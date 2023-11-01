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HTTP proxy

Các gói IPv4 giúp mở rộng quy mô tác vụ của bạn. Hỗ trợ HTTP/HTTPS/SOCKS5, tự động phân phối sau khi thanh toán, lưu lượng không giới hạn và truy cập API.

Thiết lập gói →Proxy trong 48 giờ
Không tính dung lượngKhông phí theo GB
AMD EPYCPhần cứng máy chủ thế hệ mới nhất
Tới 80 GbpsUplink mỗi máy chủ
REST + MCPCấp phát và quản lý qua API

Thiết lập gói proxy HTTP.

Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.

Quốc giaSố lượng IP
Hỗ trợ UDP
Tắt

Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.

Nhiều quốc gia trong một gói, thêm IP danh sách cho phép hoặc kết nối?Thiết lập trong bảng điều khiển

Bốn cách mua proxy.
Một phù hợp với tác vụ này.

Tất cả địa chỉ FineProxy đều sử dụng IPv4. Proxy trung tâm dữ liệu, proxy riêng và proxy ISP giữ nguyên trong suốt thời hạn gói; proxy xoay thay đổi theo từng yêu cầu. Các gói tĩnh bao gồm lưu lượng không giới hạn. Tùy chọn được đánh dấu phù hợp với trường hợp sử dụng chính của trang này: Gói trung tâm dữ liệu.

Khuyên dùng ở đâyGói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chungRiêngCá nhân, từ một IPISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnhXoay vòngTính bằng credit API
Phù hợp nhấtBot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Người trên mỗi địa chỉTới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.Tới 5Nhóm dùng chung
Uy tín nền tảngTiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệuCao — độc quyềnCao — đăng ký ISPTùy theo nhóm
Giá từ$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Đơn tối thiểu100 IP1 IP100 IP2,5 triệu tín dụng
Thời hạn địa chỉTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnĐổi mỗi request
Băng thôngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngTín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
UDP / gọi thoạiTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnKhông có sẵn
Giao thứcHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Xác thựcDanh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Khóa API
Xem các góiXem các gói proxy riêngXem các gói ISPXem các gói
Khuyên dùng ở đây

Gói trung tâm dữ liệu

Bán theo lô, dùng chung

Phù hợp nhất

Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.

Uy tín nền tảng

Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu

Giá từ

$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói

Riêng

Cá nhân, từ một IP

Phù hợp nhất

Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.

Người trên mỗi địa chỉ

1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.

Uy tín nền tảng

Cao — độc quyền

Giá từ

$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.

Đơn tối thiểu

1 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói proxy riêng

ISP

Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh

Phù hợp nhất

Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5

Uy tín nền tảng

Cao — đăng ký ISP

Giá từ

$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói ISP

Xoay vòng

Tính bằng credit API

Phù hợp nhất

Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.

Người trên mỗi địa chỉ

Nhóm dùng chung

Uy tín nền tảng

Tùy theo nhóm

Giá từ

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Đơn tối thiểu

2,5 triệu tín dụng

Thời hạn địa chỉ

Đổi mỗi request

Băng thông

Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.

UDP / gọi thoại

Không có sẵn

Giao thức

HTTP, SOCKS5

Xác thực

Khóa API

Xem các gói

Proxy trong 48 giờ

Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.

Proxy trong 48 giờ

Vị trí proxy hàng đầu

Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.

Xem tất cả vị trí

Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.

FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.

Rồi cứ nói

  • Mua 3,000 IP datacenter tương thích HTTP tại Châu Âu
  • Xuất danh sách proxy HTTP dạng JSON
  • Thêm 203.0.113.7 vào danh sách IP cho phép của dịch vụ proxy HTTP
  • Xem trạng thái và thông tin thanh toán của các gói proxy HTTP
  • Làm mới danh sách proxy HTTP khi lần đổi miễn phí tiếp theo sẵn sàng
Tìm hiểu thêm Tạo khóa API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.

Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào

Tiêu tiền của bạn

Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.

Trả nhiều hơn mức báo giá

Mọi lần mua đều mang expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.

Hủy tùy hứng

Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.

Tính phí hai lần

Lệnh thanh toán cần idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.

MCP: 49 công cụ · 9 phạm vi quyềnJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · không trạng tháiREST API: 49 thao tác · OpenAPI 3.1

Thiết lập thủ công

Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.

TẤT CẢ TÍCH HỢP

Hệ thống

Trình duyệt

Ứng dụng

Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.

FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.

Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.

500 Mbps

mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn

99.97%

kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu

96

luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng

0

giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói

AMD EPYC riêng

Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.

Subnet riêng

IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.

Uplink 80 Gbps

Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.

Tier III / IV

Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.

Ghi chú kiểm tra

Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.

Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.

Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.

2011là năm bắt đầu cung cấp proxy

Tốc độ khi tải cao

tuyệt vời tôi thích sự tiện lợi này Dịch vụ proxy nhanh và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web an toàn và tự động hóa!

Nguyễn Thành NamNền tảng nội bộ FineProxyNguồn

Tôi đã sử dụng dịch vụ FineProxy được một thời gian và cảm thấy vô cùng hài lòng về chất lượng. Các kết nối rất ổn định, địa chỉ IP hoạt động mà không gặp bất kỳ sự cố nào và tốc độ luôn nhanh. Hỗ trợ khách hàng cũng siêu đáp ứng bất cứ khi nào cần thiết. Rất khuyến khích cho bất cứ ai tìm kiếm proxy đáng tin cậy

KrzyszofNorton Safe Web, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Lưu lượng không tính dung lượng

Proxy EU giá phải chăng. Đây là nhà cung cấp proxy duy nhất vẫn giữ mức giá thấp. Tôi đã tìm kiếm khắp Internet một dịch vụ như thế này và hóa ra đây là nhà cung cấp proxy có băng thông không giới hạn rẻ nhất.

Wowser BrowserTrustpilot, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Tôi không thể tìm thấy dịch vụ nào tốt hơn dịch vụ này, đặc biệt là về mặt dân cư không giới hạn, tôi nghĩ nó sẽ bắt đầu có chất lượng thấp khi tôi sử dụng nhưng chết tiệt trong suốt thời gian tôi sử dụng, nó vẫn ở mức trên 99%, thật tuyệt vời. Chúc may mắn và tôi hy vọng nó vẫn như cũ

ZainDieg, Năm ngoáiDịch từ tiếng AnhNguồn

Truy cập API và agent

Công ty chúng tôi phụ thuộc nhiều vào proxy để nghiên cứu SEO, quản lý mạng xã hội, phân tích đối thủ cạnh tranh và thực hiện các tác vụ tự động. FineProxy là cứu cánh cho đội ngũ của chúng tôi khi cung cấp nhiều loại proxy nhanh, an toàn và có tính ẩn danh cao, giúp chúng tôi thực hiện công việc hiệu quả. Bảng điều khiển thân thiện với người dùng, giúp dễ dàng quản lý nhiều proxy mà không gặp bất kỳ phiền toái nào. Không giống các nhà cung cấp proxy khác mà chúng tôi từng thử, FineProxy duy trì tốc độ và thời gian hoạt động ổn định, điều rất quan trọng đối với hoạt động của chúng tôi. Nếu bạn cần một giải pháp proxy cấp doanh nghiệp, tôi thực sự khuyên bạn nên dùng thử!

omkaarSaasHub, Năm ngoáiDịch từ tiếng AnhNguồn

Họ cung cấp API để người dùng lấy proxy từ trang web. Mặc dù nhân viên dịch vụ khách hàng không nói tiếng Anh tốt lắm, họ đã rất cố gắng hỗ trợ tôi. Họ cũng cho phép đổi IP sau mỗi 7 ngày.

Anonymous UserTrustpilot, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Đánh giá được trích nguyên văn. Khi khách nêu điều chúng tôi có thể trả lời, phản hồi trên nền tảng gốc được hiện kèm theo.

Tất cả đánh giá khách hàng
Sự khác biệt giữa proxy HTTP và HTTPS là gì?Phạm vi crypto

Proxy HTTP xử lý lưu lượng web không mã hóa — proxy có thể xem và tương tác với toàn bộ yêu cầu và phản hồi. Proxy HTTPS thiết lập một đường hầm mã hóa giữa thiết bị của bạn và trang web đích bằng phương thức CONNECT — proxy chuyển tiếp dữ liệu đã mã hóa mà không xem được nội dung. Tại FineProxy, mỗi IP còn được trang bị chứng chỉ SSL riêng biệt, mã hóa kết nối từ thiết bị của bạn đến chính proxy, bảo vệ thông tin đăng nhập proxy và metadata yêu cầu ngay từ chặng đầu tiên.

Có an toàn khi sử dụng danh sách proxy HTTP miễn phí không?Không

Không. Nghiên cứu học thuật phân tích hơn 640.000 proxy miễn phí trong vòng 30 tháng cho thấy gần 17.000 proxy đang hoạt động đã sửa đổi lưu lượng truy cập — chèn quảng cáo, chuyển hướng yêu cầu hoặc thay thế tệp bằng phần mềm độc hại. Khoảng 10% proxy miễn phí hoạt động chặn lưu lượng TLS hoặc thu thập thông tin đăng nhập. Và 92% địa chỉ được liệt kê hoàn toàn không hoạt động. Một dịch vụ trả phí từ nhà cung cấp sở hữu cơ sở hạ tầng không chỉ nhanh hơn và đáng tin cậy hơn — nó còn an toàn hơn về cơ bản.

"Elite anonymity" có nghĩa là gì?Không rò header

Nó có nghĩa là proxy loại bỏ tất cả các header có thể tiết lộ sự hiện diện của nó. Transparent proxy gửi IP thực của bạn trong X-Forwarded-For. Anonymous proxy ẩn IP của bạn nhưng để lại header Via hoặc các header khác chỉ ra proxy. Elite proxy loại bỏ mọi thứ — trang web đích thấy một kết nối bình thường mà không có bằng chứng nào về proxy. FineProxy hoạt động ở mức elite trên tất cả các loại proxy.

Nên sử dụng HTTP hay SOCKS5?HTTP cho web

Đối với bất kỳ điều gì dựa trên web — scraping, phiên trình duyệt, yêu cầu API, quản lý tài khoản — HTTP là lựa chọn đơn giản hơn và tương thích hơn. Mọi công cụ đều hỗ trợ nó một cách tự nhiên. Đối với lưu lượng không phải web (trò chơi, VoIP, torrent, giao thức tùy chỉnh) hoặc khi bạn cần hỗ trợ UDP và phân giải DNS từ xa, hãy sử dụng SOCKS5. FineProxy hỗ trợ cả hai trên mọi proxy, vì vậy bạn có thể chuyển đổi mà không cần mua một sản phẩm khác.

Tôi cần bao nhiêu proxy cho web scraping?50–100 nhịp vừa

Tùy thuộc vào mục tiêu và khối lượng. Đối với các trang web không được bảo vệ với tốc độ vừa phải, 50-100 IP xử lý hàng nghìn trang mỗi ngày. Đối với các mục tiêu được bảo vệ hoặc thu thập khối lượng lớn, hàng trăm đến hàng nghìn IP giữ cho mật độ yêu cầu thấp đủ để tránh bị chặn. FineProxy bán các proxy riêng lẻ và gói hàng loạt với giảm giá khối lượng.

Tôi có thể dùng cùng một proxy cho cả HTTP và SOCKS5 không?

Có. Mọi proxy FineProxy — dedicated, datacenter hoặc ISP — hỗ trợ HTTP, HTTPS và SOCKS5 trên cùng một địa chỉ IP. Không có chi phí bổ sung, không có tier riêng.

Hướng dẫn

HTTP Proxy: Giao thức mà Trình duyệt của bạn đã hiểu

6 phút đọcNhóm mạng FineProxy

Mọi yêu cầu web mà trình duyệt của bạn thực hiện đều sử dụng HTTP. Khi bạn thêm proxy HTTP vào chuỗi kết nối, lưu lượng của bạn đi qua một máy chủ hiểu giao thức này một cách tự nhiên — nó có thể đọc yêu cầu, định tuyến đến đích chính xác và trả về phản hồi. Không có lớp chuyển đổi, không có chuyển đổi giao thức, chỉ là xử lý trực tiếp ngôn ngữ mà web vận hành.

Đây là lý do HTTP vẫn là giao thức proxy được hỗ trợ rộng rãi nhất. Mọi trình duyệt, mọi framework thu thập dữ liệu, mọi công cụ tự động hóa, mọi hệ điều hành đều tích hợp sẵn hỗ trợ proxy HTTP. Cấu hình chỉ cần một dòng: một địa chỉ IP và một cổng.

Cách HTTP proxy xử lý lưu lượng của bạn

Đối với các yêu cầu HTTP thông thường, proxy nhận toàn bộ URL, lấy nội dung từ máy chủ đích và trả về cho bạn. Proxy thấy tất cả — header, nội dung, cookie — bởi vì lưu lượng HTTP không được mã hóa theo thiết kế.

Đối với lưu lượng HTTPS, quy trình thay đổi. Trình duyệt của bạn gửi yêu cầu CONNECT đến proxy, chỉ định máy chủ đích và cổng. Proxy mở một đường hầm TCP đến máy chủ đó, và từ thời điểm này trở đi, nó chỉ đơn giản chuyển tiếp các byte đã mã hóa theo cả hai chiều. Proxy không thể xem nội dung — chỉ biết rằng có một kết nối tồn tại giữa bạn và đích đến.

Hành vi kép này rất quan trọng để hiểu. Trên HTTP, proxy có khả năng hiển thị đầy đủ. Trên HTTPS, nó trở thành một relay mù. Cả hai chế độ đều hữu ích tùy thuộc vào tác vụ.

Mức độ ẩn danh: proxy tiết lộ gì về bạn

Không phải tất cả proxy HTTP đều bảo vệ bạn như nhau. Ngành công nghiệp phân loại chúng thành ba cấp độ, và sự khác biệt quan trọng hơn nhiều so với những gì hầu hết mọi người nghĩ.

Transparent proxy chuyển tiếp yêu cầu của bạn nhưng bao gồm địa chỉ IP thực của bạn trong header X-Forwarded-For. Trang web đích biết chính xác bạn là ai và rằng bạn đang sử dụng proxy. Đây là vô dụng cho bất cứ điều gì yêu cầu quyền riêng tư — chúng được thiết kế cho bộ nhớ cache doanh nghiệp và lọc nội dung, không phải để bảo vệ.

Anonymous proxy ẩn IP thực của bạn nhưng vẫn công bố chính mình. Các header như Via hoặc X-Forwarded-For chứa thông tin liên quan đến proxy. Trang web đích không biết địa chỉ của bạn, nhưng nó biết một proxy đang liên quan. Nghiên cứu cho thấy rằng 78% các kết nối như vậy có thể nhận dạng được chỉ thông qua phân tích header (litport.net).

Elite (high-anonymity) proxy loại bỏ tất cả các header liên quan đến proxy. Trang web đích nhìn thấy một kết nối sạch sẽ không có dấu hiệu rằng proxy tồn tại. IP thực của bạn bị ẩn, và sự hiện diện của proxy là vô hình ở cấp độ HTTP header.

Các proxy HTTP của FineProxy hoạt động ở cấp độ elite. Không X-Forwarded-For, không Via, không Proxy-Connection header bị rò rỉ. Khi một trang web kiểm tra yêu cầu của bạn, nó thấy một kết nối tiêu chuẩn từ địa chỉ IP của proxy — không gì khác.

Vì sao danh sách HTTP proxy miễn phí thực sự nguy hiểm

Tìm kiếm “free HTTP proxy list” cho ra hàng triệu kết quả. Sức hấp dẫn là rõ ràng — tại sao phải trả tiền khi có hàng nghìn địa chỉ miễn phí? Đây là lý do.

Một nghiên cứu học thuật kéo dài 30 tháng phân tích hơn 640.000 máy chủ proxy miễn phí đã phát hiện ra rằng 16.923 trong số chúng chủ động sửa đổi nội dung đi qua chúng (HAL/arxiv, 2024). Đó không phải là một lỗi — đó là cố ý. Các nhà khai thác chèn quảng cáo, chuyển hướng lưu lượng truy cập và thay thế các tệp đã tải xuống bằng các phiên bản nhiễm phần mềm độc hại. Cùng một nghiên cứu đã xác định 4.452 lỗ hổng bảo mật riêng biệt trên các IP proxy miễn phí, bao gồm 1.755 lỗ cho phép thực thi mã từ xa trên các thiết bị được kết nối.

Riêng biệt, nghiên cứu phát hiện ra rằng khoảng 10% proxy miễn phí hoạt động thể hiện hành vi rõ ràng độc hại: TLS interception (đọc lưu lượng được mã hóa của bạn bằng cách cấp chứng chỉ giả), chèn quảng cáo và thu thập thông tin xác thực. Và 92% địa chỉ trên danh sách proxy miễn phí không hoạt động — đó là các IP chết gây lãng phí thời gian của bạn trước khi bạn thậm chí gặp phải những cái nguy hiểm.

Một proxy HTTP trả phí cao cấp từ một nhà cung cấp sở hữu cơ sở hạ tầng của nó loại bỏ tất cả những điều này. FineProxy không kiếm tiền từ lưu lượng truy cập của bạn — chúng tôi kiếm tiền từ dịch vụ. Dữ liệu của bạn đi qua, không bị chạm vào và không bị ghi nhật ký.

Khi HTTP là giao thức phù hợp

Các proxy HTTP là lựa chọn mặc định cho công việc liên quan đến web. Scraping, browser automation, API call, giám sát SEO, xác minh quảng cáo, quản lý tài khoản thông qua trình duyệt — nếu nhiệm vụ xảy ra qua HTTP hoặc HTTPS, một proxy HTTP xử lý nó một cách tự nhiên với khả năng tương thích rộng nhất và cấu hình đơn giản nhất.

Đối với lưu lượng không web — gaming, VoIP, FTP, các giao thức TCP/UDP tùy chỉnh — SOCKS5 là công cụ thích hợp. Tại FineProxy, mọi proxy hỗ trợ cả hai: HTTP, HTTPS (với chứng chỉ SSL riêng lẻ cho mỗi IP để mã hóa full first-hop), và SOCKS5 với UDP. Cùng một địa chỉ, cùng một gói đăng ký, chọn giao thức cho mỗi nhiệm vụ.

Những gì các proxy HTTP của FineProxy bao gồm

Mỗi proxy mang đến tính ẩn danh cấp elite không rò rỉ header, băng thông không giới hạn với tốc độ lên đến 500 Mbps, và xác thực linh hoạt qua IP whitelisting hoặc login/password — tất cả có sẵn trên proxy chuyên dụng, datacenterISP. Toàn bộ mạng lưới chạy trên hạ tầng riêng của chúng tôi và các địa chỉ IP của chúng tôi trong một ASN sạch được chúng tôi liên tục giám sát qua Spamhaus, nhờ đó lưu lượng của bạn luôn nằm trên phần cứng mà chúng tôi kiểm soát hoàn toàn từ hop đầu tiên đến hop cuối cùng.