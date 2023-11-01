NEW! |Jedno wywołanie API, a w odpowiedzi czyste dane. Bez własnych scraperów.Odbierz 10 000 darmowych tokenów →

Proxy HTTP

Pakiety IPv4 do skalowania zadań. Obsługa HTTP/HTTPS/SOCKS5, automatyczne dostarczanie po dokonaniu płatności, nieograniczony ruch i dostęp do API.

Skonfiguruj plan →Proxy na 48 godzin
Bez limituBez opłat za GB
AMD EPYCSprzęt serwerowy najnowszej generacji
Do 80 GbpsŁącze uplink na serwer
REST + MCPUdostępniaj i zarządzaj przez API

Skonfiguruj plan proxy HTTP.

Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.

KrajLiczba adresów IP
Obsługa UDP
Wyłączone

Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.

Kilka krajów w jednym pakiecie, dodatkowe adresy IP na białej liście lub połączenia?Skonfiguruj w panelu

Cztery sposoby zakupu proxy.
Jedna pasuje do tego zadania.

Każdy adres FineProxy korzysta z IPv4. Proxy centrum danych, dedykowane i ISP pozostają statyczne przez cały okres planu, a proxy rotacyjne zmieniają się przy każdym żądaniu. Plany statyczne obejmują nielimitowany transfer. Wyróżniona opcja odpowiada głównemu zastosowaniu tej strony: Package datacenter.

Polecane tutajPackage datacenterSprzedawane w pakietach, współdzieloneDedykowanePrywatne, już od jednego IPISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISPRotacyjneRozliczane w kredytach API
Najlepsze doBoty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Użytkownicy na adresDo 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.Do 5Współdzielona pula
Zaufanie do platformyStandardDatacenter ASNWysoka — wyłączny dostępWysoka — rejestracja u ISPZależy od puli
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimalne zamówienie100 IP1 IP100 IP2,5 mln kredytów
Okres wyłączności adresuStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresZmiana przy każdym żądaniu
PrzepustowośćBez limituBez limituBez limituKredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
UDP / połączenia głosoweOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekNiedostępne
ProtokołyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
UwierzytelnianieIP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.API key
Zobacz planyZobacz plany dedykowaneZobacz plany ISPZobacz plany
Polecane tutaj

Package datacenter

Sprzedawane w pakietach, współdzielone

Najlepsze do

Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.

Użytkownicy na adres

Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.

Zaufanie do platformy

StandardDatacenter ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany

Dedykowane

Prywatne, już od jednego IP

Najlepsze do

Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.

Użytkownicy na adres

1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.

Zaufanie do platformy

Wysoka — wyłączny dostęp

Cena od

$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.

Minimalne zamówienie

1 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany dedykowane

ISP

Statyczne adresy zarejestrowane u ISP

Najlepsze do

Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.

Użytkownicy na adres

Do 5

Zaufanie do platformy

Wysoka — rejestracja u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany ISP

Rotacyjne

Rozliczane w kredytach API

Najlepsze do

Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.

Użytkownicy na adres

Współdzielona pula

Zaufanie do platformy

Zależy od puli

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimalne zamówienie

2,5 mln kredytów

Okres wyłączności adresu

Zmiana przy każdym żądaniu

Przepustowość

KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.

UDP / połączenia głosowe

Niedostępne

Protokoły

HTTP, SOCKS5

Uwierzytelnianie

API key

Zobacz plany

Proxy na 48 godzin

Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.

Proxy na 48 godzin

Najpopularniejsze lokalizacje proxy

Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.

Zobacz wszystkie lokalizacje

Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.

FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.

Następnie powiedz

  • Kup 3 000 zgodnych z HTTP adresów IP datacenter w Europie
  • Eksportuj moją listę proxy HTTP do formatu JSON
  • Dodaj 203.0.113.7 do listy dozwolonych dla mojej usługi proxy HTTP
  • Pokaż status i dane rozliczeniowe moich planów proxy HTTP
  • Odśwież moją listę proxy HTTP, gdy będzie dostępna kolejna bezpłatna wymiana
Dowiedz się więcej Utwórz klucz API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.

Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia

Wydać Twoje środki

Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.

Zapłacić więcej niż w wycenie

Każdy zakup zawiera expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.

Anulować bez potwierdzenia

Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.

Obciążyć Cię dwukrotnie

Operacje finansowe wymagają idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.

MCP: 49 narzędzi · 9 zakresów uprawnieńJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstanowoREST API: 49 operacji · OpenAPI 3.1

Konfiguracja ręczna

Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.

WSZYSTKIE INTEGRACJE

Systemy

Przeglądarki

Aplikacje

Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.

W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.

Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.

500 Mbps

na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera

99.97%

połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych

96

równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności

0

limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie

Dedykowane AMD EPYC

Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.

Własne podsieci

Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.

Łącze uplink 80 Gbps

Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.

Tier III / IV

Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.

Uwagi do testu

Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.

Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.

Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.

2011świadczymy usługi proxy od

Szybkość pod obciążeniem

FineProxy to solidny wybór dla osób potrzebujących niezawodnych i szybkich serwerów proxy. Dzięki szerokiej ofercie, wysokiej jakości usług oraz wsparciu technicznemu, serwis ten zyskuje uznanie wśród użytkowników. Mimo pewnych wad, takich jak ceny i złożoność konfiguracji, ogólne wrażenia są pozytywne, co czyni FineProxy godnym polecenia dostawcą usług proxy.

NiskoniskiDieg, W ubiegłym rokuŹródło

Bardzo przyzwoita obsługa, wziąłem mieszany pakiet na poziomie podstawowym, byłem zadowolony. Szybkość w pełni zgodna z oczekiwaniami. Wszystkie potrzebne mi protokoły są obsługiwane. Przerw i „spowolnień” przez cały czas użytkowania nie zaobserwowano. Ogólnie świetna opcja dla tych, którzy nie lubią afiszować się swoją aktywnością w sieci. Mogę jedynie polecić chłopaków, którzy wykonują swoją pracę.

Denni RiggWewnętrzna platforma FineProxyPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Transfer bez limitu

Przystępne cenowo serwery proxy z UE. Jedyny dostawca proxy, który nadal utrzymuje niskie ceny. Szukałem czegoś takiego w całym internecie i okazało się, że jest to najtańszy dostawca proxy z nielimitowaną przepustowością.

Wowser BrowserTrustpilot, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Podczas gdy inni dostawcy pobierają opłaty za GB lub nawet za żądanie, ci pozostają wierni swojej misji i oferują rozsądnie wycenione proxy z centrów danych z nieograniczoną przepustowością. Szukałem w całym internecie usługi takiej jak ta i jestem bardzo zadowolony, że ją znalazłem.

bhwowsersNorton Safe Web, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Dostęp przez API i agenta

Nasza firma w dużym stopniu polega na serwerach proxy podczas badań SEO, zarządzania mediami społecznościowymi, analizy konkurencji i wykonywania zautomatyzowanych zadań. FineProxy okazało się wybawieniem dla naszego zespołu, oferując szeroki wybór szybkich, bezpiecznych i wysoce anonimowych serwerów proxy, które pomagają nam sprawnie wykonywać zadania. Panel jest łatwy w obsłudze, dzięki czemu można bez problemu zarządzać wieloma serwerami proxy. W przeciwieństwie do innych dostawców proxy, z których korzystaliśmy wcześniej, FineProxy utrzymuje stałą szybkość i dostępność, co ma kluczowe znaczenie dla naszej działalności. Jeśli potrzebujesz rozwiązania proxy klasy biznesowej, zdecydowanie polecam je wypróbować!

omkaarSaasHub, W ubiegłym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Udostępniają API, za pomocą których użytkownicy mogą pobierać serwery proxy z ich witryny. Choć pracownicy obsługi klienta nie mówili zbyt dobrze po angielsku, bardzo starali się mi pomóc. Oferują również zmianę adresu IP co siedem dni.

Anonymous UserTrustpilot, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Opinie cytujemy w całości. Jeśli klient poruszył kwestię, na którą mogliśmy odpowiedzieć, obok pokazujemy naszą odpowiedź z oryginalnej platformy.

Wszystkie opinie klientów
Jaka jest różnica między proxy HTTP a HTTPS?Zakres szyfrowania

Proxy HTTP obsługuje niezaszyfrowany ruch sieciowy — proxy może zobaczyć i wchodzić w interakcję z pełnym żądaniem i odpowiedzią. Proxy HTTPS nawiązuje zaszyfrowany tunel między Twoim urządzeniem a stroną docelową, używając metody CONNECT — proxy przesyła zaszyfrowane dane bez dostępu do treści. W FineProxy każdy IP również posiada indywidualny certyfikat SSL, który szyfruje połączenie z Twojego urządzenia do samego proxy, chroniąc Twoje poświadczenia proxy i metadane żądania na pierwszym skoku.

Czy darmowe listy proxy HTTP są bezpieczne w użyciu?Nie

Nie. Badania naukowe analizujące ponad 640 000 darmowych proxy przez 30 miesięcy wykazały, że prawie 17 000 aktywnie modyfikowało przechodzący ruch — wstrzykując reklamy, przekierowując żądania lub zastępując pliki złośliwym oprogramowaniem. Około 10% działających darmowych proxy przechwytuje ruch TLS lub kradnie poświadczenia. A 92% wymienionych adresów to po prostu martwe adresy. Usługa płatna od dostawcy, który posiada własną infrastrukturę, jest nie tylko szybsza i bardziej niezawodna — jest fundamentalnie bezpieczniejsza.

Co oznacza "elitarna anonimowość"?Bez wycieku nagłówków

To oznacza, że proxy usuwa wszystkie nagłówki, które mogłyby ujawnić jego obecność. Transparentne proxy wysyłają Twój rzeczywisty adres IP w X-Forwarded-For. Anonimowe proxy ukrywają Twój adres IP, ale pozostawiają nagłówki Via lub inne nagłówki wskazujące na proxy. Elitarne proxy usuwają wszystko — witryna docelowa widzi normalny status połączenia bez żadnych śladów proxy. FineProxy działa na poziomie elitarnym na wszystkich typach proxy.

Czy powinienem używać HTTP czy SOCKS5?HTTP do WWW

Do wszystkiego, co jest oparte na przeglądarce — scraping, sesje przeglądarkowe, zapytania API, zarządzanie kontami — HTTP to prostszy i bardziej kompatybilny wybór. Każde narzędzie obsługuje go natywnie. W przypadku ruchu innego niż webowy (gry, VoIP, torrenty, niestandardowe protokoły) lub gdy potrzebujesz obsługi UDP i zdalnego rozwiązywania DNS, użyj SOCKS5. FineProxy obsługuje oba protokoły na każdym proxy, więc możesz przełączać się bez kupowania innego produktu.

Ile proxy potrzebuję do web scrapingu?50–100, umiarkowany ruch

Zależy od celu i wolumenu. Dla niechronionych witryn w umiarkowanym tempie 50-100 adresów IP obsługuje kilka tysięcy stron dziennie. Dla chronionych celów lub zbierania dużych wolumenów, setki do tysięcy adresów IP utrzymują gęstość żądań na tyle niską, aby uniknąć blokad. FineProxy sprzedaje pojedyncze proxy i pakiety zbiorcze ze zniżkami objętościowymi.

Czy mogę używać tego samego proxy dla HTTP i SOCKS5?Tak

Tak. Każde proxy FineProxy — dedykowane, datacenter lub ISP — obsługuje HTTP, HTTPS i SOCKS5 na tym samym adresie IP. Bez dodatkowych kosztów, bez osobnej warstwy.

Instrukcja

Proxy HTTP: Protokół, którym posługuje się Twoja przeglądarka

4 min czytaniaZespół sieciowy FineProxy

Każde żądanie HTTP, które wysyła Twoja przeglądarka, korzysta z protokołu HTTP. Gdy dodasz proxy HTTP do łańcucha, Twój ruch przechodzi przez serwer, który naturalnie rozumie ten protokół — potrafi przeczytać żądanie, skierować je do właściwego celu i odesłać odpowiedź. Brak warstw translacji, brak konwersji protokołu, tylko bezpośrednia obsługa języka, na którym działa sieć.

To dlatego HTTP pozostaje najpopularniejszym obsługiwanym protokołem proxy. Każda przeglądarka, każdy framework do web scrapingu, każde narzędzie do automatyzacji, każdy system operacyjny ma wbudowaną obsługę proxy HTTP. Konfiguracja to jedna linia: adres IP i port.

Jak proxy HTTP obsługuje Twój ruch

W przypadku zwykłych żądań HTTP proxy otrzymuje pełny adres URL, pobiera zawartość z serwera docelowego i odsyła ją do Ciebie. Proxy widzi wszystko — nagłówki, zawartość, pliki cookie — ponieważ ruch HTTP jest niezaszyfrowany z natury.

W przypadku ruchu HTTPS proces się zmienia. Twoja przeglądarka wysyła żądanie CONNECT do proxy, określając hosta docelowego i port. Proxy otwiera tunel TCP do tego hosta, a od tego momentu jedynie przekazuje zaszyfrowane bajty w obu kierunkach. Nie może zobaczyć zawartości — tylko to, że istnieje połączenie między Tobą a celem.

To dwoiste zachowanie jest ważne do zrozumienia. Na HTTP proxy ma pełną widoczność. Na HTTPS staje się niewidzącym przekaźnikiem. Oba tryby są przydatne w zależności od zadania.

Poziomy anonimowości: co Twoje proxy ujawnia o Tobie

Nie wszystkie proxy HTTP chronią Cię w równym stopniu. Branża klasyfikuje je na trzy kategorie, a różnica jest znacznie ważniejsza, niż większość ludzi sądzi.

Proxy transparentne przesyłają Twoje żądanie, ale zawierają Twój rzeczywisty adres IP w nagłówku X-Forwarded-For. Strona docelowa dokładnie wie, kim jesteś i że używasz proxy. Są one bezużyteczne dla wszystkiego, co wymaga prywatności — zostały zaprojektowane do buforowania korporacyjnego i filtrowania treści, a nie do ochrony.

Proxy anonimowe ukrywają Twój rzeczywisty IP, ale wciąż się ujawniają. Nagłówki takie jak Via lub X-Forwarded-For zawierają informacje związane z proxy. Strona docelowa nie zna Twojego adresu, ale wie, że proxy jest zaangażowane. Badania pokazują, że 78% takich połączeń można zidentyfikować jedynie poprzez analizę nagłówków (litport.net).

Proxy elite (o wysokiej anonimowości) usuwają wszystkie nagłówki związane z proxy. Strona docelowa widzi czyste połączenie bez żadnego wskazania, że proxy istnieje. Twój rzeczywisty IP jest ukryty, a obecność proxy jest niewidoczna na poziomie nagłówków HTTP.

Proxy HTTP FineProxy’ego działają na poziomie elite. Brak X-Forwarded-For, brak Via, brak nagłówków Proxy-Connection wyciekających. Gdy strona internetowa sprawdza Twoje żądanie, widzi standardowe połączenie z adresu IP proxy’ego — nic więcej.

Dlaczego darmowe listy proxy HTTP są naprawdę niebezpieczne

Wyszukanie „free HTTP proxy list

30-miesięczne badanie akademickie analizujące ponad 640 000 bezpłatnych serwerów proxy wykazało, że 16 923 z nich aktywnie modyfikowało przesyłaną przez nich treść (HAL/arxiv, 2024). To nie jest błąd — to celowe działanie. Operatorzy wstrzykują reklamy, przekierowują ruch i zastępują pobierane pliki wersjami zainfekowanymi złośliwym oprogramowaniem. To samo badanie zidentyfikowało 4 452 odrębne luki bezpieczeństwa na bezpłatnych IP proxy, w tym 1 755, które umożliwiały zdalne wykonanie kodu na połączonych urządzeniach.

Oddzielnie, badania wykazały, że około 10% funkcjonalnych bezpłatnych proxy wykazuje jawnie złośliwe zachowanie: przechwytywanie TLS (czytanie zaszyfrowanego ruchu poprzez wydawanie fałszywych certyfikatów), wstrzykiwanie reklam i zbieranie poświadczeń. A 92% adresów na bezpłatnych listach proxy w ogóle nie działa — to martwe IP adresy, które marnują Twój czas zanim w ogóle napotkasz niebezpieczne.

Płatne premium proxy HTTP od dostawcy, który posiada własną infrastrukturę, eliminuje całe to zagrożenie. FineProxy nie zarabia na Twoim ruchu — zarabiamy na usłudze. Twoje dane przechodzą niezmodyfikowane i nie są logowane.

Kiedy HTTP jest odpowiednim protokołem

Proxy HTTP to domyślny wybór dla pracy zorientowanej na sieć web. Scraping, automatyzacja przeglądarki, wywołania API, monitorowanie SEO, weryfikacja reklam, zarządzanie kontami przez przeglądarkę — jeśli zadanie odbywa się przez HTTP lub HTTPS, proxy HTTP obsługuje to natywnie z najszerszą kompatybilnością i najprostszą konfiguracją.

Dla ruchu poza siecią web — gry, VoIP, FTP, niestandardowe protokoły TCP/UDP — SOCKS5 to właściwe narzędzie. W FineProxy każde proxy obsługuje wszystko: HTTP, HTTPS (z indywidualnym certyfikatem SSL dla każdego IP do pełnego szyfrowania na pierwszym skoku) i SOCKS5 z UDP. Ten sam adres, ta sama subskrypcja, wybieraj protokół dla każdego zadania.

Co zawierają proxy HTTP FineProxy

Każde proxy zapewnia elitarną anonimowość bez wycieku nagłówków, nielimitowaną przepustowość z prędkościami do 500 Mbps oraz elastyczne uwierzytelnianie przez whitelistę IP lub login/hasło — wszystko dostępne w ramach proxy dedykowanego, datacenter i ISP. Cała sieć działa na naszej własnej infrastrukturze i naszych własnych adresach IP w ramach czystego ASN, który stale monitorujemy za pomocą Spamhaus — dzięki temu Twój ruch przechodzi wyłącznie przez sprzęt, nad którym mamy pełną kontrolę od pierwszego do ostatniego przeskoku.