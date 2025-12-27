Guia de integração
Configurações de proxy do macOS
Configure seu proxy de forma rápida e fácil.
Como configurar um proxy no macOS
No macOS, as configurações de proxy são feitas no nível da rede, o que significa que elas se aplicam à conexão específica que você selecionar (por exemplo, Wi-Fi ou Ethernet). Isso pode ser conveniente quando você quer que vários aplicativos usem um proxy, mas tenha em mente que as configurações de proxy do sistema podem afetar mais do que apenas o seu navegador — qualquer aplicativo que dependa das configurações de rede do macOS pode ser impactado.
Especificidades da configuração de proxy no macOS
- As configurações de proxy são feitas por interface de rede. Se você configurar um proxy para Wi-Fi, ele não será aplicado automaticamente à Ethernet, e vice-versa.
- O macOS suporta diversos modos de proxy, incluindo HTTP, HTTPS e SOCKS. Você ativa apenas os que precisa, dependendo do tipo de proxy que está usando.
- Se o seu proxy exige autenticação (usuário/senha), o macOS trata isso separadamente para cada tipo de proxy (HTTP/HTTPS/SOCKS). Certifique-se de inserir as credenciais na mesma seção em que o proxy está habilitado.
Recomendação: use proxy no nível do navegador apenas para navegação web
Se você precisa de proxy apenas para navegação web (sites, streaming de vídeo, etc.), geralmente é melhor configurar o proxy diretamente no navegador (por meio de uma extensão). Assim, as configurações do sistema macOS permanecem intactas e outros aplicativos não são afetados. As configurações de proxy no nível do sistema são mais úteis quando você quer que o proxy seja aplicado de forma mais ampla — em múltiplos aplicativos. Como configurar proxy no Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera, Brave, Vivaldi.
Vamos mostrar a forma padrão de configurar um proxy no macOS usando as configurações de rede integradas do sistema.
Configuração clássica de proxy no macOS
Abra as Configurações de Rede
Abra os Ajustes do Sistema no seu Mac (menu Apple → Ajustes do Sistema) Ir para Rede Selecione sua conexão ativa (geralmente Wi-Fi) Ao lado da rede à qual você está conectado, clique em Detalhes… (conforme mostrado na captura de tela) Isso abrirá as configurações de conexão, onde você pode configurar o proxy na seção Proxies
Abra a seção Proxies
Na janela de configurações de conexão, clique em Proxies na barra lateral esquerda (veja o item destacado na captura de tela) Você verá uma lista dos tipos de proxy disponíveis: Web proxy (HTTP), Secure web proxy (HTTPS) e SOCKS proxy Para configurar SOCKS5, ative a opção SOCKS proxy (use o interruptor à direita) Uma vez ativado, o macOS exibirá campos adicionais onde você pode inserir o endereço do servidor proxy, a porta e (se necessário) nome de usuário/senha
Insira os detalhes do seu proxy SOCKS5
Ative a opção SOCKS proxy Em Servidor, insira o endereço IP ou hostname do seu proxy Em Port, insira 1080 (esta é a porta recomendada para nossos proxies SOCKS5) Ative a opção O servidor proxy requer senha (recomendado) Insira o nome de usuário e a senha do seu serviço de proxy ativo (não a senha da sua conta). Você pode encontrar seus serviços aqui. Clique em OK para aplicar as alterações
Opcional: roteamento por aplicativo
Se você precisar rotear apenas aplicativos específicos pelo proxy (mantendo todo o resto em conexão direta), será necessário usar uma ferramenta de terceiros. As configurações de proxy do sistema no macOS são aplicadas no nível da rede e não oferecem roteamento por aplicativo.
Para roteamento avançado por aplicativo, confira nosso guia do Proxifier aqui.
Onde encontro minhas credenciais da FineProxy para Configurações de proxy do macOS?
Abra seu serviço ativo no painel da FineProxy. Use o host, a porta, o nome de usuário e a senha do proxy exibidos para esse serviço.
Devo inserir a senha da minha conta da FineProxy?
Não. Use a senha de autenticação do proxy do seu serviço ativo, e não a senha usada para acessar sua conta da FineProxy.
Como verifico se a configuração de proxy para Configurações de proxy do macOS está funcionando?
Depois de ativar o proxy, acesse um site de verificação de IP. O IP e a localização detectados devem corresponder ao proxy que você configurou.
O que devo verificar se Configurações de proxy do macOS não conseguir se conectar pelo proxy?
Primeiro, confirme o host, a porta, o protocolo e os dados de autenticação. Depois, desative qualquer VPN ou perfil de proxy que possa causar conflito e tente se conectar novamente.
Proxies por 48 horas
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