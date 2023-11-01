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광고 검증용 프록시

작업을 확장할 수 있는 IPv4 패키지. HTTP/HTTPS/SOCKS5, 결제 후 자동 전송, 무제한 트래픽, API 액세스를 지원합니다.

플랜 구성 →48시간 프록시
무제한GB당 요금 없음
AMD EPYC최신 세대 서버 하드웨어
최대 80 Gbps서버당 업링크
REST + MCPAPI로 프로비저닝 및 관리

필요에 맞는 프록시 플랜.

정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.

국가IP 수
UDP 지원
끄기

기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.

하나의 패키지에 여러 국가, 추가 허용 목록 IP 또는 연결이 필요하신가요?대시보드에서 구성하기

프록시 구매 방법은 네 가지입니다.
이 워크로드에 맞는 방법을 선택하십시오.

모든 FineProxy 주소는 IPv4를 사용합니다. 데이터센터, 전용 및 ISP 프록시는 요금제 기간 동안 고정되며, 로테이팅 프록시는 요청마다 변경됩니다. 고정 프록시 요금제에는 무제한 트래픽이 포함됩니다. 강조된 옵션은 이 페이지의 주요 활용 사례에 적합합니다. 데이터센터 패키지.

이 페이지의 추천데이터센터 패키지묶음 판매, 공유형전용단일 IP부터 개인 전용ISPISP에 등록된 고정 주소로테이션API 크레딧으로 결제
적합한 용도대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
주소당 사용자 수최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.최대 5명공유 풀
플랫폼 신뢰도표준데이터센터 ASN높음 — 독점 사용높음 — ISP 등록풀에 따라 다름
시작 가격$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
최소 주문IP 100개1 IPIP 100개250만 크레딧
주소 유지 기간계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정요청마다 변경
대역폭무제한무제한무제한크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
UDP / 음성 통화선택 추가 기능선택 추가 기능선택 추가 기능사용 불가
프로토콜HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
인증IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.API 키
플랜 보기전용 플랜 보기ISP 플랜 보기플랜 보기
이 페이지의 추천

데이터센터 패키지

묶음 판매, 공유형

적합한 용도

대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.

플랫폼 신뢰도

표준데이터센터 ASN

시작 가격

$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

플랜 보기

전용

단일 IP부터 개인 전용

적합한 용도

장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.

주소당 사용자 수

1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.

플랫폼 신뢰도

높음 — 독점 사용

시작 가격

$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.

최소 주문

1 IP

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

전용 플랜 보기

ISP

ISP에 등록된 고정 주소

적합한 용도

ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명

플랫폼 신뢰도

높음 — ISP 등록

시작 가격

$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

ISP 플랜 보기

로테이션

API 크레딧으로 결제

적합한 용도

계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.

주소당 사용자 수

공유 풀

플랫폼 신뢰도

풀에 따라 다름

시작 가격

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

최소 주문

250만 크레딧

주소 유지 기간

요청마다 변경

대역폭

크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.

UDP / 음성 통화

사용 불가

프로토콜

HTTP, SOCKS5

인증

API 키

플랜 보기

48시간 프록시

작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.

48시간 프록시

인기 프록시 위치

FineProxy 고객이 가장 자주 선택하는 프록시 위치 8곳입니다.

모든 위치 보기

한 번 연결하고
이후에는 요청만 하십시오.

FineProxy는 네이티브 MCP server를 운영합니다. 에이전트에 URL 하나를 붙여넣으면 구매, 갱신, IP 로테이션, Allowlist, 사용량 분석, 인보이스 및 지원을 위한 대시보드 도구 49개를 사용할 수 있습니다. 동일한 작업은 REST API 를 통해 직접 호출할 수도 있습니다.

이제 다음과 같이 요청하십시오

  • 300 데이터센터 IP 전체 target countries 구매하십시오
  • 203.0.113.7 ad 프록시 서비스 allowlist에 등록하십시오
  • regional 프록시 목록 JSON 형식으로 내보내십시오
  • which 프록시 서비스 had the 가장 높은 오류율 today 표시하십시오
  • the 상태 및 결제 세부 정보 프록시 서비스 표시하십시오
자세히 보기 API 키 생성
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

구성을 저장한 후 Claude를 다시 시작하십시오. 그러면 사용 가능한 도구 목록에 FineProxy 도구 49개가 표시됩니다.

어떤 요청에도 에이전트가 수행하지 않는 작업

임의로 잔액 사용

잔액을 사용하는 도구 6개는 모두 wallet:spend 권한이 필요합니다. 키에서 이 권한을 제외하면 에이전트는 나머지 작업만 실행할 수 있습니다.

견적보다 많이 결제

모든 구매에는 견적의 expected_total_cents가 포함됩니다. 1센트라도 차이가 나면 호출이 거부되고 결제되지 않습니다.

확인 없이 취소

되돌릴 수 없는 두 도구는 confirm=true 없이는 실행되지 않습니다. 다른 작업의 부수 효과로 해지될 수 없습니다.

이중 결제

결제 호출에는 idempotency_key가 사용됩니다. 시간 초과 후 재시도해도 두 번째 결제가 아닌 동일한 결제로 처리됩니다.

MCP: 도구 49개 · 권한 범위 9개JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 무상태REST API: 작업 49개 · OpenAPI 3.1

수동 설정

운영체제, 브라우저 또는 프록시 애플리케이션을 선택하여 단계별 설정 가이드를 확인하십시오.

모든 통합

시스템

브라우저

속도를 위해 설계했습니다.
트래픽은 측정하지 않습니다.

표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.

테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.

500 Mbps

표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도

99.97%

1,973,500회 요청에서 연결 성공률

96

성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드

0

대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽

전용 AMD EPYC

포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.

자체 서브넷

IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.

80 Gbps uplink

서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.

Tier III / IV

각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.

테스트 참고 사항

실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.

이 페이지의 모든 주장을 고객의 말로 확인하십시오.

검증된 리뷰 풀에서 관련 고객 의견을 선별하고 원문 출처에 연결했습니다.

2011프록시 제공 시작:

위치 및 재고

여행을 자주 다녀서 이 판매자의 제품을 사용합니다! 품질과 비교적 저렴한 가격이 제게 잘 맞습니다! 사업상 제 지역의 사이트가 차단된 나라들을 자주 방문해야 합니다! 이 프록시들을 사용하면 문제가 해결됩니다!

Cergei VoloskovFineProxy 내부 플랫폼영어에서 번역됨출처

저는 주로 지역 제한을 우회하고 여러 지역의 광고를 확인하는 데 FineProxy를 사용하는데, 모든 작업을 완벽하게 처리합니다. 적어도 지금까지는 CAPTCHA도 없고 차단 목록에 오른 IP도 없습니다. 이제 제가 가장 먼저 찾는 프록시 서비스가 되었고, 벌써 친구 두 명에게 추천했습니다.

lltr6SaasHub, 올해영어에서 번역됨출처

부하 상태의 속도

한동안 Fineproxy를 사용해 왔는데 서비스의 신뢰성이 매우 뛰어납니다. 연결 속도는 꾸준히 빠르고 가동 시간은 사실상 완벽합니다. 안정적인 프록시가 필요한 분께 강력히 추천합니다!

RehanNorton Safe Web, 올해영어에서 번역됨출처

정말 감탄했습니다! 속도가 놀라워서 끊김 없이 웹을 탐색하고 스트리밍할 수 있습니다. 사용자 인터페이스가 직관적이라 서버를 쉽게 전환할 수 있습니다. 신뢰할 수 있고 빠른 프록시가 필요하다면 바로 이것을 선택하세요!.

Nadeem KhanTrustpilot, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

API 및 에이전트 액세스

복잡한 설정 없이 프록시가 필요한 사람들에게 매우 편리한 서비스입니다. 모든 것이 빠르게 시작되고 다양한 국가를 이용할 수 있으며 요금제 선택지도 제법 많습니다. 분석과 자동화 작업에 프록시를 사용했고 결과에 완전히 만족했습니다.

EvgeniyDieg, 올해영어에서 번역됨출처

저희 회사는 SEO 조사, 소셜 미디어 관리, 경쟁사 분석 및 자동화 작업에 프록시를 크게 의존하고 있습니다. FineProxy는 저희 팀에 큰 도움이 되었습니다. 빠르고 안전하며 익명성이 매우 높은 다양한 프록시를 제공해 작업을 효율적으로 수행할 수 있기 때문입니다. 대시보드는 사용하기 편리하여 여러 프록시를 번거로움 없이 관리할 수 있습니다. 이전에 사용해 본 다른 프록시 업체와 달리 FineProxy는 일관된 속도와 가동 시간을 유지하며, 이는 저희 업무에 매우 중요합니다. 비즈니스급 프록시 솔루션이 필요하다면 이 서비스를 꼭 이용해 보시기를 권합니다!

omkaarSaasHub, 작년영어에서 번역됨출처

리뷰는 전문을 인용합니다. 고객이 답변할 수 있는 내용을 제기한 경우 원본 플랫폼의 FineProxy 답변도 함께 표시합니다.

모든 고객 리뷰
광고 검증에 프록시가 몇 개 필요합니까?규모에 따라

규모에 따라 다릅니다. 10개국에서 캠페인을 확인하는 경우, 타겟 지역당 1~2개씩 10~20개의 IP가 출발점이 됩니다. 수천 개의 게재 위치를 자동으로 검증하려면, 모든 타겟 지역에 걸쳐 수백 개의 IP로 구성된 대규모 풀이 필요합니다.

데이터센터 프록시를 사용할 수 있습니까, 아니면 주거용 프록시가 필요합니까?대부분의 광고

대부분의 광고 검증 작업에는 데이터센터 프록시로 충분히 처리할 수 있습니다. 더 빠르고 비용도 저렴합니다. 유일한 예외는 광고 네트워크가 연결 유형을 확인하고 데이터센터 IP에 다른 콘텐츠를 제공하는 경우입니다. 그런 경우에는 ISP 프록시가 문제를 해결합니다 — 가정용 연결처럼 보이면서도 트래픽 제한이 없습니다.

AdSense가 프록시를 통해 실제로 로드하는 것은 무엇입니까?특정 국가의

특정 국가의 프록시를 통해 본인의 사이트(또는 다른 사이트)를 방문하여 해당 지역 방문자에게 어떤 Google AdSense 광고가 표시되는지 확인하는 것을 의미합니다. 퍼블리셔는 이를 통해 지역별 광고 인벤토리를 파악합니다. 아비트라지 팀은 캠페인을 시작하기 전에 어떤 오퍼가 어느 시장에서 활성화되어 있는지 조사하는 데 활용합니다.

광고 네트워크가 인증용 IP를 차단할 수 있습니까?하나의 주소에서

하나의 주소에서 연속으로 너무 많은 요청을 보내면 그럴 수 있습니다. IP 풀에 걸쳐 로테이션하면 이 문제가 해결됩니다 — 직접 설정하거나 프록시 서비스를 통해 가능합니다. 데이터센터 프록시를 사용하면 수천 개의 IP에 요청을 고르게 분산할 수 있습니다.

광고 검증은 합법입니까?

네, 합법입니다. 본인의 광고가 어디에 어떻게 표시되는지 확인하는 것은 업계 표준 관행입니다. 공개적으로 접근 가능한 페이지에서 경쟁사의 광고 게재 위치를 모니터링하는 것 또한 합법입니다 — 일반 방문자가 보는 것과 동일한 콘텐츠를 확인하는 것이기 때문입니다.

DoubleVerify, IAS, MOAT 같은 검증 플랫폼과도 호환됩니까?

네, 호환됩니다. 이러한 플랫폼들은 보통 커스텀 프록시 설정을 지원하거나 자체 인프라를 통해 수집한 데이터를 입력할 수 있습니다. FineProxy IP를 통해 검증 스크립트를 라우팅한 후 스크린샷, 광고 태그, 배치 URL 등의 결과를 DoubleVerify, IAS, MOAT 대시보드로 API를 통해 푸시할 수 있습니다. 이는 플랫폼이 기본적으로 제공하는 범위를 넘어서는 지역별 검증이 필요할 때나, 플랫폼 자체 보고서와 교차 검증하기 위한 독립적인 검증 레이어가 필요할 때 특히 유용합니다.

가이드

광고 검증의 실제 작동 방식 — 그리고 프록시의 역할

3 분 소요FineProxy 네트워크 팀

디스플레이 광고에 매월 $10,000를 지출하고 계십니다. 대시보드에는 노출이 증가하고 있고 CTR도 양호해 보입니다. 하지만 그 트래픽 중 실제로 적합한 위치에서 배너를 보고 있는 실제 사용자는 얼마나 될까요?

광고 사기는 업계에 연간 약 650억 달러의 피해를 입힙니다. 클릭 팜, 보이지 않는 광고 게재, 사람인 척하는 봇, 「프리미엄」 인벤토리를 판매하기 위해 신원을 위조하는 웹사이트 — 수법은 다양하며 끊임없이 진화하고 있습니다. 캠페인에서 실제로 무슨 일이 일어나고 있는지 파악하는 유일한 방법은 검증뿐입니다.

프록시가 해결하는 핵심 문제

광고 네트워크는 누가 보느냐에 따라 다른 내용을 표시합니다. 텍사스의 방문자는 하나의 광고 세트를 보고, 독일의 방문자는 다른 광고를 봅니다. 그리고 알려진 검증 서비스가 확인할 때, 사기범은 해당 IP를 감지하고 평소의 저질 콘텐츠 대신 완벽하게 정상적인 페이지를 표시할 수 있습니다.

광고 검증용 프록시를 사용하면 어느 지역에서든 일반 사용자처럼 광고 게재 위치를 확인할 수 있습니다. 특별한 플래그도, 탐지도 없이 — 특정 도시나 국가에서 발생하는 일반적인 요청과 동일하게 보입니다.

실제로 확인하는 항목

지역 정확도가 가장 큰 문제입니다. 미국, 영국, 캐나다에서의 노출에 비용을 지불하셨습니다. 실제로 해당 지역에서 광고가 표시되고 있습니까? 해당 위치에서 직접 확인하지 않는 한, 광고 네트워크 자체의 보고서를 신뢰하는 것입니다 — 이는 여우에게 닭장이 안전한지 묻는 것과 다름없습니다.

지역 문제를 넘어, 게재 품질도 중요합니다. 의심스러운 콘텐츠 옆에 브랜드 배너가 표시되면, 아무도 클릭하지 않더라도 평판에 손상을 줍니다. 검증은 이러한 문제가 PR 위기로 번지기 전에 이를 포착합니다.

그 다음은 사기 자체입니다. 광고가 겹쳐 쌓여 하나만 보이거나, 기술적으로는 「로드」되지만 아무도 볼 수 없는 1픽셀 배너, 노출 수를 부풀리는 봇 트래픽 — 이 모든 것이 수익 없이 예산만 소진합니다.

검증 규모 확장

브라우저에서 프록시를 사용한 수동 스팟 체크는 소규모 캠페인에는 충분합니다. 하지만 15개 국가에서 여러 네트워크에 걸쳐 광고를 운영하고 계시다면 자동화가 필요합니다. 대상 지역의 프록시를 통해 페이지를 로드하고, 광고 게재 위치를 스크린샷으로 캡처한 다음, 예상 크리에이티브와 비교하는 스크립트를 활용하십시오.

데이터센터 프록시는 이러한 대량 검증 작업에 적합합니다. 광고 서빙 페이지에 대규모로 접속하여 데이터를 수집하는 것이므로, 계정 관리보다는 스크래핑에 가깝습니다. 따라서 일반 가정용 사용자처럼 보이는 것보다 데이터센터 IP의 속도와 볼륨이 더 중요합니다. 다양한 위치의 수백 개 IP를 사용하면 한 번의 실행으로 모든 타겟 시장을 커버할 수 있습니다.

광고 네트워크가 검증 트래픽을 적극적으로 탐지하려는 경우, 특히 정교한 사기 방지 시스템을 갖추고 있는 경우에는 ISP 프록시가 한 단계 높은 신뢰성을 제공합니다. 가정용 연결처럼 보이면서도 데이터센터급 인프라에서 운영됩니다.

AdSense 및 퍼블리셔 측 검증

퍼블리셔 입장에서는 다양한 국가에서 Google이 실제로 어떤 광고를 게재하고 있는지 확인하고 싶으실 것입니다. AdSense 로딩 확인에 최적인 프록시는 대상 지역에서의 빠른 연결입니다. 프록시를 통해 본인의 페이지를 로드하면 방문자가 보는 것과 정확히 동일한 화면을 확인할 수 있습니다. 이를 통해 저품질 광고주, 부적절한 콘텐츠, 수익에 영향을 미치는 지역 타겟팅 문제를 발견할 수 있습니다.

아비트라지 팀도 동일한 방식을 사용합니다. 특정 지역에 트래픽을 유도하기 전에 해당 지역에서 어떤 오퍼와 광고가 노출되는지 사전에 확인하는 것입니다.

경쟁사 광고 모니터링

광고 검증에 가장 적합한 프록시는 자체 캠페인 확인에만 국한되지 않습니다. 경쟁사가 어떤 광고를 운영하고, 어떤 크리에이티브를 테스트하며, 어디에 광고를 게재하는지 모니터링하려면 — 경쟁사가 타겟팅하는 동일한 위치에서 탐지나 차단 없이 페이지를 로드해야 합니다. 주요 시장에 걸친 전용 프록시 풀이 이를 가능하게 합니다.

실제로 팀들은 전략에 직접적인 영향을 미치는 특정 시나리오에 이를 활용합니다. 블랙프라이데이, 개학 시즌, 휴일 기간에 경쟁사가 크리에이티브를 어떻게 교체하는지 추적하십시오. 대상 지역에서 매주 퍼블리셔 페이지를 로드한 후 배치 상황을 스크린샷으로 캡처하여 메시징 변화의 타임라인을 구축할 수 있습니다. 새로운 경쟁자가 시장에 진입하는 시점을 감지하려면 주요 지역의 광고 슬롯에서 낯선 브랜드의 등장을 모니터링하면 됩니다. 새로운 광고주의 존재가 독일과 프랑스 전역에서 급증하는 것만으로도 보도 자료 발표 전에 그들의 확장을 알 수 있습니다. 또한 지역별 경쟁사의 광고 배치 믹스를 비교할 수 있습니다. 예를 들어 미국에서는 비디오 프리롤을 운영하지만 동남아시아에서는 네이티브 디스플레이에 의존하는 방식으로 예산 배분과 채널 우선순위를 파악할 수 있으며, 이를 통해 자체 미디어 플랜을 최적화할 수 있습니다.