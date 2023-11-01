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proxy số lượng lớn

Proxy IPv4 số lượng lớn trải đều trên nhiều subnet /24 — HTTP/HTTPS/SOCKS5, băng thông không giới hạn, kích hoạt tức thì, được xây dựng cho thu thập dữ liệu quy mô lớn và xác minh quảng cáo.

Thiết lập gói →Proxy trong 48 giờ
Không tính dung lượngKhông phí theo GB
AMD EPYCPhần cứng máy chủ thế hệ mới nhất
Tới 80 GbpsUplink mỗi máy chủ
REST + MCPCấp phát và quản lý qua API

Thiết lập gói proxy số lượng lớn.

Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.

Quốc giaSố lượng IP
Hỗ trợ UDP
Tắt

Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.

Nhiều quốc gia trong một gói, thêm IP danh sách cho phép hoặc kết nối?Thiết lập trong bảng điều khiển

Bốn cách mua proxy.
Một phù hợp với tác vụ này.

Tất cả địa chỉ FineProxy đều sử dụng IPv4. Proxy trung tâm dữ liệu, proxy riêng và proxy ISP giữ nguyên trong suốt thời hạn gói; proxy xoay thay đổi theo từng yêu cầu. Các gói tĩnh bao gồm lưu lượng không giới hạn. Tùy chọn được đánh dấu phù hợp với trường hợp sử dụng chính của trang này: Gói trung tâm dữ liệu.

Khuyên dùng ở đâyGói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chungRiêngCá nhân, từ một IPISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnhXoay vòngTính bằng credit API
Phù hợp nhấtBot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Người trên mỗi địa chỉTới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.Tới 5Nhóm dùng chung
Uy tín nền tảngTiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệuCao — độc quyềnCao — đăng ký ISPTùy theo nhóm
Giá từ$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Đơn tối thiểu100 IP1 IP100 IP2,5 triệu tín dụng
Thời hạn địa chỉTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnĐổi mỗi request
Băng thôngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngTín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
UDP / gọi thoạiTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnKhông có sẵn
Giao thứcHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Xác thựcDanh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Khóa API
Xem các góiXem các gói proxy riêngXem các gói ISPXem các gói
Khuyên dùng ở đây

Gói trung tâm dữ liệu

Bán theo lô, dùng chung

Phù hợp nhất

Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.

Uy tín nền tảng

Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu

Giá từ

$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói

Riêng

Cá nhân, từ một IP

Phù hợp nhất

Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.

Người trên mỗi địa chỉ

1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.

Uy tín nền tảng

Cao — độc quyền

Giá từ

$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.

Đơn tối thiểu

1 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói proxy riêng

ISP

Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh

Phù hợp nhất

Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5

Uy tín nền tảng

Cao — đăng ký ISP

Giá từ

$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói ISP

Xoay vòng

Tính bằng credit API

Phù hợp nhất

Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.

Người trên mỗi địa chỉ

Nhóm dùng chung

Uy tín nền tảng

Tùy theo nhóm

Giá từ

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Đơn tối thiểu

2,5 triệu tín dụng

Thời hạn địa chỉ

Đổi mỗi request

Băng thông

Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.

UDP / gọi thoại

Không có sẵn

Giao thức

HTTP, SOCKS5

Xác thực

Khóa API

Xem các gói

Proxy trong 48 giờ

Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.

Proxy trong 48 giờ

Vị trí proxy hàng đầu

Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.

Xem tất cả vị trí

Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.

FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.

Rồi cứ nói

  • Mua 1,000 IP datacenter phân bổ trên các subnet khả dụng
  • Xuất danh sách proxy số lượng lớn dạng JSON
  • Lọc danh sách proxy số lượng lớn theo quốc gia hoặc subnet
  • Thêm 203.0.113.7 vào danh sách IP cho phép của gói proxy số lượng lớn
  • Xem trạng thái và thông tin thanh toán của các đơn proxy lớn
Tìm hiểu thêm Tạo khóa API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.

Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào

Tiêu tiền của bạn

Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.

Trả nhiều hơn mức báo giá

Mọi lần mua đều mang expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.

Hủy tùy hứng

Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.

Tính phí hai lần

Lệnh thanh toán cần idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.

MCP: 49 công cụ · 9 phạm vi quyềnJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · không trạng tháiREST API: 49 thao tác · OpenAPI 3.1

Thiết lập thủ công

Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.

TẤT CẢ TÍCH HỢP

Hệ thống

Trình duyệt

Ứng dụng

Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.

FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.

Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.

500 Mbps

mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn

99.97%

kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu

96

luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng

0

giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói

AMD EPYC riêng

Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.

Subnet riêng

IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.

Uplink 80 Gbps

Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.

Tier III / IV

Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.

Ghi chú kiểm tra

Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.

Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.

Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.

2011là năm bắt đầu cung cấp proxy

Lưu lượng không tính dung lượng

Dịch vụ tuyệt vời. Các proxy sẽ có sẵn trong một thời gian ngắn sau khi thanh toán. Có nhiều IP giúp công việc của tôi hiệu quả hơn. Tôi đánh giá cao tốc độ tốt và lưu lượng truy cập không giới hạn.

Diana DeeNền tảng nội bộ FineProxyDịch từ tiếng AnhNguồn

Công việc tuyệt vời Công việc tuyệt vời – Proxy tuyệt vời Công việc tuyệt vời, đội ngũ! Tôi mới phát hiện ra dịch vụ này và tôi thực sự ấn tượng — giá trị mà bạn mang lại so với mức giá thật đáng kinh ngạc. Và bây giờ với quyền truy cập dân cư không giới hạn? Đó là cấp độ tiếp theo. Rất tôn trọng tất cả các bạn. Tôi chắc chắn sẽ trở lại!

hamzaerkoDieg, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Truy cập API và agent

Tôi thích proxy Fineproxy, nó thực sự nhanh và không thể bị phát hiện. Tôi đã sử dụng nó trên các công cụ tự động hóa như công cụ từ khóa và đối với các công cụ tìm kiếm, nó giống như công cụ thay đổi trò chơi, bộ phận hỗ trợ khách hàng luôn ở mức cao nhất bất cứ khi nào bạn cần trợ giúp, họ luôn sẵn sàng 24/7 để giải quyết vấn đề của bạn, chất lượng của proxy thật tuyệt vời.

asdjkakarNorton Safe Web, Năm ngoáiDịch từ tiếng AnhNguồn

Dịch vụ proxy nhanh chóng và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web và tự động hóa an toàn!

MargaretSaasHub, Năm ngoáiDịch từ tiếng AnhNguồn

Vị trí và tồn kho

Proxy EU giá phải chăng. Đây là nhà cung cấp proxy duy nhất vẫn giữ mức giá thấp. Tôi đã tìm kiếm khắp Internet một dịch vụ như thế này và hóa ra đây là nhà cung cấp proxy có băng thông không giới hạn rẻ nhất.

Wowser BrowserTrustpilot, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

FineProxy là một công cụ đáng tin cậy đáp ứng nhu cầu kinh doanh của tôi. Các proxy nhanh, ổn định và có thể truy cập từ nhiều địa điểm. Nó có giá cả phải chăng và đội ngũ dịch vụ khách hàng rất nhanh nhạy và hiểu biết. Rất khuyến khích cho bất cứ ai cần. đọc cái này và viết cái khác

W3sazzadProxyRate, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Đánh giá được trích nguyên văn. Khi khách nêu điều chúng tôi có thể trả lời, phản hồi trên nền tảng gốc được hiện kèm theo.

Tất cả đánh giá khách hàng
Tại sao proxy mua số lượng lớn lại rẻ hơn cho mỗi IP?Giá cố định

Chi phí cố định. Băng thông, phần cứng, giám sát — vận hành một proxy hay mười nghìn proxy tốn cho nhà cung cấp gần như tương đương. Khi mua số lượng lớn, chi phí đó được phân bổ đều cho nhiều địa chỉ hơn. Sản phẩm không thay đổi; chỉ là phép tính hợp lý.

Gói proxy được thiết lập như thế nào? Tôi có bị chia sẻ subnet với khách hàng khác không?Subnet ngẫu nhiên

Bạn chọn quốc gia. FineProxy phân bổ IP ngẫu nhiên trên các /24 subnet khả dụng, không từ một block duy nhất. Cách ly hoàn toàn không được đảm bảo trong các gói mua số lượng lớn, nhưng phân bổ ngẫu nhiên khiến việc trùng lặp có ý nghĩa trở nên hiếm.

Có giới hạn sử dụng không?Hạn đồng thời

Mỗi gói cước đều có giới hạn kết nối đồng thời. Số lượng request trong mỗi phiên tùy thuộc vào bạn — hãy giữ nhịp độ giống người dùng thật với các khoảng thời gian ngẫu nhiên. Các website phát hiện pattern nhanh hơn nhiều so với phát hiện lượng request đơn thuần.

Các IP của tôi liên tục bị chặn dù pool khá lớn. Vấn đề là gì?Kiểm tra client

Nếu các IP khác nhau cùng bị chặn, hãy kiểm tra client fingerprint, header và thời gian giữa các request trước. Các hệ thống chống bot trong giai đoạn 2025–2026 phân tích chữ ký TLS, JavaScript execution và tín hiệu hành vi — không chỉ địa chỉ IP.

Sự khác biệt giữa gói bulk và proxy dedicated là gì?Độc quyền, volume

Proxy chuyên dụng đảm bảo quyền truy cập độc quyền vào mỗi IP — không ai khác sử dụng nó trong suốt thời gian thuê của bạn. Các gói mua số lượng lớn cũng sử dụng địa chỉ do FineProxy sở hữu, nhưng mức giá được xây dựng cho volume: chi phí thấp hơn mỗi IP, số lượng lớn hơn. Trong cả hai trường hợp, không có gì được bán lại từ bên thứ ba.

Rotation hoạt động như thế nào — tự động hay thủ công?Bạn tự xoay

Bạn tự kiểm soát việc xoay vòng ở phía mình. API trả về toàn bộ danh sách IP dưới dạng plain-text hoặc JSON, và bạn tự quyết định logic — xoay theo từng request, từng phiên, hoặc theo bộ hẹn giờ. Không có cơ chế xoay tự động bắt buộc, nên bạn có thể điều chỉnh tốc độ phù hợp với ngưỡng chịu tải của từng trang đích.

Tôi có thể kết hợp nhiều quốc gia trong một đơn hàng không?

Có. Chọn nhiều quốc gia trong quá trình thanh toán. Tính khả dụng phụ thuộc vào pool hiện tại của chúng tôi tại từng khu vực.

Proxy sẵn sàng sử dụng nhanh đến mức nào sau khi mua?Sau thanh toán

Ngay sau khi thanh toán. Danh sách IP sẽ xuất hiện trong bảng điều khiển của bạn. Đối với đơn hàng lớn — vài nghìn địa chỉ — việc tạo danh sách mất vài phút.

Hướng dẫn

Bulk Proxy: Những Điều Quan Trọng Khi Bạn Mua Hàng Nghìn IP

4 phút đọcNhóm mạng FineProxy

Khi bạn mua proxy bulk từ FineProxy, danh sách IP kèm thông tin xác thực sẽ hiển thị trong bảng điều khiển ngay sau thanh toán. Chúng tôi sở hữu toàn bộ địa chỉ trong pool — hơn 100.000 IPv4 trên nhiều ASN — nên không có phí trung gian và không có IP tái sử dụng từ mạng bên thứ ba.

Giá mỗi IP giảm theo số lượng, và lưu lượng truy cập không giới hạn bất kể kích thước gói. Điều này giúp việc lập ngân sách trở nên đơn giản: bạn biết chi phí ngay từ đầu, và nó không tăng theo mức sử dụng.

Phân bổ subnet chính là yếu tố giữ pool của bạn hoạt động

Các hệ thống chống bot chặn toàn bộ subnet /24 — tất cả 256 địa chỉ trong một block — khi phát hiện hoạt động đáng ngờ từ một vài địa chỉ trong đó. Nếu 10.000 IP của bạn nằm trong 40 subnet, chỉ cần một mục tiêu aggressive là có thể đốt một phần lớn pool chỉ sau một đêm.

FineProxy phân bổ các đơn hàng bulk ngẫu nhiên trên các block /24 khả dụng. Một subnet bị ban không gây ảnh hưởng dây chuyền đến các subnet còn lại. Hai khách hàng cùng làm việc trên một target khó có khả năng chia sẻ chung subnet. Hầu hết nhà cung cấp bulk không bao giờ đề cập đến tính đa dạng subnet — nhưng đối với scraping quy mô lớn hay xác minh quảng cáo, đây chính là yếu tố phân biệt giữa một pool hoạt động ổn định hàng tháng và một pool xuống cấp chỉ sau vài tuần.

Bạn thực sự cần bao nhiêu IP

Nghiên cứu từ The Web Scraping Club đưa ra tốc độ request an toàn trên mỗi IP vào khoảng:

  • Loại mục tiêu: Số request mỗi IP mỗi giờ
  • Nền tảng mạng xã hội: 30–60
  • Trang thương mại điện tử: 100–300
  • các trang tin tức và nội dung: 300+

Nếu bạn cần 100.000 trang sản phẩm mỗi giờ từ một trang web chỉ chấp nhận khoảng 200 request/giờ mỗi IP, bạn cần tối thiểu 500 IP. Nhân đôi để an toàn. Một đội ngũ theo dõi giá trên nhiều marketplace tại nhiều quốc gia dễ dàng cần hàng chục nghìn IP.

Xoay vòng và truy cập API

Khi bạn có hàng nghìn IP, việc luân chuyển thủ công không thực tế. FineProxy cung cấp một API endpoint cho phép bạn lấy danh sách IP hiện tại, lọc theo quốc gia hay subnet, và đẩy địa chỉ trực tiếp vào scraper hoặc công cụ tự động hóa của bạn. Bạn có thể xoay IP phía mình — theo từng request, theo session, hay theo khoảng thời gian cố định — sử dụng danh sách mà API trả về dạng plain-text hoặc JSON. Không có xoay tự động bắt buộc: bạn kiểm soát logic, điều này quan trọng khi các mục tiêu khác nhau cần chiến lược pacing khác nhau.

Không phải mọi lần bị chặn đều do IP kém

Ngay cả khi bạn có đủ số lượng IP và thiết lập xoay vòng hợp lý, một số địa chỉ vẫn sẽ bị chặn. Nếu cùng một lỗi xuất hiện trên nhiều IP khác nhau, vấn đề thường không nằm ở bản thân các địa chỉ đó.

Nghiên cứu năm 2025 của Proxyway cho thấy ngay cả các hệ thống scraping tốt nhất cũng chỉ đạt tỷ lệ thành công 85–93%. Phần còn lại phụ thuộc vào TLS fingerprint, header không khớp, kiểm tra JavaScript, hoặc timing giống hệt nhau giữa các request. IP sạch chỉ là một lớp — cách scraper của bạn hoạt động mới là lớp kia.

Bạn muốn thử dịch vụ với khối lượng công việc thực tế của mình? Hãy cấu hình và thanh toán Proxy trong 48 giờ, sau đó chạy các phép đo ở trên với tác vụ của bạn.