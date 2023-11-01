NEW! |Jedno wywołanie API, a w odpowiedzi czyste dane. Bez własnych scraperów.Odbierz 10 000 darmowych tokenów →

Proxy dla botów

Pakiety IPv4 do skalowania zadań. Obsługa HTTP/HTTPS/SOCKS5, automatyczne dostarczanie po dokonaniu płatności, nieograniczony ruch i dostęp do API.

Skonfiguruj plan →Proxy na 48 godzin
Bez limituBez opłat za GB
AMD EPYCSprzęt serwerowy najnowszej generacji
Do 80 GbpsŁącze uplink na serwer
REST + MCPUdostępniaj i zarządzaj przez API

Skonfiguruj plan proxy.

Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.

KrajLiczba adresów IP
Obsługa UDP
Wyłączone

Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.

Kilka krajów w jednym pakiecie, dodatkowe adresy IP na białej liście lub połączenia?Skonfiguruj w panelu

Cztery sposoby zakupu proxy.
Jedna pasuje do tego zadania.

Każdy adres FineProxy korzysta z IPv4. Proxy centrum danych, dedykowane i ISP pozostają statyczne przez cały okres planu, a proxy rotacyjne zmieniają się przy każdym żądaniu. Plany statyczne obejmują nielimitowany transfer. Wyróżniona opcja odpowiada głównemu zastosowaniu tej strony: Package datacenter.

Polecane tutajPackage datacenterSprzedawane w pakietach, współdzieloneDedykowanePrywatne, już od jednego IPISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISPRotacyjneRozliczane w kredytach API
Najlepsze doBoty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Użytkownicy na adresDo 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.Do 5Współdzielona pula
Zaufanie do platformyStandardDatacenter ASNWysoka — wyłączny dostępWysoka — rejestracja u ISPZależy od puli
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimalne zamówienie100 IP1 IP100 IP2,5 mln kredytów
Okres wyłączności adresuStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresZmiana przy każdym żądaniu
PrzepustowośćBez limituBez limituBez limituKredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
UDP / połączenia głosoweOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekNiedostępne
ProtokołyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
UwierzytelnianieIP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.API key
Zobacz planyZobacz plany dedykowaneZobacz plany ISPZobacz plany
Polecane tutaj

Package datacenter

Sprzedawane w pakietach, współdzielone

Najlepsze do

Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.

Użytkownicy na adres

Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.

Zaufanie do platformy

StandardDatacenter ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany

Dedykowane

Prywatne, już od jednego IP

Najlepsze do

Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.

Użytkownicy na adres

1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.

Zaufanie do platformy

Wysoka — wyłączny dostęp

Cena od

$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.

Minimalne zamówienie

1 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany dedykowane

ISP

Statyczne adresy zarejestrowane u ISP

Najlepsze do

Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.

Użytkownicy na adres

Do 5

Zaufanie do platformy

Wysoka — rejestracja u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany ISP

Rotacyjne

Rozliczane w kredytach API

Najlepsze do

Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.

Użytkownicy na adres

Współdzielona pula

Zaufanie do platformy

Zależy od puli

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimalne zamówienie

2,5 mln kredytów

Okres wyłączności adresu

Zmiana przy każdym żądaniu

Przepustowość

KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.

UDP / połączenia głosowe

Niedostępne

Protokoły

HTTP, SOCKS5

Uwierzytelnianie

API key

Zobacz plany

Proxy na 48 godzin

Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.

Proxy na 48 godzin

Najpopularniejsze lokalizacje proxy

Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.

Zobacz wszystkie lokalizacje

Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.

FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.

Następnie powiedz

  • Kup 300 adresów IP datacenter dla mojego bota automatyzującego
  • Dodaj 203.0.113.7 do listy dozwolonych dla mojej usługi proxy
  • Eksportuj moje listy proxy do formatu JSON
  • Pokaż, które usługi miały dziś najwyższy wskaźnik błędów
  • Odnów wszystkie usługi proxy wygasające w tym tygodniu, których koszt nie przekracza 500 USD
Dowiedz się więcej Utwórz klucz API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.

Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia

Wydać Twoje środki

Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.

Zapłacić więcej niż w wycenie

Każdy zakup zawiera expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.

Anulować bez potwierdzenia

Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.

Obciążyć Cię dwukrotnie

Operacje finansowe wymagają idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.

MCP: 49 narzędzi · 9 zakresów uprawnieńJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstanowoREST API: 49 operacji · OpenAPI 3.1

Konfiguracja ręczna

Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.

WSZYSTKIE INTEGRACJE

Systemy

Przeglądarki

Aplikacje

Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.

W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.

Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.

500 Mbps

na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera

99.97%

połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych

96

równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności

0

limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie

Dedykowane AMD EPYC

Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.

Własne podsieci

Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.

Łącze uplink 80 Gbps

Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.

Tier III / IV

Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.

Uwagi do testu

Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.

Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.

Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.

2011świadczymy usługi proxy od

Szybkość pod obciążeniem

FineProxy to solidny wybór dla osób potrzebujących niezawodnych i szybkich serwerów proxy. Dzięki szerokiej ofercie, wysokiej jakości usług oraz wsparciu technicznemu, serwis ten zyskuje uznanie wśród użytkowników. Mimo pewnych wad, takich jak ceny i złożoność konfiguracji, ogólne wrażenia są pozytywne, co czyni FineProxy godnym polecenia dostawcą usług proxy.

NiskoniskiDieg, W ubiegłym rokuŹródło

Doskonała usługa proxy. Korzystam z niej od dawna i nigdy mnie nie zawiodła. Wszystko działa jak w zegarku i nic się nie zawiesza. Jestem niezwykle zadowolony i polecam tę usługę wszystkim moim znajomym.

NyashaWewnętrzna platforma FineProxyPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Aktywne konta

Pracuję z FineProxy.org od ponad dwóch lat i mogę szczerze powiedzieć, że są najbardziej stabilnym dostawcą, z jakim kiedykolwiek współpracowałem. Zarządzam ponad tuzinem kont w mediach społecznościowych, a każde z nich potrzebuje dedykowanego IP. Ani razu nie natknąłem się na blokadę z powodu „czarnej listy” adresów. Czas pracy serwera utrzymuje się na poziomie 99.9%, co jest kluczowe podczas zautomatyzowanych kampanii marketingowych. Prędkość jest więcej niż satysfakcjonująca, dane przepływają płynnie, bez irytujących spowolnień podczas godzin szczytu. Panel zarządzania jest intuicyjny, a lista proxy aktualizuje się w czasie rzeczywistym. FineProxy jest synonimem spokoju ducha.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Ta strona z serwerami proxy jest najlepszą, jaką kiedykolwiek udało mi się wypróbować. Nigdzie nie są blokowane i są całkowicie prywatne. Uwielbiam je.

Andres DomfTrustpilot, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Transfer bez limitu

Podczas gdy inni dostawcy pobierają opłatę za GB lub nawet za żądanie, ci ludzie pozostają wierni swojej misji utrzymania Internetu wolnym i bezpiecznym. Ich opcje z centrum danych są tanie i oferują nielimitowaną przepustowość.

Nemanja DuricSaasHub, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Nie powiem, że ceny są najniższe, ale nielimitowany transfer i maksymalna prędkość są niezaprzeczalnymi zaletami. Pomoc techniczna nigdy mnie nie zawiodła — jest zawsze dostępna, rzeczowa, uprzejma i działa bez zbędnego zamieszania. Już drugi rok korzystam z pakietu na 30 dni z europejskimi adresami. Po dokonaniu płatności wszystko odbywa się natychmiast. Nie próbowałem mieszać różnych opcji, ponieważ ta mi wystarcza.

Юрий ЮрийWewnętrzna platforma FineProxyPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Opinie cytujemy w całości. Jeśli klient poruszył kwestię, na którą mogliśmy odpowiedzieć, obok pokazujemy naszą odpowiedź z oryginalnej platformy.

Wszystkie opinie klientów
Czy wszystkie boty potrzebują proxy?Tak

Każdy bot, który wielokrotnie wysyła zapytania do tego samego celu — tak. Bez proxy strona docelowa widzi cały ruch z jednego adresu i go blokuje. Nawet boty działające z umiarkowaną prędkością (kilka zapytań na minutę) korzystają z wielu adresów IP, ponieważ wiele stron śledzi skumulowaną aktywność danego adresu na przestrzeni godzin i dni.

Ile proxy na jednego bota?Zależy od zadania

Do scrapingu: zależy od restrykcyjności celu i szybkości. 100–500 IP do umiarkowanego scrapingu, tysiące do zbierania danych na dużą skalę. Dla botów do kont: jedno IP na konto, bez współdzielenia. Dla botów zakupowych: jedno IP na zadanie. Dla botów API: jedno IP na klucz API.

Czy mogę używać jednego rodzaju proxy do wszystkiego?Dopasuj do zadania

Technicznie tak, ale albo przepłacisz, albo stracisz na wydajności. Proxy ISP działają wszędzie, ale kosztują więcej — używanie ich do masowego scrapingu jest drogie. Proxy datacenter są tanie przy dużych wolumenach, ale zostają oznaczane przy pracy z kontami. Dopasuj typ proxy do zadania.

Jakich protokołów potrzebują boty?Głównie HTTP/HTTPS

Większość botów korzysta z HTTP/HTTPS. Niektóre potrzebują SOCKS5 — zwłaszcza jeśli operują na ruchu innym niż HTTP (boty VoIP, boty do gier, protokoły oparte na UDP). FineProxy obsługuje HTTP, HTTPS, SOCKS5 oraz SOCKS5 z UDP dla botów, które tego wymagają.

Instrukcja

Jak wybrać odpowiednie proxy dla swojego bota

3 min czytaniaZespół sieciowy FineProxy

Każdy bot prędzej czy później natrafia na tę samą ścianę: strona docelowa wykrywa powtarzające się zapytania z jednego IP i blokuje je. Rozwiązaniem są zawsze proxy — ale wybór typu zależy całkowicie od tego, co robi Twój bot i dokąd się łączy.

Boty do scrapingu i parsowania

Crawlery, monitory cen, trackery SERP, ekstraktory danych — wszystko, co pobiera informacje ze stron internetowych na dużą skalę. Te boty generują tysiące zapytań na godzinę, a głównym wrogiem jest rate limiting.

Proxy datacenter to domyślny wybór. Są szybkie, tanie w przeliczeniu na IP, a możesz kupić ich setki lub tysiące, aby rozłożyć obciążenie. Większość celów scrapingu nie przejmuje się, czy IP wygląda na rezydenckie — liczy się częstotliwość zapytań z jednego adresu. Rozłóż zapytania na dużą pulę i utrzymuj niski współczynnik żądań na każdym IP.

W przypadku celów z agresywnym systemem anty-bot (Google, Amazon, media społecznościowe) pomocne są proxy ISP — wyglądają jak domowi użytkownicy, ale nie mają limitów ruchu.

Boty do mediów społecznościowych

Narzędzia do zarządzania kontami, harmonogramy postów, automatyzacja zaangażowania. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok — wszystkie te platformy łączą konta przez współdzielone adresy IP i fingerprint przeglądarki.

Zasada jest tutaj sztywna: jedno statyczne IP na konto. Adres musi pozostać taki sam w każdej sesji i powinien wyglądać jak rezydencki. Proxy ISP spełniają oba wymagania. Połącz je z przeglądarką anti-detect, aby zapewnić izolację fingerprintu.

Proxy datacenter są zbyt ryzykowne do aktywności na kontach na dużych platformach — zostają wykryte podczas publikowania i komentowania. Sprawdzają się przy odczycie i zbieraniu publicznych danych, ale nie do działań powiązanych z kontem.

Boty sneakerowe i zakupowe

Boty AIO, boty Nike SNKRS, boty Supreme — automatyzują proces zakupu podczas limitowanych dropów. Jedno proxy na zadanie bota, bez wyjątków. Szybkość jest równie ważna jak niewidoczność.

Proxy ISP do stron opartych na kolejce (Nike, Adidas). Proxy datacenter do dropów na Shopify, gdzie liczy się szybkość. Dopasuj kraj proxy do regionu premiery — sklepy weryfikują to z adresem rozliczeniowym.

API i boty tradingowe

Boty do handlu kryptowalutami, wrappery API dla AI, skrypty monitorujące. Łączą się z API, nie ze stronami internetowymi — więc zasady są inne. API uwierzytelniają za pomocą klucza, a serwer nie sprawdza, czy Twój IP wygląda na rezydencki.

Proxy datacenter sprawdzają się doskonale. Wiele kluczy API, z których każdy kierowany jest przez własne dedykowane proxy, proporcjonalnie zwiększa Twoje limity zapytań. W przypadku API wymagających HTTPS — FineProxy oferuje proxy z indywidualnymi certyfikatami SSL na każdy adres IP.

Boty biletowe i zakupowe

Podobne do sneaker botów: automatyzują zakupy, zanim skończy się zapas. Ticketmaster, strony eventowe, limitowane dropy produktów. Zabezpieczenia anti-bot różnią się, ale zasada jest ta sama — jedno IP na sesję, czyste adresy, pasująca geolokalizacja.

Serwer proxy dla bota powinien odpowiadać zadaniu Twojego bota, a nie być uniwersalnym rozwiązaniem na wszystko. Niewłaściwy typ albo przyspieszy bana, albo będzie kosztować więcej, niż powinien.