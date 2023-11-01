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SOCKS Proxy

Hỗ trợ đầy đủ RFC 1928 SOCKS5 với UDP ASSOCIATE, phân giải DNS từ xa, và HTTP/HTTPS trên cùng một IP — băng thông không giới hạn, tốc độ lên đến 500 Mbps.

Thiết lập gói →Proxy trong 48 giờ
Không tính dung lượngKhông phí theo GB
AMD EPYCPhần cứng máy chủ thế hệ mới nhất
Tới 80 GbpsUplink mỗi máy chủ
REST + MCPCấp phát và quản lý qua API

Thiết lập proxy SOCKS5.

Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.

Quốc giaSố lượng IP
Hỗ trợ UDP
Tắt

Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.

Nhiều quốc gia trong một gói, thêm IP danh sách cho phép hoặc kết nối?Thiết lập trong bảng điều khiển

Bốn cách mua proxy.
Một phù hợp với tác vụ này.

Tất cả địa chỉ FineProxy đều sử dụng IPv4. Proxy trung tâm dữ liệu, proxy riêng và proxy ISP giữ nguyên trong suốt thời hạn gói; proxy xoay thay đổi theo từng yêu cầu. Các gói tĩnh bao gồm lưu lượng không giới hạn. Tùy chọn được đánh dấu phù hợp với trường hợp sử dụng chính của trang này: Gói trung tâm dữ liệu.

Khuyên dùng ở đâyGói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chungRiêngCá nhân, từ một IPISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnhXoay vòngTính bằng credit API
Phù hợp nhấtBot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Người trên mỗi địa chỉTới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.Tới 5Nhóm dùng chung
Uy tín nền tảngTiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệuCao — độc quyềnCao — đăng ký ISPTùy theo nhóm
Giá từ$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Đơn tối thiểu100 IP1 IP100 IP2,5 triệu tín dụng
Thời hạn địa chỉTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnĐổi mỗi request
Băng thôngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngTín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
UDP / gọi thoạiTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnKhông có sẵn
Giao thứcHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Xác thựcDanh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Khóa API
Xem các góiXem các gói proxy riêngXem các gói ISPXem các gói
Khuyên dùng ở đây

Gói trung tâm dữ liệu

Bán theo lô, dùng chung

Phù hợp nhất

Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.

Uy tín nền tảng

Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu

Giá từ

$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói

Riêng

Cá nhân, từ một IP

Phù hợp nhất

Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.

Người trên mỗi địa chỉ

1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.

Uy tín nền tảng

Cao — độc quyền

Giá từ

$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.

Đơn tối thiểu

1 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói proxy riêng

ISP

Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh

Phù hợp nhất

Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5

Uy tín nền tảng

Cao — đăng ký ISP

Giá từ

$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói ISP

Xoay vòng

Tính bằng credit API

Phù hợp nhất

Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.

Người trên mỗi địa chỉ

Nhóm dùng chung

Uy tín nền tảng

Tùy theo nhóm

Giá từ

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Đơn tối thiểu

2,5 triệu tín dụng

Thời hạn địa chỉ

Đổi mỗi request

Băng thông

Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.

UDP / gọi thoại

Không có sẵn

Giao thức

HTTP, SOCKS5

Xác thực

Khóa API

Xem các gói

Proxy trong 48 giờ

Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.

Proxy trong 48 giờ

Vị trí proxy hàng đầu

Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.

Xem tất cả vị trí

Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.

FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.

Rồi cứ nói

  • Mua 1,000 proxy trung tâm dữ liệu hỗ trợ SOCKS 5 tại Châu Âu
  • Xuất các máy chủ proxy SOCKS5 dạng JSON
  • Cập nhật IP được phép của dịch vụ proxy này
  • Kiểm tra dịch vụ để tìm IP không hoạt động hoặc lỗi
  • Xem trạng thái và thông tin thanh toán của các gói proxy
Tìm hiểu thêm Tạo khóa API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.

Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào

Tiêu tiền của bạn

Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.

Trả nhiều hơn mức báo giá

Mọi lần mua đều mang expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.

Hủy tùy hứng

Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.

Tính phí hai lần

Lệnh thanh toán cần idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.

MCP: 49 công cụ · 9 phạm vi quyềnJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · không trạng tháiREST API: 49 thao tác · OpenAPI 3.1

Thiết lập thủ công

Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.

TẤT CẢ TÍCH HỢP

Hệ thống

Trình duyệt

Ứng dụng

Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.

FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.

Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.

500 Mbps

mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn

99.97%

kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu

96

luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng

0

giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói

AMD EPYC riêng

Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.

Subnet riêng

IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.

Uplink 80 Gbps

Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.

Tier III / IV

Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.

Ghi chú kiểm tra

Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.

Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.

Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.

2011là năm bắt đầu cung cấp proxy

Tốc độ khi tải cao

tuyệt vời tôi thích sự tiện lợi này Dịch vụ proxy nhanh và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web an toàn và tự động hóa!

Nguyễn Thành NamNền tảng nội bộ FineProxyNguồn

Hỗ trợ khách hàng tuyệt vời và hiệu suất vững chắc. IP dân cư luân phiên của Fineproxy đã giúp tôi vượt qua các giới hạn khu vực mà không gặp trở ngại nào. Chắc chắn đáng giá.

NisargDieg, Năm ngoáiDịch từ tiếng AnhNguồn

Lưu lượng không tính dung lượng

Chúng tôi đã sử dụng FineProxy trong 2 năm. Băng thông không giới hạn và kết nối thực sự tuyệt vời, ổn định. Rất khuyến nghị.

David RhodesTrustpilot, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Trong khi các nhà cung cấp khác tính phí theo GB hoặc thậm chí theo yêu cầu, những nhà cung cấp này vẫn trung thành với sứ mệnh của mình và cung cấp proxy trung tâm dữ liệu có giá hợp lý với băng thông không giới hạn. Tìm kiếm khắp nơi trên internet một dịch vụ như thế này và tôi khá vui vì đã tìm thấy chúng.

bhwowsersNorton Safe Web, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Trải nghiệm khách hàng

Tôi đã mua proxy cho bảng tin ở đây, nhìn chung hoạt động tốt, giá cả không tệ. Tôi sẽ lấy thêm)

LizaProxyRate, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Đánh giá được trích nguyên văn. Khi khách nêu điều chúng tôi có thể trả lời, phản hồi trên nền tảng gốc được hiện kèm theo.

Tất cả đánh giá khách hàng
Sự khác biệt giữa SOCKS5 và HTTP proxy là gì?Phạm vi protocol

Proxy HTTP hoạt động ở tầng ứng dụng và hiểu lưu lượng web — có thể đọc header, cache phản hồi và lọc URL. SOCKS5 hoạt động ở tầng phiên và chuyển tiếp dữ liệu thô mà không kiểm tra nội dung. Sự khác biệt thực tế: HTTP dùng cho các tác vụ web (duyệt web, scraping, gọi API). SOCKS5 xử lý mọi giao thức — gaming, VoIP, FTP, torrent, kết nối TCP/UDP tùy chỉnh. Nếu ứng dụng của bạn không phải trình duyệt web hay HTTP client, nhiều khả năng bạn cần SOCKS5.

SOCKS5 có mã hóa lưu lượng của tôi không?Không

Bản thân giao thức SOCKS5 không thêm mã hóa — nó chuyển tiếp dữ liệu nguyên trạng. Tuy nhiên, tại FineProxy, bạn có thể kết hợp SOCKS5 với proxy HTTPS của chúng tôi trên cùng một IP. Đối với lưu lượng web, hãy sử dụng HTTPS với chứng chỉ SSL riêng cho từng IP để mã hóa toàn bộ. Đối với lưu lượng phi web qua SOCKS5, dữ liệu giữa ứng dụng và proxy không được mã hóa bởi giao thức proxy, mặc dù bản thân ứng dụng có thể sử dụng mã hóa riêng (SSH, TLS, v.v.).

Còn vấn đề rò rỉ DNS thì sao?DNS từ xa

SOCKS5 hỗ trợ phân giải DNS từ xa — tên miền được phân giải trên máy chủ proxy, không phải trên máy cục bộ của bạn. Điều này có nghĩa là ISP của bạn không thấy được bạn đang truy cập những tên miền nào. Hầu hết các ứng dụng hỗ trợ SOCKS5 đều cho phép bật tính năng này, dù một số yêu cầu cài đặt thủ công. Bạn nên kiểm tra — phân giải DNS từ xa là một trong những lợi thế bảo mật lớn nhất của SOCKS5 so với proxy HTTP.

Phần mềm của tôi ghi là hỗ trợ "SOCKS" nhưng không chỉ rõ phiên bản. Điều đó có vấn đề gì không?Kiểm phiên bản

Có thể có vấn đề. Một số ứng dụng quảng cáo hỗ trợ SOCKS nhưng thực tế chỉ triển khai SOCKS4, một giao thức cũ hơn rất nhiều từ đầu thập niên 1990. SOCKS4 thiếu các tính năng quan trọng: không hỗ trợ UDP, không xác thực, không phân giải DNS từ xa, và chỉ hỗ trợ IPv4. Nếu công cụ của bạn kết nối được nhưng các tính năng dựa trên UDP không hoạt động, hoặc bạn không thể xác thực bằng username/password, thì phần mềm nhiều khả năng đang sử dụng SOCKS4. Hãy kiểm tra tài liệu hoặc cài đặt ứng dụng để tìm tùy chọn phiên bản. FineProxy hỗ trợ SOCKS4 để tương thích ngược, nhưng chúng tôi khuyến nghị sử dụng SOCKS5 bất cứ khi nào phần mềm cho phép.

SOCKS4 còn đáng sử dụng không?Chỉ khi bắt

Chỉ khi bạn không còn lựa chọn nào khác. SOCKS4 là giao thức cũ — chỉ TCP, không xác thực, không phân giải DNS từ xa, không IPv6. Nếu ứng dụng của bạn bắt buộc dùng SOCKS4, FineProxy vẫn hỗ trợ, nhưng bạn sẽ mất tất cả những gì làm nên giá trị của SOCKS5: hỗ trợ UDP, chống rò rỉ DNS và kiểm soát truy cập đúng cách. Nếu bạn đang chọn phần mềm cho dự án mới, hãy đảm bảo nó hỗ trợ cụ thể SOCKS5. Sự khác biệt về tính năng là rất đáng kể.

Tôi có thể dùng SOCKS5 và HTTP trên cùng một proxy không?

Có. Mọi proxy của FineProxy — dedicated, datacenter hay ISP — đều hỗ trợ HTTP, HTTPS và SOCKS5 trên cùng một địa chỉ IP. Chuyển đổi giữa các giao thức tùy theo nhu cầu ứng dụng của bạn. Không phí phụ thu, không cần mua sản phẩm riêng.

Mua proxy SOCKS5 tốc độ cao ở đâu?Tối đa 500Mbps

Hạ tầng của FineProxy mang đến tốc độ lên tới 500 Mbps mỗi kết nối trên tất cả các giao thức, bao gồm cả SOCKS5. Mỗi proxy đều đi kèm băng thông không giới hạn — không tính phí theo GB, không bị giới hạn tốc độ. Có sẵn dưới dạng proxy đơn lẻ hoặc gói số lượng lớn với chiết khấu theo khối lượng. Phương thức thanh toán bao gồm các hình thức tiêu chuẩn và tiền mã hóa.

Hướng dẫn

SOCKS5 Proxy: Khi HTTP là chưa đủ

5 phút đọcNhóm mạng FineProxy

Proxy HTTP hiểu lưu lượng web. Chúng đọc header, phân tích request và hoạt động rất tốt với mọi thứ chạy trên trình duyệt. Nhưng ngay khi tác vụ của bạn vượt ra ngoài phạm vi web — một client game, cuộc gọi VoIP, ứng dụng torrent, kết nối TCP tùy chỉnh — proxy HTTP không thể giúp được. Chúng không được xây dựng cho việc đó.

SOCKS5 proxy thì có thể. Nó hoạt động ở tầng phiên của ngăn xếp mạng (Layer 5), bên dưới nơi HTTP hoạt động (Layer 7). Thay vì cần hiểu ứng dụng của bạn đang làm gì, SOCKS5 chỉ đơn giản mở kết nối đến đích và chuyển tiếp các byte thô theo cả hai chiều. Nó không quan tâm bạn đang gửi web request, truyền file qua FTP, hay stream gói thoại qua UDP. Nếu ứng dụng của bạn có thể mở socket, SOCKS5 có thể proxy nó.

Tại sao hỗ trợ UDP lại quan trọng

Khác biệt kỹ thuật lớn nhất giữa SOCKS5 proxy server và HTTP proxy chính là UDP. Proxy HTTP chỉ xử lý kết nối TCP. SOCKS5 xử lý cả TCP lẫn UDP thông qua tính năng UDP ASSOCIATE (được định nghĩa trong RFC 1928).

Tại sao điều này lại quan trọng trong thực tế? Các truy vấn DNS thường truyền qua UDP. Game online gửi dữ liệu gameplay qua UDP vì nó nhanh hơn TCP cho giao tiếp thời gian thực. Cuộc gọi VoIP và SIP dựa vào UDP để truyền gói thoại. Các giao thức streaming thường sử dụng UDP để phân phối media.

Với proxy HTTP, tất cả những điều này hoặc không hoạt động hoặc cần giải pháp thay thế phức tạp. Với SOCKS5, mọi thứ đơn giản là hoạt động — proxy chuyển tiếp các gói UDP song với lưu lượng TCP qua cùng một kết nối.

Triển khai SOCKS5 của FineProxy bao gồm hỗ trợ UDP ASSOCIATE đầy đủ. Đây không phải là bản triển khai nửa vời chỉ xử lý TCP dù mang nhãn SOCKS5 — mà là giao thức hoàn chỉnh đúng như RFC 1928 định nghĩa.

Ngăn chặn rò rỉ DNS

Đây là một chi tiết bảo mật mà hầu hết người mua proxy không bao giờ nghĩ đến cho đến khi quá muộn. Khi bạn kết nối qua proxy HTTP, máy tính của bạn thường phân giải tên miền cục bộ — gửi truy vấn DNS đến máy chủ của ISP trước khi proxy kịp tham gia. ISP của bạn nhìn thấy mọi tên miền bạn truy cập, dù kết nối thực tế đi qua proxy.

SOCKS5 xử lý điều này khác đi. Nó hỗ trợ phân giải DNS từ xa: ứng dụng của bạn gửi tên miền trực tiếp đến proxy server, và proxy server tự phân giải. Mạng cục bộ của bạn không bao giờ nhìn thấy truy vấn DNS. Điều này khắc phục một lỗ hổng quyền riêng tư mà nhiều người bị bất ngờ.

Hầu hết trình duyệt và ứng dụng hỗ trợ SOCKS5 đều cung cấp tùy chọn DNS từ xa, mặc dù đôi khi cần bật thủ công (ví dụ: Firefox có cài đặt riêng cho tính năng này). Giao thức đã hỗ trợ sẵn khả năng này — bạn chỉ cần đảm bảo ứng dụng client của mình sử dụng nó.

SOCKS5 vs HTTP: khi nào nên dùng loại nào

HTTP proxy là lựa chọn phù hợp khi tác vụ của bạn hoàn toàn dựa trên web. Cào dữ liệu website, quản lý phiên trình duyệt, truy cập web API — HTTP proxy xử lý tất cả những việc này một cách hiệu quả và được hỗ trợ sẵn bởi mọi trình duyệt cũng như hầu hết các thư viện HTTP.

Proxy SOCKS trở nên cần thiết khi lưu lượng truy cập của bạn không phải là lưu lượng web, hoặc khi bạn cần UDP. Chơi game qua proxy. Chạy tự động hóa sử dụng giao thức TCP tùy chỉnh. Kết nối các công cụ không hỗ trợ HTTP gốc. Định tuyến lưu lượng VoIP. Bất kỳ tình huống nào mà ứng dụng giao tiếp trực tiếp qua socket thay vì thông qua các yêu cầu HTTP.

Các bài benchmark cho thấy kết nối SOCKS5 mang lại độ trễ thấp hơn 35-50 ms và thông lượng cao hơn 20-30% so với proxy HTTP khi xử lý cùng lưu lượng (Dicloak, 2025). Sự khác biệt đến từ tính đơn giản của giao thức — không phân tích header, không kiểm tra nội dung, chỉ chuyển tiếp thô.

Tại FineProxy, mọi proxy đều hỗ trợ cả hai. HTTP, HTTPS (với chứng chỉ SSL riêng cho mỗi IP) và SOCKS5 — tất cả đều khả dụng trên cùng một địa chỉ. Chọn giao thức phù hợp với ứng dụng của bạn. Không cần mua riêng, không cần gói dịch vụ khác.

Proxy SOCKS5 của FineProxy bao gồm những gì

Tuân thủ đầy đủ RFC 1928 với SOCKS5 và UDP ASSOCIATE. Khả dụng trên proxy chuyên dụng, proxy datacenterproxy ISP — mọi loại proxy trong danh mục của chúng tôi. Băng thông không giới hạn, tốc độ lên đến 500 Mbps, xác thực bằng IP whitelisting kèm tùy chọn đăng nhập/mật khẩu qua subnet mask /21.

Chúng tôi sở hữu toàn bộ hạ tầng. Đây không phải là các endpoint SOCKS5 thuê từ mạng bên thứ ba — mà là máy chủ của chúng tôi, địa chỉ IP của chúng tôi, ASN sạch của chúng tôi.