Guia de integração
Configurações de proxy do Brave
Configure seu proxy no Brave facilmente em poucos passos simples
Como configurar as definições de servidor proxy no Brave
O Brave é um navegador baseado em Chromium, e sua opção de proxy integrada simplesmente abre as configurações de proxy do seu sistema operacional. Em outras palavras, o Brave não oferece uma configuração de proxy completa e independente dentro do navegador.
Se você prefere o método no nível do sistema, siga os guias do sistema operacional aqui: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux (GNOME): https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/
No entanto, se você precisa de um proxy apenas para navegação web básica, não recomendamos configurar um proxy no nível do sistema. Isso afeta outros aplicativos no seu dispositivo e pode ser inconsistente — especialmente no Windows, onde as configurações de proxy integradas são limitadas e não lidam de forma confiável com configurações de proxy autenticado. Para navegação cotidiana no Brave, geralmente é melhor configurar o proxy diretamente em uma extensão do navegador. Isso mantém as configurações do sistema intactas e torna a troca de proxy muito mais fácil.
Extensão recomendada para o Brave: Alternador de proxy: https://chromewebstore.google.com/detail/proxy-switcher/
Neste guia, vamos focar na configuração pelo método de extensão, já que é a opção mais prática para navegar no Brave (perfis de proxy, troca rápida e sem alterações nas configurações do sistema).
Use a extensão Proxy Switcher no Brave
Instale a extensão ProxySwitcher
Clique no ícone de menu (☰) → Extensões → Visitar Chrome Web Store. Pesquise por Proxy Switcher e acesse a página da extensão. Clique em “Adicionar ao Brave”. Confirme a instalação para adicionar a extensão à sua barra de ferramentas.
Abrir configurações do ProxySwitcher
Clique no ícone “Extensões” → ProxySwitcher → (☰) → Configurações
Configurar um proxy
Vá até a aba “Manual” → Ative “Proxy manual” Insira o endereço do proxy e a porta (1080 para SOCKS5) Ative a Autenticação e insira o nome de usuário e a senha do seu serviço de proxy ativo (não a senha da sua conta). Você pode encontrar seus serviços aqui.
Verificar o resultado
Verifique se o IP do seu proxy está sendo detectado.
Se você precisa de roteamento avançado de proxy não apenas para o navegador, mas também para aplicativos de desktop específicos, recomendamos usar o Proxifier.
Onde encontro minhas credenciais da FineProxy para Configurações de proxy do Brave?
Abra seu serviço ativo no painel da FineProxy. Use o host, a porta, o nome de usuário e a senha do proxy exibidos para esse serviço.
Devo inserir a senha da minha conta da FineProxy?
Não. Use a senha de autenticação do proxy do seu serviço ativo, e não a senha usada para acessar sua conta da FineProxy.
Como verifico se a configuração de proxy para Configurações de proxy do Brave está funcionando?
Depois de ativar o proxy, acesse um site de verificação de IP. O IP e a localização detectados devem corresponder ao proxy que você configurou.
O que devo verificar se Configurações de proxy do Brave não conseguir se conectar pelo proxy?
Primeiro, confirme o host, a porta, o protocolo e os dados de autenticação. Depois, desative qualquer VPN ou perfil de proxy que possa causar conflito e tente se conectar novamente.
Proxies por 48 horas
Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.