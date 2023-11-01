Mọi yêu cầu web mà trình duyệt của bạn thực hiện đều sử dụng HTTP. Khi bạn thêm proxy HTTP vào chuỗi kết nối, lưu lượng của bạn đi qua một máy chủ hiểu giao thức này một cách tự nhiên — nó có thể đọc yêu cầu, định tuyến đến đích chính xác và trả về phản hồi. Không có lớp chuyển đổi, không có chuyển đổi giao thức, chỉ là xử lý trực tiếp ngôn ngữ mà web vận hành.

Đây là lý do HTTP vẫn là giao thức proxy được hỗ trợ rộng rãi nhất. Mọi trình duyệt, mọi framework thu thập dữ liệu, mọi công cụ tự động hóa, mọi hệ điều hành đều tích hợp sẵn hỗ trợ proxy HTTP. Cấu hình chỉ cần một dòng: một địa chỉ IP và một cổng.

Cách HTTP proxy xử lý lưu lượng của bạn

Đối với các yêu cầu HTTP thông thường, proxy nhận toàn bộ URL, lấy nội dung từ máy chủ đích và trả về cho bạn. Proxy thấy tất cả — header, nội dung, cookie — bởi vì lưu lượng HTTP không được mã hóa theo thiết kế.

Đối với lưu lượng HTTPS, quy trình thay đổi. Trình duyệt của bạn gửi yêu cầu CONNECT đến proxy, chỉ định máy chủ đích và cổng. Proxy mở một đường hầm TCP đến máy chủ đó, và từ thời điểm này trở đi, nó chỉ đơn giản chuyển tiếp các byte đã mã hóa theo cả hai chiều. Proxy không thể xem nội dung — chỉ biết rằng có một kết nối tồn tại giữa bạn và đích đến.

Hành vi kép này rất quan trọng để hiểu. Trên HTTP, proxy có khả năng hiển thị đầy đủ. Trên HTTPS, nó trở thành một relay mù. Cả hai chế độ đều hữu ích tùy thuộc vào tác vụ.

Mức độ ẩn danh: proxy tiết lộ gì về bạn

Không phải tất cả proxy HTTP đều bảo vệ bạn như nhau. Ngành công nghiệp phân loại chúng thành ba cấp độ, và sự khác biệt quan trọng hơn nhiều so với những gì hầu hết mọi người nghĩ.

Transparent proxy chuyển tiếp yêu cầu của bạn nhưng bao gồm địa chỉ IP thực của bạn trong header X-Forwarded-For. Trang web đích biết chính xác bạn là ai và rằng bạn đang sử dụng proxy. Đây là vô dụng cho bất cứ điều gì yêu cầu quyền riêng tư — chúng được thiết kế cho bộ nhớ cache doanh nghiệp và lọc nội dung, không phải để bảo vệ.

Anonymous proxy ẩn IP thực của bạn nhưng vẫn công bố chính mình. Các header như Via hoặc X-Forwarded-For chứa thông tin liên quan đến proxy. Trang web đích không biết địa chỉ của bạn, nhưng nó biết một proxy đang liên quan. Nghiên cứu cho thấy rằng 78% các kết nối như vậy có thể nhận dạng được chỉ thông qua phân tích header (litport.net).

Elite (high-anonymity) proxy loại bỏ tất cả các header liên quan đến proxy. Trang web đích nhìn thấy một kết nối sạch sẽ không có dấu hiệu rằng proxy tồn tại. IP thực của bạn bị ẩn, và sự hiện diện của proxy là vô hình ở cấp độ HTTP header.

Các proxy HTTP của FineProxy hoạt động ở cấp độ elite. Không X-Forwarded-For, không Via, không Proxy-Connection header bị rò rỉ. Khi một trang web kiểm tra yêu cầu của bạn, nó thấy một kết nối tiêu chuẩn từ địa chỉ IP của proxy — không gì khác.

Vì sao danh sách HTTP proxy miễn phí thực sự nguy hiểm

Tìm kiếm “free HTTP proxy list” cho ra hàng triệu kết quả. Sức hấp dẫn là rõ ràng — tại sao phải trả tiền khi có hàng nghìn địa chỉ miễn phí? Đây là lý do.

Một nghiên cứu học thuật kéo dài 30 tháng phân tích hơn 640.000 máy chủ proxy miễn phí đã phát hiện ra rằng 16.923 trong số chúng chủ động sửa đổi nội dung đi qua chúng (HAL/arxiv, 2024). Đó không phải là một lỗi — đó là cố ý. Các nhà khai thác chèn quảng cáo, chuyển hướng lưu lượng truy cập và thay thế các tệp đã tải xuống bằng các phiên bản nhiễm phần mềm độc hại. Cùng một nghiên cứu đã xác định 4.452 lỗ hổng bảo mật riêng biệt trên các IP proxy miễn phí, bao gồm 1.755 lỗ cho phép thực thi mã từ xa trên các thiết bị được kết nối.

Riêng biệt, nghiên cứu phát hiện ra rằng khoảng 10% proxy miễn phí hoạt động thể hiện hành vi rõ ràng độc hại: TLS interception (đọc lưu lượng được mã hóa của bạn bằng cách cấp chứng chỉ giả), chèn quảng cáo và thu thập thông tin xác thực. Và 92% địa chỉ trên danh sách proxy miễn phí không hoạt động — đó là các IP chết gây lãng phí thời gian của bạn trước khi bạn thậm chí gặp phải những cái nguy hiểm.

Một proxy HTTP trả phí cao cấp từ một nhà cung cấp sở hữu cơ sở hạ tầng của nó loại bỏ tất cả những điều này. FineProxy không kiếm tiền từ lưu lượng truy cập của bạn — chúng tôi kiếm tiền từ dịch vụ. Dữ liệu của bạn đi qua, không bị chạm vào và không bị ghi nhật ký.

Khi HTTP là giao thức phù hợp

Các proxy HTTP là lựa chọn mặc định cho công việc liên quan đến web. Scraping, browser automation, API call, giám sát SEO, xác minh quảng cáo, quản lý tài khoản thông qua trình duyệt — nếu nhiệm vụ xảy ra qua HTTP hoặc HTTPS, một proxy HTTP xử lý nó một cách tự nhiên với khả năng tương thích rộng nhất và cấu hình đơn giản nhất.

Đối với lưu lượng không web — gaming, VoIP, FTP, các giao thức TCP/UDP tùy chỉnh — SOCKS5 là công cụ thích hợp. Tại FineProxy, mọi proxy hỗ trợ cả hai: HTTP, HTTPS (với chứng chỉ SSL riêng lẻ cho mỗi IP để mã hóa full first-hop), và SOCKS5 với UDP. Cùng một địa chỉ, cùng một gói đăng ký, chọn giao thức cho mỗi nhiệm vụ.

Những gì các proxy HTTP của FineProxy bao gồm