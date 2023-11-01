FineProxy에서 대량 프록시 주소를 구매하시면, 인증 정보가 포함된 IP 목록이 결제 직후 대시보드에 제공됩니다. 저희는 풀의 모든 주소를 직접 보유하고 있으며, 여러 ASN에 걸쳐 100,000개 이상의 IPv4를 운영합니다. 중간 업체 마진이 없으며, 서드파티 네트워크에서 재활용된 IP도 없습니다.
IP당 가격은 수량이 늘어날수록 낮아지며, 패키지 크기에 관계없이 트래픽은 무제한입니다. 따라서 예산 계획이 간단합니다. 비용을 사전에 확인할 수 있으며, 사용량이 늘어도 추가 비용이 발생하지 않습니다.
서브넷 분산이 프록시 풀의 수명을 좌우합니다
안티봇 시스템은 일부 IP에서 의심스러운 활동이 감지되면 /24 서브넷 전체, 즉 블록 내 256개 주소를 모두 차단합니다. 10,000개의 IP가 40개 서브넷에 집중되어 있다면, 공격적인 대상 사이트 하나만으로도 하룻밤 사이에 풀의 상당 부분이 소진될 수 있습니다.
FineProxy는 대량 주문 시 사용 가능한 /24 블록에 IP를 무작위로 분산 배정합니다. 하나의 서브넷이 차단되어도 나머지에 연쇄적인 영향을 미치지 않습니다. 동일한 타겟을 작업하는 두 고객이 동일 서브넷을 공유할 가능성은 낮습니다. 대부분의 대량 프록시 제공업체는 서브넷 다양성을 언급조차 하지 않습니다. 그러나 대규모 스크래핑이나 광고 검증에서는 이것이 몇 달간 유지되는 프록시 풀과 몇 주 만에 성능이 저하되는 풀의 차이를 만듭니다.
실제로 필요한 IP 수
The Web Scraping Club의 조사에 따르면, IP당 안전한 요청 속도는 대략 다음과 같습니다:
- 대상 유형: IP당 시간별 요청 수
- 소셜 미디어 플랫폼: 30–60
- 이커머스 사이트: 100–300
- 뉴스 및 콘텐츠 사이트: 300+
시간당 200건의 요청을 허용하는 사이트에서 시간당 100,000개의 상품 페이지를 수집해야 한다면, 최소 500개의 IP가 필요합니다. 안전을 위해 2배로 확보하십시오. 여러 국가의 다수 마켓플레이스에서 가격을 모니터링하는 팀이라면 수만 개의 IP가 필요할 수 있습니다.
로테이션 및 API 접근
수천 개의 IP를 보유하게 되면, 수동으로 순서를 돌려가며 사용하는 것은 현실적이지 않습니다. FineProxy는 API 엔드포인트를 제공하여 현재 IP 목록을 가져오고, 국가 또는 서브넷별로 필터링한 뒤, 스크래퍼나 자동화 도구에 직접 주소를 전달할 수 있습니다. 일반 텍스트 또는 JSON 형식으로 반환되는 목록을 활용하여 요청별, 세션별 또는 고정 간격으로 고객님 측에서 IP 로테이션을 수행하실 수 있습니다. 강제 자동 로테이션은 없으며, 로직을 직접 제어할 수 있습니다. 이는 타겟마다 다른 속도 전략이 필요할 때 특히 중요합니다.
차단이 곧 불량 IP를 의미하는 것은 아닙니다
적절한 수의 IP와 올바른 로테이션을 적용하더라도, 일부 주소에서 차단이 발생하는 것은 불가피합니다. 동일한 오류가 서로 다른 IP에서 반복적으로 나타난다면, 문제는 대개 IP 주소 자체가 아닙니다.
Proxyway의 2025년 조사에 따르면, 최적화된 스크래핑 환경에서도 성공률은 85~93%에 불과합니다. 나머지 실패 원인은 TLS 핑거프린트, 일치하지 않는 헤더, JavaScript 검증, 또는 요청 간 동일한 타이밍 패턴에 있습니다. 클린 IP는 하나의 계층일 뿐이며, 스크래퍼의 동작 방식이 나머지 계층을 결정합니다.
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