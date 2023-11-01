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대량 프록시

다수의 /24 서브넷에 분산된 IPv4 대량 프록시 — HTTP/HTTPS/SOCKS5 지원, 무제한 트래픽, 즉시 제공, 대규모 스크래핑 및 광고 검증에 최적화.

플랜 구성 →48시간 프록시
무제한GB당 요금 없음
AMD EPYC최신 세대 서버 하드웨어
최대 80 Gbps서버당 업링크
REST + MCPAPI로 프로비저닝 및 관리

필요에 맞는 대용량 프록시 플랜.

정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.

국가IP 수
UDP 지원
끄기

기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.

하나의 패키지에 여러 국가, 추가 허용 목록 IP 또는 연결이 필요하신가요?대시보드에서 구성하기

프록시 구매 방법은 네 가지입니다.
이 워크로드에 맞는 방법을 선택하십시오.

모든 FineProxy 주소는 IPv4를 사용합니다. 데이터센터, 전용 및 ISP 프록시는 요금제 기간 동안 고정되며, 로테이팅 프록시는 요청마다 변경됩니다. 고정 프록시 요금제에는 무제한 트래픽이 포함됩니다. 강조된 옵션은 이 페이지의 주요 활용 사례에 적합합니다. 데이터센터 패키지.

이 페이지의 추천데이터센터 패키지묶음 판매, 공유형전용단일 IP부터 개인 전용ISPISP에 등록된 고정 주소로테이션API 크레딧으로 결제
적합한 용도대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
주소당 사용자 수최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.최대 5명공유 풀
플랫폼 신뢰도표준데이터센터 ASN높음 — 독점 사용높음 — ISP 등록풀에 따라 다름
시작 가격$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
최소 주문IP 100개1 IPIP 100개250만 크레딧
주소 유지 기간계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정요청마다 변경
대역폭무제한무제한무제한크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
UDP / 음성 통화선택 추가 기능선택 추가 기능선택 추가 기능사용 불가
프로토콜HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
인증IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.API 키
플랜 보기전용 플랜 보기ISP 플랜 보기플랜 보기
이 페이지의 추천

데이터센터 패키지

묶음 판매, 공유형

적합한 용도

대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.

플랫폼 신뢰도

표준데이터센터 ASN

시작 가격

$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

플랜 보기

전용

단일 IP부터 개인 전용

적합한 용도

장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.

주소당 사용자 수

1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.

플랫폼 신뢰도

높음 — 독점 사용

시작 가격

$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.

최소 주문

1 IP

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

전용 플랜 보기

ISP

ISP에 등록된 고정 주소

적합한 용도

ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명

플랫폼 신뢰도

높음 — ISP 등록

시작 가격

$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

ISP 플랜 보기

로테이션

API 크레딧으로 결제

적합한 용도

계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.

주소당 사용자 수

공유 풀

플랫폼 신뢰도

풀에 따라 다름

시작 가격

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

최소 주문

250만 크레딧

주소 유지 기간

요청마다 변경

대역폭

크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.

UDP / 음성 통화

사용 불가

프로토콜

HTTP, SOCKS5

인증

API 키

플랜 보기

48시간 프록시

작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.

48시간 프록시

인기 프록시 위치

FineProxy 고객이 가장 자주 선택하는 프록시 위치 8곳입니다.

모든 위치 보기

한 번 연결하고
이후에는 요청만 하십시오.

FineProxy는 네이티브 MCP server를 운영합니다. 에이전트에 URL 하나를 붙여넣으면 구매, 갱신, IP 로테이션, Allowlist, 사용량 분석, 인보이스 및 지원을 위한 대시보드 도구 49개를 사용할 수 있습니다. 동일한 작업은 REST API 를 통해 직접 호출할 수도 있습니다.

이제 다음과 같이 요청하십시오

  • 1,000 데이터센터 IP 사용 가능한 서브넷에 분산된 구매하십시오
  • bulk 프록시 목록 JSON 형식으로 내보내십시오
  • bulk 프록시 목록 by country or subnet 필터링하십시오
  • 203.0.113.7 bulk proxy package allowlist에 등록하십시오
  • the 상태 및 결제 세부 정보 대규모 프록시 주문 표시하십시오
자세히 보기 API 키 생성
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

구성을 저장한 후 Claude를 다시 시작하십시오. 그러면 사용 가능한 도구 목록에 FineProxy 도구 49개가 표시됩니다.

어떤 요청에도 에이전트가 수행하지 않는 작업

임의로 잔액 사용

잔액을 사용하는 도구 6개는 모두 wallet:spend 권한이 필요합니다. 키에서 이 권한을 제외하면 에이전트는 나머지 작업만 실행할 수 있습니다.

견적보다 많이 결제

모든 구매에는 견적의 expected_total_cents가 포함됩니다. 1센트라도 차이가 나면 호출이 거부되고 결제되지 않습니다.

확인 없이 취소

되돌릴 수 없는 두 도구는 confirm=true 없이는 실행되지 않습니다. 다른 작업의 부수 효과로 해지될 수 없습니다.

이중 결제

결제 호출에는 idempotency_key가 사용됩니다. 시간 초과 후 재시도해도 두 번째 결제가 아닌 동일한 결제로 처리됩니다.

MCP: 도구 49개 · 권한 범위 9개JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 무상태REST API: 작업 49개 · OpenAPI 3.1

수동 설정

운영체제, 브라우저 또는 프록시 애플리케이션을 선택하여 단계별 설정 가이드를 확인하십시오.

모든 통합

시스템

브라우저

속도를 위해 설계했습니다.
트래픽은 측정하지 않습니다.

표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.

테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.

500 Mbps

표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도

99.97%

1,973,500회 요청에서 연결 성공률

96

성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드

0

대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽

전용 AMD EPYC

포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.

자체 서브넷

IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.

80 Gbps uplink

서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.

Tier III / IV

각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.

테스트 참고 사항

실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.

이 페이지의 모든 주장을 고객의 말로 확인하십시오.

검증된 리뷰 풀에서 관련 고객 의견을 선별하고 원문 출처에 연결했습니다.

2011프록시 제공 시작:

무제한 트래픽

멋진 서비스입니다. 결제 후 잠시만 지나면 프록시를 사용할 수 있습니다. IP가 많아서 업무 생산성이 높아집니다. 좋은 속도와 무제한 트래픽도 마음에 듭니다.&nbsp;

Diana DeeFineProxy 내부 플랫폼영어에서 번역됨출처

환상적인 작업 환상적인 작업 – 멋진 프록시 환상적인 작업입니다, 팀 여러분! 이 서비스를 방금 알게 되었는데 진심으로 감탄했습니다. 이 가격에 제공하는 가치가 놀랍습니다. 이제 무제한 주거용 프록시까지 이용할 수 있다니요? 차원이 다릅니다. 여러분 모두에게 큰 존경을 보냅니다. 꼭 다시 이용하겠습니다!

hamzaerkoDieg, 올해영어에서 번역됨출처

API 및 에이전트 액세스

Fineproxy 프록시를 정말 좋아합니다. 속도가 매우 빠르고 탐지되지 않습니다. 키워드 도구 같은 자동화 도구와 스크래핑 도구에 사용했는데 판도를 바꿀 정도입니다. 도움이 필요할 때마다 고객 지원이 최고 수준이며 문제를 해결하기 위해 24/7 대응합니다. 프록시 품질도 정말 놀랍습니다.

asdjkakarNorton Safe Web, 작년영어에서 번역됨출처

뛰어난 가동 시간, 훌륭한 지원, 합리적인 가격을 갖춘 빠르고 신뢰할 수 있는 프록시 서비스입니다. 안전한 브라우징과 자동화 작업에 완벽합니다!

MargaretSaasHub, 작년영어에서 번역됨출처

위치 및 재고

가격이 저렴한 EU 프록시입니다. 여전히 낮은 가격을 유지하는 유일한 프록시 업체입니다. 인터넷 전체에서 이런 서비스를 찾았는데, 무제한 대역폭을 제공하는 프록시 업체 중 가장 저렴한 곳이었습니다.

Wowser BrowserTrustpilot, 올해영어에서 번역됨출처

FineProxy는 제 비즈니스 요구에 믿을 수 있는 도구였습니다. 프록시는 빠르고 안정적이며 여러 위치에서 이용할 수 있습니다. 가격이 저렴하고 고객 서비스팀은 신속하게 응답하며 지식도 풍부합니다. 필요한 사람이라면 누구에게나 강력히 추천합니다. 이 글을 읽고 다른 하나를 작성하세요.

W3sazzadProxyRate, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

리뷰는 전문을 인용합니다. 고객이 답변할 수 있는 내용을 제기한 경우 원본 플랫폼의 FineProxy 답변도 함께 표시합니다.

모든 고객 리뷰
대량 프록시는 왜 IP당 가격이 더 저렴합니까?고정 비용

고정 비용 구조입니다. 대역폭, 하드웨어, 모니터링 등 프록시 1개를 운영하든 10,000개를 운영하든 제공업체의 비용은 거의 동일합니다. 대량 구매 시 해당 운영 비용이 더 많은 주소에 분산됩니다. 제품 자체는 달라지지 않지만, 비용 구조의 산술이 유리하게 작용합니다.

패키지는 어떻게 구성됩니까? 다른 고객과 서브넷을 공유하게 됩니까?국가를 선택하시면, FineProxy가

국가를 선택하시면, FineProxy가 단일 블록이 아닌 사용 가능한 /24 서브넷에 걸쳐 IP를 무작위로 배정합니다. 대량 패키지에서 완전한 격리가 보장되지는 않지만, 무작위 분산 방식 덕분에 유의미한 중복이 발생하는 경우는 드뭅니다.

사용량 제한이 있습니까?각 요금제에는

각 요금제에는 동시 연결 제한이 포함되어 있습니다. 세션 내 요청량은 자유롭게 조절하시되, 다양한 간격으로 사람과 유사한 속도를 유지하십시오. 사이트는 단순한 요청량보다 패턴을 훨씬 빠르게 감지합니다.

프록시 풀이 충분히 큰데도 IP가 계속 차단됩니다. 무엇이 문제입니까?서로 다른 IP가

서로 다른 IP가 동일한 차단에 걸린다면, IP 주소보다 클라이언트 핑거프린트, 헤더, 요청 타이밍을 먼저 점검하십시오. 2025–2026년의 안티봇 시스템은 TLS 시그니처, JavaScript 실행, 행동 신호까지 분석합니다. 단순히 IP 주소만 보는 것이 아닙니다.

대량 패키지와 전용 프록시의 차이점은 무엇입니까?전용 프록시 각

전용 프록시 각 IP에 대한 독점 접근을 보장하며, 임대 기간 동안 다른 사용자가 해당 IP를 사용하지 않습니다. 대량 패키지 역시 FineProxy 소유의 주소를 사용하지만, 대량 구매에 최적화된 가격 구조로 IP당 비용이 더 낮고 수량이 더 많습니다. 두 경우 모두 제3자로부터 재판매되는 IP는 없습니다.

로테이션은 어떻게 작동합니까 — 자동입니까, 수동입니까?로테이션은 고객님 측에서

로테이션은 고객님 측에서 직접 제어하실 수 있습니다. API는 전체 IP 목록을 일반 텍스트 또는 JSON 형식으로 반환하며, 요청별, 세션별, 또는 타이머 기반 등 로테이션 로직은 자유롭게 설정하실 수 있습니다. 강제 자동 로테이션은 없으므로 각 대상 사이트의 허용 범위에 맞춰 속도를 조절하실 수 있습니다.

하나의 주문에 여러 국가를 혼합할 수 있습니까?가능합니다

가능합니다. 주문 시 여러 국가를 선택하실 수 있습니다. 사용 가능 여부는 각 지역의 현재 프록시 풀 상황에 따라 달라집니다.

구매 후 프록시는 얼마나 빨리 사용할 수 있습니까?결제 직후 제공됩니다

결제 직후 제공됩니다. IP 목록은 대시보드에 즉시 표시됩니다. 수천 개 규모의 대량 주문의 경우 목록 생성에 수 분이 소요될 수 있습니다.

가이드

대량 프록시: 수천 개의 IP를 구매할 때 중요한 사항

2 분 소요FineProxy 네트워크 팀

FineProxy에서 대량 프록시 주소를 구매하시면, 인증 정보가 포함된 IP 목록이 결제 직후 대시보드에 제공됩니다. 저희는 풀의 모든 주소를 직접 보유하고 있으며, 여러 ASN에 걸쳐 100,000개 이상의 IPv4를 운영합니다. 중간 업체 마진이 없으며, 서드파티 네트워크에서 재활용된 IP도 없습니다.

IP당 가격은 수량이 늘어날수록 낮아지며, 패키지 크기에 관계없이 트래픽은 무제한입니다. 따라서 예산 계획이 간단합니다. 비용을 사전에 확인할 수 있으며, 사용량이 늘어도 추가 비용이 발생하지 않습니다.

서브넷 분산이 프록시 풀의 수명을 좌우합니다

안티봇 시스템은 일부 IP에서 의심스러운 활동이 감지되면 /24 서브넷 전체, 즉 블록 내 256개 주소를 모두 차단합니다. 10,000개의 IP가 40개 서브넷에 집중되어 있다면, 공격적인 대상 사이트 하나만으로도 하룻밤 사이에 풀의 상당 부분이 소진될 수 있습니다.

FineProxy는 대량 주문 시 사용 가능한 /24 블록에 IP를 무작위로 분산 배정합니다. 하나의 서브넷이 차단되어도 나머지에 연쇄적인 영향을 미치지 않습니다. 동일한 타겟을 작업하는 두 고객이 동일 서브넷을 공유할 가능성은 낮습니다. 대부분의 대량 프록시 제공업체는 서브넷 다양성을 언급조차 하지 않습니다. 그러나 대규모 스크래핑이나 광고 검증에서는 이것이 몇 달간 유지되는 프록시 풀과 몇 주 만에 성능이 저하되는 풀의 차이를 만듭니다.

실제로 필요한 IP 수

The Web Scraping Club의 조사에 따르면, IP당 안전한 요청 속도는 대략 다음과 같습니다:

  • 대상 유형: IP당 시간별 요청 수
  • 소셜 미디어 플랫폼: 30–60
  • 이커머스 사이트: 100–300
  • 뉴스 및 콘텐츠 사이트: 300+

시간당 200건의 요청을 허용하는 사이트에서 시간당 100,000개의 상품 페이지를 수집해야 한다면, 최소 500개의 IP가 필요합니다. 안전을 위해 2배로 확보하십시오. 여러 국가의 다수 마켓플레이스에서 가격을 모니터링하는 팀이라면 수만 개의 IP가 필요할 수 있습니다.

로테이션 및 API 접근

수천 개의 IP를 보유하게 되면, 수동으로 순서를 돌려가며 사용하는 것은 현실적이지 않습니다. FineProxy는 API 엔드포인트를 제공하여 현재 IP 목록을 가져오고, 국가 또는 서브넷별로 필터링한 뒤, 스크래퍼나 자동화 도구에 직접 주소를 전달할 수 있습니다. 일반 텍스트 또는 JSON 형식으로 반환되는 목록을 활용하여 요청별, 세션별 또는 고정 간격으로 고객님 측에서 IP 로테이션을 수행하실 수 있습니다. 강제 자동 로테이션은 없으며, 로직을 직접 제어할 수 있습니다. 이는 타겟마다 다른 속도 전략이 필요할 때 특히 중요합니다.

차단이 곧 불량 IP를 의미하는 것은 아닙니다

적절한 수의 IP와 올바른 로테이션을 적용하더라도, 일부 주소에서 차단이 발생하는 것은 불가피합니다. 동일한 오류가 서로 다른 IP에서 반복적으로 나타난다면, 문제는 대개 IP 주소 자체가 아닙니다.

Proxyway의 2025년 조사에 따르면, 최적화된 스크래핑 환경에서도 성공률은 85~93%에 불과합니다. 나머지 실패 원인은 TLS 핑거프린트, 일치하지 않는 헤더, JavaScript 검증, 또는 요청 간 동일한 타이밍 패턴에 있습니다. 클린 IP는 하나의 계층일 뿐이며, 스크래퍼의 동작 방식이 나머지 계층을 결정합니다.

실제 작업 환경에서 서비스를 확인하고 싶으신가요? 48시간 프록시를 구성하고 결제한 다음 위의 벤치마크를 실제 작업으로 실행해 보세요.