NEW! |Jedno wywołanie API, a w odpowiedzi czyste dane. Bez własnych scraperów.Odbierz 10 000 darmowych tokenów →

Proxy UE

Niezawodne statyczne proxy IPv4 z Europy — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99,9% uptime, nielimitowany transfer

Skonfiguruj plan →Proxy na 48 godzin
Bez limituBez opłat za GB
AMD EPYCSprzęt serwerowy najnowszej generacji
Do 80 GbpsŁącze uplink na serwer
REST + MCPUdostępniaj i zarządzaj przez API

Skonfiguruj plan proxy.

Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.

KrajLiczba adresów IP
Obsługa UDP
Wyłączone

Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.

Kilka krajów w jednym pakiecie, dodatkowe adresy IP na białej liście lub połączenia?Skonfiguruj w panelu

Cztery sposoby zakupu proxy.
Jedna pasuje do tego zadania.

Każdy adres FineProxy korzysta z IPv4. Proxy centrum danych, dedykowane i ISP pozostają statyczne przez cały okres planu, a proxy rotacyjne zmieniają się przy każdym żądaniu. Plany statyczne obejmują nielimitowany transfer. Wyróżniona opcja odpowiada głównemu zastosowaniu tej strony: Package datacenter.

Polecane tutajPackage datacenterSprzedawane w pakietach, współdzieloneDedykowanePrywatne, już od jednego IPISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISPRotacyjneRozliczane w kredytach API
Najlepsze doBoty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Użytkownicy na adresDo 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.Do 5Współdzielona pula
Zaufanie do platformyStandardDatacenter ASNWysoka — wyłączny dostępWysoka — rejestracja u ISPZależy od puli
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimalne zamówienie100 IP1 IP100 IP2,5 mln kredytów
Okres wyłączności adresuStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresZmiana przy każdym żądaniu
PrzepustowośćBez limituBez limituBez limituKredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
UDP / połączenia głosoweOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekNiedostępne
ProtokołyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
UwierzytelnianieIP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.API key
Zobacz planyZobacz plany dedykowaneZobacz plany ISPZobacz plany
Polecane tutaj

Package datacenter

Sprzedawane w pakietach, współdzielone

Najlepsze do

Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.

Użytkownicy na adres

Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.

Zaufanie do platformy

StandardDatacenter ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany

Dedykowane

Prywatne, już od jednego IP

Najlepsze do

Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.

Użytkownicy na adres

1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.

Zaufanie do platformy

Wysoka — wyłączny dostęp

Cena od

$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.

Minimalne zamówienie

1 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany dedykowane

ISP

Statyczne adresy zarejestrowane u ISP

Najlepsze do

Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.

Użytkownicy na adres

Do 5

Zaufanie do platformy

Wysoka — rejestracja u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany ISP

Rotacyjne

Rozliczane w kredytach API

Najlepsze do

Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.

Użytkownicy na adres

Współdzielona pula

Zaufanie do platformy

Zależy od puli

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimalne zamówienie

2,5 mln kredytów

Okres wyłączności adresu

Zmiana przy każdym żądaniu

Przepustowość

KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.

UDP / połączenia głosowe

Niedostępne

Protokoły

HTTP, SOCKS5

Uwierzytelnianie

API key

Zobacz plany

Proxy na 48 godzin

Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.

Proxy na 48 godzin

Najpopularniejsze lokalizacje proxy

Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.

Zobacz wszystkie lokalizacje

Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.

FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.

Następnie powiedz

  • Kup 100 adresów IP datacenter w Europie i dodaj 203.0.113.7 do listy dozwolonych
  • Pokaż dzisiejszy wskaźnik powodzenia dla mojego europejskiego ruchu proxy
  • Odnów wszystkie usługi wygasające w tym tygodniu, których koszt nie przekracza 200 USD
  • Zmień moje adresy IP, gdy będzie dostępne kolejne bezpłatne odświeżenie
  • Eksportuj najnowszą listę proxy do formatu JSON
Dowiedz się więcej Utwórz klucz API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.

Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia

Wydać Twoje środki

Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.

Zapłacić więcej niż w wycenie

Każdy zakup zawiera expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.

Anulować bez potwierdzenia

Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.

Obciążyć Cię dwukrotnie

Operacje finansowe wymagają idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.

MCP: 49 narzędzi · 9 zakresów uprawnieńJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstanowoREST API: 49 operacji · OpenAPI 3.1

Konfiguracja ręczna

Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.

WSZYSTKIE INTEGRACJE

Systemy

Przeglądarki

Aplikacje

Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.

W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.

Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.

500 Mbps

na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera

99.97%

połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych

96

równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności

0

limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie

Dedykowane AMD EPYC

Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.

Własne podsieci

Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.

Łącze uplink 80 Gbps

Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.

Tier III / IV

Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.

Uwagi do testu

Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.

Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.

Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.

2011świadczymy usługi proxy od

Lokalizacje i dostępność

Świetne do grania! Koniec z ograniczeniami geograficznymi, a prędkość jest niesamowita. 5/5

Gamer_GalWewnętrzna platforma FineProxyPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Różnorodność lokalizacji oferowanych przez Fineproxy jest fantastyczna. Umożliwia mi dostęp do treści i symulowanie przeglądania z różnych regionów bez żadnych problemów. Było to szczególnie przydatne przy testowaniu zlokalizowanych stron internetowych.

Asad JanDieg, W ubiegłym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Szybkość pod obciążeniem

FineProxy to solidny wybór dla osób potrzebujących niezawodnych i szybkich serwerów proxy. Dzięki szerokiej ofercie, wysokiej jakości usług oraz wsparciu technicznemu, serwis ten zyskuje uznanie wśród użytkowników. Mimo pewnych wad, takich jak ceny i złożoność konfiguracji, ogólne wrażenia są pozytywne, co czyni FineProxy godnym polecenia dostawcą usług proxy.

NiskoniskiDieg, W ubiegłym rokuŹródło

Używam fineproxy od miesięcy, zawsze wybiorę ich jako moją premium usługę proxy. Nigdy nie miałem problemu.

alexTrustpilot, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Transfer bez limitu

Świetna usługa proxy! Oferują różne rodzaje serwerów proxy, w tym rotacyjne bez limitu transferu. Mają przystępne ceny i opcje geotargetowania. Można łatwo zapłacić kryptowalutami, przez PayPal lub kartą.

Vladimir AkimkinSaasHub, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Podczas gdy inni dostawcy pobierają opłaty za GB lub nawet za żądanie, ci pozostają wierni swojej misji i oferują rozsądnie wycenione proxy z centrów danych z nieograniczoną przepustowością. Szukałem w całym internecie usługi takiej jak ta i jestem bardzo zadowolony, że ją znalazłem.

bhwowsersNorton Safe Web, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Opinie cytujemy w całości. Jeśli klient poruszył kwestię, na którą mogliśmy odpowiedzieć, obok pokazujemy naszą odpowiedź z oryginalnej platformy.

Wszystkie opinie klientów
Allegro, Zalando, Bol.com — datacenter czy ISP?Allegro jest

Allegro jest najsurowsze — IP datacenter spoza Polski są blokowane natychmiast. Proxy ISP z polskim IP przechodzą. Zalando i Otto są mniej agresywne, ale nadal oznaczają zakresy datacenter od dostawców chmurowych (AWS, Hetzner). Bol.com (Holandia) jest umiarkowane — datacenter wystarcza do podstawowych sprawdzeń cen, ISP do ciągłego scrapingu. Do wieloplatformowego monitoringu w UE proxy ISP z każdego docelowego kraju to bezpieczny wybór. Przy konfiguracji z anonimowym europejskim proxy każde IP otrzymuje własny certyfikat SSL bez nagłówków przekierowujących — strona docelowa widzi zwykłego lokalnego użytkownika.

Baner zgody na cookies blokuje mój scraper — jest na to rozwiązanie?Większość scraperów UE

Większość scraperów w UE na to trafia: popup zgody blokuje stronę, zanim załaduje się treść. Tylko 15% witryn w UE spełnia minimalne wymogi zgodności — reszta ma uszkodzone lub manipulacyjne okna zgody. Headless browsery muszą albo programowo zaakceptować cookies (kliknąć odpowiedni przycisk), albo załadować stronę, ignorując baner. Niektóre platformy CMP (Consent Management Platforms) wstrzykują nakładkę, która ukrywa treść za pomocą CSS — trzeba usunąć ten element przed parsowaniem. Proxy nie rozwiązuje tego bezpośrednio, ale lokalne IP z UE gwarantuje, że zobaczysz ten sam baner co prawdziwy użytkownik — a to ma znaczenie przy testach zgodności.

Netflix DE, Netflix FR, Netflix IT — różne katalogi?Tak

Tak. Katalogi Netflix różnią się w zależności od kraju ze względu na licencje. Rozporządzenie o przenośności pozwala mieszkańcom UE podróżować i tymczasowo zachować swój macierzysty katalog, ale nie łączy katalogów. Aby zobaczyć, co jest dostępne we Francji, potrzebujesz francuskiego IP. Aby porównać katalogi w 5 krajach UE, potrzebujesz 5 adresów IP przypisanych do konkretnych krajów. FineProxy sprzedaje proxy z podziałem na kraje, a nie na regiony.

Jaki europejski serwis proxy jest najlepszy do monitorowania cen?Zależy od skali

Proxy na 48 godzin. Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.

Działające proxy
Europa · aktualizacja co 15 minut

Darmowe publiczne proxy z Europa, regularnie sprawdzane pod kątem szybkości i uptime’u. Skopiuj pojedyncze IP lub wyeksportuj aktualną listę — bez rejestracji.

Protokół
Anonimowość
Port
Ostatnie sprawdzenie
217 online·Potrzebujesz więcej? →
46.47.197.210:3128
IP : Port Wynik ProtokołyAnonimowośćMiastoSzybkość Uptime Ostatnie sprawdzenie Działanie
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteNa całym świecie
500 Mbps
99.97%
Przed chwilą
Kup
46.47.197.210:3128
PJSC MegaFon· 885 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRussia
2.03 Mbps
100.0%
1 godz. temu
176.99.134.183:8090
Inetcom Carrier LLC· 3803 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRussia · Moscow
473 Kbps
93.6%
1 godz. temu
45.85.119.127:80
Cloudflare London, LLC· 1481 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneRomania
1.22 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.7.3:80
Cloudflare London, LLC· 1475 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.22 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.25:80
Cloudflare London, LLC· 1477 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited Kingdom · London
1.22 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.85.119.147:80
Cloudflare London, LLC· 1492 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneRomania
1.21 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.7.239:80
Cloudflare London, LLC· 1488 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.21 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.85.119.129:80
Cloudflare London, LLC· 1472 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneRomania
1.22 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.54:80
Cloudflare London, LLC· 1467 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited Kingdom · London
1.23 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.7.146:80
Cloudflare London, LLC· 1464 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.23 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.18.250.75:80
Cloudflare London, LLC· 1499 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneSwitzerland
1.20 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.4.192:80
Cloudflare London, LLC· 1496 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.20 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.12.31.224:80
Cloudflare London, LLC· 1496 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneRomania
1.20 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.6.75:80
Cloudflare London, LLC· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.26 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.4.135:80
Cloudflare London, LLC· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.47 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.85.119.44:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneRomania
1.47 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.12.31.10:80
Cloudflare London, LLC· 1239 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneRomania
1.45 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.6.242:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.46 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.7.223:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.47 Mbps
99.9%
1 godz. temu
164.38.155.95:80
Cloudflare London, LLC· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited Kingdom
1.47 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.12.31.145:80
Cloudflare London, LLC· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneRomania
1.52 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.7.10:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.55 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.5.100:80
Cloudflare London, LLC· 1192 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.51 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.84:80
Cloudflare London, LLC· 1175 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited Kingdom · London
1.53 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.5.228:80
Cloudflare London, LLC· 1179 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.53 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.6.164:80
Cloudflare London, LLC· 1179 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.53 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.106:80
Cloudflare London, LLC· 1177 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited Kingdom · London
1.53 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.12.31.27:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneRomania
1.25 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.4.245:80
Cloudflare London, LLC· 1443 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.25 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.12.31.209:80
Cloudflare London, LLC· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneRomania
1.26 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.6.121:80
Cloudflare London, LLC· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.26 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.40:80
Cloudflare London, LLC· 1420 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited Kingdom
1.27 Mbps
99.9%
1 godz. temu
45.12.30.102:80
Cloudflare London, LLC· 1412 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneRomania
1.27 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.12.30.8:80
Cloudflare London, LLC· 1443 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneRomania
1.25 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.12.31.147:80
Cloudflare London, LLC· 1442 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneRomania
1.25 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.6.116:80
Cloudflare London, LLC· 1440 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.25 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.181:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited Kingdom · London
1.25 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.24:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited Kingdom
1.39 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.7.125:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.89:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited Kingdom · London
1.39 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.12.30.61:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneRomania
1.41 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.5.30:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.41 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.6.109:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.41 Mbps
99.9%
1 godz. temu
45.131.7.139:80
Cloudflare London, LLC· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.42 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.6.247:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.4.209:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
164.38.155.35:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited Kingdom
1.41 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.57:80
Cloudflare London, LLC· 1196 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited Kingdom · London
1.50 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.7.98:80
Cloudflare London, LLC· 1220 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.48 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.158:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited Kingdom · London
1.47 Mbps
100.0%
1 godz. temu
164.38.155.46:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited Kingdom
1.47 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.6.71:80
Cloudflare London, LLC· 1215 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.48 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.4.43:80
Cloudflare London, LLC· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.47 Mbps
99.6%
1 godz. temu
45.131.4.160:80
Cloudflare London, LLC· 1219 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.48 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.27:80
Cloudflare London, LLC· 1200 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited Kingdom
1.50 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.7.109:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.48 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.53:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited Kingdom · London
1.48 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.12.30.252:80
Cloudflare London, LLC· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneRomania
1.47 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.12.30.19:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneRomania
1.47 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.6.114:80
Cloudflare London, LLC· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.44 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.208.86:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.5.34:80
Cloudflare London, LLC· 1273 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.41 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.12.31.208:80
Cloudflare London, LLC· 1250 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneRomania
1.44 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.5.181:80
Cloudflare London, LLC· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.29 Mbps
100.0%
1 godz. temu
188.42.88.62:80
Cloudflare London, LLC· 1383 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLuxembourg
1.30 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.193.30.210:80
Cloudflare London, LLC· 1373 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited Kingdom
1.31 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.5.213:80
Cloudflare London, LLC· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.35 Mbps
99.9%
1 godz. temu
45.131.7.49:80
Cloudflare London, LLC· 1320 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.36 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.7.247:80
Cloudflare London, LLC· 1338 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.12.30.163:80
Cloudflare London, LLC· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneRomania
1.35 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.123:80
Cloudflare London, LLC· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited Kingdom · London
1.36 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.63:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited Kingdom · London
1.36 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.6.148:80
Cloudflare London, LLC· 1316 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.37 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.5.207:80
Cloudflare London, LLC· 1315 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.37 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.246:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited Kingdom · London
1.35 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.6.26:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.49.31.205:8080
Korbank S. A.· 1129 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentnePoland · Wroclaw
1.59 Mbps
99.8%
1 godz. temu
45.131.4.124:80
Cloudflare London, LLC· 1457 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.24 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.12.30.199:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneRomania
1.29 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.5.230:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.4.17:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.12.31.137:80
Cloudflare London, LLC· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneRomania
1.43 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.5.38:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.41 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.5.226:80
Cloudflare London, LLC· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.42 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.208.88:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.12.31.136:80
Cloudflare London, LLC· 1260 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneRomania
1.43 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.12.30.238:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneRomania
1.42 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.208.3:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.39 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.7.169:80
Cloudflare London, LLC· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.39 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.4.151:80
Cloudflare London, LLC· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.38 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.12.30.216:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneRomania
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.73:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited Kingdom · London
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.4.147:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.41 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.7.137:80
Cloudflare London, LLC· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.6.43:80
Cloudflare London, LLC· 1337 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.7.56:80
Cloudflare London, LLC· 1338 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.4.22:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.12.30.161:80
Cloudflare London, LLC· 1364 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneRomania
1.32 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.12.31.23:80
Cloudflare London, LLC· 1359 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneRomania
1.32 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.12.30.126:80
Cloudflare London, LLC· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneRomania
1.33 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.6.159:80
Cloudflare London, LLC· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.33 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.12.31.217:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneRomania
1.34 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.5.142:80
Cloudflare London, LLC· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.4.191:80
Cloudflare London, LLC· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.36 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.6.221:80
Cloudflare London, LLC· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.36 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.4.219:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.4.52:80
Cloudflare London, LLC· 1340 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.6.209:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.12.31.220:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneRomania
1.38 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.4.19:80
Cloudflare London, LLC· 1302 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.38 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.36:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited Kingdom
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.4.4:80
Cloudflare London, LLC· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.12.31.161:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneRomania
1.41 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.5.67:80
Cloudflare London, LLC· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.42 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.12.30.251:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneRomania
1.41 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.12.30.173:80
Cloudflare London, LLC· 1268 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneRomania
1.42 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.4.83:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.42 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.5.254:80
Cloudflare London, LLC· 1246 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.45 Mbps
98.8%
1 godz. temu
45.12.31.154:80
Cloudflare London, LLC· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneRomania
1.45 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.6.203:80
Cloudflare London, LLC· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.45 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.12.30.201:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneRomania
1.45 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.6.183:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.45 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.7.68:80
Cloudflare London, LLC· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.45 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.7.209:80
Cloudflare London, LLC· 1235 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.46 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.4.218:80
Cloudflare London, LLC· 1256 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.43 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.5.199:80
Cloudflare London, LLC· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.44 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.159:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited Kingdom · London
1.45 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.7.51:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.46 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.12.31.41:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneRomania
1.47 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.208.63:80
Cloudflare London, LLC· 1919 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
938 Kbps
100.0%
1 godz. temu
45.12.31.121:80
Cloudflare London, LLC· 1910 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneRomania
942 Kbps
100.0%
1 godz. temu
45.12.30.219:80
Cloudflare London, LLC· 1852 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneRomania
972 Kbps
100.0%
1 godz. temu
45.12.30.192:80
Cloudflare London, LLC· 1804 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneRomania
998 Kbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.74:80
Cloudflare London, LLC· 1723 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited Kingdom · London
1.04 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.12.30.109:80
Cloudflare London, LLC· 1617 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneRomania
1.11 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.252:80
Cloudflare London, LLC· 1608 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited Kingdom · London
1.12 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.208.47:80
Cloudflare London, LLC· 1603 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.12 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.7.67:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.13 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.7.240:80
Cloudflare London, LLC· 1622 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.11 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.5.150:80
Cloudflare London, LLC· 1524 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.18 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.6.60:80
Cloudflare London, LLC· 1511 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.19 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.7.236:80
Cloudflare London, LLC· 1535 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.17 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.85.119.152:80
Cloudflare London, LLC· 1535 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneRomania
1.17 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.64:80
Cloudflare London, LLC· 1582 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited Kingdom
1.14 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.12.31.233:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneRomania
1.11 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.4.82:80
Cloudflare London, LLC· 1605 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.12 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.85.119.236:80
Cloudflare London, LLC· 1637 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneRomania
1.10 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.5.197:80
Cloudflare London, LLC· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.11 Mbps
100.0%
1 godz. temu
164.38.155.31:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited Kingdom
1.11 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.12.30.116:80
Cloudflare London, LLC· 1620 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneRomania
1.11 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.5.101:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.11 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.12.30.48:80
Cloudflare London, LLC· 1613 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneRomania
1.12 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.36:80
Cloudflare London, LLC· 1645 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited Kingdom · London
1.09 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.4.193:80
Cloudflare London, LLC· 1641 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.10 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.5.86:80
Cloudflare London, LLC· 1604 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.12 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.5.85:80
Cloudflare London, LLC· 1590 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.13 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.6.185:80
Cloudflare London, LLC· 1584 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.14 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.6.227:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.13 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.7.124:80
Cloudflare London, LLC· 1657 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.09 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.12.31.165:80
Cloudflare London, LLC· 1660 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneRomania
1.08 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.12.30.185:80
Cloudflare London, LLC· 1665 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneRomania
1.08 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.6.216:80
Cloudflare London, LLC· 1671 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.08 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.151:80
Cloudflare London, LLC· 1659 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited Kingdom · London
1.08 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.12.30.55:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneRomania
1.09 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.12.30.208:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneRomania
1.09 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.85.119.118:80
Cloudflare London, LLC· 1644 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneRomania
1.09 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.5.10:80
Cloudflare London, LLC· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.10 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.5.211:80
Cloudflare London, LLC· 1628 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.11 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.85.119.143:80
Cloudflare London, LLC· 1636 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneRomania
1.10 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.12.31.158:80
Cloudflare London, LLC· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneRomania
1.09 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.28:80
Cloudflare London, LLC· 1702 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited Kingdom
1.06 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.12.31.155:80
Cloudflare London, LLC· 1722 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneRomania
1.04 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.5.161:80
Cloudflare London, LLC· 1699 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.06 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.209:80
Cloudflare London, LLC· 1692 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited Kingdom · London
1.06 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.208.8:80
Cloudflare London, LLC· 1691 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.06 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.12.30.74:80
Cloudflare London, LLC· 1738 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneRomania
1.04 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.7.44:80
Cloudflare London, LLC· 1733 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.04 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.7.224:80
Cloudflare London, LLC· 1734 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.04 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.12.31.223:80
Cloudflare London, LLC· 1734 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneRomania
1.04 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.12.30.151:80
Cloudflare London, LLC· 1733 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneRomania
1.04 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.143:80
Cloudflare London, LLC· 1757 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited Kingdom · London
1.02 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.21:80
Cloudflare London, LLC· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited Kingdom
1.12 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.147:80
Cloudflare London, LLC· 1611 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited Kingdom · London
1.12 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.12.31.8:80
Cloudflare London, LLC· 1629 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneRomania
1.10 Mbps
99.6%
1 godz. temu
45.131.6.199:80
Cloudflare London, LLC· 1528 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.18 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.208.98:80
Cloudflare London, LLC· 1556 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.16 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.4.108:80
Cloudflare London, LLC· 1550 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.16 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.239:80
Cloudflare London, LLC· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited Kingdom · London
1.17 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.7.32:80
Cloudflare London, LLC· 1531 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.18 Mbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.7.200:80
Cloudflare London, LLC· 1528 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
1.18 Mbps
100.0%
1 godz. temu
185.170.166.69:80
Cloudflare London, LLC· 1571 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited Kingdom
1.15 Mbps
100.0%
1 godz. temu
134.209.29.120:3128
DigitalOcean, LLC· 655 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited Kingdom · Slough
2.75 Mbps
46.6%
1 godz. temu
45.131.5.243:80
Cloudflare London, LLC· 2092 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
860 Kbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.208.93:80
Cloudflare London, LLC· 2107 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
854 Kbps
99.6%
1 godz. temu
45.131.4.59:80
Cloudflare London, LLC· 2263 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
795 Kbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.208.69:80
Cloudflare London, LLC· 2055 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
876 Kbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.245:80
Cloudflare London, LLC· 2070 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited Kingdom · London
870 Kbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.208.73:80
Cloudflare London, LLC· 2066 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
871 Kbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.5.68:80
Cloudflare London, LLC· 2063 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
873 Kbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.7.198:80
Cloudflare London, LLC· 2049 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
878 Kbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.4.107:80
Cloudflare London, LLC· 2042 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
881 Kbps
100.0%
1 godz. temu
45.12.30.70:80
Cloudflare London, LLC· 2028 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneRomania
888 Kbps
100.0%
1 godz. temu
164.38.155.98:80
Cloudflare London, LLC· 2032 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited Kingdom
886 Kbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.233:80
Cloudflare London, LLC· 2040 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited Kingdom · London
882 Kbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.6.65:80
Cloudflare London, LLC· 2055 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
876 Kbps
100.0%
1 godz. temu
45.12.31.55:80
Cloudflare London, LLC· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneRomania
878 Kbps
100.0%
1 godz. temu
45.12.31.122:80
Cloudflare London, LLC· 2044 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneRomania
881 Kbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.98:80
Cloudflare London, LLC· 2038 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited Kingdom · London
883 Kbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.174:80
Cloudflare London, LLC· 2039 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited Kingdom · London
883 Kbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.208.68:80
Cloudflare London, LLC· 2065 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
872 Kbps
100.0%
1 godz. temu
164.38.155.27:80
Cloudflare London, LLC· 2052 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited Kingdom
877 Kbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.4.143:80
Cloudflare London, LLC· 2034 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
885 Kbps
100.0%
1 godz. temu
45.131.4.67:80
Cloudflare London, LLC· 2054 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneThe Netherlands
876 Kbps
100.0%
1 godz. temu
185.238.228.23:80
Cloudflare London, LLC· 2041 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited Kingdom · London
882 Kbps
100.0%
1 godz. temu
207.180.254.198:8080
Contabo GmbH· 5262 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFrance · Lauterbourg
342 Kbps
45.9%
1 godz. temu
5.255.99.75:1080
The Infrastructure Group· 3227 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteThe Netherlands · Dronten
558 Kbps
33.5%
1 godz. temu
94.247.244.120:3128
JSC ER-Telecom Holding· 8615 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneRussia · St Petersburg
209 Kbps
18.1%
1 godz. temu
Wyświetlanie 15 z 217

Instrukcja

Darmowe proxy dla Europy

2 min czytaniaZespół sieciowy FineProxy

Uwaga: Poniżej wymieniono serwery proxy: nie nasze serwery proxy premium. To jest publiczna darmowa lista zebrane z otwartych źródeł — przydatne do testowania lub podstawowego użytku.

Ten sam produkt, inna cena — dlaczego europejskie proxy mają znaczenie

VAT na usługi cyfrowe wynosi od 17% w Luksemburgu do 27% na Węgrzech. Ta sama subskrypcja, ten sam SaaS — a inna cena końcowa w zależności od kraju, z którego przeglądasz. Europejskie proxy z Niemiec pokaże Ci cenę z 19% VAT. Proxy z Finlandii — 25,5% (podwyżka od września 2024). Firmy prowadzące monitoring cen w UE potrzebują adresów IP z wielu krajów — nie jednego „europejskiego

To nie dotyczy tylko VAT. Linie lotnicze, hotele, wypożyczalnie samochodów i oprogramowanie — wszystkie dostosowują ceny według geolokalizacji. Francuski adres IP pokazuje inne wyniki na Booking.com niż polski. Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.it — trzy osobne katalogi, trzy struktury cenowe, trzy zestawy sprzedawców.

Monitorowanie wszystkich platform z jednego adresu IP spoza UE daje Ci wersję „dla turysty“. Rozporządzenie UE o przenoszalności (2017) pozwala mieszkańcom UE korzystać z subskrypcji streamingowych za granicą — ale użytkownicy spoza UE są całkowicie blokowani, a katalogi specyficzne dla danego kraju (Netflix DE vs Netflix FR) nadal wymagają odpowiedniego IP.

RODO a scraping — co wolno, a czego nie

Publiczna dostępność danych nie oznacza zgody na scraping. Zgodnie z RODO potrzebujesz podstawy prawnej — „uzasadniony interes

Niższe ryzyko: ceny produktów, stany magazynowe, publiczne wizytówki firm, oferty pracy. Szara strefa: wszystko, co zawiera dane osobowe. Europejski serwer proxy nie zmienia ram prawnych, ale zmienia to, co widzisz — ceny, dostępność i treści różnią się w zależności od kraju. Do weryfikacji reklam i monitorowania zgodności musisz widzieć dokładnie to, co widzi lokalny użytkownik, łącznie z banerami zgody na pliki cookie. Zaledwie 15% stron internetowych w UE posiada minimalnie zgodne interfejsy zgód (badania z 2025 r. w 31 krajach). Weryfikacja tego na wielu rynkach wymaga adresów IP z każdego kraju.

Europejski e-commerce: antybot dostosowany do konkretnych krajów

Allegro (Polska) natychmiast blokuje adresy IP z datacenter — potrzebne jest proxy ISP lub rezydenckie z polskim IP. Zalando, Otto i Bol.com stosują podobne zabezpieczenia, a na wierzchu jeszcze ograniczenia geograficzne. Każdy marketplace ma własny WAF, limity zapytań i renderowanie JavaScript. Scraping Allegro z niemieckiego IP datacenter nie zwraca żadnych wyników.

Rynek proxy Europa to odzwierciedla: nie kupujesz „europejskich proxy