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Proxy pro boty

Balíčky IPv4 pro škálování vašich úloh. Podpora HTTP/HTTPS/SOCKS5, automatické dodání po platbě, neomezený provoz a přístup přes API.

Nakonfigurujte tarif →Proxy na 48 hodin
NeomezenýBez poplatků za GB
AMD EPYCServerový hardware nejnovější generace
Až 80 GbpsUplink na server
REST + MCPZřizování a správa přes API

Sestavte si tarif proxy.

Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.

ZeměPočet IP
Podpora UDP
Vypnuto

Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.

Více zemí v jednom balíčku, další IP na whitelistu nebo více připojení?Nastavit v ovládacím panelu

Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.

Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: Datacentrový balíček.

Doporučeno zdeDatacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílenéVyhrazenéSoukromé, už od jedné IPISPStatické adresy registrované u ISPRotujícíFakturace v API kreditech
Nejlepší proBoty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Uživatelé na adresuAž 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.Až 5Sdílený pool
Důvěryhodnost platformyStandardníDatacentrové ASNVysoká — exkluzivníVysoká — registrované u ISPLiší se podle poolu
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimální objednávka100 IP1 IP100 IP2.5M kreditů
Doba držení adresyStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuMění se s každým požadavkem
Přenos datNeomezenýNeomezenýNeomezenýKredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
UDP / hlasové hovoryVolitelný doplněkVolitelný doplněkVolitelný doplněkNení k dispozici
ProtokolyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentizaceSeznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.API klíč
Zobrazit plányZobrazit vyhrazené plányZobrazit plány ISPZobrazit plány
Doporučeno zde

Datacentrový balíček

Prodáváno v blocích, sdílené

Nejlepší pro

Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.

Uživatelé na adresu

Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.

Důvěryhodnost platformy

StandardníDatacentrové ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány

Vyhrazené

Soukromé, už od jedné IP

Nejlepší pro

Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.

Uživatelé na adresu

1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — exkluzivní

Cena od

$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.

Minimální objednávka

1 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit vyhrazené plány

ISP

Statické adresy registrované u ISP

Nejlepší pro

Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.

Uživatelé na adresu

Až 5

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — registrované u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány ISP

Rotující

Fakturace v API kreditech

Nejlepší pro

Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.

Uživatelé na adresu

Sdílený pool

Důvěryhodnost platformy

Liší se podle poolu

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimální objednávka

2.5M kreditů

Doba držení adresy

Mění se s každým požadavkem

Přenos dat

KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.

UDP / hlasové hovory

Není k dispozici

Protokoly

HTTP, SOCKS5

Autentizace

API klíč

Zobrazit plány

Proxy na 48 hodin

Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.

Proxy na 48 hodin

Nejžádanější lokality proxy

Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.

Zobrazit všechny lokality

Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.

FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.

Pak jen řekněte

  • Kupte 300 datacentrových IP pro můj automatizační bot
  • Přidejte 203.0.113.7 do seznamu povolených IP adres pro mou proxy službu
  • Exportujte mé seznamy proxy jako JSON
  • Zobrazte, které služby měly dnes nejvyšší chybovost
  • Prodlužte všechny proxy služby končící tento týden v ceně do $500
Zjistit více Vytvořit API klíč
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.

Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli

Utratit vaše peníze

Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.

Zaplatit víc, než je v nabídce

Každý nákup nese expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.

Zrušit bez potvrzení

Dva nevratné nástroje se bez confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.

Naúčtovat vám dvakrát

Platební volání vyžadují idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.

MCP: 49 nástrojů · 9 oprávněníJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstavovýREST API: 49 operací · OpenAPI 3.1

Ruční nastavení

Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.

VŠECHNY INTEGRACE

Systémy

Prohlížeče

Aplikace

Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.

FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.

Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.

500 Mbps

na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru

99.97%

navázaných spojení z 1,973,500 požadavků

96

souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu

0

limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu

Vyhrazené AMD EPYC

Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.

Vlastní podsítě

IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.

Uplink 80 Gbps

Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.

Tier III / IV

Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.

Poznámky k testu

Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.

Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.

Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.

2011poskytujeme proxy od

Rychlost pod zátěží

Výborná proxy služba. Používám ji už dlouho a nikdy mě nezklamal. Všechno funguje jako hodinky a nic se nezastavuje. Jsem velmi spokojený a doporučuji tuto službu všem svým přátelům.

NyashaInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

Měl jsem skvělý zážitek s FineProxy. Rychlost a stabilita jejich proxy jsou jedinečná a nabízejí širokou škálu možností pro různé aplikace. Konfigurace byla jednoduchá a jejich zákaznická služba byla vždy dostupná a efektivní. Velmi doporučuji FineProxy každému, kdo potřebuje spolehlivé proxy řešení!

Tan NguyenProxyRate, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Správa účtů

S FineProxy.org jsem pracoval více než dva roky a můžu říct, že jsou nejstabilnější dodavatel, s kterým jsem kdy spolupracoval. Využívám více než tucet účtů na sociálních sítích, a každý z nich potřebuje věnovanou IP. Ani jednou jsem nebyl blokován kvůli černému seznamu adres. Služební načasování se udržuje na 99,9%, což je klíčové pro automatizované marketingové kampaně. Rychlost je více než uspokojivá, data proudí plynule, bez nepříjemného zpomalení během špičkových hodin. Správní panel je intuitivní a seznam proxy se aktualizuje v reálném čase. FineProxy je synonymem klidného ducha.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Tato stránka s proxy je nejlepší, jakou jsem kdy v životě vyzkoušel. Nikde nejsou blokované a jsou naprosto soukromé. Miluji je.

Andres DomfTrustpilot, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Provoz se neměří

Zatímco jiní poskytovatelé účtují za GB nebo dokonce za požadavek, tito lidé zůstávají věrní své misi udržovat internet volný a bezpečný. Jejich možnosti v datovém centru jsou levné a nabízejí neomezenou kapacitu.

Nemanja DuricSaasHub, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Fantastická práce Fantastická práce Úžasné proxy Fantastická práce, tým! Právě jsem objevil tuto službu a jsem opravdu ohromen, že hodnota, kterou za tuto cenu nabízíte, je neuvěřitelná. A teď s neomezeným přístupem k rezidenčním proxy? Je to další úroveň. Velké úctu k vám všem. Vrátím se!

hamzaerkoDieg, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Recenze citujeme v plném znění. Pokud zákazník zmínil něco, na co jsme mohli odpovědět, zobrazujeme spolu s recenzí i naši odpověď z původní platformy.

Všechny recenze zákazníků
Potřebují všichni boti proxy?Ano

Každý bot, který opakovaně posílá požadavky na stejný cíl — ano. Bez proxy cílový server vidí veškerý provoz z jedné adresy a zablokuje ji. I boti běžící mírnou rychlostí (několik požadavků za minutu) těží z více IP adres, protože řada webů sleduje kumulativní aktivitu na jednu adresu v řádu hodin i dnů.

Kolik proxy na jednoho bota?Záleží na úloze

Pro scraping: záleží na přísnosti cíle a rychlosti. 100–500 IP pro běžný scraping, tisíce pro sběr dat velkém měřítku. Pro boty spravující účty: jedna IP na účet, žádné sdílení. Pro nákupní boty: jedna IP na úlohu. Pro API boty: jedna IP na API klíč.

Mohu používat jeden typ proxy na všechno?Přizpůsobte úloze

Technicky ano, ale buď přeplatíte, nebo nedosáhnete optimálního výkonu. ISP proxy fungují všude, ale stojí více — používat je na hromadný scraping je drahé. Datacenter proxy jsou při velkých objemech levné, ale při práci s účty bývají snadno odhaleny. Přizpůsobte typ proxy konkrétní úloze.

Jaké protokoly boti potřebují?Hlavně HTTP/HTTPS

Většina botů používá HTTP/HTTPS. Některé potřebují SOCKS5 — zejména pokud pracují s jiným než HTTP provozem (VoIP boti, herní boti, protokoly založené na UDP). FineProxy podporuje HTTP, HTTPS, SOCKS5 a SOCKS5 s UDP pro boty, kteří to potřebují.

Průvodce

Jak vybrat správné proxy pro vašeho bota

3 min. čteníSíťový tým FineProxy

Každý bot dříve či později narazí na stejnou zeď: cílový web detekuje opakované požadavky z jedné IP a zablokuje ji. Řešením jsou vždy proxy — ale jaký typ zvolit, závisí výhradně na tom, co váš bot dělá a kam se připojuje.

Boti pro scraping a parsing

Crawlery, cenové monitory, SERP trackery, extraktory dat — cokoli, co velkém objemu stahuje informace z webových stránek. Tyto boty provádějí tisíce požadavků za hodinu a hlavním nepřítelem je rate limiting.

Datacenter proxy jsou výchozí volba. Jsou rychlé, cenově výhodné za IP a můžete jich nakoupit stovky či tisíce pro rozložení zátěže. Většinu scrapovacích cílů nezajímá, zda IP vypadá jako rezidenční — zajímá je frekvence požadavků na jednu adresu. Rozdělte požadavky napříč velkým poolem a udržujte nízkou frekvenci na každé IP.

Pro cíle s agresivní anti-bot ochranou (Google, Amazon, sociální sítě) pomohou ISP proxy — vypadají jako domácí uživatelé, ale nemají limity na přenesená data.

Boty pro sociální sítě

Nástroje pro správu účtů, plánovače příspěvků, automatizace engagementu. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok — všechny tyto platformy propojují účty prostřednictvím sdílených IP a otisků prohlížeče.

Pravidlo je zde přísné: jedna statická IP na účet. Adresa musí zůstat stejná při každé relaci a měla by vypadat jako rezidenční. ISP proxy splňují oba požadavky. Kombinujte je s anti-detect prohlížečem pro izolaci otisků.

Datacenter proxy jsou pro aktivitu účtů na velkých platformách příliš riskantní — při zveřejňování příspěvků a komentování jsou snadno detekovány. Pro čtení a sběr veřejných dat jsou v pořádku, ale ne pro akce vázané na účet.

Sneaker a nákupní boty

AIO boty, Nike SNKRS boty, Supreme boty — automatizují checkout při limitovaných edicích. Jedna proxy na úlohu bota, bez výjimek. Rychlost je stejně důležitá jako nenápadnost.

ISP proxy pro weby s frontou (Nike, Adidas). Datacenter pro rychlostní Shopify dropy. Země proxy se musí shodovat s regionem vydání — prodejci ji ověřují oproti fakturační adrese.

API a obchodní boty

Krypto obchodní boty, AI API wrappery, monitorovací skripty. Tyto se připojují k API, nikoli k webovým stránkám, takže pravidla jsou odlišná. API se autentizují klíčem a serveru nezáleží na tom, zda vaše IP vypadá jako rezidenční.

Datacentrové proxy fungují skvěle. Více API klíčů, každý směrovaný přes vlastní dedikovanou proxy, proporcionálně násobí vaše rate limity. Pro API vyžadující HTTPS nabízí FineProxy proxy s individuálními SSL certifikáty pro každou IP.

Boty na vstupenky a maloobchodní nákupy

Podobné jako sneaker boty: automatizují nákupy dříve, než dojdou zásoby. Ticketmaster, eventové weby, limitované edice produktů. Úroveň anti-bot ochrany se liší, ale princip zůstává stejný — jedna IP na relaci, čisté adresy, odpovídající geolokace.

Proxy server pro bota by měl odpovídat konkrétnímu úkolu vašeho bota, nikoli být univerzálním řešením. Špatný typ proxy buď urychlí váš ban, nebo vás stojí víc, než je nutné.