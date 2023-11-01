Mới! |Một lần gọi API, nhận dữ liệu sạch. Không cần scraper.Nhận 10,000 token miễn phí →

proxy xác minh quảng cáo

Các gói IPv4 giúp mở rộng quy mô tác vụ của bạn. Hỗ trợ HTTP/HTTPS/SOCKS5, tự động phân phối sau khi thanh toán, lưu lượng không giới hạn và truy cập API.

Thiết lập gói →Proxy trong 48 giờ
Không tính dung lượngKhông phí theo GB
AMD EPYCPhần cứng máy chủ thế hệ mới nhất
Tới 80 GbpsUplink mỗi máy chủ
REST + MCPCấp phát và quản lý qua API

Thiết lập gói proxy.

Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.

Quốc giaSố lượng IP
Hỗ trợ UDP
Tắt

Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.

Nhiều quốc gia trong một gói, thêm IP danh sách cho phép hoặc kết nối?Thiết lập trong bảng điều khiển

Bốn cách mua proxy.
Một phù hợp với tác vụ này.

Tất cả địa chỉ FineProxy đều sử dụng IPv4. Proxy trung tâm dữ liệu, proxy riêng và proxy ISP giữ nguyên trong suốt thời hạn gói; proxy xoay thay đổi theo từng yêu cầu. Các gói tĩnh bao gồm lưu lượng không giới hạn. Tùy chọn được đánh dấu phù hợp với trường hợp sử dụng chính của trang này: Gói trung tâm dữ liệu.

Khuyên dùng ở đâyGói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chungRiêngCá nhân, từ một IPISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnhXoay vòngTính bằng credit API
Phù hợp nhấtBot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Người trên mỗi địa chỉTới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.Tới 5Nhóm dùng chung
Uy tín nền tảngTiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệuCao — độc quyềnCao — đăng ký ISPTùy theo nhóm
Giá từ$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Đơn tối thiểu100 IP1 IP100 IP2,5 triệu tín dụng
Thời hạn địa chỉTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnĐổi mỗi request
Băng thôngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngTín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
UDP / gọi thoạiTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnKhông có sẵn
Giao thứcHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Xác thựcDanh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Khóa API
Xem các góiXem các gói proxy riêngXem các gói ISPXem các gói
Khuyên dùng ở đây

Gói trung tâm dữ liệu

Bán theo lô, dùng chung

Phù hợp nhất

Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.

Uy tín nền tảng

Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu

Giá từ

$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói

Riêng

Cá nhân, từ một IP

Phù hợp nhất

Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.

Người trên mỗi địa chỉ

1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.

Uy tín nền tảng

Cao — độc quyền

Giá từ

$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.

Đơn tối thiểu

1 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói proxy riêng

ISP

Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh

Phù hợp nhất

Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5

Uy tín nền tảng

Cao — đăng ký ISP

Giá từ

$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói ISP

Xoay vòng

Tính bằng credit API

Phù hợp nhất

Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.

Người trên mỗi địa chỉ

Nhóm dùng chung

Uy tín nền tảng

Tùy theo nhóm

Giá từ

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Đơn tối thiểu

2,5 triệu tín dụng

Thời hạn địa chỉ

Đổi mỗi request

Băng thông

Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.

UDP / gọi thoại

Không có sẵn

Giao thức

HTTP, SOCKS5

Xác thực

Khóa API

Xem các gói

Proxy trong 48 giờ

Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.

Proxy trong 48 giờ

Vị trí proxy hàng đầu

Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.

Xem tất cả vị trí

Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.

FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.

Rồi cứ nói

  • Mua 300 IP datacenter tại các quốc gia đích
  • Thêm 203.0.113.7 vào danh sách IP cho phép của dịch vụ proxy quảng cáo
  • Xuất các danh sách proxy theo vùng dạng JSON
  • Xem dịch vụ proxy nào có tỷ lệ lỗi cao nhất hôm nay
  • Xem trạng thái và thông tin thanh toán của các dịch vụ proxy
Tìm hiểu thêm Tạo khóa API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.

Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào

Tiêu tiền của bạn

Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.

Trả nhiều hơn mức báo giá

Mọi lần mua đều mang expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.

Hủy tùy hứng

Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.

Tính phí hai lần

Lệnh thanh toán cần idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.

MCP: 49 công cụ · 9 phạm vi quyềnJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · không trạng tháiREST API: 49 thao tác · OpenAPI 3.1

Thiết lập thủ công

Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.

TẤT CẢ TÍCH HỢP

Hệ thống

Trình duyệt

Ứng dụng

Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.

FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.

Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.

500 Mbps

mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn

99.97%

kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu

96

luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng

0

giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói

AMD EPYC riêng

Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.

Subnet riêng

IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.

Uplink 80 Gbps

Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.

Tier III / IV

Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.

Ghi chú kiểm tra

Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.

Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.

Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.

2011là năm bắt đầu cung cấp proxy

Vị trí và tồn kho

Tôi thường xuyên đi du lịch nên tôi sử dụng sản phẩm của người bán này! Chất lượng và giá cả tương đối rẻ phù hợp với tôi! Công việc kinh doanh đòi hỏi phải thường xuyên ghé thăm các quốc gia nơi các trang web trong khu vực của tôi bị chặn! Sử dụng các proxy này sẽ giải quyết được vấn đề!

Cergei VoloskovNền tảng nội bộ FineProxyDịch từ tiếng AnhNguồn

Tôi chủ yếu sử dụng FineProxy để vượt qua các giới hạn địa lý và kiểm tra quảng cáo ở các khu vực khác nhau và nó xử lý mọi thứ một cách hoàn hảo. Không có hình ảnh xác thực, không có IP nằm trong danh sách đen - ít nhất là cho đến nay. Nó trở thành dịch vụ proxy thường dùng của tôi và tôi đã giới thiệu nó cho một vài người bạn.

lltr6SaasHub, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Tốc độ khi tải cao

tuyệt vời tôi thích sự tiện lợi này Dịch vụ proxy nhanh và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web an toàn và tự động hóa!

Nguyễn Thành NamNền tảng nội bộ FineProxyNguồn

Tôi đã sử dụng Fineproxy được một thời gian và dịch vụ của họ cực kỳ đáng tin cậy. Tốc độ kết nối luôn nhanh và thời gian hoạt động gần như hoàn hảo. Tôi đặc biệt giới thiệu nó cho bất kỳ ai cần proxy ổn định!

RehanNorton Safe Web, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Truy cập API và agent

Một dịch vụ rất thuận tiện cho những ai cần proxy mà không cần thiết lập phức tạp. Mọi thứ bắt đầu nhanh chóng, có nhiều quốc gia khác nhau và nhiều lựa chọn kế hoạch hợp lý. Tôi đã sử dụng proxy cho công việc phân tích và tự động hóa và hoàn toàn hài lòng với kết quả

EvgeniyDieg, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Giá cả hợp lý và proxy hoạt động rất tốt. Phần API cũng dễ thiết lập. Với mức giá này thì rất đáng để giới thiệu!

Felix KernerTrustpilot, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Đánh giá được trích nguyên văn. Khi khách nêu điều chúng tôi có thể trả lời, phản hồi trên nền tảng gốc được hiện kèm theo.

Tất cả đánh giá khách hàng
Tôi cần bao nhiêu proxy để xác minh quảng cáo?Tùy quy mô

Phụ thuộc vào quy mô của bạn. Để kiểm tra chiến dịch tại 10 quốc gia, 10-20 IP (một hoặc hai IP cho mỗi vị trí mục tiêu) là điểm khởi đầu. Đối với việc xác minh tự động trên hàng nghìn vị trí đặt quảng cáo, bạn sẽ cần các pool lớn hơn — hàng trăm IP trải rộng trên tất cả các khu vực địa lý mục tiêu.

Tôi có thể dùng proxy datacenter hay cần residential?Thường là datacenter

Đối với hầu hết các tác vụ xác minh quảng cáo, proxy datacenter hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu. Chúng nhanh hơn và rẻ hơn. Trường hợp ngoại lệ duy nhất là khi mạng quảng cáo kiểm tra loại kết nối và phân phối nội dung khác nhau cho các IP datacenter. Trong trường hợp đó, proxy ISP giải quyết vấn đề — chúng trông giống kết nối hộ gia đình nhưng không bị giới hạn lưu lượng.

Chính xác thì AdSense tải gì khi dùng proxy?Xem theo geo

Điều đó có nghĩa là truy cập website của bạn (hoặc bất kỳ trang nào) thông qua proxy từ một quốc gia cụ thể để xem quảng cáo Google AdSense nào hiển thị cho người dùng ở vị trí đó. Publisher sử dụng cách này để hiểu nguồn quảng cáo của họ trên các geo khác nhau. Các đội ngũ arbitrage dùng nó để nghiên cứu offer nào đang hoạt động ở thị trường nào trước khi chạy campaign.

Các ad network có chặn IP verification của tôi không?Xoay vòng giúp

Có thể, nếu bạn gửi quá nhiều request từ một địa chỉ liên tiếp. Xoay vòng qua một pool IP sẽ giải quyết vấn đề này — hoặc từ phía bạn hoặc thông qua dịch vụ proxy. Với proxy datacenter, bạn có thể phân bổ đều request trên hàng nghìn IP.

Xác minh quảng cáo có hợp pháp không?

Có. Kiểm tra vị trí và cách quảng cáo của chính bạn hiển thị là một thông lệ tiêu chuẩn trong ngành. Giám sát vị trí quảng cáo của đối thủ từ các trang có thể truy cập công khai cũng hợp pháp — bạn đang xem cùng nội dung mà bất kỳ khách truy cập thông thường nào cũng thấy.

Dịch vụ này có hoạt động với các nền tảng xác minh như DoubleVerify, IAS hoặc MOAT không?

Có. Những nền tảng này thường hỗ trợ các cấu hình proxy tùy chỉnh hoặc cho phép bạn cung cấp dữ liệu được thu thập thông qua cơ sở hạ tầng của riêng bạn. Bạn có thể định tuyến các tập lệnh xác minh của mình thông qua IP FineProxy và đẩy các kết quả — ảnh chụp màn hình, thẻ quảng cáo, URL vị trí — vào bảng điều khiển DoubleVerify, IAS hoặc MOAT thông qua API của họ. Điều này đặc biệt hữu ích khi bạn cần các kiểm tra dành riêng cho địa lý vượt quá những gì nền tảng hỗ trợ theo mặc định, hoặc khi bạn muốn một lớp xác minh độc lập để kiểm tra chéo với các báo cáo của chính nền tảng đó.

Hướng dẫn

Cách xác minh quảng cáo thực sự hoạt động — và proxy phù hợp ở đâu

6 phút đọcNhóm mạng FineProxy

Bạn đang chi $10.000 mỗi tháng cho quảng cáo hiển thị. Dashboard cho thấy lượt impression tăng, CTR trông lành mạnh. Nhưng bao nhiêu trong số lưu lượng đó là người thật nhìn thấy banner của bạn đúng vị trí?

Gian lận quảng cáo gây thiệt hại cho ngành khoảng $65 tỷ mỗi năm. Click farm, vị trí quảng cáo vô hình, bot giả làm người thật, website giả mạo danh tính để bán inventory "premium" — các chiêu trò rất đa dạng và liên tục tiến hóa. Xác minh là cách duy nhất để biết điều gì thực sự đang xảy ra với chiến dịch của bạn.

Vấn đề cốt lõi mà proxy giải quyết

Các mạng quảng cáo hiển thị nội dung khác nhau tùy thuộc vào ai đang xem. Khách từ Texas thấy một bộ quảng cáo, người từ Đức thấy bộ khác. Và khi một dịch vụ xác minh đã biết kiểm tra — kẻ gian lận có thể phát hiện IP và hiển thị một trang sạch hoàn hảo thay vì nội dung rác thông thường.

Proxy cho ad verification cho phép bạn kiểm tra vị trí quảng cáo như thể bạn là người dùng thông thường từ bất kỳ địa điểm nào. Không cờ cảnh báo, không bị phát hiện — chỉ là một yêu cầu truy cập bình thường từ một thành phố hoặc quốc gia cụ thể.

Bạn thực sự đang kiểm tra những gì

Độ chính xác địa lý là vấn đề lớn nhất. Bạn đã trả tiền cho lượt hiển thị tại Mỹ, Anh và Canada. Chúng có thực sự hiển thị ở đó không? Nếu không tự kiểm tra từ những vị trí đó, bạn đang tin vào báo cáo của chính mạng quảng cáo — giống như hỏi con cáo xem chuồng gà có an toàn không.

Ngoài yếu tố địa lý, còn có chất lượng vị trí đặt quảng cáo. Banner thương hiệu của bạn xuất hiện cạnh nội dung đáng ngờ sẽ làm tổn hại danh tiếng ngay cả khi không ai click. Xác minh phát hiện điều này trước khi nó trở thành vấn đề truyền thông.

Rồi còn chính vấn nạn gian lận: quảng cáo xếp chồng lên nhau nên chỉ một cái hiển thị, banner một pixel mà về kỹ thuật thì đã "tải" nhưng không ai nhìn thấy, bot traffic thổi phồng số lượt impression. Tất cả những thứ này ngốn ngân sách của bạn mà không có lợi nhuận.

Mở rộng quy mô kiểm tra

Kiểm tra thủ công từ trình duyệt với proxy — hoàn toàn ok cho chiến dịch nhỏ. Nhưng nếu bạn chạy quảng cáo trên 15 quốc gia qua nhiều mạng, bạn cần tự động hóa. Các script tải trang qua proxy từ các geo mục tiêu, chụp screenshot vị trí quảng cáo, so sánh với creative kỳ vọng.

Proxy datacenter rất phù hợp cho việc kiểm tra hàng loạt như thế này. Bạn đang truy cập các trang phân phối quảng cáo ở quy mô lớn, thu thập dữ liệu — điều này gần với scraping hơn là quản lý tài khoản, nên tốc độ và số lượng IP datacenter quan trọng hơn việc trông giống người dùng gia đình. Hàng trăm IP phân bổ trên nhiều vị trí cho phép bạn bao phủ tất cả thị trường mục tiêu chỉ trong một lần chạy.

Đối với các trường hợp mạng quảng cáo chủ động phát hiện lưu lượng xác minh — đặc biệt với các hệ thống chống gian lận tinh vi — proxy ISP bổ sung thêm một lớp tính hợp lệ. Chúng trông giống kết nối hộ gia đình nhưng chạy trên hạ tầng cấp datacenter.

AdSense và xác minh phía publisher

Nếu bạn đứng phía publisher, bạn muốn biết Google thực sự đang phân phối quảng cáo gì trên trang của bạn tại các quốc gia khác nhau. Proxy tốt nhất cho việc kiểm tra tải AdSense là một kết nối nhanh từ khu vực mục tiêu — bạn tải trang của chính mình qua proxy và thấy chính xác những gì khách truy cập của bạn thấy. Điều này giúp phát hiện nhà quảng cáo chất lượng thấp, nội dung không phù hợp, hoặc các vấn đề geo-targeting ảnh hưởng đến doanh thu của bạn.

Các đội ngũ arbitrage cũng dùng cách tương tự: kiểm tra xem offer và quảng cáo nào hiển thị ở các geo cụ thể trước khi đẩy traffic đến đó.

Giám sát quảng cáo đối thủ

Proxy tốt nhất cho xác minh quảng cáo không chỉ liên quan đến chiến dịch của bạn. Theo dõi những gì đối thủ đang chạy, creative nào họ đang thử nghiệm, họ đặt quảng cáo ở đâu — tất cả đều yêu cầu tải trang từ cùng vị trí mà đối thủ nhắm đến, mà không bị phát hiện hoặc chặn. Một pool proxy chuyên dụng trải rộng trên các thị trường trọng điểm sẽ giải quyết vấn đề này.

Trong thực tế, các đội ngũ sử dụng giải pháp này cho những tình huống cụ thể ảnh hưởng trực tiếp đến chiến lược. Theo dõi cách các đối thủ cạnh tranh thay đổi nội dung quảng cáo vào Black Friday, back-to-school hay các mùa lễ hội — tải các trang nhà xuất bản từ các vùng địa lý mục tiêu hàng tuần và chụp ảnh màn hình vị trí quảng cáo để xây dựng dòng thời gian về những thay đổi thông điệp của họ. Theo dõi khi một người chơi mới bước vào thị trường của bạn bằng cách theo dõi các thương hiệu lạ lẫm xuất hiện trong các vị trí quảng cáo trên các khu vực chính của bạn; sự gia tăng đột ngột về sự hiện diện của một nhà quảng cáo mới trên khắp Đức và Pháp cho bạn biết họ đang mở rộng trước khi bất kỳ thông cáo báo chí nào được phát hành. Bạn cũng có thể so sánh tổ hợp vị trí quảng cáo của đối thủ cạnh tranh trên các vùng địa lý — có thể họ chạy video pre-roll ở Mỹ nhưng dựa vào native display ở Đông Nam Á — điều này tiết lộ phân bổ ngân sách và ưu tiên kênh mà bạn có thể sử dụng để tinh chỉnh kế hoạch truyền thông của riêng mình.