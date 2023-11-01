Khi bạn mua proxy bulk từ FineProxy, danh sách IP kèm thông tin xác thực sẽ hiển thị trong bảng điều khiển ngay sau thanh toán. Chúng tôi sở hữu toàn bộ địa chỉ trong pool — hơn 100.000 IPv4 trên nhiều ASN — nên không có phí trung gian và không có IP tái sử dụng từ mạng bên thứ ba.

Giá mỗi IP giảm theo số lượng, và lưu lượng truy cập không giới hạn bất kể kích thước gói. Điều này giúp việc lập ngân sách trở nên đơn giản: bạn biết chi phí ngay từ đầu, và nó không tăng theo mức sử dụng.

Phân bổ subnet chính là yếu tố giữ pool của bạn hoạt động

Các hệ thống chống bot chặn toàn bộ subnet /24 — tất cả 256 địa chỉ trong một block — khi phát hiện hoạt động đáng ngờ từ một vài địa chỉ trong đó. Nếu 10.000 IP của bạn nằm trong 40 subnet, chỉ cần một mục tiêu aggressive là có thể đốt một phần lớn pool chỉ sau một đêm.

FineProxy phân bổ các đơn hàng bulk ngẫu nhiên trên các block /24 khả dụng. Một subnet bị ban không gây ảnh hưởng dây chuyền đến các subnet còn lại. Hai khách hàng cùng làm việc trên một target khó có khả năng chia sẻ chung subnet. Hầu hết nhà cung cấp bulk không bao giờ đề cập đến tính đa dạng subnet — nhưng đối với scraping quy mô lớn hay xác minh quảng cáo, đây chính là yếu tố phân biệt giữa một pool hoạt động ổn định hàng tháng và một pool xuống cấp chỉ sau vài tuần.

Bạn thực sự cần bao nhiêu IP

Nghiên cứu từ The Web Scraping Club đưa ra tốc độ request an toàn trên mỗi IP vào khoảng:

Loại mục tiêu: Số request mỗi IP mỗi giờ

Nền tảng mạng xã hội: 30–60

Trang thương mại điện tử: 100–300

các trang tin tức và nội dung: 300+

Nếu bạn cần 100.000 trang sản phẩm mỗi giờ từ một trang web chỉ chấp nhận khoảng 200 request/giờ mỗi IP, bạn cần tối thiểu 500 IP. Nhân đôi để an toàn. Một đội ngũ theo dõi giá trên nhiều marketplace tại nhiều quốc gia dễ dàng cần hàng chục nghìn IP.

Xoay vòng và truy cập API

Khi bạn có hàng nghìn IP, việc luân chuyển thủ công không thực tế. FineProxy cung cấp một API endpoint cho phép bạn lấy danh sách IP hiện tại, lọc theo quốc gia hay subnet, và đẩy địa chỉ trực tiếp vào scraper hoặc công cụ tự động hóa của bạn. Bạn có thể xoay IP phía mình — theo từng request, theo session, hay theo khoảng thời gian cố định — sử dụng danh sách mà API trả về dạng plain-text hoặc JSON. Không có xoay tự động bắt buộc: bạn kiểm soát logic, điều này quan trọng khi các mục tiêu khác nhau cần chiến lược pacing khác nhau.

Không phải mọi lần bị chặn đều do IP kém

Ngay cả khi bạn có đủ số lượng IP và thiết lập xoay vòng hợp lý, một số địa chỉ vẫn sẽ bị chặn. Nếu cùng một lỗi xuất hiện trên nhiều IP khác nhau, vấn đề thường không nằm ở bản thân các địa chỉ đó.

Nghiên cứu năm 2025 của Proxyway cho thấy ngay cả các hệ thống scraping tốt nhất cũng chỉ đạt tỷ lệ thành công 85–93%. Phần còn lại phụ thuộc vào TLS fingerprint, header không khớp, kiểm tra JavaScript, hoặc timing giống hệt nhau giữa các request. IP sạch chỉ là một lớp — cách scraper của bạn hoạt động mới là lớp kia.