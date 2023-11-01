Proxy dla botów

Każdy bot prędzej czy później natrafia na tę samą ścianę: strona docelowa wykrywa powtarzające się zapytania z jednego IP i blokuje je. Rozwiązaniem są zawsze proxy — ale wybór typu zależy całkowicie od tego, co robi Twój bot i dokąd się łączy.
Boty do scrapingu i parsowania
Crawlery, monitory cen, trackery SERP, ekstraktory danych — wszystko, co pobiera informacje ze stron internetowych na dużą skalę. Te boty generują tysiące zapytań na godzinę, a głównym wrogiem jest rate limiting.
Proxy datacenter to domyślny wybór. Są szybkie, tanie w przeliczeniu na IP, a możesz kupić ich setki lub tysiące, aby rozłożyć obciążenie. Większość celów scrapingu nie przejmuje się, czy IP wygląda na rezydenckie — liczy się częstotliwość zapytań z jednego adresu. Rozłóż zapytania na dużą pulę i utrzymuj niski współczynnik żądań na każdym IP.
W przypadku celów z agresywnym systemem anty-bot (Google, Amazon, media społecznościowe) pomocne są proxy ISP — wyglądają jak domowi użytkownicy, ale nie mają limitów ruchu.
Boty do mediów społecznościowych
Narzędzia do zarządzania kontami, harmonogramy postów, automatyzacja zaangażowania. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok — wszystkie te platformy łączą konta przez współdzielone adresy IP i fingerprint przeglądarki.
Zasada jest tutaj sztywna: jedno statyczne IP na konto. Adres musi pozostać taki sam w każdej sesji i powinien wyglądać jak rezydencki. Proxy ISP spełniają oba wymagania. Połącz je z przeglądarką anti-detect, aby zapewnić izolację fingerprintu.
Proxy datacenter są zbyt ryzykowne do aktywności na kontach na dużych platformach — zostają wykryte podczas publikowania i komentowania. Sprawdzają się przy odczycie i zbieraniu publicznych danych, ale nie do działań powiązanych z kontem.
Boty sneakerowe i zakupowe
Boty AIO, boty Nike SNKRS, boty Supreme — automatyzują proces zakupu podczas limitowanych dropów. Jedno proxy na zadanie bota, bez wyjątków. Szybkość jest równie ważna jak niewidoczność.
Proxy ISP do stron opartych na kolejce (Nike, Adidas). Proxy datacenter do dropów na Shopify, gdzie liczy się szybkość. Dopasuj kraj proxy do regionu premiery — sklepy weryfikują to z adresem rozliczeniowym.
API i boty tradingowe
Boty do handlu kryptowalutami, wrappery API dla AI, skrypty monitorujące. Łączą się z API, nie ze stronami internetowymi — więc zasady są inne. API uwierzytelniają za pomocą klucza, a serwer nie sprawdza, czy Twój IP wygląda na rezydencki.
Proxy datacenter sprawdzają się doskonale. Wiele kluczy API, z których każdy kierowany jest przez własne dedykowane proxy, proporcjonalnie zwiększa Twoje limity zapytań. W przypadku API wymagających HTTPS — FineProxy oferuje proxy z indywidualnymi certyfikatami SSL na każdy adres IP.
Boty biletowe i zakupowe
Podobne do sneaker botów: automatyzują zakupy, zanim skończy się zapas. Ticketmaster, strony eventowe, limitowane dropy produktów. Zabezpieczenia anti-bot różnią się, ale zasada jest ta sama — jedno IP na sesję, czyste adresy, pasująca geolokalizacja.
Serwer proxy dla bota powinien odpowiadać zadaniu Twojego bota, a nie być uniwersalnym rozwiązaniem na wszystko. Niewłaściwy typ albo przyspieszy bana, albo będzie kosztować więcej, niż powinien.