디스플레이 광고에 매월 $10,000를 지출하고 계십니다. 대시보드에는 노출이 증가하고 있고 CTR도 양호해 보입니다. 하지만 그 트래픽 중 실제로 적합한 위치에서 배너를 보고 있는 실제 사용자는 얼마나 될까요?

광고 사기는 업계에 연간 약 650억 달러의 피해를 입힙니다. 클릭 팜, 보이지 않는 광고 게재, 사람인 척하는 봇, 「프리미엄」 인벤토리를 판매하기 위해 신원을 위조하는 웹사이트 — 수법은 다양하며 끊임없이 진화하고 있습니다. 캠페인에서 실제로 무슨 일이 일어나고 있는지 파악하는 유일한 방법은 검증뿐입니다.

프록시가 해결하는 핵심 문제

광고 네트워크는 누가 보느냐에 따라 다른 내용을 표시합니다. 텍사스의 방문자는 하나의 광고 세트를 보고, 독일의 방문자는 다른 광고를 봅니다. 그리고 알려진 검증 서비스가 확인할 때, 사기범은 해당 IP를 감지하고 평소의 저질 콘텐츠 대신 완벽하게 정상적인 페이지를 표시할 수 있습니다.

광고 검증용 프록시를 사용하면 어느 지역에서든 일반 사용자처럼 광고 게재 위치를 확인할 수 있습니다. 특별한 플래그도, 탐지도 없이 — 특정 도시나 국가에서 발생하는 일반적인 요청과 동일하게 보입니다.

실제로 확인하는 항목

지역 정확도가 가장 큰 문제입니다. 미국, 영국, 캐나다에서의 노출에 비용을 지불하셨습니다. 실제로 해당 지역에서 광고가 표시되고 있습니까? 해당 위치에서 직접 확인하지 않는 한, 광고 네트워크 자체의 보고서를 신뢰하는 것입니다 — 이는 여우에게 닭장이 안전한지 묻는 것과 다름없습니다.

지역 문제를 넘어, 게재 품질도 중요합니다. 의심스러운 콘텐츠 옆에 브랜드 배너가 표시되면, 아무도 클릭하지 않더라도 평판에 손상을 줍니다. 검증은 이러한 문제가 PR 위기로 번지기 전에 이를 포착합니다.

그 다음은 사기 자체입니다. 광고가 겹쳐 쌓여 하나만 보이거나, 기술적으로는 「로드」되지만 아무도 볼 수 없는 1픽셀 배너, 노출 수를 부풀리는 봇 트래픽 — 이 모든 것이 수익 없이 예산만 소진합니다.

검증 규모 확장

브라우저에서 프록시를 사용한 수동 스팟 체크는 소규모 캠페인에는 충분합니다. 하지만 15개 국가에서 여러 네트워크에 걸쳐 광고를 운영하고 계시다면 자동화가 필요합니다. 대상 지역의 프록시를 통해 페이지를 로드하고, 광고 게재 위치를 스크린샷으로 캡처한 다음, 예상 크리에이티브와 비교하는 스크립트를 활용하십시오.

데이터센터 프록시는 이러한 대량 검증 작업에 적합합니다. 광고 서빙 페이지에 대규모로 접속하여 데이터를 수집하는 것이므로, 계정 관리보다는 스크래핑에 가깝습니다. 따라서 일반 가정용 사용자처럼 보이는 것보다 데이터센터 IP의 속도와 볼륨이 더 중요합니다. 다양한 위치의 수백 개 IP를 사용하면 한 번의 실행으로 모든 타겟 시장을 커버할 수 있습니다.

광고 네트워크가 검증 트래픽을 적극적으로 탐지하려는 경우, 특히 정교한 사기 방지 시스템을 갖추고 있는 경우에는 ISP 프록시가 한 단계 높은 신뢰성을 제공합니다. 가정용 연결처럼 보이면서도 데이터센터급 인프라에서 운영됩니다.

AdSense 및 퍼블리셔 측 검증

퍼블리셔 입장에서는 다양한 국가에서 Google이 실제로 어떤 광고를 게재하고 있는지 확인하고 싶으실 것입니다. AdSense 로딩 확인에 최적인 프록시는 대상 지역에서의 빠른 연결입니다. 프록시를 통해 본인의 페이지를 로드하면 방문자가 보는 것과 정확히 동일한 화면을 확인할 수 있습니다. 이를 통해 저품질 광고주, 부적절한 콘텐츠, 수익에 영향을 미치는 지역 타겟팅 문제를 발견할 수 있습니다.

아비트라지 팀도 동일한 방식을 사용합니다. 특정 지역에 트래픽을 유도하기 전에 해당 지역에서 어떤 오퍼와 광고가 노출되는지 사전에 확인하는 것입니다.

경쟁사 광고 모니터링

광고 검증에 가장 적합한 프록시는 자체 캠페인 확인에만 국한되지 않습니다. 경쟁사가 어떤 광고를 운영하고, 어떤 크리에이티브를 테스트하며, 어디에 광고를 게재하는지 모니터링하려면 — 경쟁사가 타겟팅하는 동일한 위치에서 탐지나 차단 없이 페이지를 로드해야 합니다. 주요 시장에 걸친 전용 프록시 풀이 이를 가능하게 합니다.