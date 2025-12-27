Průvodce integrací
Nastavení proxy na macOS
Nastavte si proxy rychle a snadno.
Jak nastavit proxy na macOS
Na macOS se proxy nastavuje na úrovni sítě, což znamená, že se aplikuje na konkrétní připojení, které vyberete (například Wi-Fi nebo Ethernet). To může být praktické, když chcete, aby proxy používalo více aplikací, ale mějte na paměti, že systémové nastavení proxy může ovlivnit víc než jen váš prohlížeč – dopad pocítí každá aplikace, která využívá síťové nastavení macOS.
Specifika nastavení proxy na macOS
- Nastavení proxy se konfiguruje zvlášť pro každé síťové rozhraní. Pokud nastavíte proxy pro Wi-Fi, na Ethernet se automaticky nepřenese – a naopak.
- macOS podporuje několik režimů proxy, včetně HTTP, HTTPS a SOCKS. Aktivujete pouze ty, které potřebujete – v závislosti na typu proxy, který používáte.
- Pokud váš proxy vyžaduje ověření (uživatelské jméno/heslo), macOS zpracovává tyto údaje zvlášť pro každý typ proxy (HTTP/HTTPS/SOCKS). Ujistěte se, že přihlašovací údaje zadáváte ve stejné sekci, kde je proxy aktivní.
Doporučení: prohlížení webu použijte proxy nastavené na úrovni prohlížeče
Pokud proxy potřebujete pouze prohlížení webu (webové stránky, streamování videa apod.), je obvykle lepší nastavit proxy přímo v prohlížeči (pomocí rozšíření). Systémové nastavení macOS tak zůstane nedotčené a neovlivníte ostatní aplikace. Systémové nastavení proxy se hodí hlavně tehdy, když chcete proxy aplikovat plošně – napříč více aplikacemi. Jak nastavit proxy v Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera, Brave, Vivaldi.
Provedeme vás standardním způsobem konfigurace proxy na macOS pomocí vestavěného systémového nastavení sítě.
Klasické nastavení proxy v macOS
Otevřete nastavení sítě
Otevřete Nastavení systému na svém Macu (menu Apple → Nastavení systému) Přejděte na Síť Vyberte své aktivní připojení (obvykle Wi-Fi) Vedle sítě, ke které jste aktuálně připojeni, klikněte na Details… (jak je znázorněno na snímku obrazovky) Otevře se nastavení připojení, kde můžete proxy nakonfigurovat v sekci Proxy
Otevřete sekci Proxies
V okně nastavení připojení klikněte v levém postranním panelu na Proxies (viz zvýrazněná položka na snímku obrazovky) Zobrazí se vám seznam dostupných typů proxy: Webový proxy (HTTP), Zabezpečený webový proxy (HTTPS) a SOCKS proxy Pro nastavení SOCKS5 zapněte přepínač SOCKS proxy (použijte přepínač vpravo) Po aktivaci macOS zobrazí další pole, do kterých můžete zadat adresu proxy serveru, port a (pokud je vyžadováno) uživatelské jméno/heslo
Zadejte údaje vašeho SOCKS5 proxy
Zapněte SOCKS proxy Do pole Server zadejte IP adresu nebo hostname vašeho proxy serveru Do pole Port zadejte 1080 (doporučený port pro naše SOCKS5 proxy) Zapněte přepínač Proxy server vyžaduje heslo (doporučeno) Zadejte uživatelské jméno a heslo pro vaši aktivní proxy službu (nikoli heslo k vašemu účtu). Své služby najdete zde. Klikněte na OK pro uložení změn
Volitelné: Směrování podle aplikací
Pokud potřebujete směrovat přes proxy pouze konkrétní aplikace (a vše ostatní nechat na přímém připojení), budete potřebovat nástroj třetí strany. Systémové nastavení proxy v macOS funguje na úrovni sítě a neumožňuje směrování podle jednotlivých aplikací.
Pro pokročilé směrování podle aplikací si přečtěte našeho průvodce Proxifier zde.
Kde najdu přihlašovací údaje FineProxy pro Nastavení proxy na macOS?
Otevřete aktivní službu v dashboardu FineProxy. Použijte hostitele proxy, port, uživatelské jméno a heslo zobrazené u této služby.
Mám zadat heslo ke svému účtu FineProxy?
Ne. Použijte heslo pro ověření proxy z aktivní služby, nikoli heslo, kterým se přihlašujete k účtu FineProxy.
Jak ověřím, že nastavení proxy pro Nastavení proxy na macOS funguje?
Po zapnutí proxy otevřete web pro kontrolu IP. Zjištěná IP a lokalita by měly odpovídat nakonfigurované proxy.
Co zkontrolovat, když se Nastavení proxy na macOS nedokáže připojit přes proxy?
Nejprve ověřte hostitele, port, protokol a údaje pro ověření. Poté vypněte konfliktní profil VPN nebo proxy a připojte se znovu.
Proxy na 48 hodin
Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.