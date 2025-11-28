Linux에서 프록시 설정하는 방법

사용자 인터페이스의 외관은 사용 중인 Linux 배포판에 따라 다를 수 있으나, 대부분의 GNOME 데스크톱은 유사한 형태를 갖추고 있습니다. 여기서는 Fedora Linux(GNOME/KDE)를 기준으로 설명합니다.

Step 1 네트워크 설정 열기 우측 상단 모서리를 클릭 → 설정 아이콘(톱니바퀴)을 클릭 네트워크 탭으로 이동 → 프록시 설정으로 이동 Click the image to view it in full size.

Step 2 시스템 프록시 설정 네트워크 프록시 스위치 활성화 수동 구성 선택 IP 주소와 포트를 입력하십시오 Click the image to view it in full size.

GNOME의 기본 프록시 설정은 SOCKS5 사용자 이름/비밀번호 인증을 안정적으로 지원하지 않으므로, 로컬 프록시 레이어를 통해 트래픽을 라우팅하는 것이 더 안전한 방법입니다. 일반적인 해결책은 redsocks를 사용하는 것이며, 이를 통해 TCP 연결을 적절한 인증이 적용된 원격 SOCKS5 프록시로 투명하게 리다이렉트할 수 있습니다.

Redsocks를 활용한 고급 설정

사용자 이름과 비밀번호 인증이 필요한 SOCKS5 프록시를 사용하려면, Redsocks를 통해 시스템 전체 프록시로 구성할 수 있습니다.

Step 3 Redsocks 설치 터미널을 여십시오 (일반적으로 Ctrl+Alt+T) 입력: sudo dnf install redsocks (sudo 비밀번호 필요) Click the image to view it in full size.

dnf Fedora, RHEL, CentOS Stream에서 사용됩니다. 기타 주요 배포판의 경우: Debian / Ubuntu / Linux Mint: sudo apt install redsocks Arch / Manjaro: sudo pacman -S redsocks openSUSE: sudo zypper install redsocks Alpine: sudo apk add redsocks

Step 4 프록시 구성 redsocks 설정 파일 열기: sudo nano /etc/redsocks.conf 누르기 Alt + \ 파일의 처음으로 이동한 다음, 계속 눌러 Ctrl + K 모두 제거될 때까지 아래에 나열된 올바른 설정 파일을 붙여넣고, 활성화된 프록시 서비스의 인증 정보(계정 비밀번호가 아님)를 입력하십시오. 서비스 정보는 다음에서 확인하실 수 있습니다 여기 누르기 Ctrl + X, 그런 다음 Y, 그런 다음 입력 저장하려면 터미널에서 실행하십시오: sudo systemctl enable –now redsocks sudo systemctl status redsocks Click the image to view it in full size.

shell base { log_debug = on; log_info = on; log = "stderr"; daemon = on; redirector = nftables; } redsocks { local_ip = 127.0.0.1; local_port = 12345; ip = xxx.xxx.xx.xxx; port = 1080; type = socks5; login = "fineproxy"; password = "password"; }

Step 5 nftables 설정 터미널에 붙여넣기: sudo nano /etc/nftables.d/redsocks.nft 아래에 나열된 적절한 테이블을 붙여넣기 터미널에서: sudo nft -f /etc/nftables.d/redsocks.nft Ctrl X 및 Y를 눌러 저장 터미널에서 실행하십시오: sudo nft -f /etc/nftables.d/redsocks.nft sudo systemctl enable –now nftables Click the image to view it in full size.

shell table inet redsocks { chain output { type nat hook output priority 0; ip daddr { 127.0.0.0/8, 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16 } return ip daddr xxx.xxx.xx.xxx return tcp redirect to :12345 } }