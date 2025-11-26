Como configurar as definições de servidor proxy no Brave

O Brave é um navegador baseado em Chromium, e sua opção de proxy integrada simplesmente abre as configurações de proxy do seu sistema operacional. Em outras palavras, o Brave não oferece uma configuração de proxy completa e independente dentro do navegador.

Se você prefere o método no nível do sistema, siga os guias do sistema operacional aqui: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux (GNOME): https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/

No entanto, se você precisa de um proxy apenas para navegação web básica, não recomendamos configurar um proxy no nível do sistema. Isso afeta outros aplicativos no seu dispositivo e pode ser inconsistente — especialmente no Windows, onde as configurações de proxy integradas são limitadas e não lidam de forma confiável com configurações de proxy autenticado. Para navegação cotidiana no Brave, geralmente é melhor configurar o proxy diretamente em uma extensão do navegador. Isso mantém as configurações do sistema intactas e torna a troca de proxy muito mais fácil.

Extensão recomendada para o Brave: Alternador de proxy: https://chromewebstore.google.com/detail/proxy-switcher/

Neste guia, vamos focar na configuração pelo método de extensão, já que é a opção mais prática para navegar no Brave (perfis de proxy, troca rápida e sem alterações nas configurações do sistema).

Use a extensão Proxy Switcher no Brave

Step 1 Instale a extensão ProxySwitcher Clique no ícone de menu (☰) → Extensões → Visitar Chrome Web Store. Pesquise por Proxy Switcher e acesse a página da extensão. Clique em “Adicionar ao Brave”. Confirme a instalação para adicionar a extensão à sua barra de ferramentas. Click the image to view it in full size.

Step 2 Abrir configurações do ProxySwitcher Clique no ícone “Extensões” → ProxySwitcher → (☰) → Configurações Click the image to view it in full size.

Step 3 Configurar um proxy Vá até a aba “Manual” → Ative “Proxy manual” Insira o endereço do proxy e a porta (1080 para SOCKS5) Ative a Autenticação e insira o nome de usuário e a senha do seu serviço de proxy ativo (não a senha da sua conta). Você pode encontrar seus serviços aqui. Click the image to view it in full size.

Step 4 Verificar o resultado Verifique se o IP do seu proxy está sendo detectado. Click the image to view it in full size.