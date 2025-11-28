통합 가이드
Linux 프록시 설정
프록시를 빠르고 간편하게 설정하십시오.
Linux에서 프록시 설정하는 방법
사용자 인터페이스의 외관은 사용 중인 Linux 배포판에 따라 다를 수 있으나, 대부분의 GNOME 데스크톱은 유사한 형태를 갖추고 있습니다. 여기서는 Fedora Linux(GNOME/KDE)를 기준으로 설명합니다.
네트워크 설정 열기
우측 상단 모서리를 클릭 → 설정 아이콘(톱니바퀴)을 클릭 네트워크 탭으로 이동 → 프록시 설정으로 이동
시스템 프록시 설정
네트워크 프록시 스위치 활성화 수동 구성 선택 IP 주소와 포트를 입력하십시오
GNOME의 기본 프록시 설정은 SOCKS5 사용자 이름/비밀번호 인증을 안정적으로 지원하지 않으므로, 로컬 프록시 레이어를 통해 트래픽을 라우팅하는 것이 더 안전한 방법입니다. 일반적인 해결책은 redsocks를 사용하는 것이며, 이를 통해 TCP 연결을 적절한 인증이 적용된 원격 SOCKS5 프록시로 투명하게 리다이렉트할 수 있습니다.
Redsocks를 활용한 고급 설정
사용자 이름과 비밀번호 인증이 필요한 SOCKS5 프록시를 사용하려면, Redsocks를 통해 시스템 전체 프록시로 구성할 수 있습니다.
Redsocks 설치
터미널을 여십시오 (일반적으로 Ctrl+Alt+T) 입력: sudo dnf install redsocks (sudo 비밀번호 필요)
dnf Fedora, RHEL, CentOS Stream에서 사용됩니다. 기타 주요 배포판의 경우: Debian / Ubuntu / Linux Mint: sudo apt install redsocks Arch / Manjaro: sudo pacman -S redsocks openSUSE: sudo zypper install redsocks Alpine: sudo apk add redsocks
프록시 구성
redsocks 설정 파일 열기: sudo nano /etc/redsocks.conf 누르기 Alt + \ 파일의 처음으로 이동한 다음, 계속 눌러 Ctrl + K 모두 제거될 때까지 아래에 나열된 올바른 설정 파일을 붙여넣고, 활성화된 프록시 서비스의 인증 정보(계정 비밀번호가 아님)를 입력하십시오. 서비스 정보는 다음에서 확인하실 수 있습니다 여기 누르기 Ctrl + X, 그런 다음 Y, 그런 다음 입력 저장하려면 터미널에서 실행하십시오: sudo systemctl enable –now redsocks sudo systemctl status redsocks
base { log_debug = on; log_info = on; log = "stderr"; daemon = on; redirector = nftables; } redsocks { local_ip = 127.0.0.1; local_port = 12345; ip = xxx.xxx.xx.xxx; port = 1080; type = socks5; login = "fineproxy"; password = "password"; }
nftables 설정
터미널에 붙여넣기: sudo nano /etc/nftables.d/redsocks.nft 아래에 나열된 적절한 테이블을 붙여넣기 터미널에서: sudo nft -f /etc/nftables.d/redsocks.nft Ctrl X 및 Y를 눌러 저장 터미널에서 실행하십시오: sudo nft -f /etc/nftables.d/redsocks.nft sudo systemctl enable –now nftables
table inet redsocks { chain output { type nat hook output priority 0; ip daddr { 127.0.0.0/8, 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16 } return ip daddr xxx.xxx.xx.xxx return tcp redirect to :12345 } }
DNS over TCP 설정
파일 열기: sudo nano /etc/NetworkManager/conf.d/99-dns.conf 붙여넣기: [main] dns=none 파일 열기: sudo nano /etc/systemd/resolved.conf 붙여넣기: [Resolve] DNS=1.1.1.1#cloudflare-dns.com DNSOverTLS=yes 터미널에서 실행하십시오: sudo ln -sf /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf /etc/resolv.conf sudo systemctl restart NetworkManager systemd-resolved
Linux 프록시 설정에 사용할 FineProxy 자격 증명은 어디에서 확인할 수 있습니까?
FineProxy 대시보드에서 활성 서비스를 여십시오. 해당 서비스에 표시된 프록시 호스트, 포트, 사용자 이름 및 비밀번호를 사용하십시오.
FineProxy 계정 비밀번호를 입력해야 합니까?
아니요. FineProxy 계정 로그인 비밀번호가 아니라 활성 서비스의 프록시 인증 비밀번호를 사용하십시오.
Linux 프록시 설정 프록시 구성이 작동하는지 어떻게 확인합니까?
프록시를 활성화한 후 IP 확인 웹사이트를 여십시오. 감지된 IP와 위치가 구성한 프록시와 일치해야 합니다.
Linux 프록시 설정에서 프록시를 통해 연결할 수 없으면 무엇을 확인해야 합니까?
먼저 호스트, 포트, 프로토콜 및 인증 정보를 확인하십시오. 그런 다음 충돌하는 VPN 또는 프록시 프로필을 비활성화하고 다시 연결하십시오.
48시간 프록시
작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.