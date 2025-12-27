Como configurar um proxy no macOS

No macOS, as configurações de proxy são feitas no nível da rede, o que significa que elas se aplicam à conexão específica que você selecionar (por exemplo, Wi-Fi ou Ethernet). Isso pode ser conveniente quando você quer que vários aplicativos usem um proxy, mas tenha em mente que as configurações de proxy do sistema podem afetar mais do que apenas o seu navegador — qualquer aplicativo que dependa das configurações de rede do macOS pode ser impactado.

Especificidades da configuração de proxy no macOS

As configurações de proxy são feitas por interface de rede. Se você configurar um proxy para Wi-Fi, ele não será aplicado automaticamente à Ethernet, e vice-versa.

O macOS suporta diversos modos de proxy, incluindo HTTP, HTTPS e SOCKS. Você ativa apenas os que precisa, dependendo do tipo de proxy que está usando.

Se o seu proxy exige autenticação (usuário/senha), o macOS trata isso separadamente para cada tipo de proxy (HTTP/HTTPS/SOCKS). Certifique-se de inserir as credenciais na mesma seção em que o proxy está habilitado.

Recomendação: use proxy no nível do navegador apenas para navegação web

Se você precisa de proxy apenas para navegação web (sites, streaming de vídeo, etc.), geralmente é melhor configurar o proxy diretamente no navegador (por meio de uma extensão). Assim, as configurações do sistema macOS permanecem intactas e outros aplicativos não são afetados. As configurações de proxy no nível do sistema são mais úteis quando você quer que o proxy seja aplicado de forma mais ampla — em múltiplos aplicativos. Como configurar proxy no Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera, Brave, Vivaldi.

Vamos mostrar a forma padrão de configurar um proxy no macOS usando as configurações de rede integradas do sistema.

Configuração clássica de proxy no macOS

Step 1 Abra as Configurações de Rede Abra os Ajustes do Sistema no seu Mac (menu Apple → Ajustes do Sistema) Ir para Rede Selecione sua conexão ativa (geralmente Wi-Fi) Ao lado da rede à qual você está conectado, clique em Detalhes… (conforme mostrado na captura de tela) Isso abrirá as configurações de conexão, onde você pode configurar o proxy na seção Proxies Click the image to view it in full size.

Step 2 Abra a seção Proxies Na janela de configurações de conexão, clique em Proxies na barra lateral esquerda (veja o item destacado na captura de tela) Você verá uma lista dos tipos de proxy disponíveis: Web proxy (HTTP), Secure web proxy (HTTPS) e SOCKS proxy Para configurar SOCKS5, ative a opção SOCKS proxy (use o interruptor à direita) Uma vez ativado, o macOS exibirá campos adicionais onde você pode inserir o endereço do servidor proxy, a porta e (se necessário) nome de usuário/senha Click the image to view it in full size.

Step 3 Insira os detalhes do seu proxy SOCKS5 Ative a opção SOCKS proxy Em Servidor, insira o endereço IP ou hostname do seu proxy Em Port, insira 1080 (esta é a porta recomendada para nossos proxies SOCKS5) Ative a opção O servidor proxy requer senha (recomendado) Insira o nome de usuário e a senha do seu serviço de proxy ativo (não a senha da sua conta). Você pode encontrar seus serviços aqui. Clique em OK para aplicar as alterações Click the image to view it in full size.

Opcional: roteamento por aplicativo

Se você precisar rotear apenas aplicativos específicos pelo proxy (mantendo todo o resto em conexão direta), será necessário usar uma ferramenta de terceiros. As configurações de proxy do sistema no macOS são aplicadas no nível da rede e não oferecem roteamento por aplicativo.