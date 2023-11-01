Bạn đang chi $10.000 mỗi tháng cho quảng cáo hiển thị. Dashboard cho thấy lượt impression tăng, CTR trông lành mạnh. Nhưng bao nhiêu trong số lưu lượng đó là người thật nhìn thấy banner của bạn đúng vị trí?

Gian lận quảng cáo gây thiệt hại cho ngành khoảng $65 tỷ mỗi năm. Click farm, vị trí quảng cáo vô hình, bot giả làm người thật, website giả mạo danh tính để bán inventory "premium" — các chiêu trò rất đa dạng và liên tục tiến hóa. Xác minh là cách duy nhất để biết điều gì thực sự đang xảy ra với chiến dịch của bạn.

Vấn đề cốt lõi mà proxy giải quyết

Các mạng quảng cáo hiển thị nội dung khác nhau tùy thuộc vào ai đang xem. Khách từ Texas thấy một bộ quảng cáo, người từ Đức thấy bộ khác. Và khi một dịch vụ xác minh đã biết kiểm tra — kẻ gian lận có thể phát hiện IP và hiển thị một trang sạch hoàn hảo thay vì nội dung rác thông thường.

Proxy cho ad verification cho phép bạn kiểm tra vị trí quảng cáo như thể bạn là người dùng thông thường từ bất kỳ địa điểm nào. Không cờ cảnh báo, không bị phát hiện — chỉ là một yêu cầu truy cập bình thường từ một thành phố hoặc quốc gia cụ thể.

Bạn thực sự đang kiểm tra những gì

Độ chính xác địa lý là vấn đề lớn nhất. Bạn đã trả tiền cho lượt hiển thị tại Mỹ, Anh và Canada. Chúng có thực sự hiển thị ở đó không? Nếu không tự kiểm tra từ những vị trí đó, bạn đang tin vào báo cáo của chính mạng quảng cáo — giống như hỏi con cáo xem chuồng gà có an toàn không.

Ngoài yếu tố địa lý, còn có chất lượng vị trí đặt quảng cáo. Banner thương hiệu của bạn xuất hiện cạnh nội dung đáng ngờ sẽ làm tổn hại danh tiếng ngay cả khi không ai click. Xác minh phát hiện điều này trước khi nó trở thành vấn đề truyền thông.

Rồi còn chính vấn nạn gian lận: quảng cáo xếp chồng lên nhau nên chỉ một cái hiển thị, banner một pixel mà về kỹ thuật thì đã "tải" nhưng không ai nhìn thấy, bot traffic thổi phồng số lượt impression. Tất cả những thứ này ngốn ngân sách của bạn mà không có lợi nhuận.

Mở rộng quy mô kiểm tra

Kiểm tra thủ công từ trình duyệt với proxy — hoàn toàn ok cho chiến dịch nhỏ. Nhưng nếu bạn chạy quảng cáo trên 15 quốc gia qua nhiều mạng, bạn cần tự động hóa. Các script tải trang qua proxy từ các geo mục tiêu, chụp screenshot vị trí quảng cáo, so sánh với creative kỳ vọng.

Proxy datacenter rất phù hợp cho việc kiểm tra hàng loạt như thế này. Bạn đang truy cập các trang phân phối quảng cáo ở quy mô lớn, thu thập dữ liệu — điều này gần với scraping hơn là quản lý tài khoản, nên tốc độ và số lượng IP datacenter quan trọng hơn việc trông giống người dùng gia đình. Hàng trăm IP phân bổ trên nhiều vị trí cho phép bạn bao phủ tất cả thị trường mục tiêu chỉ trong một lần chạy.

Đối với các trường hợp mạng quảng cáo chủ động phát hiện lưu lượng xác minh — đặc biệt với các hệ thống chống gian lận tinh vi — proxy ISP bổ sung thêm một lớp tính hợp lệ. Chúng trông giống kết nối hộ gia đình nhưng chạy trên hạ tầng cấp datacenter.

AdSense và xác minh phía publisher

Nếu bạn đứng phía publisher, bạn muốn biết Google thực sự đang phân phối quảng cáo gì trên trang của bạn tại các quốc gia khác nhau. Proxy tốt nhất cho việc kiểm tra tải AdSense là một kết nối nhanh từ khu vực mục tiêu — bạn tải trang của chính mình qua proxy và thấy chính xác những gì khách truy cập của bạn thấy. Điều này giúp phát hiện nhà quảng cáo chất lượng thấp, nội dung không phù hợp, hoặc các vấn đề geo-targeting ảnh hưởng đến doanh thu của bạn.

Các đội ngũ arbitrage cũng dùng cách tương tự: kiểm tra xem offer và quảng cáo nào hiển thị ở các geo cụ thể trước khi đẩy traffic đến đó.

Giám sát quảng cáo đối thủ

Proxy tốt nhất cho xác minh quảng cáo không chỉ liên quan đến chiến dịch của bạn. Theo dõi những gì đối thủ đang chạy, creative nào họ đang thử nghiệm, họ đặt quảng cáo ở đâu — tất cả đều yêu cầu tải trang từ cùng vị trí mà đối thủ nhắm đến, mà không bị phát hiện hoặc chặn. Một pool proxy chuyên dụng trải rộng trên các thị trường trọng điểm sẽ giải quyết vấn đề này.