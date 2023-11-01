Proxy pro boty

Každý bot dříve či později narazí na stejnou zeď: cílový web detekuje opakované požadavky z jedné IP a zablokuje ji. Řešením jsou vždy proxy — ale jaký typ zvolit, závisí výhradně na tom, co váš bot dělá a kam se připojuje.
Boti pro scraping a parsing
Crawlery, cenové monitory, SERP trackery, extraktory dat — cokoli, co velkém objemu stahuje informace z webových stránek. Tyto boty provádějí tisíce požadavků za hodinu a hlavním nepřítelem je rate limiting.
Datacenter proxy jsou výchozí volba. Jsou rychlé, cenově výhodné za IP a můžete jich nakoupit stovky či tisíce pro rozložení zátěže. Většinu scrapovacích cílů nezajímá, zda IP vypadá jako rezidenční — zajímá je frekvence požadavků na jednu adresu. Rozdělte požadavky napříč velkým poolem a udržujte nízkou frekvenci na každé IP.
Pro cíle s agresivní anti-bot ochranou (Google, Amazon, sociální sítě) pomohou ISP proxy — vypadají jako domácí uživatelé, ale nemají limity na přenesená data.
Boty pro sociální sítě
Nástroje pro správu účtů, plánovače příspěvků, automatizace engagementu. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok — všechny tyto platformy propojují účty prostřednictvím sdílených IP a otisků prohlížeče.
Pravidlo je zde přísné: jedna statická IP na účet. Adresa musí zůstat stejná při každé relaci a měla by vypadat jako rezidenční. ISP proxy splňují oba požadavky. Kombinujte je s anti-detect prohlížečem pro izolaci otisků.
Datacenter proxy jsou pro aktivitu účtů na velkých platformách příliš riskantní — při zveřejňování příspěvků a komentování jsou snadno detekovány. Pro čtení a sběr veřejných dat jsou v pořádku, ale ne pro akce vázané na účet.
Sneaker a nákupní boty
AIO boty, Nike SNKRS boty, Supreme boty — automatizují checkout při limitovaných edicích. Jedna proxy na úlohu bota, bez výjimek. Rychlost je stejně důležitá jako nenápadnost.
ISP proxy pro weby s frontou (Nike, Adidas). Datacenter pro rychlostní Shopify dropy. Země proxy se musí shodovat s regionem vydání — prodejci ji ověřují oproti fakturační adrese.
API a obchodní boty
Krypto obchodní boty, AI API wrappery, monitorovací skripty. Tyto se připojují k API, nikoli k webovým stránkám, takže pravidla jsou odlišná. API se autentizují klíčem a serveru nezáleží na tom, zda vaše IP vypadá jako rezidenční.
Datacentrové proxy fungují skvěle. Více API klíčů, každý směrovaný přes vlastní dedikovanou proxy, proporcionálně násobí vaše rate limity. Pro API vyžadující HTTPS nabízí FineProxy proxy s individuálními SSL certifikáty pro každou IP.
Boty na vstupenky a maloobchodní nákupy
Podobné jako sneaker boty: automatizují nákupy dříve, než dojdou zásoby. Ticketmaster, eventové weby, limitované edice produktů. Úroveň anti-bot ochrany se liší, ale princip zůstává stejný — jedna IP na relaci, čisté adresy, odpovídající geolokace.
Proxy server pro bota by měl odpovídat konkrétnímu úkolu vašeho bota, nikoli být univerzálním řešením. Špatný typ proxy buď urychlí váš ban, nebo vás stojí víc, než je nutné.