

Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.

Ghi chú kiểm tra

Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.

Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.

Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.

2011là năm bắt đầu cung cấp proxy

Tốc độ khi tải cao

tuyệt vời tôi thích sự tiện lợi này Dịch vụ proxy nhanh và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web an toàn và tự động hóa!

Nguyễn Thành NamNền tảng nội bộ FineProxyNguồn

Fine proxy là một trong những nhà cung cấp dịch vụ proxy tốt nhất mà tôi đã sử dụng, nó cung cấp dịch vụ giá rẻ và đáng tin cậy. Nó cung cấp bảo hiểm golbad. Trải nghiệm tốt nhất bao giờ hết.

Ahmed ArshadDieg, Năm ngoáiDịch từ tiếng AnhNguồn

Lưu lượng không tính dung lượng

Trong khi các nhà cung cấp khác tính phí theo GB hoặc thậm chí theo yêu cầu, những nhà cung cấp này vẫn trung thành với sứ mệnh của mình và cung cấp proxy trung tâm dữ liệu có giá hợp lý với băng thông không giới hạn. Tìm kiếm khắp nơi trên internet một dịch vụ như thế này và tôi khá vui vì đã tìm thấy chúng.

bhwowsersNorton Safe Web, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Chúng tôi đã sử dụng FineProxy trong 2 năm. Băng thông không giới hạn và kết nối thực sự tuyệt vời, ổn định. Rất khuyến nghị.

David RhodesTrustpilot, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Vị trí và tồn kho

Tôi đã sử dụng dịch vụ proxy FineProxy được vài tháng và tôi rất hài lòng với nó. Tốc độ kết nối cao, bảo vệ dữ liệu đáng tin cậy và nhiều vị trí làm cho nó trở thành một công cụ tuyệt vời để làm việc trên Internet. Tôi khuyên bạn nên nó!

RobertSaasHub, Năm ngoáiDịch từ tiếng AnhNguồn

Fineproxy.org cung cấp dịch vụ proxy tốt với nhiều lựa chọn IP và vị trí. Tuy nhiên, đôi khi tốc độ kết nối có thể không nhất quán và phản hồi hỗ trợ có thể chậm hơn dự kiến. Dịch vụ tuy phù hợp với những tác vụ cơ bản nhưng có thể chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dùng có yêu cầu cao hơn hoặc yêu cầu cụ thể. Giá cả cạnh tranh nhưng hiệu suất có thể ổn định hơn đối với những người dựa vào nó để sử dụng chuyên nghiệp hoặc chuyên sâu.

Charles BrownProxyRate, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Đánh giá được trích nguyên văn. Khi khách nêu điều chúng tôi có thể trả lời, phản hồi trên nền tảng gốc được hiện kèm theo.

Tất cả đánh giá khách hàng
Có lý do nào để sử dụng proxy IPv6 thay vì IPv4 không?Chỉ đích IPv6

Chỉ khi trang đích của bạn hỗ trợ IPv6 rõ ràng VÀ bạn cần khối lượng lớn với chi phí thấp nhất cho mỗi IP. Đối với việc scraping các trang chấp nhận IPv6 (một số công cụ tìm kiếm, CDN), IPv6 rẻ hơn vì địa chỉ dồi dào. Với mọi thứ khác — mạng xã hội, thương mại điện tử, hệ thống thanh toán, nền tảng quảng cáo — IPv4 là lựa chọn duy nhất hoạt động đáng tin cậy.

FineProxy có bao nhiêu địa chỉ IPv4?Hơn 100,000

Hơn 100.000 địa chỉ IPv4 trải rộng trên nhiều subnet và ASN khác nhau. Tất cả đều do chúng tôi sở hữu trực tiếp — không thuê lại, không qua trung gian. Điều này rất quan trọng cho độ đa dạng IP: nếu trang đích chặn một subnet, các IP từ dải khác vẫn hoạt động bình thường.

Proxy IPv4 có bị lỗi thời không?Không

Không có dấu hiệu nào cho thấy điều đó sẽ xảy ra trong tương lai gần. Việc áp dụng IPv6 đã được coi là «sắp diễn ra» suốt hơn một thập kỷ và hiện mới chỉ đạt khoảng 40% trên các trang web hàng đầu. Hạ tầng quan trọng nhất đối với người dùng proxy — hệ thống chống bot, cổng thanh toán, backend mạng xã hội — đều được xây dựng sâu trên nền IPv4. Proxy IPv4 sẽ tiếp tục là tiêu chuẩn cho mục đích thương mại trong suốt năm 2026 và xa hơn nữa.

Hướng dẫn

IPv4 Proxy: Tại sao loại địa chỉ vẫn quan trọng

3 phút đọcNhóm mạng FineProxy

Mọi proxy mà FineProxy bán đều là IPv4 — hơn 100.000 địa chỉ được sở hữu trực tiếp, không thuê từ nhà môi giới hay chia sẻ qua đại lý bán lẻ. Khi bạn mua quyền truy cập máy chủ proxy IPv4 từ FineProxy, bạn nhận được một địa chỉ IPv4 chuyên dụng với hỗ trợ SOCKS5 và HTTP/HTTPS, lưu lượng không giới hạn, và không phí theo GB. Đó là phiên bản ngắn gọn. Phiên bản dài hơn sẽ nói về lý do tại sao lại là IPv4 cụ thể, và tại sao nguồn gốc của địa chỉ lại quan trọng không kém gì giao thức.

IPv4 vs IPv6 — khoảng cách tương thích

IPv6 proxy có tồn tại và giá rất rẻ. Không gian địa chỉ gần như vô hạn, nên các nhà cung cấp bán hàng triệu địa chỉ IPv6 với giá rẻ như cho. Vấn đề là: hầu hết các trang đích không hỗ trợ đầy đủ IPv6. Tính đến năm 2026, chỉ khoảng 40% trong top 1.000 website xử lý lưu lượng IPv6 đúng cách.

Các nền tảng thanh toán, mạng xã hội, mạng quảng cáo, trang thương mại điện tử — phần lớn vẫn chạy hệ thống phát hiện bot, định vị địa lý và quản lý phiên trên IPv4.

Nếu trang đích không hỗ trợ IPv6, kết nối sẽ âm thầm thất bại, quay về IPv4 qua ISP của bạn (làm lộ IP thật), hoặc bị chặn. Không có cơ chế chuyển tiếp linh hoạt — hoặc hoạt động, hoặc không. Đối với scraping, quản lý tài khoản, xác minh quảng cáo và bất kỳ tác vụ nào liên quan đến phát hiện bot, IPv4 là lựa chọn đáng tin cậy duy nhất.

IPv4 giá rẻ không có nghĩa là IPv4 kém chất lượng

IPv4 là tài nguyên khan hiếm — tổng cộng chỉ có khoảng 4,3 tỷ địa chỉ tồn tại, và pool miễn phí đã cạn kiệt từ nhiều năm trước. Sự khan hiếm đẩy giá lên cao. Một số nhà cung cấp mua địa chỉ hàng loạt từ các mạng đã ngừng hoạt động, số khác thuê lại từ các đơn vị nắm giữ lớn hơn. Chuỗi quyền sở hữu ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng: một IP càng đi qua nhiều tay, khả năng nó mang theo «lịch sử» càng cao — blacklist, cơ sở dữ liệu spam, cờ danh tiếng.

FineProxy sở hữu trực tiếp pool IPv4 của mình. Không qua broker, không cho thuê lại. Khi một địa chỉ có dấu hiệu suy giảm reputation, nó sẽ được xoay ra và thay thế. Proxy datacenter IPv4 giá rẻ từ nhà cung cấp trực tiếp trên thực tế tốn ít hơn so với một địa chỉ rẻ hơn trên giấy nhưng đã bị gắn cờ trên phân nửa internet.

SOCKS5 trên mọi địa chỉ IPv4

Mỗi proxy FineProxy đều hỗ trợ cả HTTP/HTTPS và SOCKS5 mà không phát sinh thêm chi phí. Truy cập proxy IPv4 SOCKS5 rất quan trọng cho các tác vụ ngoài duyệt web — gaming, giao thức tùy chỉnh, lưu lượng UDP, hoặc các công cụ không hỗ trợ HTTP nguyên bản. SOCKS5 hoạt động ở tầng thấp hơn proxy HTTP, chuyển tiếp mọi loại lưu lượng mà không diễn giải nội dung. Trên hạ tầng của FineProxy — máy chủ AMD EPYC với kênh truyền 80 Gbps — việc chọn giao thức không ảnh hưởng đến tốc độ, nên cả HTTP và SOCKS5 đều mang lại cùng băng thông và độ trễ.