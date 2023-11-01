SOCKS Proxy

Proxy HTTP hiểu lưu lượng web. Chúng đọc header, phân tích request và hoạt động rất tốt với mọi thứ chạy trên trình duyệt. Nhưng ngay khi tác vụ của bạn vượt ra ngoài phạm vi web — một client game, cuộc gọi VoIP, ứng dụng torrent, kết nối TCP tùy chỉnh — proxy HTTP không thể giúp được. Chúng không được xây dựng cho việc đó.

SOCKS5 proxy thì có thể. Nó hoạt động ở tầng phiên của ngăn xếp mạng (Layer 5), bên dưới nơi HTTP hoạt động (Layer 7). Thay vì cần hiểu ứng dụng của bạn đang làm gì, SOCKS5 chỉ đơn giản mở kết nối đến đích và chuyển tiếp các byte thô theo cả hai chiều. Nó không quan tâm bạn đang gửi web request, truyền file qua FTP, hay stream gói thoại qua UDP. Nếu ứng dụng của bạn có thể mở socket, SOCKS5 có thể proxy nó.

Tại sao hỗ trợ UDP lại quan trọng

Khác biệt kỹ thuật lớn nhất giữa SOCKS5 proxy server và HTTP proxy chính là UDP. Proxy HTTP chỉ xử lý kết nối TCP. SOCKS5 xử lý cả TCP lẫn UDP thông qua tính năng UDP ASSOCIATE (được định nghĩa trong RFC 1928).

Tại sao điều này lại quan trọng trong thực tế? Các truy vấn DNS thường truyền qua UDP. Game online gửi dữ liệu gameplay qua UDP vì nó nhanh hơn TCP cho giao tiếp thời gian thực. Cuộc gọi VoIP và SIP dựa vào UDP để truyền gói thoại. Các giao thức streaming thường sử dụng UDP để phân phối media.

Với proxy HTTP, tất cả những điều này hoặc không hoạt động hoặc cần giải pháp thay thế phức tạp. Với SOCKS5, mọi thứ đơn giản là hoạt động — proxy chuyển tiếp các gói UDP song với lưu lượng TCP qua cùng một kết nối.

Triển khai SOCKS5 của FineProxy bao gồm hỗ trợ UDP ASSOCIATE đầy đủ. Đây không phải là bản triển khai nửa vời chỉ xử lý TCP dù mang nhãn SOCKS5 — mà là giao thức hoàn chỉnh đúng như RFC 1928 định nghĩa.

Ngăn chặn rò rỉ DNS

Đây là một chi tiết bảo mật mà hầu hết người mua proxy không bao giờ nghĩ đến cho đến khi quá muộn. Khi bạn kết nối qua proxy HTTP, máy tính của bạn thường phân giải tên miền cục bộ — gửi truy vấn DNS đến máy chủ của ISP trước khi proxy kịp tham gia. ISP của bạn nhìn thấy mọi tên miền bạn truy cập, dù kết nối thực tế đi qua proxy.

SOCKS5 xử lý điều này khác đi. Nó hỗ trợ phân giải DNS từ xa: ứng dụng của bạn gửi tên miền trực tiếp đến proxy server, và proxy server tự phân giải. Mạng cục bộ của bạn không bao giờ nhìn thấy truy vấn DNS. Điều này khắc phục một lỗ hổng quyền riêng tư mà nhiều người bị bất ngờ.

Hầu hết trình duyệt và ứng dụng hỗ trợ SOCKS5 đều cung cấp tùy chọn DNS từ xa, mặc dù đôi khi cần bật thủ công (ví dụ: Firefox có cài đặt riêng cho tính năng này). Giao thức đã hỗ trợ sẵn khả năng này — bạn chỉ cần đảm bảo ứng dụng client của mình sử dụng nó.

SOCKS5 vs HTTP: khi nào nên dùng loại nào

HTTP proxy là lựa chọn phù hợp khi tác vụ của bạn hoàn toàn dựa trên web. Cào dữ liệu website, quản lý phiên trình duyệt, truy cập web API — HTTP proxy xử lý tất cả những việc này một cách hiệu quả và được hỗ trợ sẵn bởi mọi trình duyệt cũng như hầu hết các thư viện HTTP.

Proxy SOCKS trở nên cần thiết khi lưu lượng truy cập của bạn không phải là lưu lượng web, hoặc khi bạn cần UDP. Chơi game qua proxy. Chạy tự động hóa sử dụng giao thức TCP tùy chỉnh. Kết nối các công cụ không hỗ trợ HTTP gốc. Định tuyến lưu lượng VoIP. Bất kỳ tình huống nào mà ứng dụng giao tiếp trực tiếp qua socket thay vì thông qua các yêu cầu HTTP.

Các bài benchmark cho thấy kết nối SOCKS5 mang lại độ trễ thấp hơn 35-50 ms và thông lượng cao hơn 20-30% so với proxy HTTP khi xử lý cùng lưu lượng (Dicloak, 2025). Sự khác biệt đến từ tính đơn giản của giao thức — không phân tích header, không kiểm tra nội dung, chỉ chuyển tiếp thô.

Tại FineProxy, mọi proxy đều hỗ trợ cả hai. HTTP, HTTPS (với chứng chỉ SSL riêng cho mỗi IP) và SOCKS5 — tất cả đều khả dụng trên cùng một địa chỉ. Chọn giao thức phù hợp với ứng dụng của bạn. Không cần mua riêng, không cần gói dịch vụ khác.

Proxy SOCKS5 của FineProxy bao gồm những gì

Tuân thủ đầy đủ RFC 1928 với SOCKS5 và UDP ASSOCIATE. Khả dụng trên proxy chuyên dụng, proxy datacenter và proxy ISP — mọi loại proxy trong danh mục của chúng tôi. Băng thông không giới hạn, tốc độ lên đến 500 Mbps, xác thực bằng IP whitelisting kèm tùy chọn đăng nhập/mật khẩu qua subnet mask /21.