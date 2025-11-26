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Guia de integração

Configurações de proxy do Brave

Configure seu proxy no Brave facilmente em poucos passos simples

Atualizado23 de junho de 2026
FormatoGuia passo a passo

Como configurar as definições de servidor proxy no Brave

O Brave é um navegador baseado em Chromium, e sua opção de proxy integrada simplesmente abre as configurações de proxy do seu sistema operacional. Em outras palavras, o Brave não oferece uma configuração de proxy completa e independente dentro do navegador.

Se você prefere o método no nível do sistema, siga os guias do sistema operacional aqui: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux (GNOME): https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/

No entanto, se você precisa de um proxy apenas para navegação web básica, não recomendamos configurar um proxy no nível do sistema. Isso afeta outros aplicativos no seu dispositivo e pode ser inconsistente — especialmente no Windows, onde as configurações de proxy integradas são limitadas e não lidam de forma confiável com configurações de proxy autenticado. Para navegação cotidiana no Brave, geralmente é melhor configurar o proxy diretamente em uma extensão do navegador. Isso mantém as configurações do sistema intactas e torna a troca de proxy muito mais fácil.

Extensão recomendada para o Brave: Alternador de proxy: https://chromewebstore.google.com/detail/proxy-switcher/

Neste guia, vamos focar na configuração pelo método de extensão, já que é a opção mais prática para navegar no Brave (perfis de proxy, troca rápida e sem alterações nas configurações do sistema).

Use a extensão Proxy Switcher no Brave

Step 1

Instale a extensão ProxySwitcher

Clique no ícone de menu (☰) → Extensões → Visitar Chrome Web Store. Pesquise por Proxy Switcher e acesse a página da extensão. Clique em “Adicionar ao Brave”. Confirme a instalação para adicionar a extensão à sua barra de ferramentas.

Step 2

Abrir configurações do ProxySwitcher

Clique no ícone “Extensões” → ProxySwitcher → (☰) → Configurações

Step 3

Configurar um proxy

Vá até a aba “Manual” → Ative “Proxy manual” Insira o endereço do proxy e a porta (1080 para SOCKS5) Ative a Autenticação e insira o nome de usuário e a senha do seu serviço de proxy ativo (não a senha da sua conta). Você pode encontrar seus serviços aqui.

Step 4

Verificar o resultado

Verifique se o IP do seu proxy está sendo detectado.

Se você precisa de roteamento avançado de proxy não apenas para o navegador, mas também para aplicativos de desktop específicos, recomendamos usar o Proxifier.

Onde encontro minhas credenciais da FineProxy para Configurações de proxy do Brave?

Abra seu serviço ativo no painel da FineProxy. Use o host, a porta, o nome de usuário e a senha do proxy exibidos para esse serviço.

Devo inserir a senha da minha conta da FineProxy?

Não. Use a senha de autenticação do proxy do seu serviço ativo, e não a senha usada para acessar sua conta da FineProxy.

Como verifico se a configuração de proxy para Configurações de proxy do Brave está funcionando?

Depois de ativar o proxy, acesse um site de verificação de IP. O IP e a localização detectados devem corresponder ao proxy que você configurou.

O que devo verificar se Configurações de proxy do Brave não conseguir se conectar pelo proxy?

Primeiro, confirme o host, a porta, o protocolo e os dados de autenticação. Depois, desative qualquer VPN ou perfil de proxy que possa causar conflito e tente se conectar novamente.

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